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Затримано чиновників міськради Миколаєва, які привласнили 26,8 млн грн під час реконструкції Соборної площі, - НАБУ. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Детективи НАБУ виявили корупційну схему заволодіння 26,8 млн грн бюджетних коштів під час реконструкції Соборної площі в Миколаєві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Затримано чиновників міськради Миколаєва, які привласнили 26,8 млн грн під час реконструкції Соборної площі, - НАБУ 01

Учасниками схеми слідство вважає 8 осіб:

- заступника Миколаївського міського голови

- першого заступника директора одного з департаментів Миколаївської міської ради;

- директорів шести приватних компаній, один з яких є чинним депутатом Одеської міськради.

Затримано чиновників міськради Миколаєва, які привласнили 26,8 млн грн під час реконструкції Соборної площі, - НАБУ 02

У 2019 департамент Миколаївської міськради оголосив тендер на виконання робіт з реконструкції Соборної площі в Миколаєві. Як встановило слідство, заступник мера Миколаєва і перший заступник одного з департаментів міськради, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з шістьма особами - директорами приватних компаній, забезпечили перемогу в тендері одного заздалегідь визначеного ТОВ, яке і виконало роботи. Однак, як показала експертиза, роботи проведено за завищеними цінами, внаслідок чого завдано понад 26,8 млн грн збитків місцевій громаді.

Затримано чиновників міськради Миколаєва, які привласнили 26,8 млн грн під час реконструкції Соборної площі, - НАБУ 03
Затримано чиновників міськради Миколаєва, які привласнили 26,8 млн грн під час реконструкції Соборної площі, - НАБУ 04

Посадових осіб Миколаївської міськради і двох керівників приватних компаній затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення їм підозри. Іншим особам повідомлено про підозру. Всім вісьмом учасникам схеми інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Слідство припускає, що заступник мера Миколаєва намагався залишити територію України: його затримано в міжнародному пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань" на українсько-угорському кордоні.

Мера Миколаєва також повісткою викликано в НАБУ для проведення слідчих (розшукових) дій.
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Топ коментарі
+2
НАБУ надо оставить живым. Этот орган да горстка честных офицеров - последний оплот. При Зе все везде защемили позакручивали уже до Азова добрались. Но НАБУ воров частично сдерживает, по крайней мере пока.
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10.08.2021 19:04
+2
Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию по разоблачению одной из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога.
По данным СБУ, структура в основном состояла из местных, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. Имела четкую иерархию и отличалась особой жестокостью методов силового «воздействия».
По данным следствия, злоумышленники «специализировались» на «крышевании» бизнеса и вымогательстве несуществующих долгов. В случае отказа «должников» платить за «обязательствами», к ним применялась тактика запугивания.
Возглавлял группировку 63-летний криминальный авторитет, который уже более 10 лет известен в криминальных кругах как «смотрящий» за городом. В СМИ уточняют, что речь идет о криминальном авторитете по прозвищу «Хмпака». По данным УП, его нет в санкционном списке СНБО.Такий собі Хмпака " который уже более 10 лет известен в криминальных кругах как «смотрящий» за городом"- Баканов приносить у жертву?
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10.08.2021 19:05
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НАБУ надо оставить живым. Этот орган да горстка честных офицеров - последний оплот. При Зе все везде защемили позакручивали уже до Азова добрались. Но НАБУ воров частично сдерживает, по крайней мере пока.
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10.08.2021 19:04 Відповісти
Ну не один же день "осваивал" ? Задержаны чиновники горсовета Николаева, присвоившие 26,8 млн грн при реконструкции Соборной площади, - НАБУ - Цензор.НЕТ 6734
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10.08.2021 19:04 Відповісти
Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию по разоблачению одной из самых влиятельных преступных группировок Кривого Рога.
По данным СБУ, структура в основном состояла из местных, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. Имела четкую иерархию и отличалась особой жестокостью методов силового «воздействия».
По данным следствия, злоумышленники «специализировались» на «крышевании» бизнеса и вымогательстве несуществующих долгов. В случае отказа «должников» платить за «обязательствами», к ним применялась тактика запугивания.
Возглавлял группировку 63-летний криминальный авторитет, который уже более 10 лет известен в криминальных кругах как «смотрящий» за городом. В СМИ уточняют, что речь идет о криминальном авторитете по прозвищу «Хмпака». По данным УП, его нет в санкционном списке СНБО.Такий собі Хмпака " который уже более 10 лет известен в криминальных кругах как «смотрящий» за городом"- Баканов приносить у жертву?
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10.08.2021 19:05 Відповісти
НАБУ , СБУ делают хоть что то. И напрашивается вопрос ,а зачем в Украине так много полицейских. Может их сократить хотя бы на 30%?
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10.08.2021 19:12 Відповісти
Не согласен я! Как по мне- так ещё и маловато. Ранее, в Мариуполе всегда можно было увидеть патруль. Или полиция, или НГ. Ну и нормально всё было, спокойно. Сейчас стало раза в три менее. И мгновенно изменились сводки криминальные.

Не стану спорить, может быть где-то и можно сократить. Но только не в Мариуполе.
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10.08.2021 19:17 Відповісти
Они (полицейские) просто плохо выполняют свою работу. Украина одна из стран где в мире в процентном отношении больше всех полицейских.Рядом только россия,белорусь и какая то арабская страна. Полицейских сократить,зарплату добавить и требовать результат.
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10.08.2021 19:38 Відповісти
Это песня!
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10.08.2021 19:12 Відповісти
А к главному зебилу вопросов нет? Все тендера прописывают под своих иди вообще обходят
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10.08.2021 23:23 Відповісти
 
 