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Фестивалі, виставки та кіно: Ткаченко закликає громадян відвідати заходи до 30-ї річниці Незалежності України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фестивалі, виставки та кіно: Ткаченко закликає громадян відвідати заходи до 30-ї річниці Незалежності України

Міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко закликає відвідати різні заходи, приурочені до святкування Дня Незалежності України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ткаченко написав у Телеграмі.

"Хочу запропонувати вам відчути себе українцями, не тільки піднімаючи тости за незалежність, сидячи у великій компанії. Це свято - чудова нагода для того, щоб відвідати наші чудові музеї, згадати наше минуле. Заглянути в сучасне мистецтво в артпросторах. Прогулятися з рідними і друзями в заповідниках, національних парках. Або сходити в кінотеатри і переглянути те, що подобається з прокату. Або ж вибрати інший захід з переліку приурочених до 30-ї річниці Незалежності", - запропонував Ткаченко.

Він зазначив, що, зокрема, в Києві вже відкрилася виставка "Пектораль. Знахідка століття" на 2-му поверсі Музею історичних коштовностей України (Києво-Печерська лавра); з 20 по 21 серпня відбудеться фестиваль народних художніх промислів "Український бренд: Етніка" (Національний музей історії України); 22-24 серпня - фестиваль "Мандруй Україною" (Пирогово); 22 серпня - фестиваль "Ковчег" (Михайлівська площа).

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За його словами, з іншими заходами в Україні можна ознайомитися за посиланням.

Ткаченко також закликав під час святкування бути відповідальними, враховуючи COVID-19.

"У це знакове для країни свято важливо перш за все пам'ятати про безпеку. Власної, своїх рідних, друзів і людей, які вас оточують. Масові заходи під час святкування - не привід забувати про безпеку, щоб убезпечити себе і оточуючих від нового спалаху COVID-19. З урахуванням того, що в Україні вже є штам вірусу "Дельта"", - написав міністр.

Фестивалі, виставки та кіно: Ткаченко закликає громадян відвідати заходи до 30-ї річниці Незалежності України 01
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Топ коментарі
+3
...а потім дружно в локдаун
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10.08.2021 17:12
+2
вот ФБ этого этого марченко - можете написать ему что ни будь..

https://www.facebook.com/sergey.marchenko.54/posts/10227287644522661?__cft__[0]=AZUS55TD0s0yKZtTcWh9M_NdiBEHxCoLe5x70AsG6UvieazPhTFwpafUroJ8ui7OzOMXX2re3cdYGLB1SaL5sG0vJFPoANYF9yOSY570kBtd7WfEqVKPPx8XBtyF7DTvIJ8&__tn__=%2CO%2CP-R

Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

1 год ·

Пишуть, що міністр фінансів України Марченко сходив на концерт московицького співуна мумійтроля й висловив свій захват у соцмережах, в смислі: нарешті дочекався такого щастя!

Нічого страшного, що міністр не розбирається в мистецтві й не відчуває наскільки блювотно-огидними є співи цього представника московицької культурки.

Міністр не розуміє політики, не здогадується що ми воюємо з московією і що державному службовцю такого рангу є непристойним відвідувати концерти московицьких бійців культурного фронту, а тим паче публічно вихваляти їх. Це трохи дратує, але зрештою ми вже звикли до вати у владних коридорах.

Справді непокоїть ось що:

Якщо міністр фінансів не розуміє мистецтва, не розуміє політики, не розуміє того, що гібридна війна проти нас ведеться не лише московською зброєю, але і московською попсою, якщо він не розуміє, що таке патріотизм, якщо він не розуміє так багато елементарних речей, то може він і в фінансах нічого не розуміє?!

А можливо міністру не лише подобається московицька попса, але і рубль подобається більше, ніж гривня?

До чого я пишу це? До того, що якщо прямо зараз ми не можемо нічого зробити, потрібно принаймні роз'ятрювати ненависть.

