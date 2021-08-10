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Трьох українських захисників поранено внаслідок обстрілу військами РФ, від початку доби 4 порушення режиму "тиші", - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Трьох українських захисників поранено внаслідок обстрілу військами РФ, від початку доби 4 порушення режиму

Від початку доби російсько-окупаційні війська чотири рази обстрілювали позиції воїнів ООС, поранень зазнали троє українських захисників.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Поблизу Водяного, що на Приазов'ї, окупанти двічі застосували артилерійські системи калібру 122-мм і міномети 82-го калібру.

У напрямку Невельського ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Мар'їнки російські найманці обстріляли українські позиції з протитанкових ракетних комплексів.

Унаслідок ворожих обстрілів троє українських воїнів отримали вогнепальні осколкові поранення. Вони перебувають у лікувальному закладі. Стан одного пораненого - важкий, двох інших - задовільний. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.

Про факти порушень із боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 9 гектарів території і передали на знищення 146 вибухонебезпечних предметів.

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Топ коментарі
+13
Пліснява "тиша".
Швидкого одужання нашим захисникам.
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10.08.2021 18:01
+6
Треба воювати. Не у відповідь, а на упередження. Не відбиватися, а тримати ініціативу, планово відвойовувати, знищувати живу силу і техніку в тилу, вести диверсійну боротьбу і тд. Оце "перестать стрєлять" - мальчіш-плохіш. Зрада тобто. Ніякого перемир'я немає, тільки підриває бойовий дух. Розумно, без псіхів і штурмовщини, але методично і постійно - щоб видно було перевагу - у тактиці, стратегії, просуванні вперед, нанесенні втрат у живій силі і техніці. Слава Україні! Героям Слава! Слава Нації! Смерть ворогам!
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10.08.2021 18:22
+4
Парни все это говно уже знают, но они из другого теста и из нашей страны.
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10.08.2021 18:11
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Пліснява "тиша".
Швидкого одужання нашим захисникам.
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10.08.2021 18:01 Відповісти
главное не показывать им как наши дыбильные олимпийцы обнимаются с московитами..
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10.08.2021 18:06 Відповісти
Парни все это говно уже знают, но они из другого теста и из нашей страны.
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10.08.2021 18:11 Відповісти
Исправились, молодцы. Открывали огонь из чего? Таким же калибром или пиф-паф в воздух?
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10.08.2021 18:06 Відповісти
А на пора вже давати дозвіл воякам,мочити руссню,і так вже всім ясно що план А план Б і план тиші вже не діє
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10.08.2021 18:16 Відповісти
Треба воювати. Не у відповідь, а на упередження. Не відбиватися, а тримати ініціативу, планово відвойовувати, знищувати живу силу і техніку в тилу, вести диверсійну боротьбу і тд. Оце "перестать стрєлять" - мальчіш-плохіш. Зрада тобто. Ніякого перемир'я немає, тільки підриває бойовий дух. Розумно, без псіхів і штурмовщини, але методично і постійно - щоб видно було перевагу - у тактиці, стратегії, просуванні вперед, нанесенні втрат у живій силі і техніці. Слава Україні! Героям Слава! Слава Нації! Смерть ворогам!
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10.08.2021 18:22 Відповісти
І жодної реакції від Вовіка.
Тільки моторошна, гнітюча тиша...
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10.08.2021 18:35 Відповісти
Одужання воїнам
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10.08.2021 18:40 Відповісти
де ж таки наш відважний полковідводець ? чому ж мовчить, не хвалиться зменшенням втрат і громом замість пострілів? 100500 день "тиші" а віно не звітує про своє досягнення...
нема коли....там фрау на під"їзді...там шоу з парадом на носі...а тут "пострілюють"..не до цього!
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10.08.2021 18:43 Відповісти
Ми це зрозуміли, але де відповідь???!!!
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10.08.2021 20:09 Відповісти
 
 