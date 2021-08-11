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Київ (13826) насилля (263) підлітки (331) Нацполіція (13914)

У Києві поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука над бабусею: під час з'ясування обставин конфлікту підліток вистрибнув з 8-го поверху

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

У Києві поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука над бабусею: під час з'ясування обставин конфлікту підліток вистрибнув з 8-го поверху

У Києві підліток (2003 р.н.) вистрибнув з вікна 8-го поверху, коли на виклик про домашнє насильство проти його бабусі приїхали поліцейські.

Про це Цензор.НЕТ повідомили джерела в правоохоронних органів.

Інцидент стався вчора, 10 серпня, ввечері в Дніпровському районі Києва. Поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука Шинкаря (2003 р.н.) над своєю бабусею. Однак, при спробі правоохоронців з'ясувати обставини конфлікту онук вистрибнув з вікна квартири на восьмому поверсі.

Шинкар був госпіталізований.

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За даним інцидентом проводиться перевірка.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
"Шинкар"(с). Не очень понятно. Этот 18-летний "подросток" владел или работал в питейном заведении???
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11.08.2021 08:49
+12
Бабушка осмелела в присутствии полицейских.
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11.08.2021 08:54
+7
Рэдбула принял...альонку послушал...и решил полетать...
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11.08.2021 08:56
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А куда он выпрыгнул с 8го этажа? он чо супер герой этот Шинкарь? В Киеве полицейские прибыли на вызов по домашнему насилию внука над бабушкой: при выяснении обстоятельств конфликта подросток выпрыгнул с 8-го этажа - Цензор.НЕТ 5867
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11.08.2021 08:56 Відповісти
basejumper
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11.08.2021 10:23 Відповісти
"Шинкар"(с). Не очень понятно. Этот 18-летний "подросток" владел или работал в питейном заведении???
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11.08.2021 08:49 Відповісти
Корчмар
В Киеве полицейские прибыли на вызов по домашнему насилию внука над бабушкой: при выяснении обстоятельств конфликта подросток выпрыгнул с 8-го этажа - Цензор.НЕТ 220В Киеве полицейские прибыли на вызов по домашнему насилию внука над бабушкой: при выяснении обстоятельств конфликта подросток выпрыгнул с 8-го этажа - Цензор.НЕТ 7175
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11.08.2021 08:52 Відповісти
ШИНОК ( корчма) - шинкар ( власник)
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11.08.2021 08:54 Відповісти
про призвыще не думав?
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11.08.2021 08:56 Відповісти
Чому було призвіще писати ?
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11.08.2021 08:59 Відповісти
ты еврей? зайди на сайт - там смешно троллили Овоща, даже ролик есть - "протестуют" типо за Овоща - флаги ПДРС У Києві поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука над бабусею: під час з'ясування обставин конфлікту підліток вистрибнув з 8-го поверху - Цензор.НЕТ 1877 баба прохожая начала сраться, все ржут - не поняла шо то троллинг такой
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11.08.2021 08:56 Відповісти
что это за **********?
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11.08.2021 08:55 Відповісти
это троллинг Овоща - сайт типо за совок, но круто троллят это - зайди и посмотри, если он еще есть правда
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11.08.2021 09:02 Відповісти
Є.
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11.08.2021 09:25 Відповісти
Плохая наследственность.
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11.08.2021 08:53 Відповісти
Мало того, там ще й "онук Шинкаря"....
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11.08.2021 09:25 Відповісти
18 лет? Подросток?!
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11.08.2021 08:50 Відповісти
ПЕРЕРОСТОК В Киеве полицейские прибыли на вызов по домашнему насилию внука над бабушкой: при выяснении обстоятельств конфликта подросток выпрыгнул с 8-го этажа - Цензор.НЕТ 564
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11.08.2021 08:54 Відповісти
Если Родину защищать то подросток, а как бабцю мутузить то мужик.
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11.08.2021 10:21 Відповісти
ШИНКА́Р, -Власник шинку або продавець у ньому.???????
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11.08.2021 08:51 Відповісти
Так он сам выпрыгнул или помогли?!
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11.08.2021 08:52 Відповісти
Бабушка осмелела в присутствии полицейских.
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11.08.2021 08:54 Відповісти
«Шинкар был госпитализирован.»

