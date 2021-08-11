УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10967 відвідувачів онлайн
Новини Події
8 383 86
насилля (263) Університет (132)

Викладача університету ім. Карпенко-Карого Талашка, якого студентки звинувачують у домаганнях, відсторонять від роботи, - в.о. ректора Миленька

Новини Цензор.НЕТ Події

Викладача університету ім. Карпенко-Карого Талашка, якого студентки звинувачують у домаганнях, відсторонять від роботи, - в.о. ректора Миленька

У київському університеті імені Карпенка-Карого перевірять інформацію щодо можливих сексуальних домагань з боку 75-річного актора і викладача Володимира Талашка.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомила виконувачка обов’язків ректора вишу Галина Миленька, передає Цензор.НЕТ.

"Я про ці факти узнала вчора, доти ніхто про це (домагання до студенток з боку Талашка – ред.) не чув. З 1 вересня запрацює робоча група, яка з’ясовуватиме причини такого інциденту та вивчатиме факти, розміщені студентками та випускницями у Фейсбуці. Група запрацює з 1 вересня, бо майже усі викладачі у відпустках. Ми їм надіслали матеріали, які знайшли. До складу групи увійшли усі проректори, завідувачі кафедр і наші юристи, а також студентська громада та представники студентського самоврядування, як з театрального мистецтва, так і з Інституту екранних мистецтв", – каже вона.

За словами Миленької, Талашко перебуває у відпустці до 29 серпня, а з 1 вересня його відсторонять від роботи зі студентами на час перевірки.

Читайте також: Викладача університету ім. Карпенко-Карого підозрюють у домаганнях до студенток: Мінкульт проведе розслідування

"Ми сподіваємося, що розслідування проходитиме у стислі терміни, адже Талашко набрав перший курс. Поки його є ким замінити. Скільки ми з’ясовуватимемо причини я точно не можу сказати. Тут слово певних осіб проти слова Талашка. Учора ми з ним зв’язалися і він категорично спростовує усі звинувачення, викладені у дописах у соцмережі", – каже вона.

Миленька закликала постраждалих прийти до їхньої робочої групи та особисто поспілкуватися, а також написати офіційну заяву до поліції/Міністерства культури, аби у комісії було більше важелів.

"Університет проти будь-яких проявів харасменту, домагань та насильства як з боку студентів, так і з боку викладачів. Ми зацікавлені у встановлені істини, ми будемо взаємодіяти з Мінкультом", – запевняє виконувачка обов’язків ректора КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Галина Миленька.

Врна заявила, що раніше жодних заяв від студенток в університет не надходило.

"Одна з випускниць каже, що неодноразово зверталася до деканату і повідомляла про домагання з боку Талашка. Ми опитали працівників деканату – вони сказали, що за 43 роки до них не було жодного подібного звернення. Якщо не прийняли в деканаті – можна звернутися до канцелярії чи керівництва. Але там заперечують, що такі заяви надходили. Врешті-решт можна було звернутися до студентської ради, але студентська громада також спростувала – кажуть, що не чули про факти домагань від студентів. Нам буде складно це з’ясовувати, але ми будемо це робити", - повідомила Миленька.

Нагадаємо, 75-річного актора і режисера, викладача Київського національного університеті театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого Володимира Талашка звинуватили у систематичних домаганнях до студенток та абітурієнток, зокрема, неповнолітніх.

