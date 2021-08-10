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МЗС України викликало тимчасового повіреного в справах Білорусі через заяви Лукашенка щодо ОРДЛО і Криму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МЗС України викликало тимчасового повіреного в справах Білорусі через заяви Лукашенка щодо ОРДЛО і Криму

У МЗС України від 10 серпня викликали тимчасового повіреного в справах Республіки Білорусь в Україні Кирила Камишева.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Йому висловили рішучий протест у зв'язку з низкою заяв "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, під час вчорашньої пресконференції.

"Перш за все, білоруського дипломата застерегли, що висловлювання О. Лукашенка щодо готовності визнати російський суверенітет над тимчасово окупованим українським Кримом є рівнозначними співучасті в злочині Кремля проти територіальної цілісності та суверенітету України, з усіма пов'язаними міжнародно-правовими наслідками. Такими заявами він порушує міжнародні зобов'язання Білорусі щодо дотримання норм і принципів міжнародного права", - йдеться в повідомленні МЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Спільно з Росією можна поставити на коліна протягом доби", - Лукашенко про санкції щодо України

Також білоруську сторону попросили пояснити слова Лукашенка, "які можуть свідчити про все ж допуск білоруською стороною на свою територію самозваних "прокурорів" із тимчасово окупованого Луганська для допиту Романа Протасевича". У МЗС зазначили, що ця інформація суперечить раніше отриманій українською стороною з офіційною відповіддю від МЗС Білорусі, в якій ця інфомація заперечувалася.

"Як безвідповідальну і далеку від реалій пропаганду розцінюємо риторику Лукашенка про "переправлення зброї" і підготовку Україною "бойовиків" для дій на території Білорусі. Очевидно, це є продуктом штучно створеного кремлівськими пропагандистами в оточенні Лукашенка образу України як "ворожої" до Білорусі та білоруського народу, що абсолютно не відповідає дійсності. Фейком про зовнішні загрози державності Білорусі з боку України та інших західних держав О.Лукашенко намагається виправдати свої репресивні методи і обмеження прав і свобод громадян Білорусі", - впевнені в українському зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС зазначили, що "в Україні також звернули увагу на погрози Лукашенка "поставити на коліна" Україну, прикриваючись Путіним".

"Білоруському дипломату вказали на те, що ці слова є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили. Путін не зміг поставити Україну на коліна, тому сподівання Лукашенка на нього є програшною ставкою", - додали в МЗС.

Також читайте: Лукашенко про затримання "вагнерівців" у Білорусі: Самі попросили відправити їх у Росію

Нагадаємо, напередодні Олександр Лукашенко заявив, що подумує про пряме авіасполучення з Кримом у відповідь на санкції Києва.

Він зазначив, що червона межа в стосунках з Україною була перейдена тоді, коли Київ припинив авіасполучення з Білоруссю.
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Топ коментарі
+9
Вообще после такого, нормальные страны разрывают дип отношения МЗС України викликало тимчасового повіреного в справах Білорусі через заяви Лукашенка щодо ОРДЛО і Криму - Цензор.НЕТ 4461
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10.08.2021 16:33
+7
Олексій Гончаренко, депутат від «Європейської солідарності»
- Його заяви щодо України є абсолютно хамськими, як він останнім часом весь час дозволяє собі говорити про Україну. Я вважаю, що відповідь має бути - розірвання дипломатичних відносин із Білоруссю та із цим режимом. Наше об'єднання вже давно вимагає цього, на жаль, наша влада ніяк не наважиться зробити цей крок.
Мені здається, що годі вже терпіти ці знущання від узурпатора, людини, яка рік тому просто захопила силоміць владу в Білорусі і вбиває та репресує власних громадян, всьому цьому треба дати нарешті відповідь і жорстку відповідь.
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10.08.2021 16:33
+6
Отозвать нашего посла из БульбоРейха. Выслать три четверти пособников параноика Лукашенко из их посольства в Украине.
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10.08.2021 16:22
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Отозвать нашего посла из БульбоРейха. Выслать три четверти пособников параноика Лукашенко из их посольства в Украине.
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10.08.2021 16:22 Відповісти
Вообще после такого, нормальные страны разрывают дип отношения МЗС України викликало тимчасового повіреного в справах Білорусі через заяви Лукашенка щодо ОРДЛО і Криму - Цензор.НЕТ 4461
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10.08.2021 16:33 Відповісти
Ну и кому вы это предлагаете сделать? Агенту ФСБ Ермаку?
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10.08.2021 16:38 Відповісти
А каким буком в внешней политике обсос в ведении которого мойка сортиров? Это должен сделать министр интересных дел и его шеф.
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10.08.2021 17:03 Відповісти
с лукалэндом. Почему 3/4, а не всех?
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10.08.2021 20:42 Відповісти
Зеля говорит что звонил батьке по поводу вагнеровцев, батька резко отрицает это... Зачем батька покрывает зелю? у них какой-то договорняк?
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10.08.2021 16:24 Відповісти
кому Лука батька, тому Ху*ло - дядька.
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10.08.2021 20:42 Відповісти
...а РБ вже в цій тюрмі народів по факту

