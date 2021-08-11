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Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
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обстріл (20945) поранення (2656) Донбас (21733) втрати (3817) операція Об'єднаних сил (4158)

Троє українських воїнів зазнали поранення на Донбасі, один із них помер у госпіталі. За добу - 16 обстрілів, ворог бив зі 122-мм артсистем і заборонених мінометів

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Троє українських воїнів зазнали поранення на Донбасі, один із них помер у госпіталі. За добу - 16 обстрілів, ворог бив зі 122-мм артсистем і заборонених мінометів

Минулої доби, 10 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, зафіксовано 16 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти тричі обстрілювали позиції наших захисників, застосовуючи артилерійські системи калібру 122-мм, міномети 82-го калібру та стрілецьку зброю.

Також з артилерійських систем калібру 122-мм та мінометів 82-го калібру російські найманці здійснювали обстріл населеного пункту Водяне, зруйнувавши приватні домоволодіння. Постраждалих серед цивільного населення немає.

У напрямку Невельського ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Мар’їнки російські найманці обстрілювали українські позиції з протитанкових ракетних комплексів.

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Біля Нью-Йорка ворог двічі здійснював обстріли з артилерійських систем калібру 122-мм і мінометів 120-го калібру.

У районі населеного пункту Катеринівка російські окупанти двічі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У напрямку селища Піски ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів.

Поблизу Новоолександрівки збройні формування Російської Федерації двічі обстрілювали позиції наших захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля Луганського ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Новолуганського противник застосовував автоматичні станкові гранатомети.

"В результаті ворожих обстрілів троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення. Однин поранений помер у шпиталі. Два інших воїна — перебувають у медичному закладі, їхній стан — задовільний.

Командування Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на обстріли противника українські захисники відкривали вогонь.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - повідомили у відомстві.

Станом на 7:00 ранку 11 серпня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Біля Новомихайлівки російські окупанти застосували артилерійські системи калібру 122-мм.

"Бойових втрат серед наших захисників немає. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали в Міноборони.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+27
Пєрєміріє продовжується... Головне, не попортити статистику нєлоху по кількості загиблих
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11.08.2021 07:32
+23
Господи ...
Кому ваше =на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь= треба, коли гинуть наші воїни і ваші побратими ?
Треба відповідати так, щоб наші всі були живі ! А ще краще (щоб ти сказилася, тля квартальна) - діяти на випередження.

Одужання нашим пораненим !
Світла пам'ять полеглому !
Щирі співчуття рідним: горе прийшло ще в одну домівку.
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11.08.2021 07:39
+19
***** - убийца

Троє українських воїнів зазнали поранення на Донбасі, один із них помер у госпіталі. За добу - 16 обстрілів, ворог бив зі 122-мм артсистем і заборонених мінометів - Цензор.НЕТ 2973
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11.08.2021 07:57
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что ж зеленский все никак не перестанет стрелять
Ведь он же обещал
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11.08.2021 07:31 Відповісти
Может пора беспилотники турецкие применить в действии, а не только на учениях. Троє українських воїнів зазнали поранення на Донбасі, один із них помер у госпіталі. За добу - 16 обстрілів, ворог бив зі 122-мм артсистем і заборонених мінометів - Цензор.НЕТ 5984
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11.08.2021 09:39 Відповісти
Прийшла пора застосувати українські ударні та розвідувальні БПЛА Касьянова, вони більш небезпечні для ворога ніж турецькі Байрактари. Касьянов вже робить цілі безпілотні VTOL системи, де один безпілотник несе на собі інший безпілотник - керований снаряд і ця система більш небезпечна для ворога, бо вона в рази менша і може атакувати ворога зі 100-200 метрів і може застосовуватись піхотою на будь якій ділянці фронту, для цього не потрібні дорогі апаратні керування, як для Байрактарів.
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11.08.2021 11:02 Відповісти
Пєрєміріє продовжується... Головне, не попортити статистику нєлоху по кількості загиблих
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11.08.2021 07:32 Відповісти
бо не буду чим пишатися-вихвалятися з трибуни на Святі...
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11.08.2021 08:21 Відповісти
"Возле Нью-Йорка враг дважды осуществил обстрелы..."(с). Это, конечно, уже напоминает сводку с театра боевых действий Третьей Мировой войны.
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11.08.2021 07:35 Відповісти
у путлера еще 2 -я мировая не окончилась... Трое украинских воинов получили ранения на Донбассе, один из них умер в госпитале. За сутки - 16 обстрелов, враг бил из 122-мм артсистем и запрещенных минометов - Цензор.НЕТ 1273
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11.08.2021 07:42 Відповісти
Господи ...
Кому ваше =на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь= треба, коли гинуть наші воїни і ваші побратими ?
Треба відповідати так, щоб наші всі були живі ! А ще краще (щоб ти сказилася, тля квартальна) - діяти на випередження.

