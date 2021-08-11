Викладача університету ім. Карпенко-Карого Талашка, якого студентки звинувачують у домаганнях, відсторонять від роботи, - в.о. ректора Миленька

У київському університеті імені Карпенка-Карого перевірять інформацію щодо можливих сексуальних домагань з боку 75-річного актора і викладача Володимира Талашка.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомила виконувачка обов’язків ректора вишу Галина Миленька, передає Цензор.НЕТ.

"Я про ці факти узнала вчора, доти ніхто про це (домагання до студенток з боку Талашка – ред.) не чув. З 1 вересня запрацює робоча група, яка з’ясовуватиме причини такого інциденту та вивчатиме факти, розміщені студентками та випускницями у Фейсбуці. Група запрацює з 1 вересня, бо майже усі викладачі у відпустках. Ми їм надіслали матеріали, які знайшли. До складу групи увійшли усі проректори, завідувачі кафедр і наші юристи, а також студентська громада та представники студентського самоврядування, як з театрального мистецтва, так і з Інституту екранних мистецтв", – каже вона.

За словами Миленької, Талашко перебуває у відпустці до 29 серпня, а з 1 вересня його відсторонять від роботи зі студентами на час перевірки.

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"Ми сподіваємося, що розслідування проходитиме у стислі терміни, адже Талашко набрав перший курс. Поки його є ким замінити. Скільки ми з’ясовуватимемо причини я точно не можу сказати. Тут слово певних осіб проти слова Талашка. Учора ми з ним зв’язалися і він категорично спростовує усі звинувачення, викладені у дописах у соцмережі", – каже вона.

Миленька закликала постраждалих прийти до їхньої робочої групи та особисто поспілкуватися, а також написати офіційну заяву до поліції/Міністерства культури, аби у комісії було більше важелів.

"Університет проти будь-яких проявів харасменту, домагань та насильства як з боку студентів, так і з боку викладачів. Ми зацікавлені у встановлені істини, ми будемо взаємодіяти з Мінкультом", – запевняє виконувачка обов’язків ректора КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Галина Миленька.

Врна заявила, що раніше жодних заяв від студенток в університет не надходило.

"Одна з випускниць каже, що неодноразово зверталася до деканату і повідомляла про домагання з боку Талашка. Ми опитали працівників деканату – вони сказали, що за 43 роки до них не було жодного подібного звернення. Якщо не прийняли в деканаті – можна звернутися до канцелярії чи керівництва. Але там заперечують, що такі заяви надходили. Врешті-решт можна було звернутися до студентської ради, але студентська громада також спростувала – кажуть, що не чули про факти домагань від студентів. Нам буде складно це з’ясовувати, але ми будемо це робити", - повідомила Миленька.

Нагадаємо, 75-річного актора і режисера, викладача Київського національного університеті театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого Володимира Талашка звинуватили у систематичних домаганнях до студенток та абітурієнток, зокрема, неповнолітніх.

Мінкульт пообіцяв провести розслідування інцидентів.