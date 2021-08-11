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У Києві поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука над бабусею: під час з'ясування обставин конфлікту підліток вистрибнув з 8-го поверху
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У Києві підліток (2003 р.н.) вистрибнув з вікна 8-го поверху, коли на виклик про домашнє насильство проти його бабусі приїхали поліцейські.
Про це Цензор.НЕТ повідомили джерела в правоохоронних органів.
Інцидент стався вчора, 10 серпня, ввечері в Дніпровському районі Києва. Поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука Шинкаря (2003 р.н.) над своєю бабусею. Однак, при спробі правоохоронців з'ясувати обставини конфлікту онук вистрибнув з вікна квартири на восьмому поверсі.
Шинкар був госпіталізований.
За даним інцидентом проводиться перевірка.
Топ коментарі
+13 Андрей Нешевченко
показати весь коментар11.08.2021 08:49
+12 Оберст Шмидт
показати весь коментар11.08.2021 08:54
+7 Привет
показати весь коментар11.08.2021 08:56
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Будь ласка, зачекайте...
Редактор расшифруйте, плиз .
А тут вдруг Шинкар- конечно вызывает вопрос качество материала
некоторые вообще запоминают все флаги всех стран и все столицы - даже на конкурсах каких-то выступают. у Ленина говорят память была фотографическая, "эйдетизм" как бы. Великий, Мужественный(мужественно боролся с запасами баварского пива и с француженками не смиренного поведения, правда погиб))
поза спиной обосрать = это кто?
Сенатор хотя бы попрямее, более лучше мужикствует то
- че? хотите сменить фамилию, а как вас зовут?
- Иван Говнов
- и какую фамилию вы хотите взять взад?
- Че? зачем фамилию, я хочу быть Эдуардом
Типа разобраться, где был сын шинкаря, пока внук шинкаря бил бабку (жену шинкаря)
напишут, ягорантируэ - "Внук накушался "солей", патологоанатом Вася докажет"(и к Васе отправляется целый багажник закуски(спирт он и так имеет))
кстати хз как дальше - вроде бы в здравом уме такого не сделает даже Гундяев, но и невменяемость дать нельзя - просто временное помутнение рассудка шоле? и в психушку же тоже не надо, так как прокумарился и заплакал.
Ясно одно. Внук скорее всего либо вымогал деньги, либо требовал, чтобы на него оформили завещание. Владелец Шинка находился на работе. Когда жена позвонила и сообщила ему, что внук выпрыгнул в окно, и копы едет к нему с проверкой, он сымитировал приступ и лег в больницу. Удивительно, что полиция не стала проводить расследование попытки самоубийства парня, а поехала сразу в Шинок с проверкой. А проверять там есть что: это и соблюдение карантинных мероприятий, наличие трудовых договоров у работников и т.д.
не те шо я, з півтора поверху і вже четвертий тиждень зі зламаною гомілкою
стрыбнув - и усьо
привет с 8 этажа!