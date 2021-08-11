Росіяни забули видалити з використовуваних на Донбасі мін код Саранського заводу, - Цаплієнко. ФОТО
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Зазвичай окупанти використовують міни ПОМ-2 без маркування. Але цього разу на хрестовині однієї з них залишився код Саранського федерального казенного підприємства РФ.
Про це пише в Telegram військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.
"Серйозний зашквар російської оборонки. Забули видалити код заводу-виробника з міни ПОМ-2Р1БС, яку закинули на наші позиції під Горлівкою", - повідомив він.
За словами Цаплієнка, останню модифікацію цієї міни можна встановлювати вручну. Вона автоматично наводиться в бойове положення і викидає 4 нитки - датчики цілі. Доторк до будь-якої з них призводить до вибуху.
Виготовляють ці міни тільки в Росії, і на озброєнні вони є тільки у збройних сил РФ.
"Зазвичай на Донбасі росіяни використовують ПОМК без маркування. Але з цією залізякою вони серйозно промахнулися. На склянці-носії міни - жодних відміток. Але бійці знайшли хрестовину, з якої вилітають нитки-датчики. Дивимося. Код виробника 583. Він збігається з кодом Саранського федерального казенного підприємства Росії, відомого більше, як Саранский механічний завод", - пише військкор.
Цаплієнко додав, що міна автоматично стає доказом військових злочинів РФ.
"А отже, сподіваюся, її побачать і в Міжнародному кримінальному суді", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Только вся эта фигня, работает исключительно для их самих, на другие страны, это не работает и они выглядят как маленькие дети ,у которых морда в шоколаде, но они уверены, что сожрали его незаметно и не спалились.....
Там при Совке стадиончик был прямо в центре города, рядом с университетом МГУ (мордовским). Посещал пару раз матчи во время частых командировок за лампочками. А Мех. завод кроме мин ещё велосипеды делал, не помню названия.
Подивіться як поляки гарно поступають з іменами.
Польський серпень 1980 року очима КДБ
Сигнали з Польщі були настільки тривожні, що 25 серпня совєтське керівництво вирішило створити таємну політичну комісію з польських питань - так звану комісію Суслова. Очолив її один із найбільш догматичних совєтських апаратчиків та ініціаторів радянської інтервенції в Чехословаччину Міхаіл Суслов. До комісії ввійшли голова КДБ Юрій Андропов, міністр закордонних справ Андрєй Громико та міністр оборони Дмітрій Устінов.
Якщо і в Україні так поступатимемо, то Пиня ніколи не буде Володимиром, а лише Владіміром, а Пєсков - Дмитром, а лише Дмітрієм.
и Большой договор о дружбе с Украиной в 97 году они подписывали
Это что то изменило ?
Si vis pacem, para bellum,
Скучно тут новых троллей набрали - вообще дети малые...
Мабуть 98% росіян підтримують окупацію Криму і війну на Донбасі, як підтримують і
створення Абхазії . Приднестров я і Північної Осетії
https://real-vin.com/po-doroge-v-lugansk-v-dtp-pogib-rossijskij-general-kochenkov?fbclid%253&fbclid=IwAR1dtEgpHt1zoFmeTCiRuYQnhbMFZEJfCXyXm2q-iA2roIwT0sX-arF_w8o
Прикриття забезпечить зеленський.
Военторг!
Ихтамнет!
Абырвалг!