Мінкульт пообіцяв провести розслідування інцидентів.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+26
крепкий старик 75 лет Преподавателя университета им. Карпенко-Карого Талашко, которого студентки обвиняют в домогательствах, отстранят от работы, - и.о. ректора Миленькая - Цензор.НЕТ 4951 - я бы проверил студенток на детекторе лжи..
показати весь коментар
10.08.2021 23:00
+16
Суки, от..битесь от заслуженного человека. За роль Скворцова в фильме "В бой идут одни старики", за работу с легендой Леонидом Быковым... За, *****, помешанных на деньгах мамашек будущих "актрис". Все реально представляют себе домогательства 70 летнего мужчины? ЛЮДИ???
показати весь коментар
10.08.2021 23:15
+13
Фильм как раз правдивый, и показывал роль украинцев в Победе. Потому наверно его и выбрали для скандала в Украине. Чтобы опорочить. Ну, посмотрим результаты расследования.
показати весь коментар
10.08.2021 23:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
крепкий старик 75 лет Преподавателя университета им. Карпенко-Карого Талашко, которого студентки обвиняют в домогательствах, отстранят от работы, - и.о. ректора Миленькая - Цензор.НЕТ 4951 - я бы проверил студенток на детекторе лжи..
показати весь коментар
10.08.2021 23:00 Відповісти
старик вспомнил как в бой когда -то ходил ... один
показати весь коментар
10.08.2021 23:04 Відповісти
такого не отстранять нужно.... увольнять по статье.
показати весь коментар
10.08.2021 23:11 Відповісти
Если это правда, а не наговор. Возможно это в противовес скандалу с Меладзами, которые уехали в РФ. Надо проверить, чтобы опять мальчик в трусиках не оказался.
показати весь коментар
10.08.2021 23:30 Відповісти
это не первая публикация.... я думаю, что дым не просто так... рыльце в пушку геронто-"сексгероя".
показати весь коментар
10.08.2021 23:35 Відповісти
ЧИ не на "дима без огня не бивает" разрахована ця акція і чи нема за цим відомих сценаристів та режисерів ???)))
показати весь коментар
10.08.2021 23:57 Відповісти
яка акція? кому потрібен пристарілий дед? виживший з розуму. якби був активним політиком, можна було б припустити. а так...
показати весь коментар
11.08.2021 00:01 Відповісти
А кому потрібен Чаус, дрібний корумпований суддя ,яких в Україні тисячі ??? )))
показати весь коментар
11.08.2021 00:06 Відповісти
а хіба не чаус був суддею у справі корбана...
тоді, він вже не дрібний з огляду на місце корбана в місті дніпро і дніпра в україні
показати весь коментар
11.08.2021 07:57 Відповісти
Каждый маленький мальчик уверен, что единственное, о чём мечтают женщины - это член в полметра диаметром в кулак.
показати весь коментар
11.08.2021 10:35 Відповісти
Дед там не при чём.. Идёт мышиная возня за хлебное место.. А дед просто не хочет идти на заслуженный отдых
показати весь коментар
11.08.2021 07:23 Відповісти
виживають
показати весь коментар
11.08.2021 07:57 Відповісти
Макеевский. Знай наших!
показати весь коментар
11.08.2021 08:03 Відповісти
Викладача університету ім. Карпенко-Карого Талашка, якого студентки звинувачують у домаганнях, відсторонять від роботи, - в.о. ректора Миленька - Цензор.НЕТ 206
показати весь коментар
11.08.2021 10:04 Відповісти
І до нас ця мода докатилась.
показати весь коментар
10.08.2021 23:05 Відповісти
всегда была. Просто народным всегда с рук сходило. Был такой футболист (т.е. есть) под статьей ходил, но Суркис отмазал.
показати весь коментар
11.08.2021 00:03 Відповісти
то ли бес в ребро...то ли студентки - ведьмы...
показати весь коментар
10.08.2021 23:05 Відповісти
Кто этот мощный старик ?
показати весь коментар
10.08.2021 23:07 Відповісти
Магарич. Амбальний дідусь. Мабуть і х...й ще стоїть! Стоїть х...й, діду?
