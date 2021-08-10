Фестивалі, виставки та кіно: Ткаченко закликає громадян відвідати заходи до 30-ї річниці Незалежності України

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко закликає відвідати різні заходи, приурочені до святкування Дня Незалежності України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ткаченко написав у Телеграмі.

"Хочу запропонувати вам відчути себе українцями, не тільки піднімаючи тости за незалежність, сидячи у великій компанії. Це свято - чудова нагода для того, щоб відвідати наші чудові музеї, згадати наше минуле. Заглянути в сучасне мистецтво в артпросторах. Прогулятися з рідними і друзями в заповідниках, національних парках. Або сходити в кінотеатри і переглянути те, що подобається з прокату. Або ж вибрати інший захід з переліку приурочених до 30-ї річниці Незалежності", - запропонував Ткаченко.

Він зазначив, що, зокрема, в Києві вже відкрилася виставка "Пектораль. Знахідка століття" на 2-му поверсі Музею історичних коштовностей України (Києво-Печерська лавра); з 20 по 21 серпня відбудеться фестиваль народних художніх промислів "Український бренд: Етніка" (Національний музей історії України); 22-24 серпня - фестиваль "Мандруй Україною" (Пирогово); 22 серпня - фестиваль "Ковчег" (Михайлівська площа).

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За його словами, з іншими заходами в Україні можна ознайомитися за посиланням.

Ткаченко також закликав під час святкування бути відповідальними, враховуючи COVID-19.

"У це знакове для країни свято важливо перш за все пам'ятати про безпеку. Власної, своїх рідних, друзів і людей, які вас оточують. Масові заходи під час святкування - не привід забувати про безпеку, щоб убезпечити себе і оточуючих від нового спалаху COVID-19. З урахуванням того, що в Україні вже є штам вірусу "Дельта"", - написав міністр.