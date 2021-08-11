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Буславець: Плани уряду знизити ціну на електроенергію для споживачів можуть привести до її подорожчання для промисловості

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Буславець: Плани уряду знизити ціну на електроенергію для споживачів можуть привести до її подорожчання для промисловості

Зекономивши на електроенергії в середньому 40 грн на місяць, споживач буде змушений заплатити набагато більше за товари та послуги, які подорожчають через зростання цін на електроенергію для промисловості.

Про це пише у фейсбуці ексміністр енергетики Ольга Буславець, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що проєкт постанови уряду передбачає зниження ціни для побутових споживачів на 24 копійки - з 1,68 грн/кВтгод до 1,44 грн/кВт год. Нові ціни мають почати діяти з 1 жовтня.

"Загроза зростання ціни на електроенергію для промисловості, а отже – ціни товарів та послуг. Нескладний розрахунок показує, що при 40 млрд кВтгод споживання електроенергії побутовими споживачами протягом року, дефіцит коштів, що виникне від зниження ціни на електроенергію на 24 копійки, складе 9,6 млрд грн. Покриватиметься цей дефіцит в новому ПСО за рахунок операторів систем розподілу. Чим це загрожує? А тим, що відбудеться підвищення тарифу, а отже – і кінцевої ціни на електроенергію для непобутових споживачів", - пише Буславець.

Екс-міністр енергетики передбачає, що зниження тарифу також може привести до скорочення витрат на ремонт електромереж, які зношені на 70%, а це спричинить за собою зростання числа аварійних відключень.

"Поточні ціни на електроенергію для населення в Україні й так найнижчі в Європі. Так, кіловат година в країнах ЄС в середньому коштує 6,6 грн, в той же час як в Україні – 1,68 грн при ринковій ціні на електроенергію понад 4 грн/ кВтгод. В таких умовах треба було би робити навпаки - знижувати обсяг перехресного субсидіювання, поступово приводячи ціни на електричну енергію для населення до ринкової. І захищати при цьому найбільш вразливі категорії споживачів", - підсумувала Буславец.