Про історичну єдність в тюрмі народів

https://****.gov.ua/informaciyni-materialy/statti/pro-istorychnu-yednist-v-tyurmi-narodiv

...Українці більше не є знаряддям чужої імперії, тепер вони самі відповідають за свої вчинки і визначають власну долю. На щастя, для України вже позаду злочини тоталітарного режиму, які Путін намагається виправдати, називаючи "спільними для нас трагедіями". А от сьогодення народів Російської Федерації - трагічне, як і півстоліття до того.
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10.08.2021 16:26 Відповісти
А куда ее "записать"? МИД Украины вызвал временного поверенного в делах Беларуси из-за заявлений Лукашенко по ОРДЛО и Крыму - Цензор.НЕТ 4414
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10.08.2021 16:29 Відповісти
То сєпар ;Андрій Смицький;.
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10.08.2021 16:35 Відповісти
При Порохе таких вопросов не возникало даже....не удивляет? Потому что Порошенко не позволял себе оскорблять других и УМЕЛ найти друзей.Дело даже не в луке..А у ЗЕльца предателя другие задачи.....отвернуть от Украины ВСЕХ.И у него получается прекрасно..Он ведь даже на повышенных тонах способен уже с Байденом базарить.А перед хозяином куйло только на колени.
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10.08.2021 17:54 Відповісти
Не сцы, кацап. Бульбофюрер всегда пел под дудку Кремля и никогда другом Украины не был.
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10.08.2021 16:30 Відповісти
Глава Республіки Білорусь Олександр Лукашенко на пресконференції в Мінську "велика розмова з президентом" заявив, що може піти на ризик і перейти кордон України.
https://aspi.com.ua/news/politika/lukashenko-na-preskonferencii-zayaviv-scho-mozhe-zamakhnutisya-na-perekhid#gsc.tab=0
МАБУДЬ ПОРА ВВЕСТИ САНКЦіі ПРОТИ ПРОДУКЦІЇ БІЛОРУСІ В УКРАЇНІ 😀😀😀
В Сільпо продается білоруський майонез - шо в Україні свого майонезу нема ? Ще е добрий Хелманз із ЕС
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10.08.2021 16:32 Відповісти
Олексій Гончаренко, депутат від «Європейської солідарності»
- Його заяви щодо України є абсолютно хамськими, як він останнім часом весь час дозволяє собі говорити про Україну. Я вважаю, що відповідь має бути - розірвання дипломатичних відносин із Білоруссю та із цим режимом. Наше об'єднання вже давно вимагає цього, на жаль, наша влада ніяк не наважиться зробити цей крок.
Мені здається, що годі вже терпіти ці знущання від узурпатора, людини, яка рік тому просто захопила силоміць владу в Білорусі і вбиває та репресує власних громадян, всьому цьому треба дати нарешті відповідь і жорстку відповідь.
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10.08.2021 16:33 Відповісти
А чому ця відрижка ригоанальна не вимагала від свого шефа розірвання дипломатичних відносин із якцапією та із *********** режимом?
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10.08.2021 19:00 Відповісти
Вопрос не по адресу 😀😀😀
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10.08.2021 19:04 Відповісти
Так он в Украине произведен. Так же, как и мороженка Белая Бяреза
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10.08.2021 16:45 Відповісти
Украинская регистрация не значит , что продукт украинский . На каком заводе делают это мороженное с дурацким названием ?
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10.08.2021 16:49 Відповісти
Нет сейчас упаковки под пукой. Посмотреть. Но эти их торговые марки производят в Украине
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10.08.2021 16:53 Відповісти
У них даже на сайте скрывается адрес завода .

Украинские производители обычно не скрывают адреса .
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10.08.2021 17:00 Відповісти
а еще 7 лет назад Лукашенко клялся и божился Турчинову: Да вы что, да мы никогда не нападем на Украину, никогда опасность не будет угрожать из Беларуси нашим соседям и братьям!!! вот как все перевернулось с ног на голову.
дед сошел с ума
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10.08.2021 18:05 Відповісти
Он гавнюк 😀
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10.08.2021 18:39 Відповісти
Лука продолжает "пробивать дно", маразм крепчает.
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10.08.2021 18:49 Відповісти
 
 