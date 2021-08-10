УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13154 відвідувача онлайн
Новини Політика України
2 847 14
саміт (602) Кулеба Дмитро (3151) Кримська платформа (314)

Ще три європейські країни підтвердили участь у саміті Кримської платформи, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ще три європейські країни підтвердили участь у саміті Кримської платформи, - Кулеба

Сьогодні, 10 серпня, відразу три європейські країни підтвердили участь в установчому саміті Кримської платформи.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відразу три європейські країни підтвердили участь в установчому саміті Кримської платформи 23 серпня. Загальна кількість учасників зросла до 37. Міжнародна підтримка Кримської платформи набирає обертів, тож чекаємо нових підтверджень", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ще одна європейська країна підтвердила участь у саміті Кримської платформи, - Кулеба
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+5
корінні народи - це ті, що не мають власних держав
касаби наразі мають ре фе
але так буде не завжди
показати весь коментар
10.08.2021 16:38
+4
Еще три европейские страны подтвердили участие в саммите Крымской платформы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 739https://a.d-cd.net/RAAAAgDRWOA-960.jpg
показати весь коментар
10.08.2021 16:29
+3
Очень жалко когда человек не понимает , что означает коренные народы страны, причём любой страны (кстати как и пуйло ,судя по его реакции), и начинает , как ему кажется , высказывать умные вещи. Если интересует эта проблема почитай документы ООН о коренных народах.
показати весь коментар
10.08.2021 16:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Еще три европейские страны подтвердили участие в саммите Крымской платформы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 739https://a.d-cd.net/RAAAAgDRWOA-960.jpg
показати весь коментар
10.08.2021 16:29 Відповісти
А список не озвучивают типа, шоб кацапы их не спугнули? Вот будет ржака чувствую, когда никто не приедет Ще три європейські країни підтвердили участь у саміті Кримської платформи, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4716 ведь у зебилов всё через одно место Ще три європейські країни підтвердили участь у саміті Кримської платформи, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7214
показати весь коментар
10.08.2021 16:36 Відповісти
Нее, ну не кацапи же корені народи Криму
показати весь коментар
10.08.2021 16:36 Відповісти
Кримські татари - корінний народ України, автохтонне населення Криму. Ще три європейські країни підтвердили участь у саміті Кримської платформи, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9272
показати весь коментар
10.08.2021 16:41 Відповісти
Очень жалко когда человек не понимает , что означает коренные народы страны, причём любой страны (кстати как и пуйло ,судя по его реакции), и начинает , как ему кажется , высказывать умные вещи. Если интересует эта проблема почитай документы ООН о коренных народах.
показати весь коментар
10.08.2021 16:49 Відповісти
Мне так нравятся твои ежедневные унижения😂🌷×××
показати весь коментар
10.08.2021 16:55 Відповісти
Ти ж відчуваєш лончику, як поважчав на 100 гр.? Ще три європейські країни підтвердили участь у саміті Кримської платформи, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8253
показати весь коментар
10.08.2021 18:30 Відповісти
По бестолковке тебя лупили сегодня.А вот посылали сегодня или нет?😂🌷×××
показати весь коментар
10.08.2021 19:36 Відповісти
Кульбабі необхідно повернутись в 2014 рік і подивитись голосування про визнання анексії Криму в ООН. Там список побільше буде а результата НУЛЬ від слова зовсім
показати весь коментар
10.08.2021 16:37 Відповісти
корінні народи - це ті, що не мають власних держав
касаби наразі мають ре фе
але так буде не завжди
показати весь коментар
10.08.2021 16:38 Відповісти
Что значит это Кулебовское хитрожопое "общее кол-во участников"? Это 37 стран или 37 человек из 5-и стран?
показати весь коментар
10.08.2021 17:05 Відповісти
 
 