Буславець: Плани уряду знизити ціну на електроенергію для споживачів можуть привести до її подорожчання для промисловості 01Буславець: Плани уряду знизити ціну на електроенергію для споживачів можуть привести до її подорожчання для промисловості 02Буславець: Плани уряду знизити ціну на електроенергію для споживачів можуть привести до її подорожчання для промисловості 03
Буславець: Плани уряду знизити ціну на електроенергію для споживачів можуть привести до її подорожчання для промисловості 04
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Топ коментарі
+10
Буславец: Планы правительства снизить цену на электроэнергию для потребителей могут привести к ее подорожанию для промышленности - Цензор.НЕТ 8841
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10.08.2021 21:27
+6
Все правильно. Мала і не приховує на кого працює.
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10.08.2021 21:22
+6
Ну какого же хера вы с тарифами на Европу ровняетесь????там зарплаты в 4 раза выше
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10.08.2021 21:25
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коломойский будет не согласен
хотя скинут на среднее звено предпринимателей
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10.08.2021 21:22 Відповісти
и без предпринимателей: дешевая электроэнергия - это увеличение налогов(на всё) и уменьшение субсидий(электричество же дешевое)...
а еще же дешевая растаможка евроблях должна покрыться чем-то для бюджета...
так, что солидарно, всем населением удешевим растаможку некоторым автолюбителям
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10.08.2021 21:42 Відповісти
Выпустили уже второго за день проститутка от олигархов-- спасите олигархат..и власть воров евреев татарина наперстка и прочей наволочи как олигарх поп МПЦ РП Новинский тот же...да вас тварей убивать надо пачками и вагонами...
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10.08.2021 23:06 Відповісти
VOLVO XC 70, растаможся
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11.08.2021 07:29 Відповісти
да уже скорей бы... с новыми платёжками соберётся новый майдан )))
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10.08.2021 21:55 Відповісти
не факт, Восточная Украина дальше местных зебр, во время обеденного перерыва, не уходит...
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11.08.2021 07:33 Відповісти
Все правильно. Мала і не приховує на кого працює.
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10.08.2021 21:22 Відповісти
Так и я говорю, что для Ахметова и Коломойского электричество должно быть бесплатно. Они наши кормильцы! А мы уж как-нибудь напряжёмся.
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10.08.2021 21:23 Відповісти
Буславец: Планы правительства снизить цену на электроэнергию для потребителей могут привести к ее подорожанию для промышленности - Цензор.НЕТ 3879
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10.08.2021 21:24 Відповісти
Буславец: Планы правительства снизить цену на электроэнергию для потребителей могут привести к ее подорожанию для промышленности - Цензор.НЕТ 8841
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10.08.2021 21:27 Відповісти
а эта жанна не сказала, что такое эта "промышленность"?
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10.08.2021 21:24 Відповісти
Ну какого же хера вы с тарифами на Европу ровняетесь????там зарплаты в 4 раза выше
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10.08.2021 21:25 Відповісти
>>тарифа также может привести к сокращению расходов на ремонт электросетей, которые >>изношены на 70%
а кто же их так износил ни ахметка ли ?
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10.08.2021 21:25 Відповісти
Буславец: Планы правительства снизить цену на электроэнергию для потребителей могут привести к ее подорожанию для промышленности - Цензор.НЕТ 3174
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10.08.2021 21:25 Відповісти
Опять в сравнение цены в Европе...дайте европейскую социалку и все будут платить 6грн за квт. - и субсидий не надо будет.
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10.08.2021 21:28 Відповісти
нельзя так писать. это не по реформаторски. все должно быть мыролюбно, как в роттердаме или дюссельдорфе ++.
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10.08.2021 21:31 Відповісти
Так, в Украине, "наиболее уязвимые" - 90%.
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10.08.2021 21:28 Відповісти
А что она вытворяла у Авакова? Вот реально, читаю:

"Бывшая и.о. министра энергетики и угольной промышленности Украины Ольга Буславец является внештатным советником министра внутренних дел Арсена Авакова.
По данным проекта "ЛІГА Радників", Буславец занимает эту должность с апреля 2021 года."(с)
Неисповедимы пути Буславец...
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10.08.2021 21:29 Відповісти
Всім спокійної ночі

