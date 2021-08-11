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Дрифт на Софійській площі: КМДА раніше відмовила Red Bull у проведенні зйомок. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Дрифт на Софійській площі: КМДА раніше відмовила Red Bull у проведенні зйомок. ДОКУМЕНТ

Київська міська державна адміністрація оприлюднила лист, яким відмовила компанії Red Bull у проведенні зйомок на Софійській площі.

Документ оприлюднено на сайті КМДА, інформує Цензор.НЕТ. Лист датовано 5 серпня.

"Масові заходи, заплановані до проведення на Софійській площі в місті Києві, організатору необхідно узгодити з Національним заповідником "Софія Київська" з метою визначення відповідності характеру заходу історичному середовищу та недопущення негативного техногенного впливу на стан пам'яток національного значення. З огляду на викладене вище, виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) відмовляє в погодженні проведення зазначеного заходу", - сказано в документі.

У листі також зазначено, що компанія Red Bull повідомляла: дрифт проводитиме чемпіон світу з дрифту Конор Шанахан.

Заступник голови КМДА Костянтин Усов повідомив у фейсбуці, що зйомки мали тривати 2 дні.

"Компанія планувала проводити ці зйомки впродовж двох днів, але отримала від міста відмову в наданні згоди на проведення заходу в цьому місці. Попри це, компанія влаштувала самодіяльність", - пише він.

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Усов зазначив, що на площі пошкоджено понад 2 тис. квадратних метрів покриття - традиційної київської жовтої клінкерної цегли.

