МЗС Польщі: Очікуємо, що "Кримська платформа" стане активною і постійною формою тиску на Росію

Офіційна Варшава сподівається, що "Кримська платформа" стане "активною і постійною" формою тиску на Росію до відновлення територіальної цілісності України.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в МЗС Польщі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Польща позитивно оцінює українську дипломатичну ініціативу "Кримської платформи".

"Ми вважаємо надзвичайно важливим збереження на порядку денному питання про незаконну окупацію Криму Росією як важливого пункту міжнародних дебатів. Ця ініціатива дає можливість Польщі та міжнародній думці висловити підтримку Києву. Таким чином, ми можемо разом висловити свій протест проти анексії Кримського півострова Російською Федерацією. Ми очікуємо, що Платформа стане активною і постійною формою тиску на Росію для відновлення територіальної цілісності України", - підкреслили в польському зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що станом на 10 серпня участь у саміті "Кримської платформи", запланованому на 23 серпня, вже підтвердили учасники від 37 країн.

Від Польщі на захід приїде президент Анджей Дуда.