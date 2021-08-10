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Новини Політика України
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Вища рада правосуддя (523) ПВК "Вагнер" (1473) ДБР (2551)

Банкова за допомогою ВРП тисне на суддю Сидорова, який зобов'язав ДБР відкрити провадження щодо "вагнерівців", - "Рух опору капітуляції"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Банкова за допомогою ВРП тисне на суддю Сидорова, який зобов'язав ДБР відкрити провадження щодо

Вища рада правосуддя покарала суддю Сидорова, який зобов'язав ДБР зареєструвати заяву за ст. 111 (держзрада) стосовно Зеленського і його оточення.

Про це у Facebook повідомляє організація "Рух опору капітуляції", інформує Цензор.НЕТ.

"Вища рада правосуддя - "філія Банкової", покарала суддю Євгена Сидорова після того, як він своїм рішенням зобов’язав Державне бюро розслідувань зареєструвати у Єдиному реєстрі досудових розслідувань заяву щодо злочину за статтею 111 "Державна зрада" у справі "Вагнергейту". Вища рада правосуддя призначила йому дисциплінарне стягнення у вигляді попередження", - говориться в повідомленні.

Організація зазначає, що Портнов, Бужанський та Демченко подали на Сидорова 30 скарг за 40 днів. Суддю притягнули до відповідальності за два адміністративні протоколи за статтею 130(водіння в нетверезому стані), справи щодо яких він закрив.

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"У першому випадку, протокол склали за те, що водій нібито відмовлявся проходити обстеження. Насправді, він не відмовлявся, а лише вимагав, щоб для цього його відвезли у найближчу лікарню, а не на інший край Києва. У другому, співробітники поліції написали в протоколі, що спіймали порушника в стані алкогольного сп’яніння о 23:14, хоча в цей час порушник вже був затриманий. Тобто вказали хибний час і переплутали 23:14 та 21:14. Тобто в обох ситуаціях, поліція припустилася помилок, і Сидоров не міг ухвалити інше рішення", - додали в організації.

Крім того, повідомляється, що ДБР досі не виконало рішення судді у справі "вагнерівців", заяву в ЄРДР не зареєстрували.

"Для підвищення градусу трешу, РНБО має накласти на Сидорова санкції, а судове рішення визнати таким, що не підлягає виконанню", - підсумували в організації.

Нагадаємо, 6 липня активісти "Руху опору капітуляції" подали до Державного бюро розслідувань (ДБР) заяву про вчинення злочину у зв'язку зі "зливом спецоперації щодо "вагнерівців".

Пізніше активісти подали в суд скаргу на ДБР через відмову внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення злочину за статтею 111 "Державна зрада" через зрив затримання "вагнеровцев".

Суд зобов'язав ДБР відкрити провадження за статтею 111 "держзрада" стосовно Зеленського і його оточення.
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Топ коментарі
+19
Странно было бы если зе-упыри привлекли к ответственности чмо в мантии, которое выпустило на свободу убийц евромайдановцев
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10.08.2021 17:54
+18
Банковая с помощью ВСП давит на судью Сидорова, обязавшего ГБР открыть производство по "вагнеровцам", - "Рух сопротивления капитуляции" - Цензор.НЕТ 3463
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10.08.2021 17:46
+17
Картина маслом ...
Портнов в случке с Бужанским мстят судье, который принял решение об открытии дела по преступлению "патриота" Зеленского.
А подконтрольный им ВСП подмахивает рыгам-совкодрочерам, нарушая закон.
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10.08.2021 17:57
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Банковая с помощью ВСП давит на судью Сидорова, обязавшего ГБР открыть производство по "вагнеровцам", - "Рух сопротивления капитуляции" - Цензор.НЕТ 3463
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10.08.2021 17:46 Відповісти
Банковая с помощью ВСП давит на судью Сидорова, обязавшего ГБР открыть производство по "вагнеровцам", - "Рух сопротивления капитуляции" - Цензор.НЕТ 7249
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10.08.2021 17:49 Відповісти
Странно было бы если зе-упыри привлекли к ответственности чмо в мантии, которое выпустило на свободу убийц евромайдановцев
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10.08.2021 17:54 Відповісти
Картина маслом ...
Портнов в случке с Бужанским мстят судье, который принял решение об открытии дела по преступлению "патриота" Зеленского.
А подконтрольный им ВСП подмахивает рыгам-совкодрочерам, нарушая закон.
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10.08.2021 17:57 Відповісти
Було б дивно, якби портнов, що ще в березні 19го продемонстрував свою причетність до команди Зеленсткого, і повернувся в перший же день після другого туру, не був причетний до їх брудно-зелених справ.
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10.08.2021 20:21 Відповісти
бужанський, портнов - які люди захищають "патріота"- бубосю Банковая с помощью ВСП давит на судью Сидорова, обязавшего ГБР открыть производство по "вагнеровцам", - "Рух сопротивления капитуляции" - Цензор.НЕТ 866
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10.08.2021 17:57 Відповісти
Суддя Сидоров - проти системи портнова-зеленського. Ви здивуєтеся!

https://www.youtube.com/watch?v=fp5bxIwhPTM

Пліснявим не портібні чесні судді, як і НАТО.
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10.08.2021 17:59 Відповісти
Просто цікаво буде дивитись,як ці упирі тікатимуть,к таргани,коли закінчиться їх нікчемна влада...
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10.08.2021 18:02 Відповісти
Какое громкое название!!Аж дух захватывает!.Наверное шайтановы организовали?
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10.08.2021 18:13 Відповісти
"Рух"- це давно зкомпроментований в Україні термін. Бо давно не зрозуміло, куди воно "рухається" та за чиї гроші.
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10.08.2021 18:22 Відповісти
як легко розшифровуєтья подляковий бот Виноградарь
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10.08.2021 18:39 Відповісти
На службі? )))
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10.08.2021 18:57 Відповісти
Значит, ему сделали взыскание не за "вагнеровцев". Тогда к чему хайп? Или это индульгенция?
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10.08.2021 18:23 Відповісти
Почитайте статтю. Там детально розписано чому суддю покарали незаконно.
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10.08.2021 18:31 Відповісти
Ще й суддя явно з дешевих.
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10.08.2021 18:23 Відповісти
Тебе трехрублевому виднее
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10.08.2021 18:59 Відповісти
Мовою це спробуй написати, лайно мокшанське. Відлік часу пішов, пацак.
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10.08.2021 19:06 Відповісти
подоляк за мову доплачує вам всім, чи тільки тобі?
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10.08.2021 19:08 Відповісти
В нього питай, двохцентове.
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10.08.2021 19:09 Відповісти
Вмієте користуватися можливостями гейтвеїв, задля приховування реальної адреси?
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10.08.2021 20:32 Відповісти
То як там з мовою, пацак?
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10.08.2021 20:08 Відповісти
Чому вороги як портнов, чможанскій та іньші досі вільно дихають в Україні?
Чому спець служби не працюють?
Питання звісно риторичне....
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10.08.2021 20:12 Відповісти
а против вовка тишина))
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10.08.2021 21:29 Відповісти
 
 