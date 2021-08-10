МЗС Польщі: Очікуємо, що "Кримська платформа" стане активною і постійною формою тиску на Росію
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Офіційна Варшава сподівається, що "Кримська платформа" стане "активною і постійною" формою тиску на Росію до відновлення територіальної цілісності України.
Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в МЗС Польщі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Польща позитивно оцінює українську дипломатичну ініціативу "Кримської платформи".
"Ми вважаємо надзвичайно важливим збереження на порядку денному питання про незаконну окупацію Криму Росією як важливого пункту міжнародних дебатів. Ця ініціатива дає можливість Польщі та міжнародній думці висловити підтримку Києву. Таким чином, ми можемо разом висловити свій протест проти анексії Кримського півострова Російською Федерацією. Ми очікуємо, що Платформа стане активною і постійною формою тиску на Росію для відновлення територіальної цілісності України", - підкреслили в польському зовнішньополітичному відомстві.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що станом на 10 серпня участь у саміті "Кримської платформи", запланованому на 23 серпня, вже підтвердили учасники від 37 країн.
Від Польщі на захід приїде президент Анджей Дуда.
Будь ласка, зачекайте...
- ни один украинский солдат в Крыму, даже по пьяне не решился подрезать рашиста заточкой
если это не позор, то что такое тогда позор?
у тебя был шанс это сделать ,
в Крыму, в 2014 -м...
глядишь на том бы всё и закончилось ,
но почему ты туда не поехал?
скорее всего вспомнил бы, что присягу давал не для того что бы в этой форме девочек кадрить..
- но увы, я был гражданский, а когда засобирался в Крым, наши его уже сдали по быстрому..
кацапы БЫ тебя разложили на молекулы,
а наши бы засадили лет на десять
и всё ... потому что
не ножом это делается
- у Эрдогана есть воля - в первую очередь он взорвет крымский мост..
можно сказать это будет коллективный позор болтунов на потеху хану Московии...