Як повідомлялося, КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участю реп-співачки Аlyona alyona. У свою чергу в Нацполіції зазначили, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Дрифт на Софійській площі: КМДА раніше відмовила Red Bull у проведенні зйомок 01
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Топ коментарі
+15
И шо дальше? жЫрную свинью и сраных шумахеров заставят драить плитку?? Или как всегда, комунальщики швабрами и потом будут одтирать ихнюю срань???
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10.08.2021 19:13
+14
и что теперь?! умоетесь Ред буллом или ********?
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10.08.2021 19:11
+11
Сколько нарушения ПДД Украины и других законов с нормативными актами и чем это закончится для этих ушлёпков которые были за рулём?
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10.08.2021 19:11
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и что теперь?! умоетесь Ред буллом или ********?
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10.08.2021 19:11 Відповісти
Чекати підстави від Квасу-Тараса?
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10.08.2021 19:26 Відповісти
Дрифт на Софийской площади: КГГА ранее отказала Red Bull в проведении съемок - Цензор.НЕТ 2501
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10.08.2021 19:38 Відповісти
свиня їпана. інакших слів нема,дивлячись на це фото
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11.08.2021 03:25 Відповісти
И обратите внимание, управление нацполиции в 25 метрах, и за 2 часа этих гонок с визгом и рёвом на пешеходной части и одна ментовская рожа к ним не подошла.
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10.08.2021 19:43 Відповісти
управление на полиции на севастопольской, а там мвд.
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10.08.2021 19:54 Відповісти
И, что, есть разница? Менты там и менты там.
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10.08.2021 20:17 Відповісти
Там всегда куча ментов тусит, это центр города. Неужели ни у кого не хватило мозгов вызвать копов?
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10.08.2021 21:23 Відповісти
Сколько нарушения ПДД Украины и других законов с нормативными актами и чем это закончится для этих ушлёпков которые были за рулём?
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10.08.2021 19:11 Відповісти
250 грн штафа за езду по тротуарам
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10.08.2021 19:54 Відповісти
Оплата поминутная. С выродков слупить - 259 гр. на 2 часа. 250 х 120 = .......
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10.08.2021 20:19 Відповісти
Пиарщик решил, что, мол, штрафом отделаемся. Пойло то мусолить теперь пару дней будут - по любому выгоднее помыть и штраф уплатить.
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10.08.2021 19:13 Відповісти
Он не понимает , что оттереть ФЭМ ( фигурный элемент мощения) не так просто .
ФЭМ формируется из цемента и песка и часто имеет хрупкость , потому царапины на нем останутся
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10.08.2021 19:18 Відповісти
ліпше заставити увесь той декоративний цеглоклінкер поперекладати: він битий та щерблений на третину вже весь, ходити - ноги ламати
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10.08.2021 19:52 Відповісти
Там тіки перекладати, відтиратм ні. Камінь шліфується, довбойоби ***
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10.08.2021 21:14 Відповісти
...і хай це буде не плацпарад "під лінійку" в клєточку, а щось архітектурно адекватніше до Софії
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10.08.2021 21:29 Відповісти
Як так, дріфт перед Софією, де поранених переховували, де стіна пам'яті загиблим.? Якась репсвинота щось там зніма на честь 30-річчя. ***** допоки ця зееліта бути знущатися?
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10.08.2021 21:52 Відповісти
И шо дальше? жЫрную свинью и сраных шумахеров заставят драить плитку?? Или как всегда, комунальщики швабрами и потом будут одтирать ихнюю срань???
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10.08.2021 19:13 Відповісти
Комунальники за наші податки що хочеш відітруть...Дрифт на Софийской площади: КГГА ранее отказала Red Bull в проведении съемок - Цензор.НЕТ 4376
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10.08.2021 19:19 Відповісти
И за наш счёт.
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10.08.2021 19:42 Відповісти
Изуродовали Площадь , а теперь отписками занимаются , -заставить зубными щетками Отмыть , а потом между собой разбираться кто тупее.
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10.08.2021 19:14 Відповісти
Скандал на лицо! Реклама готова!!! Теперь все снова узнали про РедБул!!! Кстати, а где Цензора и мои дивиденды за рекламу?
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10.08.2021 19:15 Відповісти
Теперь штраф какой-нибудь заплатят или вообще "занесут" куда нужно, чтоб не хмурились) И делов... а разговоров и упоминаний бренда уже много. Потом ещё все кинуться смотреть эту рекламу.
-А драить покрытие, коммунальщиков заставят, которые работают за деньги налогоплательщиков.
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10.08.2021 19:26 Відповісти
Так може вони з керівництвом заповідника "узгодили" цей дрифт? І у листі йдеться про дрифт на одному авто, а дрифтувало два. Тобто, "узгодили" у подвійному розмірі? Насправді, воно і не дивно, якщо врахувати розміри ставок "охоронців" культурної спадщини.
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10.08.2021 19:17 Відповісти
Лідер думок Альона нагадила в історичному центрі міста
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10.08.2021 19:19 Відповісти
киевские реформаторы включили счетчик и запустили динаму. красного быка доить будут не по детски.
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10.08.2021 19:20 Відповісти
І що це за піар такий України?
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10.08.2021 19:21 Відповісти
Де зелена срань з ОП, яка з дверями носилась і патріотів по судах тягала? Ось ваш шанс, фас! Накажіть вандалів!
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10.08.2021 19:21 Відповісти
Чудова історія з Редбулом та Альоною. Їм офіційно відмовили, а вони на 1 день раніше таки вирішили це зробити.
Що скаже лідер думок-дрифтер-репер Альона?
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10.08.2021 19:24 Відповісти
Надо разбираться где находиться представительство Ред Бул
По довоенной практике часто компании с мировым именем давали дистрибьютерские права на ВСЕ постсоветское пространство российским компаниям
Если Ред Бул представляет российская компания, то понятен мотив - накануне 30 летия загадить Киев .
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10.08.2021 19:25 Відповісти
Стесняюсь спросить... А где была полиция?
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10.08.2021 19:27 Відповісти
підставила їх Альона-Альона разом з СБУ...вони у вікна дивились
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10.08.2021 19:28 Відповісти
за це ви..пати тре! жорстко
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10.08.2021 19:27 Відповісти
С полицией тоже согласовали дрифт?
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10.08.2021 19:28 Відповісти
Бардак какой-то.
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10.08.2021 19:28 Відповісти
и еще о шоубизе !
///
скандальчики набирают обороты:
Режиссер концерта к 30-й годовщине Независимости Украины Екатерина Царик сказала, что некоторые из артистов отказываются от выступлений, т.к. уже приняли приглашение в другие города, среди них группы «Друга ріка», Onuka, «Антитіла». Но некоторые музыканты просто отказались, без объяснений - речь о группе «Бумбокс» и Тарасе Чубае.
По словам Екатерины Царик, организаторы жалеют, что не все из приглашенных артистов выступят на концерте. Она также отметила, что долго велись переговоры с рок-группой Green Grey, но в определенный момент приглашение пришлось отменить.
Напомним, София Ротару перед концертом ко Дню Независимости Украины дала согласие выступить в России
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10.08.2021 19:31 Відповісти
Залишається покладатися на перевірені кадри: Сердючку, Могилевську і т.п. треш
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10.08.2021 19:51 Відповісти
Надо пригласить Поплавского - он много поёт украинских песен и студентки его классно танцуют .
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10.08.2021 19:55 Відповісти
Зарубежным гостям понравиться . И ещё Винника - аншлаг обеспечен.
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10.08.2021 19:57 Відповісти
Так "віник" вже є у списку - див. №3.