Редактор расшифруйте, плиз .
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11.08.2021 08:53 Відповісти
Выжил.
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11.08.2021 08:53 Відповісти
Расшифруйте « шинкар» в данном тексте
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11.08.2021 08:55 Відповісти
Фамилия у него такая.
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11.08.2021 08:56 Відповісти
А навіщо призвіще називати ?
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11.08.2021 08:57 Відповісти
я вот реально подумал шо мусора сами вытолкнули, и в панике написали даже фамилию то. но так обосраться.....(вспоминает "террориста" шо захватил автобус с жителями где то) наши вполне могут)
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11.08.2021 09:00 Відповісти
Журналисты обычно не пишут фамилии, а про национальности преступников пишут - иностранец 😀😀😀
А тут вдруг Шинкар- конечно вызывает вопрос качество материала У Києві поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука над бабусею: під час з'ясування обставин конфлікту підліток вистрибнув з 8-го поверху - Цензор.НЕТ 8895
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11.08.2021 09:05 Відповісти
Секрет Полишинеля 😀😀😀
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11.08.2021 09:30 Відповісти
я выше написал - видимо Внук не сам выпрыгнул, а спомощью наркотиков или ментов, или того и другого
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11.08.2021 09:18 Відповісти
Я обратила внимание редактора на непонятки в тексте. Журналистике на сайте мало уделяют внимание - больше надеются на форумчан и комменты . А над текстами редактор не работает
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11.08.2021 09:29 Відповісти
та Г*споди - зачем? смешно всем, кроме Внука стало - я не понимаю, хотя и не совок, зачем "стучать" за мелкое, даже приятное это самое? вы там у себя в ... вот не знаю, Тирана это Сербия вроде, а там - забыл - нечем заняться то У Києві поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука над бабусею: під час з'ясування обставин конфлікту підліток вистрибнув з 8-го поверху - Цензор.НЕТ 3170
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11.08.2021 09:36 Відповісти
Словакия
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11.08.2021 09:41 Відповісти
та столица не знаю то. раз одним на ответ откуда - с Эквадора ответил - А, Кито - удивились, как ты знаешь = географию в школе любил.
некоторые вообще запоминают все флаги всех стран и все столицы - даже на конкурсах каких-то выступают. у Ленина говорят память была фотографическая, "эйдетизм" как бы. Великий, Мужественный(мужественно боролся с запасами баварского пива и с француженками не смиренного поведения, правда погиб))
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11.08.2021 09:46 Відповісти
Тірана то Албанія!
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11.08.2021 10:12 Відповісти
Он просто не мог вспомнить в какой стране я часто живу 😀😀😀
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11.08.2021 10:42 Відповісти
Соіфйко! З ким ви проубєте спілкуаться?! Це "хронічно п"яний кацап!!!
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11.08.2021 10:25 Відповісти
Защитник спешыт на помощь!

У Києві поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука над бабусею: під час з'ясування обставин конфлікту підліток вистрибнув з 8-го поверху - Цензор.НЕТ 6201
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11.08.2021 10:43 Відповісти
проснулся наш умный дедок.
поза спиной обосрать = это кто?
Сенатор хотя бы попрямее, более лучше мужикствует то У Києві поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука над бабусею: під час з'ясування обставин конфлікту підліток вистрибнув з 8-го поверху - Цензор.НЕТ 1149
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11.08.2021 14:48 Відповісти
Приходит ватник в паспортый отдел
- че? хотите сменить фамилию, а как вас зовут?
- Иван Говнов
- и какую фамилию вы хотите взять взад?
- Че? зачем фамилию, я хочу быть Эдуардом
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11.08.2021 08:58 Відповісти
Там выше- ещё интересней: Полицейские прибыли на вызов по домашнему насилию внука Шинкаря (2003 г.р.) Источник: https://censor.net/ru/n3282041 В Киеве полицейские прибыли на вызов по домашнему насилию внука над бабушкой: при выяснении обстоятельств конфликта подросток выпрыгнул с 8-го этажа - Цензор.НЕТ 2373
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11.08.2021 08:55 Відповісти
Призвіще ?
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11.08.2021 08:56 Відповісти
По вот этой строке статьи- вроде как фамилия. Но! Далее, внизу, он уже Шинкар, без мягкого знака! У Києві поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука над бабусею: під час з'ясування обставин конфлікту підліток вистрибнув з 8-го поверху - Цензор.НЕТ 7094 Потому- я теряюсь, в догадках.
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11.08.2021 09:00 Відповісти
а фраза в конце: "По данному инциденту проводится проверка", тебя не смущает ? У Києві поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука над бабусею: під час з'ясування обставин конфлікту підліток вистрибнув з 8-го поверху - Цензор.НЕТ 7448
Типа разобраться, где был сын шинкаря, пока внук шинкаря бил бабку (жену шинкаря) У Києві поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука над бабусею: під час з'ясування обставин конфлікту підліток вистрибнув з 8-го поверху - Цензор.НЕТ 7448
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11.08.2021 09:03 Відповісти
8 этаж !!!
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11.08.2021 09:13 Відповісти
выпрыгнул... знал свои грехи, ну и с Богом....
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11.08.2021 08:54 Відповісти
может менты тоже что-то такое сказали и парень обиделся и сам налетел на ботинок мента и отпрыгнул в окно?

