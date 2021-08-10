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Єврокомісія збільшила до €70 млн пакет допомоги в кампанії вакцинації для країн Східного партнерства

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Єврокомісія збільшила до €70 млн пакет допомоги в кампанії вакцинації для країн Східного партнерства

Європейська комісія збільшила свій пакет допомоги з 40 до 75 млн євро для прискорення кампаній з вакцинації від COVID-19 у шести країнах Східного партнерства - Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву на сайті ЄК.

"За допомогою нового пакету допомоги в розмірі 35 млн євро ЄС прагне істотно розширити доступ до вакцин у регіоні Східного партнерства на тлі глобального дефіциту вакцин, полегшуючи обмін вакцинами між країнами-членами ЄС і відшкодовуючи витрати", - йдеться в заяві.

Як наголошується, ці кошти є доповненням до першого пакету підтримки в розмірі 400 млн євро, запущеного в лютому.

Згідно із заявою ЄК, у рамках програми по всьому регіону були надані понад 11 млн одиниць засобів індивідуального захисту, 12 тис. лабораторних наборів, понад 1,5 тис. апаратів ШВЛ, концентратори кисню і пульсоксиметри і понад 20 000 наборів для ПЛР-тестування.

Зазначають, що новий пакет допомоги буде підтримувати, в тому числі, й прямі закупівлі у виробників вакцин проти COVID-19.

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простите, так ВИЧ или COVID вакцинируют ?
Тот случай, когда запятая решает ВСЕ! "для ускорения кампаний по вакцинации ВИЧ COVID-19"
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10.08.2021 16:32 Відповісти
Читай краще українську версію.
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10.08.2021 16:46 Відповісти
 
 