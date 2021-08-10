Уперше за 311 років в Україну доставили оригінал Конституції Пилипа Орлика, - "слуга народу" Совгиря
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В Україну вперше за 311 років доставлений оригінал Конституції Пилипа Орлика.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила народний депутат "Слуги народу", представник Верховної Ради в Конституційному Суді України Ольга Совгиря.
"Очікуємо експонування до Дня Незалежності. Три її копії, передані Швецією, вже експонуються в Україні: в парламенті та Офісі Президента. Третя копія буде передана до Конституційного Суду після його реформування", - написала Совгиря.
Цю інформацію РБК-Україна підтвердили в Офісі Президента.
"Сьогодні вона вже буде доставлена в Софію Київську, де Конституцію виставлять для перегляду", - уточнили в ОП.
Як повідомлялося, до Дня Незалежності в Національному заповіднику "Софія Київська" відкриється виставка "Раритети країни", де буде представлено оригінал Конституції Пилипа Орлика, а також його булава і два оригінали універсалів Івана Мазепи.
Конституція Пилипа Орлика була прийнята на козацькій раді в місті Бендери в 1710 році. Тоді це була територія Османської імперії. Конституція була укладена в двох примірниках: староукраїнською і латинською мовами. Написана на латині зберігається в Національному архіві Швеції. Документ староукраїнською зберігається в Москві.
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Это не "основы демократия", а демократия в зародышевой форме, причем на стадии уродливогоого зародыша. - Если женщины не имели никаких прав, то это еще не демократия. К тому же, в Афинах были рабы и не имели не только никаких политических прав, но и свободы.
Кравчуку будет на стене нормально, если он еще не отдал швартовы.
А вы уверены, что он таки сохранился? Его в порыве вспышки ненависти мог изорвать и истоптать какой-нибудь московитский самодурЪ. Тот же путин, например.