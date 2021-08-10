Росія продовжує порушувати права на свободу совісті в окупованому Криму, - Денісова
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Адміністрація тимчасово окупованого Російською Федерацією Кримського півострова порушує право кримчан на свободу віросповідання.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"Співробітники ФСБ Росії в тимчасово окупованому Криму після проведених обшуків у послідовників релігійного об’єднання "Свідки Єгови" в Армянську порушили кримінальні справи стосовно Олександра Литвинюка та Олександра Дубовенка. Чоловіків звинуватили за ч. 1 ст. 282.2 КК РФ (організація екстремістської діяльності). У 2017 році Верховний суд Росії заборонив церкву "Свідки Єгови", визнавши її екстремістською", - зазначила Денісова.
Крім того, вона зазначила, що т.зв. "колегія Севастопольського міського суду", який підпорядковується окупаційній адміністрації півострова, залишила в силі вирок першої інстанції у справі Віктора Сташевського, який незаконно засуджений до шести з половиною років за участь у діяльності "Свідків Єгови".
Денісова додала, що до таких же термінів ув’язнення у березні 2020 року було безпідставно засуджено двох кримчан Сергія Філатова та Артема Герасимова. Наразі вони відбувають покарання у ФКУ "ИК-12 ГУФСИН России по Ростовской области".
"РФ ігнорує виконання резолюції Генеральної Асамблеї ООН 74/168, згідно з якою країна-окупант має забезпечити свободу віросповідання і релігії без будь-якої дискримінації або введення штучних регуляторних бар’єрів", - заявила омбудсмен.
Вона підкреслила, що переслідування членів релігійних організацій у Криму є грубим порушенням 18 статті Загальної декларація прав людини та 9 статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якими кожен має право на свободу думки, совісті та релігії.
Також, за словами Денісової, Росія ігнорує Женевську конвенцію про заборону застосування законів країни-агресора на окупованій території.
"Закликаю міжнародну спільноту продовжувати санкційний тиск задля відновлення прав жителів тимчасово окупованого Криму. Всі послідовники "Свідків Єгови", ув’язнені за мирне здійснення свого права на свободу релігії і переконань, є бранцями совісті. Вони мають бути негайно і беззастережно звільнені, їхні вироки – скасовані, а всі звинувачення проти них зняті", - резюмувала Денісова.
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Про це заявив міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на зустрічі в США з керівником американської аналітичної організації Jamestown Foundation Гленом Ховардом.
1 год ·
Вповноважена по правах людини Денісова висловлює занепокоєння тим, що дітей у шеколах на окупованих територіях навчають військовій справі і нав'язують їм московське "православ'я".
Денісова НЕ висловлює занепокоєння тим, що в українських школах дітей не готують до війни і що їх відвертають від істиної віри.
Більшу частину свого часу Денісова витрачає на захист права маніхеїв на здійснення антилюдської, антинаціональної, антихристиянської діяльності.
маргиналов тут нафиг?
этот чудак поехавший на "вере" - планете же 7000 лет, успокойсииии
это ведь круто же - в рабской книге будет - работала обухосмэном попрала прав членовекаа, под.пись, полковник Шредер
не, ну реально - **** толку из этой мадамки то? тока за то шо фамилия? так у меня тоже фамилия Козлов - то же типо засрусьурусь гггг
ну реально - что она сделала кроме посветить рожей да подсосаться, ой, подсось подставить, тьху, ну, как там.... сигнатурку нарисовать, во!
на то шо ты типо реально сказал выше
это украденный унитаз с "Яны-Капу"
5 августа 2021 года в Армянске - на севере полуострова Крым - прошла серия обысков у местных верующих. 60-летнего Александра Литвинюка задержали и увезли за 140 км от дома, в Симферополь. 6 августа суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, и около полуночи верующего доставили домой.
За три дня до обыска старший следователь СО УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю Виталий Власов возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация экстремистской деятельности) в отношении Александра Литвинюка и еще одного местного верующего - 48-летнего Александра Дубовенко. Основанием послужили рапорты, поступившие из Погрануправления ФСБ. Литвинюка обвиняют в том, что он «использовал программное обеспечение для осуществления видеоконференцсвязи "Zoom"» для «привлечения новых членов [запрещенной] организации».
6 августа 2021 года судья Киевского районного суда Симферополя Андрей Долгополов отправил Александра Литвинюка под домашний арест до 1 октября 2021 года.
Александр Дубовенко гостил у родственников в другом городе, поэтому обыск прошел в его отсутствие. Дома находилась супруга верующего Ирина. Около 6 утра она заметила во дворе несколько человек. В дверь постучали, закрыв глазок. Ирина недавно переболела коронавирусом и еще чувствовала слабость, однако силовики вынудили ее открыть, представившись сотрудниками ФСБ. Следователь Лавров предъявил постановление на обыск, выданное Киевским райсудом Симферополя. Правоохранители изъяли электронные устройства, личные записи, правоустанавливающие документы на квартиру и рабочие бумаги Александра.
Обыски прошли в общей сложности в жилищах 8 верующих из Армянска в возрасте от 47 до 72 лет. Силовики приезжали на микроавтобусах и легковых автомобилях без номерных знаков. В одну из квартир они пытались проникнуть, вызвав представителей коммунальных служб для перекрытия канализации. У верующих изымали электронные устройства и личные записи, искали денежные средства, личные заметки и блокноты с рукописным текстом, в котором есть ссылки на Библию. Копий постановлений и протоколов изъятия вещей правоохранители не предоставили.
Помимо верующих из Армянска уже 10 жителей Крыма подвергаются уголовному преследованию за свою веру в Бога Иегову. Сергей Филатов и Артём Герасимов отбывают реальные сроки в колонии общего режима только из-за своего вероисповедания.