Затримано чиновників міськради Миколаєва, які привласнили 26,8 млн грн під час реконструкції Соборної площі, - НАБУ. ФОТОрепортаж
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Детективи НАБУ виявили корупційну схему заволодіння 26,8 млн грн бюджетних коштів під час реконструкції Соборної площі в Миколаєві.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
Учасниками схеми слідство вважає 8 осіб:
- заступника Миколаївського міського голови
- першого заступника директора одного з департаментів Миколаївської міської ради;
- директорів шести приватних компаній, один з яких є чинним депутатом Одеської міськради.
У 2019 департамент Миколаївської міськради оголосив тендер на виконання робіт з реконструкції Соборної площі в Миколаєві. Як встановило слідство, заступник мера Миколаєва і перший заступник одного з департаментів міськради, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з шістьма особами - директорами приватних компаній, забезпечили перемогу в тендері одного заздалегідь визначеного ТОВ, яке і виконало роботи. Однак, як показала експертиза, роботи проведено за завищеними цінами, внаслідок чого завдано понад 26,8 млн грн збитків місцевій громаді.
Посадових осіб Миколаївської міськради і двох керівників приватних компаній затримали в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення їм підозри. Іншим особам повідомлено про підозру. Всім вісьмом учасникам схеми інкримінують скоєння злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Слідство припускає, що заступник мера Миколаєва намагався залишити територію України: його затримано в міжнародному пункті пропуску "Лужанка - Берегшурань" на українсько-угорському кордоні.
Мера Миколаєва також повісткою викликано в НАБУ для проведення слідчих (розшукових) дій.
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