Одужання нашим пораненим !
Світла пам'ять полеглому !
Щирі співчуття рідним: горе прийшло ще в одну домівку.
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11.08.2021 07:39 Відповісти
Шойгу пропонує перенести столицю РФ кудись в бункери
https://www.youtube.com/watch?v=uK-TKTxEMxg
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11.08.2021 07:54 Відповісти
пора вызывать евреев на подмогу с их армией и торпедами как на вход так и на выход у хфортачку...и плодить гиви и моторолов....
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11.08.2021 07:55 Відповісти
***** - убийца

Троє українських воїнів зазнали поранення на Донбасі, один із них помер у госпіталі. За добу - 16 обстрілів, ворог бив зі 122-мм артсистем і заборонених мінометів - Цензор.НЕТ 2973
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11.08.2021 07:57 Відповісти
а чего молчит зеленый гнус....или у него все мир в глазах *****....
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11.08.2021 08:00 Відповісти
Он с ****** мечтает в десна...
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11.08.2021 08:03 Відповісти
Воно вилазить тільки коли вітає когось, приписуючи всі досягнення собі.
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11.08.2021 08:15 Відповісти
Той,хто заборогяє негайну "отвєтку"-ворог України! Хлолпці-воїни,начхайте на злочинні накази на кшталт "Без дозволу не стріляти!" і гатіть по ворогові негайно,поки не втік,не поміняв позиції. Головним Вашим командиром є народ України, а не якесь опудало у погонах,або із Банкової!
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11.08.2021 08:20 Відповісти
Хлолпці-воїни,начхайте на злочинні накази
1. С чего ты взял, что они не начхали?
2. Как это, по твоему мнению, должно уменьшить потери? Если отвечать, то погибшие воскреснут?
Предотвратить потери, теоретически, можно, если открывать огонь на упреждение - увидели движение и первыми накрыли. Ну да, нормально ....
А как на это отреагируют те, кто сейчас поддерживает Украину деньгами, техникой, вооружением? Они согласны на то, чтобы Украина проявляла такую инициативу?
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11.08.2021 09:17 Відповісти
1. Чим, по твоєму, вони мають відповідати на артилерийський вогонь, коли вся артилерія виведена в місця зберігання?
2.Розвідка, безпілотники, снайперський терор, привентивний вогонь по розвіданих цілях.
3. Вони згідні на будь яку ініціативу від України. "Ви будете воювати? Ми вам допоможем. Будете здаватися? Ми вам і в цьому допоможем."
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11.08.2021 09:46 Відповісти
Для начала - приезжай и поживи месяц-два где-нибудь где тебе будет удобней, в Марьинке/Красногоровке/и т.д. по кругу или в Донецке, в Нью Йорке/Торецке и т.д. по кругу или в Горловке, ну и далее по кругу на восток, поживешь послушаешь "прямой эфир", а не только заангажированные телевизор и интернет. Если не сможешь различать выход/прилет, то у местных поспрашиваешь где что, я думаю объяснят.
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11.08.2021 18:40 Відповісти
Вихід, прихід та калібр арти, на слух, я навчився розрізняти років з семи, так як ріс біля арт полігону Київського округу, той що Дівички. В усих перелічених тобою місцях я бував, в 2014-2015 роках, і я не розповідаю про те в чому не розбираюсь, або чого не робив сам.
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11.08.2021 21:06 Відповісти
Ну значит тем более будешь удивлен - "А чем же они отвечают?" - когда своими ушами услышишь тяжелый прилет к "народным милиционерам" .... может третья сила, х.з.
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11.08.2021 22:42 Відповісти
Ти дійсно тупий? Як ти думаєш, скільки товаришів в мене лишилося на передку в різних підрозділах? Ти думаєш я не знаю що там робиться? Коли я кажу, що відповідати нічим, то я знаю про що говорю, і один - два прилєта (в кого ще лишився БК до 120-тих) погоду не міняють. Хлопчику, ти піди повоюй місяць - два, а потім може зрозумієш про що мова.
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12.08.2021 08:34 Відповісти
Боже, Боже прийми його Душу...
Троє українських воїнів зазнали поранення на Донбасі, один із них помер у госпіталі. За добу - 16 обстрілів, ворог бив зі 122-мм артсистем і заборонених мінометів - Цензор.НЕТ 9734

...співчуття родині і побратимам...
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11.08.2021 08:33 Відповісти
Может Бубочка в первый раз что-то не доглядел в шоколадном глазике у *****? Может еще раз ему заглянуть?
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11.08.2021 08:52 Відповісти
Где срочные гундосики от рапана-косоворота ? Оно опять в тумане ?
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11.08.2021 09:28 Відповісти
Троє українських воїнів зазнали поранення на Донбасі, один із них помер у госпіталі. За добу - 16 обстрілів, ворог бив зі 122-мм артсистем і заборонених мінометів - Цензор.НЕТ 818
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11.08.2021 10:23 Відповісти
Зєлє нема коли займатись обороною, треба пиляти контробанду на митниці, бабло на великому крадівництві, писати відосіки, ховатись від питань про чауса і вагнерівців...
________
Зєлю геть. Дострокові. Зеркаль - през, Юля - прем'єр.
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11.08.2021 10:41 Відповісти
Юля - лишняя тут, московская консерва, подруга Путина, Медведчука и люба подруга Шуфрича
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11.08.2021 12:05 Відповісти
Часом Юля подруга не того медведчука, що кум порошенка? І не того путєна, що "цілую, обіймаю" під час Іловайська і Дебальцево?
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11.08.2021 22:51 Відповісти
Ну а до Шуфріча не ревнуйте. Шуфріч на мародерських тролів не клює все одно
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11.08.2021 22:54 Відповісти
Троє українських воїнів зазнали поранення на Донбасі, один із них помер у госпіталі. За добу - 16 обстрілів, ворог бив зі 122-мм артсистем і заборонених мінометів - Цензор.НЕТ 7790
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11.08.2021 14:00 Відповісти
Троє українських воїнів зазнали поранення на Донбасі, один із них помер у госпіталі. За добу - 16 обстрілів, ворог бив зі 122-мм артсистем і заборонених мінометів - Цензор.НЕТ 6318
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11.08.2021 14:01 Відповісти
 
 