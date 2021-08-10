Дрифт на Софійській площі: розмір завданих збитків - 50 тис. грн, прокуратура Києва вилучила автомобілі (оновлено)

Шевченківська окружна прокуратура Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом подій, що відбулися на Софійській площі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Київської міської прокуратури.

Зазначається, що відомості за фактом "дрифту" в пішохідній зоні навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 296 КК України.

"Першочерговими слідчими діями встановлено, що в КП ШЕУ Шевченківського району представники приватної компанії щодо проведення зйомок не зверталися і свої дії не погоджували", - повідомили в прокуратурі.

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Там нагадали, що монумент Богдану Хмельницькому - пам'ятка мистецтва XIX століття, а розташований поруч Софійський собор - пам'ятка архітектури ХІ століття і входить до Списку спадщини ЮНЕСКО.

"За попередньою інформацією, орієнтований розмір завданих збитків внаслідок пошкодження клінкерного покриття на Софійській площі становить близько 50 тис. грн.

Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин та осіб, причетних до кримінального злочину.

Вирішується питання про вилучення автомобілів, задіяних у зйомках.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років", - сказано в повідомленні.

Пізніше прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець додала в Facebook, що станом на 19:30 обидві машини вилучено, проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участю реп-співачки Аlyona alyona 10 серпня. У свою чергу в Нацполіції зазначили, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження.