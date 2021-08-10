Місцева влада Львова і Рівного обіцяє виділити олімпійцям-медалістам квартири

Троє львів'ян, які завоювали медалі на літніх Олімпійських іграх у Токіо, отримають від мерії Львова в подарунок квартири. Також квартири в Рівному обіцяні головою ОДА.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Львівської міськради, про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

"У Львові є традиція: хто привозить олімпійську медаль - отримує від міста квартиру. Ця норма в нас є вже дуже багато років", - сказав мер.

Він зазначив, що цього року Львів готує три квартири для олімпійців - для велогонщиці Олени Старикової, яка завоювала срібло, а також для борчині Алли Черкасової та каратиста Станіслава Горуни, які виграли бронзу.

"На сьогодні будь-яка олімпійська медаль - критично цінна, адже між золотом, сріблом і бронзою - мікрони різниці. Наші спортсмени дуже старалися, тому отримають приблизно однакові приміщення", - сказав Садовий.

Аналогічні нагороди отримають призери Олімпіади з Рівного, повідомив у Telegram голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

"На найближчій сесії обласної ради винесемо питання про виділення фінансування на покупку квартир для (плавця) Михайла Романчука і (стрільця) Олега Омельчука", - написав він.

Чиновник повідомив також, що басейн ДЮСШ №2 у Рівному, в якому починав займатися Романчук, буде наступного року реконструйований у рамках програми "Велике будівництво".

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