Силовики затримали в Мінську двох журналістів телерадіокомпанії ORF. МЗС Австрії висловило протест
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Австрія висловила Білорусі протест у зв'язку із затриманням журналістів телерадіокомпанії ORF в Мінську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив "Интерфаксу" у вівторок представник міністерства закордонних справ у Відні.
"Австрійське МЗС підтверджує, що австрійська журналістка та її оператор вчора короткостроково були затримані білоруськими поліцейськими, вони встановлювали їхні особи. Австрія негайно висловила білоруській владі протест проти цих дій", - сказав співрозмовник агентства.
За його словами, подібні кроки співробітників правоохоронних органів в Мінську "неприйнятні".
"Ми очікуємо, що журналісти зможуть виконувати свою роботу без перешкод і свобода преси буде повністю забезпечена", - додав він.
Тим часом у міліції Мінська спростували інформацію про затримання австрійських журналістів 9 серпня.
"Ніяких журналістів учора в Мінську не затримували", - повідомила офіційний представник ГУВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич.
Раніше правозахисний центр "Весна" повідомив, що в понеділок на площі Незалежності були затримані оператор і журналіст австрійського телебачення, які брали інтерв'ю у перехожих. За інформацією правозахисників, їх затримали "співробітники в цивільному".
"Подальше місцезнаходження журналістів невідомо", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі "Весни".
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Скажу больше: Даже если бы этих австрийских журналистов реально кинули бы на подвал, то реакция была такая же.
И кстати, согласен полностью: Австрия - эталон лояльности к гопничеству рашки, т.к. именно Австрия - любимая страна для складирования украденных в россии денег.