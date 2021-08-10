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Блінкен про дії РФ: спостерігаємо тривалу агресію проти України в Чорному та Азовському морях

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Блінкен про дії РФ: спостерігаємо тривалу агресію проти України в Чорному та Азовському морях

США спостерігають тривалі агресивні дії, які здійснює Російська Федерація проти України в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці.

Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідну заяву він зробив під час засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, що стосується безпеки на морі.

"У Чорному морі, Керченській протоці, Азовському морі ми спостерігаємо тривалі агресивні дії проти України з небезпечними морськими і повітряними вторгненнями, а також переслідуванням суден. Усе це підриває торгівлю та обмежує доступ до джерел енергії", - заявив Блінкен.

Глава американської дипломатії зазначив, що США підтримують цілісність України і вкотре наголосив, що Крим - це Україна.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води. Крим - це Україна", - резюмував Блінкен.

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Топ коментарі
+10
Из гарантов в наблюдатели. Эволюция Будапештского меморандума.
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10.08.2021 16:46
+6
Ну набдюдайте. Наблюдатели сраные...
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10.08.2021 16:45
+5
Блінкен про дії РФ: спостерігаємо тривалу агресію проти України в Чорному та Азовському морях - Цензор.НЕТ 2186
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10.08.2021 16:54
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Ну набдюдайте. Наблюдатели сраные...
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10.08.2021 16:45 Відповісти
Из гарантов в наблюдатели. Эволюция Будапештского меморандума.
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10.08.2021 16:46 Відповісти


NEWS UA Блінкен про дії РФ: спостерігаємо тривалу агресію проти України в Чорному та Азовському морях - Цензор.НЕТ 5948 Ми ж Вас попереджали!@newsua_one 44 мин

Латвія ввела режим надзвичайної ситуації на кордоні з Білоруссю по 10 листопада

Блінкен про дії РФ: спостерігаємо тривалу агресію проти України в Чорному та Азовському морях - Цензор.НЕТ 8188

https://newsua.one/news-world/latviya-vvela-rezhim-nadzvichainoi--52552.html
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10.08.2021 16:54 Відповісти
І - головне - одразу видно, з якого боку яка країна!
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10.08.2021 20:09 Відповісти
Глава американской дипломатии отметил, что США поддерживают целостность Украины и в очередной раз подчеркнул, что Крым - это Украина. Источник: https://censor.net/ru/n3281940\\\\\\\

как же это круто, страна "мировой мент" наблюдает беспредел и провозглашает то же что и Бангладеш.
слава Байдену чо. я вот провозглашаю что Циньдао это Кайзеровщина = тот же эффект что и от Блинкена Блинкен о действиях РФ: Наблюдаем продолжающуюся агрессию против Украины в Черном и Азовском морях - Цензор.НЕТ 1741
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10.08.2021 16:48 Відповісти
мы эта тоже наблюдаем...
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10.08.2021 16:49 Відповісти
Блінкен про дії РФ: спостерігаємо тривалу агресію проти України в Чорному та Азовському морях - Цензор.НЕТ 2186
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10.08.2021 16:54 Відповісти
Блінкен про дії РФ: спостерігаємо тривалу агресію проти України в Чорному та Азовському морях - Цензор.НЕТ 3271
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10.08.2021 16:55 Відповісти







Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA 4 ч

Почалися історичні навчання РФ-КНР у Нінся.
1. Вперше росіяни перейшли на китайську техніку, значно кращу за зброю РФ.
2. Китайці вивчають досвід окупацій частин України та Грузії для війни за Тайвань.
3. Росія жадає залучення КНР до своїх «конфліктів», особливо в Україні.

Масштаб - колосальний. Найбільш вірогідно, це підготовка до повномасштабної війни, що почнеться з Тайванської протоки. Якщо США та Японія вступлять у війну за Тайвань, як обіцяють, то Кремль проситиме Китай відкрити фронт в Україні, щоб збільшити хаос.
Росія ще ніколи не гралася китайськими РСЗО, гаубицями і винищувачами.
Є натяк на поставки зброї КНР до РФ.
Китай ще анонсує прибуття до Білорусі 22.08.-04.09.
Невідомо, чи візьме участь у «Запад 2021», спрямований на агресію проти України.
Певно, так.
Адекватний уряд України вже б скликав РНБО через китайську загрозу та Росію.
Тенденції можуть призвести повного ревайву збройних сил Росії шляхом вливання китайських грошей і техніки. Тобто всі втрати, що понесла Росія за час війни з Україною, нівелюються.
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10.08.2021 16:57 Відповісти
_Отош... а один дементор и кореш путлера в Белом Доме прикрывает своё предательство США кремлю тем, что расия (военный союзник кетая!) будет вместе с США против Кетая... И даже находятся такие длббы что этому верят и повторяют эту чепухню вслед за дементором.
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10.08.2021 17:20 Відповісти
" Наблюдаем ..."
А реагировать когда будете ?
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10.08.2021 17:08 Відповісти
_Сразу после Пёрл-Харбора. Хотя, судя по тому какие ничтожества и прямые предатели возглавляют Запад, то может и тогда не будут... если не считать реакцией кнопку "перегрузка".
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10.08.2021 17:22 Відповісти
Блінкен про дії РФ: спостерігаємо тривалу агресію проти України в Чорному та Азовському морях - Цензор.НЕТ 7790
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10.08.2021 17:30 Відповісти
наблюдатель хренов . ты еще и записывать не забывай , а то потом озабоченности правильно не сформулируешь .
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10.08.2021 18:30 Відповісти
З них і «наблюдателі» хренові, зовсім нічого в притул не бачать.
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10.08.2021 19:19 Відповісти
 
 