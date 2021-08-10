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Ще три європейські країни підтвердили участь у саміті Кримської платформи, - Кулеба
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Сьогодні, 10 серпня, відразу три європейські країни підтвердили участь в установчому саміті Кримської платформи.
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відразу три європейські країни підтвердили участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня. Загальна кількість учасників зросла до 37. Міжнародна підтримка Кримської платформи набирає обертів, тож чекаємо нових підтверджень", - наголосив він.
Топ коментарі
+5 olele
показати весь коментар10.08.2021 16:38
+4 Підлога Маккартні
показати весь коментар10.08.2021 16:29
+3 tera
показати весь коментар10.08.2021 16:49
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касаби наразі мають ре фе
але так буде не завжди