Житель села на Черкащині зірвав і спалив державний прапор - йому загрожує до 3 років в'язниці, - Нацполіція
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У Черкаській області поліція затримала жителя села Глушки, який у ніч на 8 серпня зірвав і спалив прапор України. Молодикові загрожує до 3 років позбавлення волі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.
За даними слідства, в ніч на 8 серпня житель села Глушки 2002 року народження відпочивав із компанією в селі Петрушки. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, хлопець зірвав державний прапор України з адміністративної будівлі, кинув його на землю і підпалив.
Поліція затримала чоловіка. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) КК України.
Вирішується питання про повідомленні чоловікові про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує штраф від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років.
Будь ласка, зачекайте...
Посадили бы человек с пять, сотня другая бы призадумалась, а так ….
Родителей надо привлекать.
А представьте:
Пацан утром просыпается, а ему рассказывают. Ты флаг сорвал и сжег. Кричал "Путин введи". а потом рвал рубаху и бил себя в грудь.
А он тока спросил - "А часовню, тоже я?"
а судьбу раскочегарил...
І цеглою побив всі ліхтарі
По 206-й, частині другій
Hародний суд два роки дав мені.
За те шо їв я на параші сало,
Блатні мене зробили пєтухом
Тепер живу я досить непогано
Хіба із дупи часто ллється кров
(С) Брати Гадюкіни
Возможно, следует суды и приговоры также и по другим уголовным поступкам под действиям алкоголя публиковать для назидания.
И так три года, денно и нощно!