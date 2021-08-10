УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7153 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України
1 734 12
агресія (1183) бойовик (3383) обстріл (20932) тероризм (2785) Донбас (21732) операція Об'єднаних сил (4158)

Трьох воїнів поранено внаслідок обстрілу російськими найманцями, стан одного із захисників України - важкий, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події Війна в Україні

Трьох воїнів поранено внаслідок обстрілу російськими найманцями, стан одного із захисників України - важкий, - ОТУ

Сьогодні, 10 серпня, озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Схід".

"В результаті обстрілу троє військовослужбовців отримали вогнепальні осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я одного воїна важкий, двох - задовільний", - випливає з повідомлення.

Також наголошують, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Водяного з 82-мм мінометів і 122-мм артилерії, - Міноборони

Джерело: 


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Одужуйте браття!
показати весь коментар
10.08.2021 17:43
+2
Заглянуло оно в шоколадный глаз и увидело там мир
показати весь коментар
10.08.2021 17:24
+1
Коли хтось з чинної влади відповість за порушення Конституційних прав громадян України ????))))
показати весь коментар
10.08.2021 17:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коли хтось з чинної влади відповість за порушення Конституційних прав громадян України ????))))
показати весь коментар
10.08.2021 17:18 Відповісти
Заглянуло оно в шоколадный глаз и увидело там мир
показати весь коментар
10.08.2021 17:24 Відповісти
Обычные учения войск РФ. Ничего удивительного. Трьох воїнів поранено внаслідок обстрілу російськими найманцями, стан одного із захисників України - важкий, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 6530
показати весь коментар
10.08.2021 17:32 Відповісти
Одужуйте браття!
показати весь коментар
10.08.2021 17:43 Відповісти
Мікац "при Порошенко" вже б гатив з усіх гармат!
показати весь коментар
10.08.2021 21:59 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Трьох воїнів поранено внаслідок обстрілу російськими найманцями, стан одного із захисників України - важкий, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 4930
показати весь коментар
10.08.2021 22:39 Відповісти
 
 