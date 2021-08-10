Трьох українських захисників поранено внаслідок обстрілу військами РФ, від початку доби 4 порушення режиму "тиші", - штаб ООС

Від початку доби російсько-окупаційні війська чотири рази обстрілювали позиції воїнів ООС, поранень зазнали троє українських захисників.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, окупанти двічі застосували артилерійські системи калібру 122-мм і міномети 82-го калібру.

У напрямку Невельського ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Мар'їнки російські найманці обстріляли українські позиції з протитанкових ракетних комплексів.

Унаслідок ворожих обстрілів троє українських воїнів отримали вогнепальні осколкові поранення. Вони перебувають у лікувальному закладі. Стан одного пораненого - важкий, двох інших - задовільний. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.

Про факти порушень із боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 9 гектарів території і передали на знищення 146 вибухонебезпечних предметів.

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