З наступного тижня почнеться зростання кількості нових випадків виявлення COVID-19 в Україні. Найбільш загрозлива ситуація на Одещині та Херсонщині, - вчені
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Найближчими тижнями в Україні може початися зростання середньої кількості добових виявлень коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прогноз вчених Національної академії наук (НАН) України з розвитку епідемії, який оприлюднений на сайті НАН.
Згідно з прогнозними обчисленнями, в яких закладено поточну тенденцію до збільшення кількості нових виразів, середня кількість нових випадків одно:
-1008 - протягом тижня 11-17 серпня;
-1285 - протягом тижня 18-24 серпня.
За даними вчених, зараз середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 839 осіб в день. За два тижні цей показник виріс на 44%.
"Захворюваність в Україні зростає помірними, але стабільними темпами. Темпи зростання нових виявлень становлять приблизно 24% на тиждень, що відповідає періоду подвоєння близько 3,5 тижні", - йдеться в доповіді.
"Найбільш загрозливою є ситуація в Херсонській та Одеській областях. Стрімко зростає захворюваність у західних регіонах на тлі низького її рівня. Швидко збільшується кількість позитивних тестів у Києві, хоча кількість госпіталізацій зростає повільно", - підкреслюють вчені.
Нагадаємо, на ранок 11 серпня в Україні зафіксовано 1 122 нові випадки зараження COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
нахера эти дешевые понты пророческие..
Ну как положено
)))
😁
))
Ходила на ринок - в Мегафон постоянно администрация ВОЛАЕ « вдягнить маски» - народу до фонаря
Продавщице сделала замечание про маску и вакцинацию - а она « я в интернете читала, что из-за прививок все через 2 года умрут»
Пропаганды про ковид на украинском тв и радио нет никакой . В Словакии постоянно заучит на тв и радио - « руки, маски, расстояние»
А если МОЗ , получая зарплату от народа , не может организовать постоянную качественную пропаганду про заботу о своём здоровье - пусть валит в отставку
В здоровье главное - ПРОФИЛАКТИКА
Прогноз - это далеко не одна математика , для подобной экстраполяции не
достаточно только учёта темпов роста ,есть много переменных ,которые явно не учтены.
Посмотрит чиновник МОЗ в потолок и пишет 😀😀😀
13.08 1200 случаев....а 15.08 600...в два раза меньше...
У вируса выходной что ли??
А це для мене (і не тільки) основний критерій.
На прогнози від "Київської школи економіки" і подібних структур взагалі не звертаю уваги
Маску змінюю щодня.
Щодня намаюсь вживати якомога більше продуктів з вітаміном С
Тобто ,усе вже сплановано, ЗМІ надані відповідні розпорядження...Краще новий локдаун ніж масові протести.Але підвищувати комуналку - будемо!