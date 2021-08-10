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У Держдумі РФ назвали "провокацією" слова Резнікова про американські ППО в Україні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Держдумі РФ назвали

У російських Держдумі і Радфеді назвали "провокацією" заяву українського віцепрем'єра Олексія Резнікова, який запропонував США "розмістити американські підрозділи" ППО в Україні.

Про це заявили віцеспікер Ради Федерації Росії Костянтин Косачов і голова комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Леонід Слуцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Косачов сказав, що вважає заклик українського віцепрем'єра Олексія Резнікова до США розгорнути на території України американські засоби протиповітряної оборони (ППО) "небезпечною провокацією". У свою чергу Слуцький у своєму Telegram-каналі висловив думку, що "це груба провокація, розгортання таких сил не залишиться без відповіді з боку Росії".

"Розгортання ППО США в Україні може змінити баланс сил не тільки в регіоні, а й за його межами", - стверджує Слуцький.

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Нагадаємо, раніше віцепрем'єр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на зустрічі з керівником Jamestown Foundation Гленом Говардом під час робочої поїздки в США закликав захистити Україну від розгортання російськими військовими ядерної зброї в Криму. За його словами, це можна зробити "за рахунок розгортання сил ППО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів".
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Топ коментарі
+77
кстати, новый "Нептун" на новой платформе "Татра".. чертовски хорош, скотыняка))
В Госдуме РФ назвали "провокацией" слова Резникова об американских ПВО в Украине - Цензор.НЕТ 8326
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10.08.2021 21:46
+76
вспыхнул за поребриком пердак -
значит всё что делаем - всё так !!!
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10.08.2021 21:43
+48
Впервые абсолютно согласен со словами Резникова. Еще бы власть их подтвердила делом, а не пустым трепом.
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10.08.2021 21:47
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Штати тягнуть Україну в НАТО, щоб зменшити свій контингент в Європі, переклавши оборонну місію на нас.
Пропозиція розширити американський контингент дуже приваблива для українського вуха, але не американського, бо це вартує мільярди.
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11.08.2021 09:18 Відповісти
У Держдумі РФ назвали "провокацією" слова Резнікова про американські ППО в Україні - Цензор.НЕТ 2222
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11.08.2021 09:20 Відповісти
-Польща не вагаючись кине винищувачі F-35 для захисту також і України. Ці винищувачі будуть базуватися в центральній частині Польщі та в разі повномасштабної агресії РФ ( паРаша) будуть захищати Україну і ЄС. Про це повідомляє інтернет-видання The National Interest інформує YouTube канал "Украіна365" І в разі повномасштабної агресії з боку РФ ці ************ літаки будуть захищати і Польщу, і ЄС, а також Україну від можливої ​​агресії з боку російських фашистських орд. Польща затвердила свою покупку 32 F-35A в минулому році тим самим стала 10-ю країною-членом НАТО, які експлуатують ці одні з найбільш найкращих, наймодерніших, суперлітаків в світі.
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11.08.2021 12:49 Відповісти
Путин не теряет надежды сюда ломануться. Маньяк.
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15.08.2021 06:23 Відповісти
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