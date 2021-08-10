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МЗС Польщі: Очікуємо, що "Кримська платформа" стане активною і постійною формою тиску на Росію

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МЗС Польщі: Очікуємо, що

Офіційна Варшава сподівається, що "Кримська платформа" стане "активною і постійною" формою тиску на Росію до відновлення територіальної цілісності України.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в МЗС Польщі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Польща позитивно оцінює українську дипломатичну ініціативу "Кримської платформи".

"Ми вважаємо надзвичайно важливим збереження на порядку денному питання про незаконну окупацію Криму Росією як важливого пункту міжнародних дебатів. Ця ініціатива дає можливість Польщі та міжнародній думці висловити підтримку Києву. Таким чином, ми можемо разом висловити свій протест проти анексії Кримського півострова Російською Федерацією. Ми очікуємо, що Платформа стане активною і постійною формою тиску на Росію для відновлення територіальної цілісності України", - підкреслили в польському зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що станом на 10 серпня участь у саміті "Кримської платформи", запланованому на 23 серпня, вже підтвердили учасники від 37 країн.

Від Польщі на захід приїде президент Анджей Дуда.
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Топ коментарі
+3
ЗСУ вже воює. Восьмий рік. МИД Польши: Ожидаем, что "Крымская платформа" станет активной и постоянной формой давления на Россию - Цензор.НЕТ 1988
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10.08.2021 22:38
+3
Засеруха перехрестився і зник. МИД Польши: Ожидаем, что "Крымская платформа" станет активной и постоянной формой давления на Россию - Цензор.НЕТ 5376
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10.08.2021 22:48
+2
Хрестився видно па гундяєвському.
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10.08.2021 22:52
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Цікаво, яким чином якась ефемерна платформа може замінити посилення існуючих санкцій і введення нових?
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10.08.2021 22:31 Відповісти
Никаким от слова "никакой". Я реально не удивлюсь, что, допустим, после очевидного провала "Крымской платформы" четырежды уклонист организует "Симферопольскую" платформу, а когда она не сработает попытается организовать "Севастопольскую". Вот тут от куратора он по рогам криворожским и получит... От обиженного тупина.
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10.08.2021 23:04 Відповісти
Активная и постоянная форма давления это -100500 сруских террористов/час .А все остальное это "свист"!!!
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10.08.2021 22:32 Відповісти
это у зелени спроси, оно все знает
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10.08.2021 22:35 Відповісти
Говори за себе, а не за інших.
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10.08.2021 22:40 Відповісти
Цікаво ,чому так непокоїть зебілів що зробив чи не зробив Порох ,проте іїх не цікавить що чудить чинна влада !!!))))
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10.08.2021 22:41 Відповісти
засіруха давай дасвідінья лапоть іди вже свою репу трескать ти вже на еі заробив
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10.08.2021 22:43 Відповісти
Засеруха перехрестився і зник. МИД Польши: Ожидаем, что "Крымская платформа" станет активной и постоянной формой давления на Россию - Цензор.НЕТ 5376
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10.08.2021 22:48 Відповісти
Хрестився видно па гундяєвському.
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10.08.2021 22:52 Відповісти
ЗСУ вже воює. Восьмий рік. МИД Польши: Ожидаем, что "Крымская платформа" станет активной и постоянной формой давления на Россию - Цензор.НЕТ 1988
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10.08.2021 22:38 Відповісти
про Крым верно - более позорной сдачи своей территории нужно еще поискать в истории войн..
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10.08.2021 22:41 Відповісти
Ти з Місяця впав?
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10.08.2021 22:46 Відповісти
не был убит НИ один оккупант, даже от случайного выстрела
- ни один украинский солдат в Крыму, даже по пьяне не решился подрезать рашиста заточкой
если это не позор, то что такое тогда позор?
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10.08.2021 22:49 Відповісти
МИД Польши: Ожидаем, что "Крымская платформа" станет активной и постоянной формой давления на Россию - Цензор.НЕТ 9747
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10.08.2021 22:51 Відповісти
заточкой по пьяни...
у тебя был шанс это сделать ,
в Крыму, в 2014 -м...
глядишь на том бы всё и закончилось ,
но почему ты туда не поехал?
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10.08.2021 23:11 Відповісти
может и пырнул бы, если бы на мне были бы офицерские погоны ВСУ, особенно красивые ВМФ с аксельбантами МИД Польши: Ожидаем, что "Крымская платформа" станет активной и постоянной формой давления на Россию - Цензор.НЕТ 9040
скорее всего вспомнил бы, что присягу давал не для того что бы в этой форме девочек кадрить..
- но увы, я был гражданский, а когда засобирался в Крым, наши его уже сдали по быстрому.. МИД Польши: Ожидаем, что "Крымская платформа" станет активной и постоянной формой давления на Россию - Цензор.НЕТ 3488
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10.08.2021 23:16 Відповісти
если БЫ ты пырнул , то
кацапы БЫ тебя разложили на молекулы,
а наши бы засадили лет на десять
и всё ... потому что
не ножом это делается
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11.08.2021 20:50 Відповісти
турки будут воевать за Крым, если Украина юридически им его подарит..
- у Эрдогана есть воля - в первую очередь он взорвет крымский мост..
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10.08.2021 22:39 Відповісти
крымская платформа - это собраться и поболтать не о чем..
можно сказать это будет коллективный позор болтунов на потеху хану Московии...
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10.08.2021 22:35 Відповісти
 
 