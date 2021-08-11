В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 1 122 нові випадки зараження, 1 160 осіб одужали
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В Україні зафіксовано 1 122 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 11 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
"За добу 10 серпня 2021 в Україні зафіксовано 1 122 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 54, медпрацівників - 31).
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 648 осіб;
- летальних випадків – 25;
- одужало – 1 160 осіб;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 23633 особи,
- методом ІФА – 8963 особи,
- експрес-тестами – 20 604 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 261 354 особи;
- одужало – 2 193 752 особи;
- летальних випадків – 53 149;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 582 812.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях", - розповіли в МОЗ.
Топ коментарі
+3 PVol 69
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+2 Eugen Mk
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+1 Підлога Маккартні
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Навіть якщо ми пристанемо на точку зору офіційної статистики, мало це чи багато?
Смертність в Україні - 15 людей на 1000 жителів за рік. Офіційно у нас живе 42 млн, отже смертність за рік = 15 х 42000 = 630 тис.чоловік.
Враховуючи, що офіційно померлі від ковіду мали супутні хвороби, від яких вони і так померли б в межах цього або наступного року (онкологію, серцево-судинні гострі стани, туберкульоз, імунні дисфункції і т.д), про що говорить тоді нам ця офіційна (!) підкреслюю статистика?
Про те, що має місце спланована у світовому масштабі акція, покликана вкрасти нашу свободу. І вільні люди у світі бунтують, не даючи вкрасти свою свободу. А наші дебіли вдягнули намордники і ходять, як ідіоти-раби. А тролі за шматок хліба в Інтернеті захищають пЛандемію і заходи, що обмежують нашу свободу і забирають здоров'я.
А здоровя ми і самі гробимо неслабо (пємо,куримо, їмо гадость і т.д.)
Ну как все остальные новасти для доверчивых ковидидиотов.
Т.е. при летальности 3,5% она МОЖЕТ составить 3,5х1,82=6,37%
пенсионистский фонд рф - вирусу поклоняется - столько сэкономить не каждому рогозину удается)
миншопвывсесдохлиминздрава)
А це для мене (і не тільки) основний критерій.
На прогнози від "Київської школи економіки" і подібних структур взагалі не звертаю уваги
Маску змінюю щодня.
Щодня намаюсь вживати якомога більше продуктів з вітаміном С