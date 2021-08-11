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"Шахтар" обіграв у Києві бельгійський "Генк" і пройшов у наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів

Новини Цензор.НЕТ Спорт

У матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" обіграв бельгійський "Генк" з рахунком 2:1. Матч проходив у Києві на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На 27 хвилині Траоре вивів "Шахтар" уперед. На 77 хвилині Маркос Антоніо подвоїв перевагу "гірників". На 90 хвилині завдяки голу Хейн бельгійці один м'яч відіграли.

Оскільки в першому матчі "Шахтар" також переміг з рахунком 2:1, то за сумою двох матчів український клуб пройшов у наступний раунд відбору.

У раунді плей-офф ЛЧ "Шахтар" зіграє проти переможця пари "Монако" - "Спарта" (Прага, Чехія).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Шахтар" обіграв на виїзді бельгійський "Генк" у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів. ВIДЕО
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Топ коментарі
+5
это ещё что! Вот Яремчук в составе Бенфике спартаку забил рикошетом от двух поленьев!!!
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11.08.2021 00:32
+2
С такой игрой с "Монако" лучше не связываться. Не отмоются!
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10.08.2021 23:37
+1
нормальный матч вышел, ждем игру с Монако, будет очень интересно на фоне такого соперника посмотреть на шахту)
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11.08.2021 00:00
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С такой игрой с "Монако" лучше не связываться. Не отмоются!
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10.08.2021 23:37 Відповісти
Монако пока первый при Дзерби серьезный соперник и этот матч расставит все и всех по своим местам .
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10.08.2021 23:47 Відповісти
Я отдыхать, доложишь утром о своих боевых подвигах по пути из строевого к столовой. Выполнять, боец!
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11.08.2021 00:49 Відповісти
нормальный матч вышел, ждем игру с Монако, будет очень интересно на фоне такого соперника посмотреть на шахту)
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11.08.2021 00:00 Відповісти
это ещё что! Вот Яремчук в составе Бенфике спартаку забил рикошетом от двух поленьев!!!
показати весь коментар
11.08.2021 00:32 Відповісти
 
 