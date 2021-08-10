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Уперше за 311 років в Україну доставили оригінал Конституції Пилипа Орлика, - "слуга народу" Совгиря

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Уперше за 311 років в Україну доставили оригінал Конституції Пилипа Орлика, -

В Україну вперше за 311 років доставлений оригінал Конституції Пилипа Орлика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила народний депутат "Слуги народу", представник Верховної Ради в Конституційному Суді України Ольга Совгиря.

"Очікуємо експонування до Дня Незалежності. Три її копії, передані Швецією, вже експонуються в Україні: в парламенті та Офісі Президента. Третя копія буде передана до Конституційного Суду після його реформування", - написала Совгиря.

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Цю інформацію РБК-Україна підтвердили в Офісі Президента.

"Сьогодні вона вже буде доставлена ​​в Софію Київську, де Конституцію виставлять для перегляду", - уточнили в ОП.

Як повідомлялося, до Дня Незалежності в Національному заповіднику "Софія Київська" відкриється виставка "Раритети країни", де буде представлено оригінал Конституції Пилипа Орлика, а також його булава і два оригінали універсалів Івана Мазепи.

Конституція Пилипа Орлика була прийнята на козацькій раді в місті Бендери в 1710 році. Тоді це була територія Османської імперії. Конституція була укладена в двох примірниках: староукраїнською і латинською мовами. Написана на латині зберігається в Національному архіві Швеції. Документ староукраїнською зберігається в Москві.
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Топ коментарі
+8
Шведы я вам скажу отличный народ ..Больше 300 лет прошло от Полтавской битвы в 1709 году ..но они помнят навещают могилы в Полтаве и материально помогают .помню одно время они автобусы Скания дали Полтаве для общественного транспорта и не 1 автобус а 10 может и больше
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10.08.2021 16:48
+8
русский, тут не наливают. Водки нет, вся на срусьвЯЯсне. Беги туда, пока русские свиньи всю не вылакали.
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10.08.2021 17:04
+5
Оригінал в трьох копіях і всі оригінальні😂😂😂
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10.08.2021 16:40
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Оригінал в трьох копіях і всі оригінальні😂😂😂
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10.08.2021 16:40 Відповісти
І до того ж це УГОДА між персонально гетьманом Орликом і козацькою старшиною.
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10.08.2021 16:45 Відповісти
Скоро мандель вийде і скаже що сама бачила як Вашінгтон копіпастив у Орлика Конституцію😂😂😂
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10.08.2021 16:47 Відповісти
ЛУчше б нам привезли золото Полуботка, которое уже 300 лет хранится в английских банка Уперше за 311 років в Україну доставили оригінал Конституції Пилипа Орлика, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 5177
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10.08.2021 16:51 Відповісти
Вкрадуть. Нехай буде там де є😂😂😂.
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10.08.2021 16:54 Відповісти
Полуботок тупанул. Нужно было золото в швейцарские банки вкладывать. Ну да ладно, с кем не бывает 😉.
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10.08.2021 16:56 Відповісти
Не лучше. Это получается, сто основы демократиив мире зародились в Украине. И эти оригиналы - доказание этого.
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10.08.2021 16:58 Відповісти
Основы демократии зародились в Афинах, где то в 2000-х годах до Р.Х.
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10.08.2021 17:14 Відповісти
"Основы демократии зародились в Афинах"

Это не "основы демократия", а демократия в зародышевой форме, причем на стадии уродливогоого зародыша. - Если женщины не имели никаких прав, то это еще не демократия. К тому же, в Афинах были рабы и не имели не только никаких политических прав, но и свободы. Уперше за 311 років в Україну доставили оригінал Конституції Пилипа Орлика, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 5955
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10.08.2021 17:56 Відповісти
Документально засвідчено у 4 п. Бучацького мирного договору, що у 17 ст. ми мали свою державу - польськ. Ukrainskie Panstwo Уперше за 311 років в Україну доставили оригінал Конституції Пилипа Орлика, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 9287

Уперше за 311 років в Україну доставили оригінал Конституції Пилипа Орлика, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 1469
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10.08.2021 17:03 Відповісти
Тпрусь на сРУнет, "кеся"! Впервые за 311 лет в Украину доставили оригинал Конституции Пилипа Орлика, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 528
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10.08.2021 16:45 Відповісти
русский, тут не наливают. Водки нет, вся на срусьвЯЯсне. Беги туда, пока русские свиньи всю не вылакали.
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10.08.2021 17:04 Відповісти
водяные знаки там есть? а то возвратить могут... тоже копию.
Кравчуку будет на стене нормально, если он еще не отдал швартовы.
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10.08.2021 16:45 Відповісти
Ось,чому староукраїнська версія зберігається у Москві?Мазепа так хотів?
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10.08.2021 16:47 Відповісти
А московский вариант будет доставлен в Украину на День Независимости? ☺️
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10.08.2021 17:00 Відповісти
На все свій час Уперше за 311 років в Україну доставили оригінал Конституції Пилипа Орлика, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 6122
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10.08.2021 17:06 Відповісти
Лукоміру: у сраної москальні як: що упло-те пропало.Так їх вчить вялмал пуцик.
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10.08.2021 22:39 Відповісти
Нет, как обычно татаромордва спиз....ла просто
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10.08.2021 19:30 Відповісти
Шведы я вам скажу отличный народ ..Больше 300 лет прошло от Полтавской битвы в 1709 году ..но они помнят навещают могилы в Полтаве и материально помогают .помню одно время они автобусы Скания дали Полтаве для общественного транспорта и не 1 автобус а 10 может и больше
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10.08.2021 16:48 Відповісти
Хай живе та процвітає Україна.
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10.08.2021 17:06 Відповісти
Насчёт Конституционного суда - хороший троллинг.
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10.08.2021 17:09 Відповісти
Оригинал на староукраинском языке хранится в Москве.
А вы уверены, что он таки сохранился? Его в порыве вспышки ненависти мог изорвать и истоптать какой-нибудь московитский самодурЪ. Тот же путин, например.
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10.08.2021 17:29 Відповісти
А давайте возьмем её за Основной Закон. Уперше за 311 років в Україну доставили оригінал Конституції Пилипа Орлика, - "слуга народу" Совгиря - Цензор.НЕТ 6216
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10.08.2021 17:51 Відповісти
А в Голландии уже 7 лет лежит золото из музеев Украины и наверное голландцы уже считают это своим "раритетом"...
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10.08.2021 18:21 Відповісти
Шведи... Та всі народи світу нормальні окрім тупорилої і зажерливої кацапні. Красти,срати і пити брагу-життєве кредо оних свиней.
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10.08.2021 22:36 Відповісти
 
 