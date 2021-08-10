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квартира (229) Львів (2079) Рівне (388) Садовий (482) Романчук Михайло (12) Горуна Станіслав (6)

Місцева влада Львова і Рівного обіцяє виділити олімпійцям-медалістам квартири

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Спорт

Місцева влада Львова і Рівного обіцяє виділити олімпійцям-медалістам квартири

Троє львів'ян, які завоювали медалі на літніх Олімпійських іграх у Токіо, отримають від мерії Львова в подарунок квартири. Також квартири в Рівному обіцяні головою ОДА.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Львівської міськради, про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

"У Львові є традиція: хто привозить олімпійську медаль - отримує від міста квартиру. Ця норма в нас є вже дуже багато років", - сказав мер.

Він зазначив, що цього року Львів готує три квартири для олімпійців - для велогонщиці Олени Старикової, яка завоювала срібло, а також для борчині Алли Черкасової та каратиста Станіслава Горуни, які виграли бронзу.

"На сьогодні будь-яка олімпійська медаль - критично цінна, адже між золотом, сріблом і бронзою - мікрони різниці. Наші спортсмени дуже старалися, тому отримають приблизно однакові приміщення", - сказав Садовий.

Аналогічні нагороди отримають призери Олімпіади з Рівного, повідомив у Telegram голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

"На найближчій сесії обласної ради винесемо питання про виділення фінансування на покупку квартир для (плавця) Михайла Романчука і (стрільця) Олега Омельчука", - написав він.

Чиновник повідомив також, що басейн ДЮСШ №2 у Рівному, в якому починав займатися Романчук, буде наступного року реконструйований у рамках програми "Велике будівництво".

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Топ коментарі
+18
гаруна єто тот шо с кацапами обнимался? может ему в Ростове квартиру купить?
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10.08.2021 18:47
+9
По першим двом нема питань. А гаруні хай братушкі квартири купують.
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10.08.2021 19:05
+7
Он на семинарах в рахе на квартиру не заработал?
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10.08.2021 18:56
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Ну хоть у одних правильные мысли . Зеля , тебе это чуждо ?
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10.08.2021 18:43 Відповісти
Им чужды более серьезные вещи.
С медалями международных олимпиад, но без премии от президента: почему Украина проигрывает битву за мозги

Походу Украине мозги не нужны.
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10.08.2021 18:57 Відповісти
Украине мозги нужны , но к с сожалению , к власти приводят безмозглые , "прикольные" .
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10.08.2021 19:02 Відповісти
Я Вас умоляю. Вы много знаете украинцев призеров международных олимпиад по физике, математике, химии и т.д. Да их даже не освещают СМИ. А Вы говорите мозги нужны. Вот потому нас ждет невеселое будущее. Зато выше-сильнее-быстрее. Но никак не умнее. Вот потому наши физики, химики, математики и т.д. будут двигать науку Америки, Европы, но никак не свою.
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10.08.2021 19:07 Відповісти
А что-то не так сказал ?
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10.08.2021 19:11 Відповісти
Да нет. Все так наверное. Просто я не согласен. Я утверждаю, что Украине мозги не нужны. По крайней мере судя из того, что делает наша класть на протяжении 30 лет. Даже больше скажу. Не только мозги не нужны, но и рабочие руки.
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10.08.2021 19:13 Відповісти
Нужны или не нужны , мой младший в свои 24 легко зарабатывает 30-ку в месяц . Мозгами , в Украине . Налоги платит .
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10.08.2021 19:19 Відповісти
Ну дай Бог. Хотя не бог весть какие деньги в настоящее время. Но для старта приемлемо. А мой сын в свои 15 пока только готовится зарабатывать мозгами.
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10.08.2021 19:28 Відповісти
Успеха , искренне .
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10.08.2021 19:31 Відповісти
Вам и Вашему сыну также. Только в отношении моего даже не знаю сможет ли он найти здесь работу в той области, которой занимается. С ИИ у нас в стране не очень. Можно сказать вообще никак. Далеко не во всех странах сие направление активно развивается. Пока нацелен в сторону Америки. А как получится посмотрим.
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10.08.2021 19:35 Відповісти
успеха .
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10.08.2021 19:37 Відповісти
Спасибо. Вам также.
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10.08.2021 19:39 Відповісти
А всегда проще поощрить тому кто дальше бросил палку или сорвал выше висящий банан, чем "мозгам"(они ведь думать умеют), которые потом за ненадобностью в Украине уедут закардон и потом...попозжее глаголить про "....геніїв колись народжених в Україні, або тих хто має українське коріння" так проще, а главное бесплатно. Любой владе нужно быдло голосующее под гы-гы по приколу.
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10.08.2021 21:36 Відповісти
и ватнику Горуне за тяжелую работу в рашке