Вона переможе наш страх.
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10.08.2021 17:13
+2
Ткаченко сегодня дежурный по дебилизму? Какие массовые мероприятия? Посетить, заразится и поболев умереть?
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10.08.2021 17:16
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Так там же концерз не бесплатный, а за деньги будет Фестивали, выставки и кино: Ткаченко призывает граждан посетить мероприятия к 30-й годовщине Независимости Украины - Цензор.НЕТ 506
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10.08.2021 17:05 Відповісти
...а потім дружно в локдаун
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10.08.2021 17:12 Відповісти
вот ФБ этого этого марченко - можете написать ему что ни будь..

https://www.facebook.com/sergey.marchenko.54/posts/10227287644522661?__cft__[0]=AZUS55TD0s0yKZtTcWh9M_NdiBEHxCoLe5x70AsG6UvieazPhTFwpafUroJ8ui7OzOMXX2re3cdYGLB1SaL5sG0vJFPoANYF9yOSY570kBtd7WfEqVKPPx8XBtyF7DTvIJ8&__tn__=%2CO%2CP-R

Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

1 год ·

Пишуть, що міністр фінансів України Марченко сходив на концерт московицького співуна мумійтроля й висловив свій захват у соцмережах, в смислі: нарешті дочекався такого щастя!

Нічого страшного, що міністр не розбирається в мистецтві й не відчуває наскільки блювотно-огидними є співи цього представника московицької культурки.

Міністр не розуміє політики, не здогадується що ми воюємо з московією і що державному службовцю такого рангу є непристойним відвідувати концерти московицьких бійців культурного фронту, а тим паче публічно вихваляти їх. Це трохи дратує, але зрештою ми вже звикли до вати у владних коридорах.

Справді непокоїть ось що:

Якщо міністр фінансів не розуміє мистецтва, не розуміє політики, не розуміє того, що гібридна війна проти нас ведеться не лише московською зброєю, але і московською попсою, якщо він не розуміє, що таке патріотизм, якщо він не розуміє так багато елементарних речей, то може він і в фінансах нічого не розуміє?!

А можливо міністру не лише подобається московицька попса, але і рубль подобається більше, ніж гривня?

До чого я пишу це? До того, що якщо прямо зараз ми не можемо нічого зробити, потрібно принаймні роз'ятрювати ненависть.

Вона переможе наш страх.
показати весь коментар
10.08.2021 17:13 Відповісти
Ткаченко сегодня дежурный по дебилизму? Какие массовые мероприятия? Посетить, заразится и поболев умереть?
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10.08.2021 17:16 Відповісти
Вариант поболев выздороветь вы не рассматриваете?? А почему??
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10.08.2021 17:35 Відповісти
Рассматриваю, пробуйте и да поможет Вам Бог...
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10.08.2021 18:01 Відповісти
В сентябре 1989 года в Черновцах проходил фестиваль "Червона Рута",помню мацкали были в шоке,я тогда пришел из советской дерьмоармии на Дембель,старша сестра Элен говорит : Андрюха поехали,не пожалеешь.. Фестивали, выставки и кино: Ткаченко призывает граждан посетить мероприятия к 30-й годовщине Независимости Украины - Цензор.НЕТ 6193Помню почти все,но особенно понравился Андрей Середа з гурту "Кому вниз" с песней на слова Тараса Шевченко " Суботів"...
РАБссиянцы тогда назвали фестиваль в Черновцах сборищем бандеровцев... Фестивали, выставки и кино: Ткаченко призывает граждан посетить мероприятия к 30-й годовщине Независимости Украины - Цензор.НЕТ 6193
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10.08.2021 17:16 Відповісти
И чем он лучше гундяевской конторы?😁😁😁😁
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10.08.2021 17:50 Відповісти
Ага , вже бачили хто на концерті буде виступати-- прокацапська ротару , потап , полякова , данилко... Але якого біса там робить Дзідзьо , Руслана , Джамала ? До речі , нормальні артисти патріоти відмовилися виступати . Тут список хто буде .

https://focus.ua/ukraine/489438-na-koncerte-ko-dnyu-nezavisimosti-ukrainy-vystupyat-35-artistov-i-grupp-obnarodovan-spisok
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10.08.2021 17:57 Відповісти
Альона буде?
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10.08.2021 18:32 Відповісти
...не не не) карантин же) переносите как олимпиаду к примеру на 2026! тоже круглая дата и посмотрим Слугу Народа очередную часть и сходим на Хор какой в дворец Украина ...в этом году никак) тарифы и что то жрать очень начал диета задолбала
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11.08.2021 00:33 Відповісти
 
 