напишут, ягорантируэ - "Внук накушался "солей", патологоанатом Вася докажет"(и к Васе отправляется целый багажник закуски(спирт он и так имеет))
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11.08.2021 08:54 Відповісти
Рэдбула принял...альонку послушал...и решил полетать...
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11.08.2021 08:56 Відповісти
Писатели от Бога.теперь нормальными словами расшифруйте
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11.08.2021 08:58 Відповісти
Ця новина чітко вказує на рівень нашої журналістики- тут прекрасно усе.
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11.08.2021 08:59 Відповісти
Хм, с 8 этажа сиганул и выжил? На деревья что ли упал?
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11.08.2021 09:01 Відповісти
Там под окнами стоит шинок шинкаря и у него соломенная стриха У Києві поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука над бабусею: під час з'ясування обставин конфлікту підліток вистрибнув з 8-го поверху - Цензор.НЕТ 287
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11.08.2021 09:04 Відповісти
На Подоле ресторан шинок имел частично соломенную крышу
У Києві поліцейські прибули на виклик щодо домашнього насильства онука над бабусею: під час з'ясування обставин конфлікту підліток вистрибнув з 8-го поверху - Цензор.НЕТ 8479
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11.08.2021 09:10 Відповісти
Наплодят наркоманов. Ещё и не сдох.
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11.08.2021 09:02 Відповісти
Было насилие над бабушкой... А не думал, идиот, прыгая в окно, кто ему утки менять будет?
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11.08.2021 09:07 Відповісти
он был с парашютом - улетел далеко...
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11.08.2021 09:28 Відповісти
это его личное дело - выпрыгнул себе , ну и выпрыгнул
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11.08.2021 09:08 Відповісти
ЭТО ИЗ ЗА ТОГО, ЧТО ПОЛИЦИЯ КРЫШУЕТ НАРКОБИЗНЕС !!! ДВАЖДЫ ВИНОВНЫ !!!
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11.08.2021 09:11 Відповісти
Вийшов у вікно на свіже повітря. Доводилось бачити таких наркош які виходили у вікно з 9 поверху.
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11.08.2021 09:13 Відповісти
Принял что-то забористое, решил полетать.
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11.08.2021 09:14 Відповісти
оно то хиханьки, но вот 1 таксист на рашке покурил "спайсы", зарядил жене плюху в ухо или в рожу и .... съел кусок дочери(сердце) - типо "духи приказали"
кстати хз как дальше - вроде бы в здравом уме такого не сделает даже Гундяев, но и невменяемость дать нельзя - просто временное помутнение рассудка шоле? и в психушку же тоже не надо, так как прокумарился и заплакал.
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11.08.2021 09:22 Відповісти
весело..как скушно я живу..макароны и чай..может тоже грудьюна батальоны прыгнуть..та спс..)комп без меня пропадет
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11.08.2021 09:44 Відповісти
Как только появились полицейские, взял да выпрыгнул с 8-го этажа сам без посторонней помощи. Для лохов, которые выбирают актёра президентом сойдёт
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11.08.2021 09:57 Відповісти
Може він Карлсон?
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11.08.2021 10:15 Відповісти
Выпрыгнул с 8-го этажа? И госпитализовали ?
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11.08.2021 10:26 Відповісти
Почему прыгал подросток,а госпитализировали шинкаря?
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11.08.2021 11:05 Відповісти
Заметка написана слишком кратко, поэтому у читателя возникает ряд вопросов.
Ясно одно. Внук скорее всего либо вымогал деньги, либо требовал, чтобы на него оформили завещание. Владелец Шинка находился на работе. Когда жена позвонила и сообщила ему, что внук выпрыгнул в окно, и копы едет к нему с проверкой, он сымитировал приступ и лег в больницу. Удивительно, что полиция не стала проводить расследование попытки самоубийства парня, а поехала сразу в Шинок с проверкой. А проверять там есть что: это и соблюдение карантинных мероприятий, наличие трудовых договоров у работников и т.д.
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11.08.2021 11:33 Відповісти
Больше на анекдот похоже!
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11.08.2021 14:22 Відповісти
ти ба який везучий шинкар, з восьмого поверху і живий
не те шо я, з півтора поверху і вже четвертий тиждень зі зламаною гомілкою
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11.08.2021 14:38 Відповісти
І що, стрибун вижив?
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03.01.2022 17:46 Відповісти
это вам не это

стрыбнув - и усьо
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03.01.2022 18:50 Відповісти
так добрый вечер -
привет с 8 этажа!
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03.01.2022 19:20 Відповісти
 
 