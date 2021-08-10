УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7076 відвідувачів онлайн
Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
949 2
окупація (5814) в'язниця (389) вбивство (2874) в'язні (278) ОРДЛО (299)

Порушено кримінальне провадження за фактом убивства в'язнів на окупованому Донбасі, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Порушено кримінальне провадження за фактом убивства в'язнів на окупованому Донбасі, - прокуратура

Прокуратура Донецької області порушила кримінальне провадження через вбивство ув'язнених у колонії на окупованій території Донбасу. Йдеться про вбивство українських громадян у Кіровській виправній колонії №33 на території ОРДЛО.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Донецької області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Українські правоохоронці встановили, що 6 серпня цього року в колонії на окупованій території Донецької області невідомі особи вбили кількох засуджених.

"Один із загиблих - 42 річний чемпіон України з дзюдо, засуджений у 2010 році за вбивство 18-річного хлопця. Відомості про другого вбитого встановлюються, а інформація про вбивство третього засудженого поки перевіряється", - розповіли в прокуратурі.

Як повідомлялося, в колонії "ДНР" убили трьох засуджених громадян України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Убивство третього ув'язненого в ОРДО не доведено, мотивом конфлікту є кримінальні розбірки, - Гармаш
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потрібно пам'ятати та згадувати закатованих рашистами патріотів України.
Сьогодні чергові роковини вбивства Олени Куліш та Володимира Альохіна.

Олена із чоловіком привозили їжу українським військовим у Луганський аеропорт. При обстрілах ховала в своєму будинку місцевих дітей. Разом із чоловіком приїздила до заблокованих мінними полями стареньких сусідів - аби допомогти із харчами та медикаментами. Надавала їм можливість поспілкуватися з рідними скайпом.
У липні померла її мама, ховали під кулями й мінами.

Родину патріотів вистежили бойовики «ЛНР» і захопили 9 серпня 2014-го.
Терористи повідомили, що везуть подружжя «на підвал» - у Луганськ.
Олену і Володимира викрали на очах її батька (єдина донька); все майно подружжя бандити вкрали чи розтрощили а в їхньому домі окупанти зробили свій штаб.

Застрелена 10 серпня 2014 року бандитами «ЛНР» у селі Переможне (Лутугинський район) з її чоловіком Володимиром Альохіним - за надання волонтерської допомоги українським військовикам[1].
Шістьох собак, які жили у будинку Олени, бандити розстріляли.
Розшукати та поховати їхні тіла вдалося майже через рік.
показати весь коментар
10.08.2021 17:32 Відповісти
Было бы за кем плакать..."Чемпиона"сразу надо было порубать на куски,судя из биографии,остальные,скорей всего,тоже-"друзья-товарищи"🤨
показати весь коментар
10.08.2021 17:53 Відповісти
 
 