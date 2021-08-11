Силовики затримали в Мінську двох журналістів телерадіокомпанії ORF. МЗС Австрії висловило протест

Австрія висловила Білорусі протест у зв'язку із затриманням журналістів телерадіокомпанії ORF в Мінську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив "Интерфаксу" у вівторок представник міністерства закордонних справ у Відні.

"Австрійське МЗС підтверджує, що австрійська журналістка та її оператор вчора короткостроково були затримані білоруськими поліцейськими, вони встановлювали їхні особи. Австрія негайно висловила білоруській владі протест проти цих дій", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, подібні кроки співробітників правоохоронних органів в Мінську "неприйнятні".

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"Ми очікуємо, що журналісти зможуть виконувати свою роботу без перешкод і свобода преси буде повністю забезпечена", - додав він.

Тим часом у міліції Мінська спростували інформацію про затримання австрійських журналістів 9 серпня.

"Ніяких журналістів учора в Мінську не затримували", - повідомила офіційний представник ГУВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич.

Раніше правозахисний центр "Весна" повідомив, що в понеділок на площі Незалежності були затримані оператор і журналіст австрійського телебачення, які брали інтерв'ю у перехожих. За інформацією правозахисників, їх затримали "співробітники в цивільному".

"Подальше місцезнаходження журналістів невідомо", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі "Весни".