Дід (продовжує роботу). Стоїть, синку, - дай тобі боже щоб в тебе так стояло!
показати весь коментар
10.08.2021 23:10 Відповісти
Да Оно и в фильме не таким уж и хероем было.
показати весь коментар
10.08.2021 23:10 Відповісти
в фильмах снимался в советских - брехливых и пропогандистских... совок из себя не выжил, зато студентов учить берется.... и соблазнять тоже...
показати весь коментар
10.08.2021 23:14 Відповісти
Дивно... в ссср ж сексу не було!
показати весь коментар
10.08.2021 23:15 Відповісти
зато було скотоложество...
показати весь коментар
10.08.2021 23:18 Відповісти
...и как, больно?
показати весь коментар
11.08.2021 10:40 Відповісти
Фильм как раз правдивый, и показывал роль украинцев в Победе. Потому наверно его и выбрали для скандала в Украине. Чтобы опорочить. Ну, посмотрим результаты расследования.
показати весь коментар
10.08.2021 23:34 Відповісти
есть признание нескольких абитуриенток.... предлагал "помощь" в поступлении у себя дома на квартире по ул.Ярослава вал ... извращение выщей мразопакостности... А по поводу победы... нет у меня никаких сентиментов к той "победе"... нужна ли она была вообще? я уже сильно сомневаюсь... американцы все равно бы победили... зато совка не осталось бы на карте, были бы мы свободные еще в 45-46-47 годах...
показати весь коментар
10.08.2021 23:44 Відповісти
и давно были бы в цивилизованном Мире... а не в гнусном совке.
показати весь коментар
10.08.2021 23:57 Відповісти
Не виправдовую його, але в мене виникає питання, навіщо взагалі студентки до нього додому приходили? Ну невже вони такі наївні? Я от у жодної зі своїх викладачок вдома не був...
показати весь коментар
11.08.2021 00:09 Відповісти
тебе не запрошували... але будучи в абітурі, при конкурсі, в якому ти не був в собі впевнений, якщо би тебе запросив знаний препод, ти б відмовився??
показати весь коментар
11.08.2021 17:37 Відповісти
Суки, от..битесь от заслуженного человека. За роль Скворцова в фильме "В бой идут одни старики", за работу с легендой Леонидом Быковым... За, *****, помешанных на деньгах мамашек будущих "актрис". Все реально представляют себе домогательства 70 летнего мужчины? ЛЮДИ???
показати весь коментар
10.08.2021 23:15 Відповісти
На фоні всих цих псевдо секс скандалів найкраще висловилась Катрін Фаб'єнн Дорлеак, відома нам як Катрі́н Дене́в
показати весь коментар
10.08.2021 23:17 Відповісти
В бой идут одни старики)
показати весь коментар
10.08.2021 23:20 Відповісти
Может быть месть преподавателю от студенток . Девки чтобы зачет получить оденуться сексуально , юбочка , груди. Все выпячивают . Там всех нужно отстранять .
показати весь коментар
10.08.2021 23:22 Відповісти
Дед не голубой, и слава богу.
показати весь коментар
10.08.2021 23:36 Відповісти
Слава Богу что к тебе не подкатит?
показати весь коментар
10.08.2021 23:40 Відповісти
А Вы бы хотели чтобы к Вам подкатил?
показати весь коментар
10.08.2021 23:57 Відповісти
да нет, - меня не интересует. Это латентным интересно кто голубой, а кто нет.
показати весь коментар
11.08.2021 00:01 Відповісти
Таким шуткам лет 20. Свежо, ново. Поздравляю.
показати весь коментар
11.08.2021 00:06 Відповісти
А де імена цих "сексбомб" ???)))
показати весь коментар
10.08.2021 23:44 Відповісти
Камеры-диктофоны у всех есть, так что если что есть, можно продемонстрировать. А вот если нет, тогда все плохо для студенток. И да, на российских сайтах эту новость я раньше увидел.
показати весь коментар
10.08.2021 23:44 Відповісти
спалился дед... вместо героя стал изгоем.
показати весь коментар
10.08.2021 23:54 Відповісти
здесь ключевое - ДЕД Викладача університету ім. Карпенко-Карого Талашка, якого студентки звинувачують у домаганнях, відсторонять від роботи, - в.о. ректора Миленька - Цензор.НЕТ 1775

