Фестивалі, виставки та кіно: Ткаченко закликає громадян відвідати заходи до 30-ї річниці Незалежності України
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Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко закликає відвідати різні заходи, приурочені до святкування Дня Незалежності України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Ткаченко написав у Телеграмі.
"Хочу запропонувати вам відчути себе українцями, не тільки піднімаючи тости за незалежність, сидячи у великій компанії. Це свято - чудова нагода для того, щоб відвідати наші чудові музеї, згадати наше минуле. Заглянути в сучасне мистецтво в артпросторах. Прогулятися з рідними і друзями в заповідниках, національних парках. Або сходити в кінотеатри і переглянути те, що подобається з прокату. Або ж вибрати інший захід з переліку приурочених до 30-ї річниці Незалежності", - запропонував Ткаченко.
Він зазначив, що, зокрема, в Києві вже відкрилася виставка "Пектораль. Знахідка століття" на 2-му поверсі Музею історичних коштовностей України (Києво-Печерська лавра); з 20 по 21 серпня відбудеться фестиваль народних художніх промислів "Український бренд: Етніка" (Національний музей історії України); 22-24 серпня - фестиваль "Мандруй Україною" (Пирогово); 22 серпня - фестиваль "Ковчег" (Михайлівська площа).
За його словами, з іншими заходами в Україні можна ознайомитися за посиланням.
Ткаченко також закликав під час святкування бути відповідальними, враховуючи COVID-19.
"У це знакове для країни свято важливо перш за все пам'ятати про безпеку. Власної, своїх рідних, друзів і людей, які вас оточують. Масові заходи під час святкування - не привід забувати про безпеку, щоб убезпечити себе і оточуючих від нового спалаху COVID-19. З урахуванням того, що в Україні вже є штам вірусу "Дельта"", - написав міністр.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.facebook.com/sergey.marchenko.54/posts/10227287644522661?__cft__[0]=AZUS55TD0s0yKZtTcWh9M_NdiBEHxCoLe5x70AsG6UvieazPhTFwpafUroJ8ui7OzOMXX2re3cdYGLB1SaL5sG0vJFPoANYF9yOSY570kBtd7WfEqVKPPx8XBtyF7DTvIJ8&__tn__=%2CO%2CP-R
Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
1 год ·
Пишуть, що міністр фінансів України Марченко сходив на концерт московицького співуна мумійтроля й висловив свій захват у соцмережах, в смислі: нарешті дочекався такого щастя!
Нічого страшного, що міністр не розбирається в мистецтві й не відчуває наскільки блювотно-огидними є співи цього представника московицької культурки.
Міністр не розуміє політики, не здогадується що ми воюємо з московією і що державному службовцю такого рангу є непристойним відвідувати концерти московицьких бійців культурного фронту, а тим паче публічно вихваляти їх. Це трохи дратує, але зрештою ми вже звикли до вати у владних коридорах.
Справді непокоїть ось що:
Якщо міністр фінансів не розуміє мистецтва, не розуміє політики, не розуміє того, що гібридна війна проти нас ведеться не лише московською зброєю, але і московською попсою, якщо він не розуміє, що таке патріотизм, якщо він не розуміє так багато елементарних речей, то може він і в фінансах нічого не розуміє?!
А можливо міністру не лише подобається московицька попса, але і рубль подобається більше, ніж гривня?
До чого я пишу це? До того, що якщо прямо зараз ми не можемо нічого зробити, потрібно принаймні роз'ятрювати ненависть.
Вона переможе наш страх.
РАБссиянцы тогда назвали фестиваль в Черновцах сборищем бандеровцев...
https://focus.ua/ukraine/489438-na-koncerte-ko-dnyu-nezavisimosti-ukrainy-vystupyat-35-artistov-i-grupp-obnarodovan-spisok