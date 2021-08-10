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Житель села на Черкащині зірвав і спалив державний прапор - йому загрожує до 3 років в'язниці, - Нацполіція

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Житель села на Черкащині зірвав і спалив державний прапор - йому загрожує до 3 років в'язниці, - Нацполіція

У Черкаській області поліція затримала жителя села Глушки, який у ніч на 8 серпня зірвав і спалив прапор України. Молодикові загрожує до 3 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

За даними слідства, в ніч на 8 серпня житель села Глушки 2002 року народження відпочивав із компанією в селі Петрушки. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, хлопець зірвав державний прапор України з адміністративної будівлі, кинув його на землю і підпалив.

Поліція затримала чоловіка. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) КК України.

Вирішується питання про повідомленні чоловікові про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує штраф від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років.

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Топ коментарі
+58
Україні терміново потрібний закон про "негромадян " , як в країнах Балтії , та закон про колаборанство .
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10.08.2021 17:37
+42
Грозит, но не посадят.
Посадили бы человек с пять, сотня другая бы призадумалась, а так ….
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10.08.2021 17:29
+37
Ссыкун 19-летний, а уже ненавидит Украину.
Родителей надо привлекать.
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10.08.2021 17:33
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Грозит, но не посадят.
Посадили бы человек с пять, сотня другая бы призадумалась, а так ….
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10.08.2021 17:29 Відповісти
Патамушта в паспорте не написано, ватник или патриот (с) цитаты великих.
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10.08.2021 17:57 Відповісти
Ссыкун 19-летний, а уже ненавидит Украину.
Родителей надо привлекать.
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10.08.2021 17:33 Відповісти
Канап, це клініка, навіть у другому поколінні.
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10.08.2021 17:36 Відповісти
Родители ни при чем. Российский интернет - вот корень зла.
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10.08.2021 17:38 Відповісти
обычно яблочко от яблоньки недалеко катится
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10.08.2021 22:43 Відповісти
батьки в першу чергу, раз не пояснили, а ту срань в неті він же мабуть сам шукав і дивився і сприймав, не силою ж його хтось примушував.
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11.08.2021 10:33 Відповісти
Ему тоже 19. У молодежи явно проблемы с патриотизмом.
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10.08.2021 17:36 Відповісти
Селянин офігевший, вата в макітрі спалахнула від спеки?
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10.08.2021 17:36 Відповісти
Україні терміново потрібний закон про "негромадян " , як в країнах Балтії , та закон про колаборанство .
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10.08.2021 17:37 Відповісти
Чи як у Німеччині
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10.08.2021 18:13 Відповісти
Таких надо сажать.
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10.08.2021 17:39 Відповісти
... на кол.
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10.08.2021 22:39 Відповісти
надо в окопы кинуть...здохнет не велика потеря а в тюрьме кормить надо охранять ёпта!
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10.08.2021 17:39 Відповісти
..что Вы всякую мразь в окопы суёте? Там настоящие люди... патриоты.. воины...а Вы всё подсовываете им смердячих!! Ладно уж Земразь туда постоянно таскается... от вони уже не продохнуть... в тут Вы ещё с этими. Прибить возле сарая там где жил и прикопать на помойке. Вот и всё что надо.
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11.08.2021 02:55 Відповісти
Согласен, что в окопах он нах не нужен. Считаю, что показательно надо посадить. В колонии пусть поработает. Пусть шьет рукавицы, спецодежду, флаги (украинские) . И 3 копейки в бюджет попадут от него.
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11.08.2021 09:31 Відповісти
Реагировать надо давно известными методами....Посреди села ,положить на лавку ,снять портки и выпороть ,чтобы клочья с задницы летели. Вот и была бы наука!
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10.08.2021 17:39 Відповісти
звучит очень по россиянски(. Крепостничеством запахло Житель села на Черкащині зірвав і спалив державний прапор - йому загрожує до 3 років в'язниці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8800
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11.08.2021 00:26 Відповісти
Алкагализм внепалитики
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10.08.2021 17:40 Відповісти
) зачёт
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10.08.2021 18:20 Відповісти
Трусливый щенок,такие из породы насильников и вандалов, показать свою силу над слабым или неодушевленным предметом,надеюсь за флаг Украины все таки ответка ублюдку придет.Три года кормить эту сволочь в тюрьме,оно выйдет озлобленым петушарой и будет пакостить втихую.Лишать гражданства,штрафануть чтобы навсегда запомнил, и чтобы в течении 24 часов им и не воняло в Украине.
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10.08.2021 17:40 Відповісти
Золотые слова, 100% поддерживаю!!!
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10.08.2021 22:57 Відповісти
Находясь в состоянии алкогольного опьянения молодой человек сорвал государственный флаг Украины с административного здания, бросил его на землю и поджег. Источник: https://censor.net/ru/n3281958
А представьте:
Пацан утром просыпается, а ему рассказывают. Ты флаг сорвал и сжег. Кричал "Путин введи". а потом рвал рубаху и бил себя в грудь.
А он тока спросил - "А часовню, тоже я?"
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10.08.2021 17:45 Відповісти
Садить всех ублюдков.
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10.08.2021 17:45 Відповісти
Садить? Да нет уж, гнать таких тварей вообще из страны.