дальше можно не продолжать, пусть спросят у сексологов смог ли снасильничать этот реально 75-летний дед
показати весь коментар
11.08.2021 00:13 Відповісти
вы сильно ошибаетесь... дед, если не может, это не причина прощать ему развратные действия с малолетками, их раздевание, обмацывание, лобызания, фотографирование и так далее... - развратные действия с малолетками, есть соответствующая статья в УК. приглашал бы зрелых дам, общество бы аплодировало ему, за малолеток общество заплюет и затопчет.
показати весь коментар
11.08.2021 18:47 Відповісти
Краще назбирати з нерадивих студенток по 100$ і за ті гроші замовити най-най-най кращу в Київі фею, і дивись на неї, мацай, заглядай у кожну шпарину (дирку), а як щось можеш то зроби що треба. Минають часи коли було "в рот за зачет", краще 100$ і подрочити
показати весь коментар
11.08.2021 00:13 Відповісти
100% Не понимаю этого. Заказывай шмару и сношай хоть ночь напролёт. Деньги есть-таких красавиц подгонят,куда там студенткам. Скупердяй старый.
показати весь коментар
11.08.2021 00:17 Відповісти
Эх,Талашко Талашко. А ещё истребителем был. Пошёл на поводу у собственного дряблого члена.
показати весь коментар
11.08.2021 00:15 Відповісти
А не зарано робити висновки???))))
показати весь коментар
11.08.2021 00:23 Відповісти
Ну звісно. Наклепали віроломні дівчата на заслуженого діяча мистецтв України на замовлення того,хто хоче зайняти його місце.)
показати весь коментар
11.08.2021 00:58 Відповісти
Як варіант !!!)))
показати весь коментар
11.08.2021 01:13 Відповісти
От жеж курви малолітні.
показати весь коментар
11.08.2021 00:18 Відповісти
Я не понимаю, что тут такого? Человек что, кого-то изнасиловал? Что, нельзя за студентками ухаживать? Если ей не нравится, она отказывает, и все. Любые попытки за кем-то ухаживать стремятся в итоге к сексуальному контакту. Дружбой ночью не займешься. Если ты с кем-то пытаешься познакомиться, это сексуальные домогательства, или нет?
показати весь коментар
11.08.2021 00:26 Відповісти
по сути да, однако это взятка за поступление в вуз, это проблема
показати весь коментар
11.08.2021 03:45 Відповісти
это доказано? Кем? а то сразу - увольнять... Да место кому-то нужно своему занять, вот и нашли мерзкий способ, тьфу...
показати весь коментар
11.08.2021 09:40 Відповісти
Чушь полная, и явно самоходным влагалищам заплачены бабки, либо они уже привыкли зарабатывать такими наездами и действуют по собственной инициативе.
показати весь коментар
11.08.2021 00:45 Відповісти
Молодця,дідуган, у 75 років не втратив цікавості до гарненьких дівчат,хоча у це не дуже віриться. Для його віку більш актуальним є:-Хоть видит око, да зуб не ймет; А загалом,жити серед такого "квітника" і бути до нього байдужим-це пргосто злочин! Викладача університету ім. Карпенко-Карого Талашка, якого студентки звинувачують у домаганнях, відсторонять від роботи, - в.о. ректора Миленька - Цензор.НЕТ 6200
показати весь коментар
11.08.2021 00:48 Відповісти
вы свечку держали? как вам не стыдно!!! вас точно также любая...может опозорить или того хуже-засадить
показати весь коментар
11.08.2021 09:42 Відповісти
75 домагався? Питання, де і якому дяді дід дорогу перейшов...???
І чи не ранив душу якоїсь малолітньої повії (доці) впливового папіка, якій зачот відмовився поставити.
Зараз серпень місяць... Сесії і навчання давно закінчились... Час передачі по талонам... Тепер бачу викладачам з камерами на екзамени ходити потрібно... Щоб не вийшла ось така пікантна ситуація... Як в діда 75 років...
Краще в спробі вбивства звинуватили... Тут хоть шанси, хоч якісь, у діда були б...
показати весь коментар
11.08.2021 01:00 Відповісти
Старикам тут не место Викладача університету ім. Карпенко-Карого Талашка, якого студентки звинувачують у домаганнях, відсторонять від роботи, - в.о. ректора Миленька - Цензор.НЕТ 190
показати весь коментар
11.08.2021 01:13 Відповісти
Біс в ребро:старе пердло вже не чує запахів (воняє старістю) а для чого ця хе... .....дівкам,розумієте-не приємно.
показати весь коментар
11.08.2021 03:01 Відповісти
эти крашенные сучки мелкого пошиба задолбали... ***** не захочет - кобель не вскочит...
показати весь коментар
11.08.2021 04:21 Відповісти
75 лет и сексуальные домогательства??? Он хоть самостоятельно передвигается?....без палочки? А отдышка частая?...стул на подхвате нужен? Уточните....
показати весь коментар
11.08.2021 06:58 Відповісти
Сто грамм не давать, от полетов отстранить!
показати весь коментар
11.08.2021 07:28 Відповісти
Мабуть ректорка Миленька приревнувала дідугана до молоденьких і гарних дівчат,та й вирішила відомстити оному зробивши вигляд,що повірила у відверту маячню малолітніх покльопниць. Таке гарне прізвище,а така злючка!
показати весь коментар
11.08.2021 08:30 Відповісти
В бой....т.е. по бабам...идут одни старики!

