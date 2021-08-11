Викладача університету ім. Карпенко-Карого Талашка, якого студентки звинувачують у домаганнях, відсторонять від роботи, - в.о. ректора Миленька
Новини Цензор.НЕТ Події
У київському університеті імені Карпенка-Карого перевірять інформацію щодо можливих сексуальних домагань з боку 75-річного актора і викладача Володимира Талашка.
Про це в ефірі Громадського радіо повідомила виконувачка обов’язків ректора вишу Галина Миленька, передає Цензор.НЕТ.
"Я про ці факти узнала вчора, доти ніхто про це (домагання до студенток з боку Талашка – ред.) не чув. З 1 вересня запрацює робоча група, яка з’ясовуватиме причини такого інциденту та вивчатиме факти, розміщені студентками та випускницями у Фейсбуці. Група запрацює з 1 вересня, бо майже усі викладачі у відпустках. Ми їм надіслали матеріали, які знайшли. До складу групи увійшли усі проректори, завідувачі кафедр і наші юристи, а також студентська громада та представники студентського самоврядування, як з театрального мистецтва, так і з Інституту екранних мистецтв", – каже вона.
За словами Миленької, Талашко перебуває у відпустці до 29 серпня, а з 1 вересня його відсторонять від роботи зі студентами на час перевірки.
"Ми сподіваємося, що розслідування проходитиме у стислі терміни, адже Талашко набрав перший курс. Поки його є ким замінити. Скільки ми з’ясовуватимемо причини я точно не можу сказати. Тут слово певних осіб проти слова Талашка. Учора ми з ним зв’язалися і він категорично спростовує усі звинувачення, викладені у дописах у соцмережі", – каже вона.
Миленька закликала постраждалих прийти до їхньої робочої групи та особисто поспілкуватися, а також написати офіційну заяву до поліції/Міністерства культури, аби у комісії було більше важелів.
"Університет проти будь-яких проявів харасменту, домагань та насильства як з боку студентів, так і з боку викладачів. Ми зацікавлені у встановлені істини, ми будемо взаємодіяти з Мінкультом", – запевняє виконувачка обов’язків ректора КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Галина Миленька.
Врна заявила, що раніше жодних заяв від студенток в університет не надходило.
"Одна з випускниць каже, що неодноразово зверталася до деканату і повідомляла про домагання з боку Талашка. Ми опитали працівників деканату – вони сказали, що за 43 роки до них не було жодного подібного звернення. Якщо не прийняли в деканаті – можна звернутися до канцелярії чи керівництва. Але там заперечують, що такі заяви надходили. Врешті-решт можна було звернутися до студентської ради, але студентська громада також спростувала – кажуть, що не чули про факти домагань від студентів. Нам буде складно це з’ясовувати, але ми будемо це робити", - повідомила Миленька.
Нагадаємо, 75-річного актора і режисера, викладача Київського національного університеті театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого Володимира Талашка звинуватили у систематичних домаганнях до студенток та абітурієнток, зокрема, неповнолітніх.
Мінкульт пообіцяв провести розслідування інцидентів.
Будь ласка, зачекайте...
тоді, він вже не дрібний з огляду на місце корбана в місті дніпро і дніпра в україні
Дід (продовжує роботу). Стоїть, синку, - дай тобі боже щоб в тебе так стояло!
дальше можно не продолжать, пусть спросят у сексологов смог ли снасильничать этот реально 75-летний дед
І чи не ранив душу якоїсь малолітньої повії (доці) впливового папіка, якій зачот відмовився поставити.
Зараз серпень місяць... Сесії і навчання давно закінчились... Час передачі по талонам... Тепер бачу викладачам з камерами на екзамени ходити потрібно... Щоб не вийшла ось така пікантна ситуація... Як в діда 75 років...
Краще в спробі вбивства звинуватили... Тут хоть шанси, хоч якісь, у діда були б...
Уверен что в этом на 90% виноваты "двушки",которые за преференции готовы на любые удовольствия...
https://www.facebook.com/irynasampan
https://www.facebook.com/irynasampan/posts/2887384684849554
Приходить пацієнт до лікаря та жаліється на сексуальні проблеми...
Лікар уважно подивився і питає - А скільки вам літ?
-60 років
-ну так це нормально у вашому віці
-ну як, от у мене сусід , йому 70 і говорить , що може ого-го!
-говорить ? Так і ви - говоріть !!!
Пора наказывать за клевету - или предоставьте доказательства.
И пришло время реально соблюдать гендерное равенство.
Недавно одна профура с накачанными губами попросила поменять колесо.
Была вежливо послана.
Харе - выборолы - жрите. Без исключений!!!
Вполне импозантный мужчина. И взгляд загадочный...