Трьох воїнів поранено внаслідок обстрілу російськими найманцями, стан одного із захисників України - важкий, - ОТУ "Схід"

Сьогодні, 10 серпня, озброєні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Схід".

"В результаті обстрілу троє військовослужбовців отримали вогнепальні осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я одного воїна важкий, двох - задовільний", - випливає з повідомлення.

Також наголошують, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

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