МЗС України викликало тимчасового повіреного в справах Білорусі через заяви Лукашенка щодо ОРДЛО і Криму

У МЗС України від 10 серпня викликали тимчасового повіреного в справах Республіки Білорусь в Україні Кирила Камишева.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Йому висловили рішучий протест у зв'язку з низкою заяв "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, під час вчорашньої пресконференції.

"Перш за все, білоруського дипломата застерегли, що висловлювання О. Лукашенка щодо готовності визнати російський суверенітет над тимчасово окупованим українським Кримом є рівнозначними співучасті в злочині Кремля проти територіальної цілісності та суверенітету України, з усіма пов'язаними міжнародно-правовими наслідками. Такими заявами він порушує міжнародні зобов'язання Білорусі щодо дотримання норм і принципів міжнародного права", - йдеться в повідомленні МЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Спільно з Росією можна поставити на коліна протягом доби", - Лукашенко про санкції щодо України

Також білоруську сторону попросили пояснити слова Лукашенка, "які можуть свідчити про все ж допуск білоруською стороною на свою територію самозваних "прокурорів" із тимчасово окупованого Луганська для допиту Романа Протасевича". У МЗС зазначили, що ця інформація суперечить раніше отриманій українською стороною з офіційною відповіддю від МЗС Білорусі, в якій ця інфомація заперечувалася.

"Як безвідповідальну і далеку від реалій пропаганду розцінюємо риторику Лукашенка про "переправлення зброї" і підготовку Україною "бойовиків" для дій на території Білорусі. Очевидно, це є продуктом штучно створеного кремлівськими пропагандистами в оточенні Лукашенка образу України як "ворожої" до Білорусі та білоруського народу, що абсолютно не відповідає дійсності. Фейком про зовнішні загрози державності Білорусі з боку України та інших західних держав О.Лукашенко намагається виправдати свої репресивні методи і обмеження прав і свобод громадян Білорусі", - впевнені в українському зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС зазначили, що "в Україні також звернули увагу на погрози Лукашенка "поставити на коліна" Україну, прикриваючись Путіним".

"Білоруському дипломату вказали на те, що ці слова є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили. Путін не зміг поставити Україну на коліна, тому сподівання Лукашенка на нього є програшною ставкою", - додали в МЗС.

Також читайте: Лукашенко про затримання "вагнерівців" у Білорусі: Самі попросили відправити їх у Росію

Нагадаємо, напередодні Олександр Лукашенко заявив, що подумує про пряме авіасполучення з Кримом у відповідь на санкції Києва.

Він зазначив, що червона межа в стосунках з Україною була перейдена тоді, коли Київ припинив авіасполучення з Білоруссю.