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Дрифт на Софійській площі: розмір завданих збитків - 50 тис. грн, прокуратура Києва вилучила автомобілі (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події

Дрифт на Софійській площі: розмір завданих збитків - 50 тис. грн, прокуратура Києва вилучила автомобілі (оновлено)

Шевченківська окружна прокуратура Києва здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом подій, що відбулися на Софійській площі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Київської міської прокуратури.

Зазначається, що відомості за фактом "дрифту" в пішохідній зоні навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 296 КК України.

"Першочерговими слідчими діями встановлено, що в КП ШЕУ Шевченківського району представники приватної компанії щодо проведення зйомок не зверталися і свої дії не погоджували", - повідомили в прокуратурі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ні я, ні моя команда цього не організовували. Всі питання до Red Bull", - реп-співачка Аlyona alyona про дрифт на Софійській площі. ВІДЕО

Там нагадали, що монумент Богдану Хмельницькому - пам'ятка мистецтва XIX століття, а розташований поруч Софійський собор - пам'ятка архітектури ХІ століття і входить до Списку спадщини ЮНЕСКО.

"За попередньою інформацією, орієнтований розмір завданих збитків внаслідок пошкодження клінкерного покриття на Софійській площі становить близько 50 тис. грн.

Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин та осіб, причетних до кримінального злочину.

Вирішується питання про вилучення автомобілів, задіяних у зйомках.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років", - сказано в повідомленні.

Дрифт на Софійській площі: розмір завданих збитків - 50 тис. грн, прокуратура Києва вилучила автомобілі 01

Пізніше прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець додала в Facebook, що станом на 19:30 обидві машини вилучено, проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участю реп-співачки Аlyona alyona 10 серпня. У свою чергу в Нацполіції зазначили, що за даним фактом розпочато кримінальне провадження.
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Топ коментарі
+73
Удостоверения водителей так же изъять. Гоняли 2 часа на пешеходной части с рёвом и визгом всего в 30 метрах от управления нацполиции, где мент на менте и ментом погоняет, и за это время ни одна ментовская рожа не отреагировала.
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10.08.2021 19:45
+55
Как-то тухленько - всего 50 тысяч, а как же 2 миллиона за двери?
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10.08.2021 19:49
+42
Скільки-скільки? 50 тисяч? "Это какой-то... позор..." (с)
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10.08.2021 19:45
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Скільки-скільки? 50 тисяч? "Это какой-то... позор..." (с)
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10.08.2021 19:45 Відповісти
Це ж не знищити ******* мистецтво на стінах Банкової за кілька мільйонів.
Це лише якийсь "дріст" біля Софії.
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10.08.2021 19:54 Відповісти
Як жлобські двері відмити в ОП- так мільйони запросили -а історична пам'ятка під егідою ЮНЕСКО -50 тисяч гривень! Країна дебілів! Хай тепер поросна свиня за свої гонорари драїть площу-лошиця!
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10.08.2021 20:32 Відповісти
Правильнее было бы 50 штук вместе с двумя штуками между ног. Вот тогда точно неповадно будет.
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10.08.2021 20:00 Відповісти
она сжирает булки в месяц на больше денег))
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10.08.2021 21:53 Відповісти
Конор Шанаган - нова зірка дрифту. І ти маєш побачити його у Києві
https://www.redbull.com/ua-uk/conor-shanahan-red-bull-athlete-interview
