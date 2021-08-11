Буславець: Плани уряду знизити ціну на електроенергію для споживачів можуть привести до її подорожчання для промисловості

Зекономивши на електроенергії в середньому 40 грн на місяць, споживач буде змушений заплатити набагато більше за товари та послуги, які подорожчають через зростання цін на електроенергію для промисловості.

Про це пише у фейсбуці ексміністр енергетики Ольга Буславець, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що проєкт постанови уряду передбачає зниження ціни для побутових споживачів на 24 копійки - з 1,68 грн/кВтгод до 1,44 грн/кВт год. Нові ціни мають почати діяти з 1 жовтня.

"Загроза зростання ціни на електроенергію для промисловості, а отже – ціни товарів та послуг. Нескладний розрахунок показує, що при 40 млрд кВтгод споживання електроенергії побутовими споживачами протягом року, дефіцит коштів, що виникне від зниження ціни на електроенергію на 24 копійки, складе 9,6 млрд грн. Покриватиметься цей дефіцит в новому ПСО за рахунок операторів систем розподілу. Чим це загрожує? А тим, що відбудеться підвищення тарифу, а отже – і кінцевої ціни на електроенергію для непобутових споживачів", - пише Буславець.

Екс-міністр енергетики передбачає, що зниження тарифу також може привести до скорочення витрат на ремонт електромереж, які зношені на 70%, а це спричинить за собою зростання числа аварійних відключень.

"Поточні ціни на електроенергію для населення в Україні й так найнижчі в Європі. Так, кіловат година в країнах ЄС в середньому коштує 6,6 грн, в той же час як в Україні – 1,68 грн при ринковій ціні на електроенергію понад 4 грн/ кВтгод. В таких умовах треба було би робити навпаки - знижувати обсяг перехресного субсидіювання, поступово приводячи ціни на електричну енергію для населення до ринкової. І захищати при цьому найбільш вразливі категорії споживачів", - підсумувала Буславец.