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10.08.2021 23:00 Відповісти
Треба застосовувати гуманні методи покарання. Або у в'язницю, або пожиттєвий випробувальний термін, з заміною зірваного флагу за власний кошт, з обумовленою періодичністю.
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10.08.2021 17:47 Відповісти
Скорее всего просто дебил малолетний😁😁😁
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10.08.2021 17:47 Відповісти
Житель села на Черкащині зірвав і спалив державний прапор - йому загрожує до 3 років в'язниці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8700
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10.08.2021 17:50 Відповісти
Вы не понимаете, это другое!😁😁
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10.08.2021 17:51 Відповісти
В Україні "дєрєвєнь" немає. А цей шнурок ворог, потенційний вбивця українців. В тюрму, а потім в парашу.
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10.08.2021 17:49 Відповісти
Причем на сайте нацполиции о дяревнях вообще речь не идет) Это цензоровский "специалист" постарался)))
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10.08.2021 22:41 Відповісти
Судя з того що головна мова тут кацапська, так і є.
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10.08.2021 23:11 Відповісти
то он не флаг сжёг,
а судьбу раскочегарил...
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10.08.2021 17:50 Відповісти
Глушкі, Пєтрушкі... Що з дебілів взяти,окрім аналізів? Та і ті,скоріше за все,ні к чорту... Житель села на Черкащині зірвав і спалив державний прапор - йому загрожує до 3 років в'язниці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3519
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10.08.2021 17:53 Відповісти
Якась сепарська личинка
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10.08.2021 18:17 Відповісти
нічого собі лічинка,19 років вже живе, несе повну відповідальність за свої вчинки.Треба закінчувати усі ці піари ,що спочатку витворять потім вибачаються,аби хоч якось засвітитися, наказувати показово, щоб інші зрозуміли ,по вибачатися вже будуть після вироку ,за гратами,
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10.08.2021 18:45 Відповісти
Ліля! Там думаю "Було дурне і п"яне" Хай тепер "чухає потилицю" Хоча за Черкащину - образливо Це ЧМО там фігурує Я сам там народився і виріс!Набив-би пику ДЛБЙОБУ"
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11.08.2021 07:49 Відповісти
А чому не змінити "або" на " і " ? Штраф, і арешт , і ув"язнення ! Було б дієвіше !
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10.08.2021 20:04 Відповісти
Дурень.
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10.08.2021 22:24 Відповісти
Цензор, это вы где нашли такого уникума, который в Украине дяревни нашел?))) Чем он лучше идиота из статьи?)
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10.08.2021 22:39 Відповісти
а чем на расее отличается деревня от села?
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10.08.2021 22:44 Відповісти
Вот когда речь в статье будет идти о рашке, тогда пусть те кому нефиг делать, пусть и разбираются есть там церкви или нет) А в данном случае речь об Украине) А в Украине деревень нет) От слова совсем)
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10.08.2021 23:32 Відповісти
проросийское быдло вскрывается под водярой .... или боярой
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10.08.2021 22:47 Відповісти
Не розумію , для чого така жорстокість . Думаю , штрафу 700 тисяч гривень було б цілком достатньо . В Україні стільки ватніків , що при правильному підході , ми самі б могли кредитувсти МВФ , **** , Світовий банк і прочу лабуду .
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10.08.2021 22:56 Відповісти
Гнать такую мразь с Украины, чтоб и духу ихнего здесь небыло.
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10.08.2021 23:10 Відповісти
І я напився і пішов до клубу
І цеглою побив всі ліхтарі
По 206-й, частині другій
Hародний суд два роки дав мені.
За те шо їв я на параші сало,
Блатні мене зробили пєтухом
Тепер живу я досить непогано
Хіба із дупи часто ллється кров
(С) Брати Гадюкіни
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11.08.2021 00:04 Відповісти
мля.... С кем я иду в Европу???)
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11.08.2021 00:39 Відповісти
С ФЛАГОМ НА ПЕРЕДОК !!! ПУСТЬ ПОВЕСИТ В СЕРОЙ ЗОНЕ !!!
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11.08.2021 01:20 Відповісти
Это явно не от ненависти к Украине. Это идиот-алкоголик. Хотел себя чем-то шумно проявить перед друзьями-алкашами, а здесь флаг ему и подвернулся. Но это не послабляет его вину. Должен получить по полной, чтобы никому в голову не приходило бахвалиться подобным образом.
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11.08.2021 03:19 Відповісти
Здесь многие предлагают выгнать этот биомусор из страны, я бы поддержал, но предложение неосуществимое. Некуда его отправлять, никто его не возьмет, так как у него вряд ли есть иные гражданства. Московия тоже не возьмет, так как они понимают, что таким идиотам все равно какой флаг сжигать по пьянке. Можно только на необитаемый остров, если такие еще есть.
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11.08.2021 03:31 Відповісти
Поэтому я думаю, что наилучший вариант провести суд с записью на видео. Русть на суде раскажет, что делал это под действием алкоголя. И дать ему срок по-полной. И запустить видео суда на всех каналах и на ютубе. Чтобы все дебилы устрашились, что могут получить за подобные действия. И думаю, что это может кого-то отвратить от алкоголя.
Возможно, следует суды и приговоры также и по другим уголовным поступкам под действиям алкоголя публиковать для назидания.
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11.08.2021 03:43 Відповісти
В каменоломню мудака! Пусть рубит и тягает на горбу каменюки!!!
И так три года, денно и нощно!
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11.08.2021 08:01 Відповісти
ему пора уже и в армию призываться..там такие болезни головы вмиг лечатся.. Житель села на Черкащині зірвав і спалив державний прапор - йому загрожує до 3 років в'язниці, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5849
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11.08.2021 08:04 Відповісти
 
 