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10.08.2021 23:01 Відповісти
Удостоверения водителей так же изъять. Гоняли 2 часа на пешеходной части с рёвом и визгом всего в 30 метрах от управления нацполиции, где мент на менте и ментом погоняет, и за это время ни одна ментовская рожа не отреагировала.
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10.08.2021 19:45 Відповісти
Какая раздница. Главное -фонари шоб светились. Сгорила хата - гори й сарай.
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10.08.2021 19:48 Відповісти
50 тисяч - пошкоджена історична площа за кишенькові гроші? Півтори зарплати? А мило, що піде в Дніпро!
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10.08.2021 19:48 Відповісти
Как-то тухленько - всего 50 тысяч, а как же 2 миллиона за двери?
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10.08.2021 19:49 Відповісти
То двери, кого надо, двери... Дрифт на Софийской площади: размер причиненных убытков - 50 тыс. грн, прокуратура Киева планирует изъять автомобили - Цензор.НЕТ 1645
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10.08.2021 19:54 Відповісти
яка влада такі і збитки, хреновенькі Дрифт на Софийской площади: размер причиненных убытков - 50 тыс. грн, прокуратура Киева планирует изъять автомобили - Цензор.НЕТ 1630
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10.08.2021 19:50 Відповісти
Менше 2 тисяч доларів. Це що, якесь знущання?
Нагадати в яку сумму оцінили двері пліснявої ОПи?
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10.08.2021 19:53 Відповісти
До ОПи дверцята - це вже якась клоунада... з 2019 все ще тягнеться...
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10.08.2021 20:51 Відповісти
Надо изъять тачки и Алену Алену
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10.08.2021 19:54 Відповісти
Альону Альону на мило в жиркомбінат! Хоч якась користь від дебілки!
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10.08.2021 20:34 Відповісти
Або на м'ясокомбінат... на ковбасу для диких собак
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11.08.2021 11:49 Відповісти
Бардак в столиці такий же як в Москві при Горбачові: "В 1987 году молодой человек из Германии шокировал мир, приземлившись на своем самолете "Сессна" на Красной площади." Воевать на фронте очень важно, но так же важно иметь надежную систему поддержки в тылу!" Вот Lev Zavago 2ac59658 пишет о том же " Дипломатично...А по существу верно ! Наша страна переполнена вражеской агентурой и борьба с ней ведется декоративно. Мы желаем стать членом, принимать участие в разработке стратегических планов и секретных программ ? А назавтра всё
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10.08.2021 20:00 Відповісти
Гм. А от до речі, я би на місці ************ би тільки допомагав Україні попасти в НАТО - отримали би доступ до всіх секретів і планів.
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11.08.2021 11:34 Відповісти
щось мало порахували , двері зе коштують 2млн., а памятка 11,19ст. 50тис.?
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10.08.2021 20:05 Відповісти
Альона отлистает отлистает. Дрифт на Софийской площади: размер причиненных убытков - 50 тыс. грн, прокуратура Киева планирует изъять автомобили - Цензор.НЕТ 5810
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10.08.2021 20:08 Відповісти
Це ж треба наплюваты на всю краину и ций кобылы пофик у неи крыша
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10.08.2021 20:13 Відповісти
Оприлюдніть "крышу" Дрифт на Софийской площади: размер причиненных убытков - 50 тыс. грн, прокуратура Киева планирует изъять автомобили - Цензор.НЕТ 8874
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10.08.2021 20:33 Відповісти
вся Софійська площа коштує дешевше жОПиних дверей Дрифт на Софийской площади: размер причиненных убытков - 50 тыс. грн, прокуратура Киева планирует изъять автомобили - Цензор.НЕТ 9948