Викладача університету ім. Карпенко-Карого Талашка, якого студентки звинувачують у домаганнях, відсторонять від роботи, - в.о. ректора Миленька - Цензор.НЕТ 1967
показати весь коментар
11.08.2021 08:46 Відповісти
Если это правда то он по сравнению с "поющим" ректором - святой.

Уверен что в этом на 90% виноваты "двушки",которые за преференции готовы на любые удовольствия...
показати весь коментар
11.08.2021 08:50 Відповісти
Мне он тогда уже не понравился. Струсил, смалодушничал, бросил товарищей, сбежал с поля боя. Наверняка ж и на Симонову глаз положил, но той повезло, казах и моложе, и расторопнее оказался. Теперь все стало на свои места. Показал истиное свое лицо. Наверняка студентка оказалась не первой. Просто остальные были сговорчивее, вот и развратили деда своим молчанием.
показати весь коментар
11.08.2021 08:52 Відповісти
Про домагання Талашко
https://www.facebook.com/irynasampan

https://www.facebook.com/irynasampan/posts/2887384684849554
показати весь коментар
11.08.2021 10:03 Відповісти
Ситуація нагадала :

Приходить пацієнт до лікаря та жаліється на сексуальні проблеми...
Лікар уважно подивився і питає - А скільки вам літ?
-60 років
-ну так це нормально у вашому віці
-ну як, от у мене сусід , йому 70 і говорить , що може ого-го!
-говорить ? Викладача університету ім. Карпенко-Карого Талашка, якого студентки звинувачують у домаганнях, відсторонять від роботи, - в.о. ректора Миленька - Цензор.НЕТ 4863 Так і ви - говоріть !!! Викладача університету ім. Карпенко-Карого Талашка, якого студентки звинувачують у домаганнях, відсторонять від роботи, - в.о. ректора Миленька - Цензор.НЕТ 9252 Викладача університету ім. Карпенко-Карого Талашка, якого студентки звинувачують у домаганнях, відсторонять від роботи, - в.о. ректора Миленька - Цензор.НЕТ 4634
показати весь коментар
11.08.2021 10:27 Відповісти
Совсем лядищи распоясались - это уже технология по убийству репутации!
Пора наказывать за клевету - или предоставьте доказательства.
И пришло время реально соблюдать гендерное равенство.
Недавно одна профура с накачанными губами попросила поменять колесо.
Была вежливо послана.
Харе - выборолы - жрите. Без исключений!!!
показати весь коментар
11.08.2021 10:35 Відповісти
шо за бред? в доктура давно проверялся? Викладача університету ім. Карпенко-Карого Талашка, якого студентки звинувачують у домаганнях, відсторонять від роботи, - в.о. ректора Миленька - Цензор.НЕТ 6551
показати весь коментар
11.08.2021 18:51 Відповісти
Понос, давно клизьму делали? Викладача університету ім. Карпенко-Карого Талашка, якого студентки звинувачують у домаганнях, відсторонять від роботи, - в.о. ректора Миленька - Цензор.НЕТ 5961
показати весь коментар
11.08.2021 20:33 Відповісти
А что?
Вполне импозантный мужчина. И взгляд загадочный...
Викладача університету ім. Карпенко-Карого Талашка, якого студентки звинувачують у домаганнях, відсторонять від роботи, - в.о. ректора Миленька - Цензор.НЕТ 9586
показати весь коментар
11.08.2021 10:36 Відповісти
Скидка 50%. Как пенсу Викладача університету ім. Карпенко-Карого Талашка, якого студентки звинувачують у домаганнях, відсторонять від роботи, - в.о. ректора Миленька - Цензор.НЕТ 191
показати весь коментар
11.08.2021 12:31 Відповісти
труха.
показати весь коментар
11.08.2021 18:49 Відповісти
 
 