У Києві поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука над бабусею: під час з'ясування обставин конфлікту підліток вистрибнув з 8-го поверху

У Києві підліток (2003 р.н.) вистрибнув з вікна 8-го поверху, коли на виклик про домашнє насильство проти його бабусі приїхали поліцейські.

Про це Цензор.НЕТ повідомили джерела в правоохоронних органів.

Інцидент стався вчора, 10 серпня, ввечері в Дніпровському районі Києва. Поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука Шинкаря (2003 р.н.) над своєю бабусею. Однак, при спробі правоохоронців з'ясувати обставини конфлікту онук вистрибнув з вікна квартири на восьмому поверсі.

Шинкар був госпіталізований.

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За даним інцидентом проводиться перевірка.