не вірю !
одне лише відмивання на більшу суму тягне!
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10.08.2021 20:20 Відповісти
Стопроцентная провокация и диверсия кремлёвских. Проллачена кремлём, срежессирована ФСБ.... За такое надо давать сроки всем участникам этой диверсии. Для начала пусть посидят годик в СИЗО.... А уж потом будет видно.... Только так можно отбить охоту желающим заработать кремлёвских рублей за гадости нам...
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10.08.2021 20:21 Відповісти
Розраховано на резонанс, в тому числі і світлина площі, де навколо пам'ятника чорна рамка, зроблена автогумою.
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10.08.2021 20:37 Відповісти
Дети "элиты"?)
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10.08.2021 20:36 Відповісти
Ахреневшая власть приколистов! Было бы смешно, если бы не было так грустно..........
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10.08.2021 20:39 Відповісти
Що повинно бути в голові-щоб виставляти на огляд отаке "чудо" Психічно хвора людина!Дрифт на Софийской площади: размер причиненных убытков - 50 тыс. грн, прокуратура Киева планирует изъять автомобили - Цензор.НЕТ 9068
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10.08.2021 20:40 Відповісти
это, какойта позор - простите, но блевать хоццса
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10.08.2021 20:47 Відповісти
Та ясно, що ти дід...Дрифт на Софійській площі: розмір завданих збитків - 50 тис. грн, прокуратура Києва планує вилучити автомобілі - Цензор.НЕТ 1889
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10.08.2021 20:55 Відповісти
Я запостив фото -я урод! А ця свиноматка яка робила це фото з наміром і розповсюджувала сама в інтернеті- цяця! Логіка -ні не чули про таке!
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10.08.2021 21:12 Відповісти
Ты реально дебил Дедушка. Ну ладно на меня наехал когда я эту исполнительницу назвал мегакабаном, хоть повод был. А тут это фото это же отвратительно, неэстетично это уродливо донельзя. И тот кто высталяет свое уродливое вырожденчемэское тело на показ, кто в своем гипертрофированном нарцисизме не понимает реальности и приносит эстетические страдания чуствительным людям заслуживает безжалостных насмешек. А если это чудовище и ведет себя чудовищно то на фиг ее со сцены и из эфиров.
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10.08.2021 21:03 Відповісти
Кто тебе дал право оскорблять всех напрпво и налево. Интеллектуальное и моральное ничтожество, абсолютный дурачек. Свинья!
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10.08.2021 21:11 Відповісти
Ты тварь, на другой ветке ты подлая жирная тварь начала первая наезжать. До последнего нежно с тобой на Вы общался, но ты уже другим гадишь. Пшел в игнор, жирный мазохист. Выпрашивает оно, не дождешься больше
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10.08.2021 21:24 Відповісти
Я дуже далеко від ідеалу-але ж я не виставляюсь на всю країну у вигляді що у 97 % викликає огиду-у 2 % -насмішку і лише 1 % обожнює такі тєлєса ! Якщо ти вже публічна особа-приведи себе в порядок-а не демонструй свої фізичні вади -як чесноти ! Бадіпазітів-дуже модно і актуально але тим не менш гидко!
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10.08.2021 21:07 Відповісти
Як казала моя бабуся : "Скільки гівно не пахти- а воно смердить"!
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10.08.2021 21:09 Відповісти
Дивись Панасе! Не спались-як будеш рукоблудити на цю свинюв інеті-що б тебе не попалила твоя бабця дружина! Бо отримаєш по рєпі за "любофф до репу"
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10.08.2021 21:17 Відповісти
Насті привіт-бовдуре!
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10.08.2021 21:27 Відповісти
Сорри но лайк невозможно поставить, слишком отвратное фото.
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10.08.2021 20:55 Відповісти
и сколько кило, или ведер, в день нужно жолудей, чтоб прокормить такую свинью?
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10.08.2021 21:23 Відповісти
блин ... Дрифт на Софійській площі: розмір завданих збитків - 50 тис. грн, прокуратура Києва планує вилучити автомобілі - Цензор.НЕТ 958
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10.08.2021 22:55 Відповісти
А хто це?
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11.08.2021 07:37 Відповісти
знойна женсчина мичта поета
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11.08.2021 10:44 Відповісти
Заставить водятлов вместе в пухлой аленой отмывать всю брусчатку своими зубными щетками
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10.08.2021 20:47 Відповісти
Но для начала отштрафовать редбул на 50-100 млн грн
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10.08.2021 21:21 Відповісти
І підмітати площу ломом...🤣
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10.08.2021 21:43 Відповісти
Повинні бути покарані всі причетні від організаторів до виконавців, з обов"язковим позбавленням волі або громадянства. Дрифт на Софійській площі: розмір завданих збитків - 50 тис. грн, прокуратура Києва планує вилучити автомобілі - Цензор.НЕТ 1264
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10.08.2021 20:49 Відповісти
нормальный адвокат рвзвалит мусорской балаган
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10.08.2021 20:54 Відповісти
Починай.
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10.08.2021 21:08 Відповісти
Нормальное государство, уже ******* бы редбул на десятки миллионов баксов за беспредел.
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10.08.2021 21:20 Відповісти
Бьідлу сором не завада(((
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10.08.2021 20:56 Відповісти
мiнiмум 500.000 гривень!


