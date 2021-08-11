Дрифт на Софійській площі: КМДА раніше відмовила Red Bull у проведенні зйомок. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Київська міська державна адміністрація оприлюднила лист, яким відмовила компанії Red Bull у проведенні зйомок на Софійській площі.
Документ оприлюднено на сайті КМДА, інформує Цензор.НЕТ. Лист датовано 5 серпня.
"Масові заходи, заплановані до проведення на Софійській площі в місті Києві, організатору необхідно узгодити з Національним заповідником "Софія Київська" з метою визначення відповідності характеру заходу історичному середовищу та недопущення негативного техногенного впливу на стан пам'яток національного значення. З огляду на викладене вище, виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) відмовляє в погодженні проведення зазначеного заходу", - сказано в документі.
У листі також зазначено, що компанія Red Bull повідомляла: дрифт проводитиме чемпіон світу з дрифту Конор Шанахан.
Заступник голови КМДА Костянтин Усов повідомив у фейсбуці, що зйомки мали тривати 2 дні.
"Компанія планувала проводити ці зйомки впродовж двох днів, але отримала від міста відмову в наданні згоди на проведення заходу в цьому місці. Попри це, компанія влаштувала самодіяльність", - пише він.
Усов зазначив, що на площі пошкоджено понад 2 тис. квадратних метрів покриття - традиційної київської жовтої клінкерної цегли.
Як повідомлялося, КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участю реп-співачки Аlyona alyona. У свою чергу в Нацполіції зазначили, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження.
Будь ласка, зачекайте...
ФЭМ формируется из цемента и песка и часто имеет хрупкость , потому царапины на нем останутся
-А драить покрытие, коммунальщиков заставят, которые работают за деньги налогоплательщиков.
Що скаже лідер думок-дрифтер-репер Альона?
По довоенной практике часто компании с мировым именем давали дистрибьютерские права на ВСЕ постсоветское пространство российским компаниям
Если Ред Бул представляет российская компания, то понятен мотив - накануне 30 летия загадить Киев .
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скандальчики набирают обороты:
Режиссер концерта к 30-й годовщине Независимости Украины Екатерина Царик сказала, что некоторые из артистов отказываются от выступлений, т.к. уже приняли приглашение в другие города, среди них группы «Друга ріка», Onuka, «Антитіла». Но некоторые музыканты просто отказались, без объяснений - речь о группе «Бумбокс» и Тарасе Чубае.
По словам Екатерины Царик, организаторы жалеют, что не все из приглашенных артистов выступят на концерте. Она также отметила, что долго велись переговоры с рок-группой Green Grey, но в определенный момент приглашение пришлось отменить.
Напомним, София Ротару перед концертом ко Дню Независимости Украины дала согласие выступить в России
"Кро-пи-ва ти моя, кропива!"
хотя....Ленка им косики то повыдергает))))
Песня про сало у него классная
А сало - национальный продукт украинцев
Она заявила, что не может пока как-то прокомментировать эту ситуацию и посоветовала обращаться к организатору съемок - компании Red Bull.
"Это не было съемкой рекламы или какого-то моего клипа. В Украину прилетел гонщик Коннор Шанаган, который входит в топ-10 дрифтеров мира, и Red Bull хотел снять видео, как нам сказали, ко Дню независимости. Решили подключить лидеров мнений, одним из которых была я. Моя роль заключалась в том, чтобы просто покататься на дрифт машине. Также меня заверили, что у них есть все разрешения и по завершению съемок приедут клининговые компании, которые все отчистят", - заявила исполнительница.
Вы посмотрите на эту лидерку мнений !!!! Она за собой смотреть не может , какое мнение она выдаст ?
может им балласт на машину нужен был ? )))))
Наверно у кацапов передрали
З.І. "Падло"....
то що для кого важніше - День чи Незалежність?
що пойло Red Bull, що Альона - гівно НЕ для споживання