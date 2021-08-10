Банкова за допомогою ВРП тисне на суддю Сидорова, який зобов'язав ДБР відкрити провадження щодо "вагнерівців", - "Рух опору капітуляції"

Вища рада правосуддя покарала суддю Сидорова, який зобов'язав ДБР зареєструвати заяву за ст. 111 (держзрада) стосовно Зеленського і його оточення.

Про це у Facebook повідомляє організація "Рух опору капітуляції", інформує Цензор.НЕТ.

"Вища рада правосуддя - "філія Банкової", покарала суддю Євгена Сидорова після того, як він своїм рішенням зобов’язав Державне бюро розслідувань зареєструвати у Єдиному реєстрі досудових розслідувань заяву щодо злочину за статтею 111 "Державна зрада" у справі "Вагнергейту". Вища рада правосуддя призначила йому дисциплінарне стягнення у вигляді попередження", - говориться в повідомленні.

Організація зазначає, що Портнов, Бужанський та Демченко подали на Сидорова 30 скарг за 40 днів. Суддю притягнули до відповідальності за два адміністративні протоколи за статтею 130(водіння в нетверезому стані), справи щодо яких він закрив.

Читайте також: Лукашенко про затримання "вагнерівців" у Білорусі: Самі попросили відправити їх у Росію

"У першому випадку, протокол склали за те, що водій нібито відмовлявся проходити обстеження. Насправді, він не відмовлявся, а лише вимагав, щоб для цього його відвезли у найближчу лікарню, а не на інший край Києва. У другому, співробітники поліції написали в протоколі, що спіймали порушника в стані алкогольного сп’яніння о 23:14, хоча в цей час порушник вже був затриманий. Тобто вказали хибний час і переплутали 23:14 та 21:14. Тобто в обох ситуаціях, поліція припустилася помилок, і Сидоров не міг ухвалити інше рішення", - додали в організації.

Крім того, повідомляється, що ДБР досі не виконало рішення судді у справі "вагнерівців", заяву в ЄРДР не зареєстрували.

"Для підвищення градусу трешу, РНБО має накласти на Сидорова санкції, а судове рішення визнати таким, що не підлягає виконанню", - підсумували в організації.

Нагадаємо, 6 липня активісти "Руху опору капітуляції" подали до Державного бюро розслідувань (ДБР) заяву про вчинення злочину у зв'язку зі "зливом спецоперації щодо "вагнерівців".

Пізніше активісти подали в суд скаргу на ДБР через відмову внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення злочину за статтею 111 "Державна зрада" через зрив затримання "вагнеровцев".

Суд зобов'язав ДБР відкрити провадження за статтею 111 "держзрада" стосовно Зеленського і його оточення.