це зверх того, що льоха повинна все вiдмити за свiй кошт!
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10.08.2021 21:04 Відповісти
Думаю 50 тис буде занадто мало за зіпсовану плитку та порушення правопорядку.
Гальонка-Гальонка дуже гордиться собою.
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10.08.2021 21:12 Відповісти
она сьедает на 50000 в месяц только булок и мивины
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11.08.2021 10:44 Відповісти
В новостной ленте ниже указано, что повреждено 2 тыс.кв.м, оценили убытки в 50 тыс.грн имеем- 25 грн за 1 кв.м Дрифт на Софійській площі: розмір завданих збитків - 50 тис. грн, прокуратура Києва планує вилучити автомобілі - Цензор.НЕТ 9642
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10.08.2021 21:15 Відповісти
Отмыть 1 квадратный метр двери охфиса зелоха стоило 150 тыс грн. А отмыть 500 квадратных метров плитки на площади - 50 тыс грн. Где-то нас ******* зебилы.
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10.08.2021 21:18 Відповісти
А Можна 50 тищ за кожну цеглину??
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10.08.2021 21:21 Відповісти
Я навіть не намагаюся уявити, щоб хтось у світі дозволив собі влаштувати такий дрифт у підтвердженій буферній зоні ЮНЕСКО", - прокоментував відео директор "Софії Київської " Кириленко
На його погляд, "справа навіть не у засміченій бруківці, яку вже відмивають", але й у "жахливому ставленні до культури" та до "відношенні до безпеки людей довкола".
"Уявіть собі таке, наприклад, у Ватикані - на площі Святого Петра. Або перед собором Нотр-Дам де Парі", - коментує Вадим Кириленко , і висловлює сподівання, що організаторів та учасників рекламних зйомок притягнуть до відповідальності та оштрафують.
Заступник директора "Софія Київська" Вадим Кириленко оприлюднив відео гучного дрифтинга просто під дзвіницею.
Те, що дрифтинг на Софійській площі відбувався для зйомок реклами, підтвердили і у Національній поліції, де відкрили кримінальну справу за фактом цих подій.
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10.08.2021 21:23 Відповісти
Так що не лише фізичні уроди але й моральні! Захищати таких покидьків можуть лише подібні їм!
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10.08.2021 21:25 Відповісти
двері в Зеленського оцінили в мільйон... а пошкоджену кислотну( дуже дорогу)цеглу на Софіївському майдані лише в 50 тисяч... нестиковка якась.
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10.08.2021 21:29 Відповісти
Переложить всю площадь надо. Там и 50 млн не хватит...
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10.08.2021 21:34 Відповісти
одна кислотна цегла - 1$, плюс укладка й підготівельні роботи...порахувати не так і складно...
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10.08.2021 21:50 Відповісти
Дрифт на Софійській площі: розмір завданих збитків - 50 тис. грн, прокуратура Києва планує вилучити автомобілі - Цензор.НЕТ 3905
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10.08.2021 21:36 Відповісти
Мало з нас світ сміється з ***********, так ще є рєперша охрінітєльна, з жріфтом плять, але вона нє тємє
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10.08.2021 21:36 Відповісти
Дріфтом звичайно, але в її випадку то є дійсно жріфт
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10.08.2021 21:38 Відповісти
З цією "альона-альона" згадав анекдот про Баден-Баден.
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10.08.2021 21:41 Відповісти
она сжирает булки в месяц на больше денег)) Дрифт на Софійській площі: розмір завданих збитків - 50 тис. грн, прокуратура Києва планує вилучити автомобілі - Цензор.НЕТ 5614
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10.08.2021 21:53 Відповісти
А по поводу бездействия должностных лиц полиции Киева, перед окнами которой это действо и происходило? Шо по этому поводу скажет вновь назначеный "Зеленый Министр Монастырский?"
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10.08.2021 21:57 Відповісти
Альона Альона : "Ранок починається не з кави"-понятно що з відра помиїв для недореперші!
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10.08.2021 22:05 Відповісти
взять этих водителей за шкуру и рылом своим пусть вымывают или платят из своего кармана. Им смешно было после такого заезда вышли и на колеса машин свои посмотрели, а то что натворили им по..х какая разница
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10.08.2021 23:05 Відповісти
За 50 тысяч можно будет только пару алкашей нанять с тряпками. И то за месяц не отмоют
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10.08.2021 23:17 Відповісти
КОРРУПЦИЯ...
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11.08.2021 00:46 Відповісти
Изъять, все изъять....коли вже з мозгів своїх изымуть ту радянщину
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11.08.2021 01:07 Відповісти
Дрифт на Софійській площі: розмір завданих збитків - 50 тис. грн, прокуратура Києва вилучила автомобілі - Цензор.НЕТ 856
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11.08.2021 07:15 Відповісти
История с дрифтом - это не столько про культуру, сколько про коррупцию. В 200 метрах расположено Главное управление Национальной полиции в г. Киеве. Сколько стоило «не увидеть» длящееся правонарушение должно стать предметом служебного расследования.
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11.08.2021 10:10 Відповісти
 
 