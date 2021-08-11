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Силовики затримали в Мінську двох журналістів телерадіокомпанії ORF. МЗС Австрії висловило протест

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Силовики затримали в Мінську двох журналістів телерадіокомпанії ORF. МЗС Австрії висловило протест

Австрія висловила Білорусі протест у зв'язку із затриманням журналістів телерадіокомпанії ORF в Мінську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив "Интерфаксу" у вівторок представник міністерства закордонних справ у Відні.

"Австрійське МЗС підтверджує, що австрійська журналістка та її оператор вчора короткостроково були затримані білоруськими поліцейськими, вони встановлювали їхні особи. Австрія негайно висловила білоруській владі протест проти цих дій", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, подібні кроки співробітників правоохоронних органів в Мінську "неприйнятні".

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"Ми очікуємо, що журналісти зможуть виконувати свою роботу без перешкод і свобода преси буде повністю забезпечена", - додав він.

Тим часом у міліції Мінська спростували інформацію про затримання австрійських журналістів 9 серпня.

"Ніяких журналістів учора в Мінську не затримували", - повідомила офіційний представник ГУВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич.

Раніше правозахисний центр "Весна" повідомив, що в понеділок на площі Незалежності були затримані оператор і журналіст австрійського телебачення, які брали інтерв'ю у перехожих. За інформацією правозахисників, їх затримали "співробітники в цивільному".

"Подальше місцезнаходження журналістів невідомо", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі "Весни".

Автор: Анастасія Потіха
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"Уйти в глухое отрицалово"(с). По-моему так, на блатном жаргоне.
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11.08.2021 07:45 Відповісти
Бывший посол Азербаджана в Белоруссии Исфандияр Вагабзаде на видео резко ответил российскому политику Владимиру Жириновскому, обозвав его и «его нацию» свиньями.
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11.08.2021 07:48 Відповісти
В ответ Владимир Жириновский широко оскалив рот подскочил к послу Азербайджана Исфандияр Вагабзаде и выбил ему зуб." В том же видео"
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11.08.2021 08:19 Відповісти
"Мы ожидаем, что журналисты смогут выполнять свою работу беспрепятственно и свобода прессы будет полностью обеспечена" - а-ха-ха-ха-ха, австрийцы проснитесь. Хотя, кому я это говорю, та еще страна.
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11.08.2021 08:21 Відповісти
"Выразили озабоченность".

Скажу больше: Даже если бы этих австрийских журналистов реально кинули бы на подвал, то реакция была такая же.
И кстати, согласен полностью: Австрия - эталон лояльности к гопничеству рашки, т.к. именно Австрия - любимая страна для складирования украденных в россии денег.
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11.08.2021 09:55 Відповісти
Що ви там п@@дите ? Ми з братаном адинародовским за пол часа паставим на калени ету Австрию
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11.08.2021 08:44 Відповісти
Есть журналисты от Бога,типа Виталий Портников или покойная Анна Политковская,а есть журнашлюхи типа Ольга ********* или Денис Бигус...,точно так и везде на нашем блогерном поле Ютьюба...,есть блогер Одесская Хунта, Вадимыч рвет пердаки Мавзолейные с нескольких фраз,а есть блоХер Мавзоленыая Крыса типа анатолий шМарий...,обыновенный тупой мудак Шариков... Силовики затримали в Мінську двох журналістів телерадіокомпанії ORF. МЗС Австрії висловило протест - Цензор.НЕТ 7651слова которого не стоят даже братского договора Молотов-Риббентроп,типа пестня Интернационал это Мировой краснопузый хит,типа Владимирский централ... Силовики затримали в Мінську двох журналістів телерадіокомпанії ORF. МЗС Австрії висловило протест - Цензор.НЕТ 7651для рюсских баранов
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11.08.2021 08:57 Відповісти
 
 