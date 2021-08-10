Блінкен про дії РФ: спостерігаємо тривалу агресію проти України в Чорному та Азовському морях
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США спостерігають тривалі агресивні дії, які здійснює Російська Федерація проти України в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці.
Про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Відповідну заяву він зробив під час засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, що стосується безпеки на морі.
"У Чорному морі, Керченській протоці, Азовському морі ми спостерігаємо тривалі агресивні дії проти України з небезпечними морськими і повітряними вторгненнями, а також переслідуванням суден. Усе це підриває торгівлю та обмежує доступ до джерел енергії", - заявив Блінкен.
Глава американської дипломатії зазначив, що США підтримують цілісність України і вкотре наголосив, що Крим - це Україна.
"Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води. Крим - це Україна", - резюмував Блінкен.
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NEWS UA Ми ж Вас попереджали!@newsua_one 44 мин
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как же это круто, страна "мировой мент" наблюдает беспредел и провозглашает то же что и Бангладеш.
слава Байдену чо. я вот провозглашаю что Циньдао это Кайзеровщина = тот же эффект что и от Блинкена
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA 4 ч
Почалися історичні навчання РФ-КНР у Нінся.
1. Вперше росіяни перейшли на китайську техніку, значно кращу за зброю РФ.
2. Китайці вивчають досвід окупацій частин України та Грузії для війни за Тайвань.
3. Росія жадає залучення КНР до своїх «конфліктів», особливо в Україні.
Масштаб - колосальний. Найбільш вірогідно, це підготовка до повномасштабної війни, що почнеться з Тайванської протоки. Якщо США та Японія вступлять у війну за Тайвань, як обіцяють, то Кремль проситиме Китай відкрити фронт в Україні, щоб збільшити хаос.
Росія ще ніколи не гралася китайськими РСЗО, гаубицями і винищувачами.
Є натяк на поставки зброї КНР до РФ.
Китай ще анонсує прибуття до Білорусі 22.08.-04.09.
Невідомо, чи візьме участь у «Запад 2021», спрямований на агресію проти України.
Певно, так.
Адекватний уряд України вже б скликав РНБО через китайську загрозу та Росію.
Тенденції можуть призвести повного ревайву збройних сил Росії шляхом вливання китайських грошей і техніки. Тобто всі втрати, що понесла Росія за час війни з Україною, нівелюються.
А реагировать когда будете ?