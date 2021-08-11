Буславець: Плани уряду знизити ціну на електроенергію для споживачів можуть привести до її подорожчання для промисловості
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Зекономивши на електроенергії в середньому 40 грн на місяць, споживач буде змушений заплатити набагато більше за товари та послуги, які подорожчають через зростання цін на електроенергію для промисловості.
Про це пише у фейсбуці ексміністр енергетики Ольга Буславець, інформує Цензор.НЕТ.
Вона нагадала, що проєкт постанови уряду передбачає зниження ціни для побутових споживачів на 24 копійки - з 1,68 грн/кВтгод до 1,44 грн/кВт год. Нові ціни мають почати діяти з 1 жовтня.
"Загроза зростання ціни на електроенергію для промисловості, а отже – ціни товарів та послуг. Нескладний розрахунок показує, що при 40 млрд кВтгод споживання електроенергії побутовими споживачами протягом року, дефіцит коштів, що виникне від зниження ціни на електроенергію на 24 копійки, складе 9,6 млрд грн. Покриватиметься цей дефіцит в новому ПСО за рахунок операторів систем розподілу. Чим це загрожує? А тим, що відбудеться підвищення тарифу, а отже – і кінцевої ціни на електроенергію для непобутових споживачів", - пише Буславець.
Екс-міністр енергетики передбачає, що зниження тарифу також може привести до скорочення витрат на ремонт електромереж, які зношені на 70%, а це спричинить за собою зростання числа аварійних відключень.
"Поточні ціни на електроенергію для населення в Україні й так найнижчі в Європі. Так, кіловат година в країнах ЄС в середньому коштує 6,6 грн, в той же час як в Україні – 1,68 грн при ринковій ціні на електроенергію понад 4 грн/ кВтгод. В таких умовах треба було би робити навпаки - знижувати обсяг перехресного субсидіювання, поступово приводячи ціни на електричну енергію для населення до ринкової. І захищати при цьому найбільш вразливі категорії споживачів", - підсумувала Буславец.
Будь ласка, зачекайте...
хотя скинут на среднее звено предпринимателей
а еще же дешевая растаможка евроблях должна покрыться чем-то для бюджета...
так, что солидарно, всем населением удешевим растаможку некоторым автолюбителям
а кто же их так износил ни ахметка ли ?
"Бывшая и.о. министра энергетики и угольной промышленности Украины Ольга Буславец является внештатным советником министра внутренних дел Арсена Авакова.
По данным проекта "ЛІГА Радників", Буславец занимает эту должность с апреля 2021 года."(с)
Неисповедимы пути Буславец...
Ведь зеленский простой парень из народа, и он когда бегал на беговой дорожке, говорил что нашол цикаве ришення як можна снизити платижки в 2 разы..
Но видимо он задул перед этим другую дорожку из качественного кокса.. поэтому немного ошибся только в том, что они нашли как снизит платёжки для его друзей олигархов коломойского и т.д. но естественно кто то за это должен платить.. и платить придётся обычным украинцам
Но что не сделаешь для бубочки! Такой ведь красивый простой и смешной парень из народа!! и первая леди появилась наконец то, эта Ленка... до него ведь у нас не было первой леди! А сейчас посмотрите, первая леди есть уже официально! А вы кляты порохоботы говорите что зелениский ничего хорошего не сделал!
Какое нам дело до износа ваших частных приватных сетей ?
Вы их купили - так содержите в порядке, и своевременно обновляйте !
Иначе лишат права собственности за невыполнение инвестиционных обязательств.
Запомните эту Буславец и то, как подло она нам брешет.
У поляков сети всегда в полном порядке.