ай молодці, львовяне!
интегральні националисти!
Пана Степана на вас немає ! Місцева влада Львова і Рівного обіцяє виділити олімпійцям-медалістам квартири - Цензор.НЕТ 4107
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10.08.2021 20:47 Відповісти
гаруна єто тот шо с кацапами обнимался? может ему в Ростове квартиру купить?
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10.08.2021 18:47 Відповісти
Он на семинарах в рахе на квартиру не заработал?
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10.08.2021 18:56 Відповісти
Местные власти Львова и Ривного обещают выделить олимпийцам-медалистам квартиры - Цензор.НЕТ 3460
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10.08.2021 19:00 Відповісти
одну на двоих с мАгучей
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10.08.2021 21:15 Відповісти
Подивимось як за виділення коштів проголосують депутати Львова .....
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10.08.2021 18:55 Відповісти
По першим двом нема питань. А гаруні хай братушкі квартири купують.
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10.08.2021 19:05 Відповісти
тобто з мишебратом харюною все гаразд, так смітниковий андрюша???
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10.08.2021 19:18 Відповісти
Нехай той любитель обійматися з орками (каратист) живе у квартирці, як з Москви в черговий раз приїде?
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10.08.2021 19:30 Відповісти
Прокацапленому харуне - хатку из навоза. Не более...
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10.08.2021 19:30 Відповісти
Мэры подарят со своего кармана? Или с потом и кровью работягами заработанных?
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10.08.2021 21:16 Відповісти
Горуні - хату на зоні за пособництво тероризму. Якщо вдасться довести, що хтось з учасників його семінарів воюював в Донбасі в складі різних військових формувань проти України - то Горуні реальний гаплик. Адже фактично він вчив в Москві бойовим мистецтвам, елементам рукопашному бою, а ще простіше, як вбивати і калічити людей. Робив це свідомо, отримував за це гроші (на жаль, податкова вже не перевірить скільки), і дуже добре знав про наслідки застосування карате. Абсолютно точно йому було відомо про війну на Донбасі. А значить, він допускав, що учасники семінару зможуть застосувати отриманні знання проти військових і мирних жителів України, або учасники семінару можуть бути інструкторами по рукопашному бою у сепарів чи готувати для них "кадри" в якихось бійцівських клубах.
Так що тут є над чим подумати не тільки місцевій владі.
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10.08.2021 22:17 Відповісти
На вручення ордеру Гаруні слід навідатись ветеранам АТО/ООС. Підтримати так би мовити.
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10.08.2021 23:14 Відповісти
Допоки всі спортивні керуючі органи (НОК, УАФ, Мінспорт і т.д.) нарешті не прийдуть до спільного знаменнника і не обумовлять чіткий морально-етичний кодекс поведінки для всіх спортсменів, які виступають під прапором держави Україна і за порушення якого будуть дисциплінарні стягнення, до того часу їх так і будуть використовувати в тих чи інших провокаціях.
Але напевно всіх влаштовує така ситуація. Для чого ті лишні запитання щодо незовсім вдалого виступу наших олімпійців і завоювання такою великою державою всього однієї золотої медалі (в той час як в сусідніх Польщі і Чехії по 4 золотих).

Краще півроку обмусолювати недоречну поведінку Магучіх.
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11.08.2021 00:06 Відповісти
 
 