Буславец: Планы правительства снизить цену на электроэнергию для потребителей могут привести к ее подорожанию для промышленности - Цензор.НЕТ 2665
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10.08.2021 21:30 Відповісти
А ви кажете ринок. Який ринок? Базар. І більше експорту непотрібної енергії, наглій рижій морді треба хатинку, під Києвом, побілити!
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10.08.2021 21:30 Відповісти
СОСна...
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10.08.2021 21:31 Відповісти
Фишка в том, что стоимость электроэнергии будет только возрастать. И все кто говорят обратное- популисты. Но популистам, которым верят- это далеко неглупые люди. Они то всё понимают, но жажда обокрасть и урвать дороже. Поэтому врут и не краснеют. А некоторые, отпетые негодяи, научились даже краснеть и при этом врать одновременно...
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10.08.2021 21:32 Відповісти
В Україні стабілна одна річ,зростання цін та тарифів !!!))))
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10.08.2021 21:37 Відповісти
Опять мечтают про цены роттердамского порта,одних хитрых шакалов прогнали пришли другие и тоже поют эту песню,почему европейские цены называются рыночными,у нас совсем другие условия и другие возможности у потребителей,ориентироваться нужно на себестоимость производства электроэнергии и больше ни на что.
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10.08.2021 21:44 Відповісти
Поздравляю в 20 раз зебирателей. Понимаете, все дело в том, что энергозависимое производство крупнейших меткомбинатов не дает уже такого дохода (учитывая котировки на рынках и мирового экономического кризиса...) Поэтому Вы, любители такого приятного во всех отношениях для Вас внучка бородатой бабушки ОБЯЗАННЫ раскошелиться. Зебильте дальше, удачи в продолжении Ваших стремлений к эпохе конца бедности...
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10.08.2021 21:47 Відповісти
Нет! Не в коем случае нельзя понижать для населения!!!
Ведь зеленский простой парень из народа, и он когда бегал на беговой дорожке, говорил что нашол цикаве ришення як можна снизити платижки в 2 разы..
Но видимо он задул перед этим другую дорожку из качественного кокса.. поэтому немного ошибся только в том, что они нашли как снизит платёжки для его друзей олигархов коломойского и т.д. но естественно кто то за это должен платить.. и платить придётся обычным украинцам
Но что не сделаешь для бубочки! Такой ведь красивый простой и смешной парень из народа!! и первая леди появилась наконец то, эта Ленка... до него ведь у нас не было первой леди! А сейчас посмотрите, первая леди есть уже официально! А вы кляты порохоботы говорите что зелениский ничего хорошего не сделал!
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10.08.2021 21:50 Відповісти
Стара, набридла пісня про головне у виконанні вченої курки з донецького інкубатора, що належить найбагатшому татарину.
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10.08.2021 22:11 Відповісти
В Болгарії 0.1 євро коштує 1 квт електрики.Це не 6 грн.Та й Україна ж не Болгарія,при розумному керівництві,може себе забезпечити усім.Деякі країни в пустелі рай намагаються збудувати,а в нас є все.Ну справді,все.
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10.08.2021 22:12 Відповісти
надо увеличить тариф для депутатов, меров, прокуровов и суддей на 250 000%, тогда все будет хорошо )))
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10.08.2021 22:24 Відповісти
Электроэнергия главное! А буханка хлеба за 500 гривен , так это мелочи жизни😁😁😁😁😁Зе экономисты рулят😁😁😁😁
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10.08.2021 22:31 Відповісти
Это циничная манипуляция: тариф низкий, но "РАСПРЕДЕЛЕНИЕ" (доставка) составляет 75% суммы, которую пишут в квитанции - за то, что ток идёт по проводам - они вообще оборзели ?
Какое нам дело до износа ваших частных приватных сетей ?
Вы их купили - так содержите в порядке, и своевременно обновляйте !
Иначе лишат права собственности за невыполнение инвестиционных обязательств.
Запомните эту Буславец и то, как подло она нам брешет.
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11.08.2021 00:05 Відповісти
Если выгодно - не проще ли покупать электричество, скажем, в Польше ?
У поляков сети всегда в полном порядке.
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10.08.2021 23:56 Відповісти
Беню с Фирташем и Ахметовым лоббируем? Так Фирташ открыл дорогу по возвращеню предриятий государству. А бабу фтопку.
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11.08.2021 02:19 Відповісти
буславец охметовская потаскуха
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11.08.2021 04:09 Відповісти
Цены на электроэнергию неправданы занижены. При закупочной цене у атомки 0,30 грн продают населению в 5,6 раз это 560% наценки, Аделя промышленности наценка 1330%. Получается, что ОП возглавляет коррупцию в Украине.
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11.08.2021 09:33 Відповісти
Спасите папика, ему на зАмок неФатает....
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11.08.2021 13:09 Відповісти
в июле, августе 2021 был скандал-что электричество в Украине продается на энергетическом рынке дешевле чем себестоимость (были привлечены НКРЕ и АМКУ для ее искусственного увеличения), т.е. налицо перепроизводство электроенергии в Украине, откуда тогда такие конские тарифы на электроэнергию для производства и населения? электроэнергию в июле должны были отдавать потребителям чуть ли не бесплатно. Буславец про это забыла?
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11.08.2021 15:46 Відповісти
 
 