Дрифт на Софийской площади: КГГА ранее отказала Red Bull в проведении съемок - Цензор.НЕТ 7021
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10.08.2021 20:07 Відповісти
БЕЗ ПОПЛАВСКОГО - це не концерт 😀
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10.08.2021 20:08 Відповісти
Дрифт на Софийской площади: КГГА ранее отказала Red Bull в проведении съемок - Цензор.НЕТ 1114
"Кро-пи-ва ти моя, кропива!"
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10.08.2021 20:13 Відповісти
заради такого концерту навіть Скрябіна відкопають?
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10.08.2021 20:27 Відповісти
Мабуть, залишився гурт Скрябін. Без Кузьми.
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10.08.2021 23:02 Відповісти
(а можно одних студенток...без Поплавского))))
хотя....Ленка им косики то повыдергает))))
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10.08.2021 20:01 Відповісти
😀😀😀
Песня про сало у него классная
А сало - национальный продукт украинцев
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10.08.2021 20:02 Відповісти
а Вы знаете, честно говоря.. все песни прикольные (а Юний орел?)))))))
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10.08.2021 20:04 Відповісти
Даа, без Поплавского будет скучно
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10.08.2021 20:10 Відповісти
Аналогію проводить не пробували? Поплавський - це просто "Постарілий Зеленський" Старий "Блазень" що ніяк не може одірваться од "молодих сідничок" "Молодящийся петух"
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11.08.2021 04:25 Відповісти
Міша - найбільший сутенер України, поставщик дівчат до "двору"...
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11.08.2021 08:20 Відповісти
Зеленский в старости
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11.08.2021 05:54 Відповісти
Вламати ціну, як за історичну пам'ятку. Завалити цей ред бул, затягати по судам, збанкрутити його і розтоптати. В дикий степ іди і шрифти там. Та й степу жалко
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10.08.2021 19:33 Відповісти
Дрифти
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10.08.2021 19:34 Відповісти
Та й "шрифти" теж непогано. Дрифт на Софийской площади: КГГА ранее отказала Red Bull в проведении съемок - Цензор.НЕТ 5996
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10.08.2021 20:01 Відповісти
Це ще нам пощастило, що не за пару днів до свята. Є час відчистити.
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10.08.2021 19:34 Відповісти
отреагировала на скандал :
Она заявила, что не может пока как-то прокомментировать эту ситуацию и посоветовала обращаться к организатору съемок - компании Red Bull.

Дрифт на Софийской площади: КГГА ранее отказала Red Bull в проведении съемок - Цензор.НЕТ 9613

"Это не было съемкой рекламы или какого-то моего клипа. В Украину прилетел гонщик Коннор Шанаган, который входит в топ-10 дрифтеров мира, и Red Bull хотел снять видео, как нам сказали, ко Дню независимости. Решили подключить лидеров мнений, одним из которых была я. Моя роль заключалась в том, чтобы просто покататься на дрифт машине. Также меня заверили, что у них есть все разрешения и по завершению съемок приедут клининговые компании, которые все отчистят", - заявила исполнительница.
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10.08.2021 19:41 Відповісти
Новая дурная фишка журналистов - лидеры мнений 😀😀😀
Вы посмотрите на эту лидерку мнений !!!! Она за собой смотреть не может , какое мнение она выдаст ?
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10.08.2021 20:00 Відповісти
я сам ржу....офигительный лидер ))))
может им балласт на машину нужен был ? )))))
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10.08.2021 20:02 Відповісти
Да уже несколько раз журналисты ловились на этих понтах - лидеры мнений
Наверно у кацапов передрали
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10.08.2021 20:03 Відповісти
хто ця селючка "лидерша мнений.." - правду кажуть : -людину з села можна витягнуть , а от село з людини -ніколи...
З.І. "Падло"....
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10.08.2021 21:32 Відповісти
Це нібито рекламна піар акція, а насправді глибоко продумана і організована акція російських спецслужб напередодні 30-и річчя. Скільки ще подібнмх акцій буде ? Це свідоме приниження України.
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10.08.2021 19:46 Відповісти
і ще....багато видань чомусь стали писати - День незалежності (День независимости) - де Незалежність (Независимость) з малої літери... хоча День Незалежності - святковіше...
то що для кого важніше - День чи Незалежність?
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10.08.2021 19:53 Відповісти
Пропоную влаштувати бойкот Red Bull та цій Альоні.
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10.08.2021 20:20 Відповісти
немає чому влаштовувати -
що пойло Red Bull, що Альона - гівно НЕ для споживання Дрифт на Софийской площади: КГГА ранее отказала Red Bull в проведении съемок - Цензор.НЕТ 7201
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10.08.2021 20:42 Відповісти
Каждому дать по зубной щётке и над каждым стать с палкой. Идиоты, там же могилы Святых.
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11.08.2021 08:54 Відповісти
 
 