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Марченко став на захист розкритикованої банками програми "5-7-9%": Держава підтримала бізнес під час карантину

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Марченко став на захист розкритикованої банками програми

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що завдяки програмі "Доступні кредити 5-7-9%" держава підтримала бізнес під час карантину.

Про це чиновник написав у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки ініційованій президентом програмі 5-7-9% держава підтримала бізнес під час карантину. Понад 21,5 тис. кредитних угод укладено, збережено понад 172 тис. і створено понад 19 тис. нових робочих місць. Ми використовували інструментарій та підходи аналогічні тим, які використовувалися в більшості країн Європейського союзу", - зазначив Марченко.

За його словами, "програма 5-7-9% зрівноважила цінову пропозицію на банківському ринку, створила однакові цінові умови для всіх".

"Це дозволило всім банкам України запропонувати своїм клієнтам в умовах коронакризи прийнятні умови фінансування та реструктуризації заборгованості і зберегти клієнтську базу без значного негативного впливу на прибутковість операційної діяльності. Банки з українським капіталом рівноцінно конкурували з банками з іноземним капіталом", - додав Марченко.

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Міністр зазначив, що за результатами 2020 року підприємці, які взяли участь у програмі 5-7-9%, збільшили обсяг відрахувань до держбюджету з податку на прибуток на 19%, по ЄСВ - на 8%.

"У багатьох країнах Європи антикризові заходи продовжено до кінця 2021 року. Ми працюємо, щоб оновити програму і підтримати бізнес, який цього потребує", - підсумував Марченко.

Нагадаємо, форум провідних міжнародних фінансових установ, членами якого є 12 міжнародних банків, що працюють в Україні, направив лист Національного банку і Міністерства фінансів з проханням "обмежити реалізацію програми "Доступні кредити 5-7-9%". У документі наголошується, що кошти платників податків, спрямовані на пільгові кредити, витрачаються не за призначенням, а виграють від них стійкі і цілком платоспроможні підприємства.

В Україні з 1 лютого 2020 р стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок - 5%, 7% або 9% - за кредитами залежить від розміру бізнесу і терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижується на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менш ніж до 5% річних.

У квітні 2020 року Кабінет міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес з річним доходом в 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також уряд збільшив максимальну суму кредиту за програмою до 3 млн грн.
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Топ коментарі
+9
Ми усі бачимо як держава підтримує "бізнес" Коломойського і Ахметова, і трошки Пінчука.
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10.08.2021 17:01
+2
Беспроцентный кредит - поддержка. А с % зарабатывание на несчастье.
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10.08.2021 17:11
+2
Вот же скот зеленоопый! Там деньги дают только под определенный вид деятельности. Шаг вправо влево-расстрел. Каждый месяц нужно предоставлять отчет специальной комиссии, Если что то сделал не так, аннулируют, забирают деньги. платишь процент по настоящему 20% за пользование, и за все время назад.
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10.08.2021 17:17
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Ми усі бачимо як держава підтримує "бізнес" Коломойського і Ахметова, і трошки Пінчука.
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10.08.2021 17:01 Відповісти
На ходу придумали!!! Поддерживальщики!!!
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10.08.2021 17:05 Відповісти
Беспроцентный кредит - поддержка. А с % зарабатывание на несчастье.
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10.08.2021 17:11 Відповісти
У тебя уже такие большие уши, а ум до сих пор как у детсадовца. Тебе мама не говорила, шо ничего в мире бесплатного не существует? За все кто-то платит.
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10.08.2021 22:04 Відповісти
Вот же скот зеленоопый! Там деньги дают только под определенный вид деятельности. Шаг вправо влево-расстрел. Каждый месяц нужно предоставлять отчет специальной комиссии, Если что то сделал не так, аннулируют, забирают деньги. платишь процент по настоящему 20% за пользование, и за все время назад.
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10.08.2021 17:17 Відповісти
Это он после концерта " муми-тролля" ещё под веществами?
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10.08.2021 17:19 Відповісти
Не, это ссыт народу в очи так как не несёт никакой реальной ответственности перед народом.
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10.08.2021 17:34 Відповісти
100% каже правду, навіть не червоніє. Ігорний бізнес підтримали.
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10.08.2021 17:23 Відповісти
"Государство поддержало бизнес во время карантина" - Ахтышпадла! Марченко став на захист розкритикованої банками програми "5-7-9%": Держава підтримала бізнес під час карантину - Цензор.НЕТ 4273
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10.08.2021 17:33 Відповісти
ЗЕленые много и ежедневно косячат и бокопорят, по всем параметрам, но кредиты 5-7-9 это пожалуй, единственная здравая инициатива ибо малые и средние производственные фирмы смогли, наконец, приобрести импортное оборудование (металлообрабатывающее, упаковочное, деревообрабатывающее и т.д.) для развития своего бизнеса и, соответственно, для сохранения и увеличения рабочих мест... Понятно, что банкам и банкирам выгоднее давать кредиты под 28-30%, но это непосильно для производственных предприятий,...
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10.08.2021 18:37 Відповісти
теперь понятно кто с этой "помощи" кормится...
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10.08.2021 18:50 Відповісти
простому фопу кредит 5-7-9 не взять никогда)))
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10.08.2021 21:33 Відповісти
что за бред?! Марченко став на захист розкритикованої банками програми "5-7-9%": Держава підтримала бізнес під час карантину - Цензор.НЕТ 6890
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10.08.2021 22:08 Відповісти
Банкиры привыкли жировать! Что Янукович, что Порошенко владелтцы банков, не ввели бы низкие проценты, попривыкали....
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10.08.2021 22:45 Відповісти
Все просто: банкам вигідніше кредитувати під 20 відсотків, а не 5-7-9
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11.08.2021 00:02 Відповісти
 
 