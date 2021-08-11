Росіяни забули видалити з використовуваних на Донбасі мін код Саранського заводу, - Цаплієнко. ФОТО

Зазвичай окупанти використовують міни ПОМ-2 без маркування. Але цього разу на хрестовині однієї з них залишився код Саранського федерального казенного підприємства РФ.

Про це пише в Telegram військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Серйозний зашквар російської оборонки. Забули видалити код заводу-виробника з міни ПОМ-2Р1БС, яку закинули на наші позиції під Горлівкою", - повідомив він.

За словами Цаплієнка, останню модифікацію цієї міни можна встановлювати вручну. Вона автоматично наводиться в бойове положення і викидає 4 нитки - датчики цілі. Доторк до будь-якої з них призводить до вибуху.

Виготовляють ці міни тільки в Росії, і на озброєнні вони є тільки у збройних сил РФ.

"Зазвичай на Донбасі росіяни використовують ПОМК без маркування. Але з цією залізякою вони серйозно промахнулися. На склянці-носії міни - жодних відміток. Але бійці знайшли хрестовину, з якої вилітають нитки-датчики. Дивимося. Код виробника 583. Він збігається з кодом Саранського федерального казенного підприємства Росії, відомого більше, як Саранский механічний завод", - пише військкор.

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Цаплієнко додав, що міна автоматично стає доказом військових злочинів РФ.

"А отже, сподіваюся, її побачать і в Міжнародному кримінальному суді", - підсумував він.









