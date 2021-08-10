МЗС України викликало тимчасового повіреного в справах Білорусі через заяви Лукашенка щодо ОРДЛО і Криму
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У МЗС України від 10 серпня викликали тимчасового повіреного в справах Республіки Білорусь в Україні Кирила Камишева.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
Йому висловили рішучий протест у зв'язку з низкою заяв "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, під час вчорашньої пресконференції.
"Перш за все, білоруського дипломата застерегли, що висловлювання О. Лукашенка щодо готовності визнати російський суверенітет над тимчасово окупованим українським Кримом є рівнозначними співучасті в злочині Кремля проти територіальної цілісності та суверенітету України, з усіма пов'язаними міжнародно-правовими наслідками. Такими заявами він порушує міжнародні зобов'язання Білорусі щодо дотримання норм і принципів міжнародного права", - йдеться в повідомленні МЗС України.
Також білоруську сторону попросили пояснити слова Лукашенка, "які можуть свідчити про все ж допуск білоруською стороною на свою територію самозваних "прокурорів" із тимчасово окупованого Луганська для допиту Романа Протасевича". У МЗС зазначили, що ця інформація суперечить раніше отриманій українською стороною з офіційною відповіддю від МЗС Білорусі, в якій ця інфомація заперечувалася.
"Як безвідповідальну і далеку від реалій пропаганду розцінюємо риторику Лукашенка про "переправлення зброї" і підготовку Україною "бойовиків" для дій на території Білорусі. Очевидно, це є продуктом штучно створеного кремлівськими пропагандистами в оточенні Лукашенка образу України як "ворожої" до Білорусі та білоруського народу, що абсолютно не відповідає дійсності. Фейком про зовнішні загрози державності Білорусі з боку України та інших західних держав О.Лукашенко намагається виправдати свої репресивні методи і обмеження прав і свобод громадян Білорусі", - впевнені в українському зовнішньополітичному відомстві.
У МЗС зазначили, що "в Україні також звернули увагу на погрози Лукашенка "поставити на коліна" Україну, прикриваючись Путіним".
"Білоруському дипломату вказали на те, що ці слова є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили. Путін не зміг поставити Україну на коліна, тому сподівання Лукашенка на нього є програшною ставкою", - додали в МЗС.
Нагадаємо, напередодні Олександр Лукашенко заявив, що подумує про пряме авіасполучення з Кримом у відповідь на санкції Києва.
Він зазначив, що червона межа в стосунках з Україною була перейдена тоді, коли Київ припинив авіасполучення з Білоруссю.
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Про історичну єдність в тюрмі народів
https://****.gov.ua/informaciyni-materialy/statti/pro-istorychnu-yednist-v-tyurmi-narodiv
...Українці більше не є знаряддям чужої імперії, тепер вони самі відповідають за свої вчинки і визначають власну долю. На щастя, для України вже позаду злочини тоталітарного режиму, які Путін намагається виправдати, називаючи "спільними для нас трагедіями". А от сьогодення народів Російської Федерації - трагічне, як і півстоліття до того.
https://aspi.com.ua/news/politika/lukashenko-na-preskonferencii-zayaviv-scho-mozhe-zamakhnutisya-na-perekhid#gsc.tab=0
МАБУДЬ ПОРА ВВЕСТИ САНКЦіі ПРОТИ ПРОДУКЦІЇ БІЛОРУСІ В УКРАЇНІ 😀😀😀
В Сільпо продается білоруський майонез - шо в Україні свого майонезу нема ? Ще е добрий Хелманз із ЕС
- Його заяви щодо України є абсолютно хамськими, як він останнім часом весь час дозволяє собі говорити про Україну. Я вважаю, що відповідь має бути - розірвання дипломатичних відносин із Білоруссю та із цим режимом. Наше об'єднання вже давно вимагає цього, на жаль, наша влада ніяк не наважиться зробити цей крок.
Мені здається, що годі вже терпіти ці знущання від узурпатора, людини, яка рік тому просто захопила силоміць владу в Білорусі і вбиває та репресує власних громадян, всьому цьому треба дати нарешті відповідь і жорстку відповідь.
Украинские производители обычно не скрывают адреса .
дед сошел с ума