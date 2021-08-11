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З наступного тижня почнеться зростання кількості нових випадків виявлення COVID-19 в Україні. Найбільш загрозлива ситуація на Одещині та Херсонщині, - вчені

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

З наступного тижня почнеться зростання кількості нових випадків виявлення COVID-19 в Україні. Найбільш загрозлива ситуація на Одещині та Херсонщині, - вчені

Найближчими тижнями в Україні може початися зростання середньої кількості добових виявлень коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прогноз вчених Національної академії наук (НАН) України з розвитку епідемії, який оприлюднений на сайті НАН.

Згідно з прогнозними обчисленнями, в яких закладено поточну тенденцію до збільшення кількості нових виразів, середня кількість нових випадків одно:

-1008 - протягом тижня 11-17 серпня;

-1285 - протягом тижня 18-24 серпня.

З наступного тижня почнеться зростання кількості нових випадків виявлення COVID-19 в Україні. Найбільш загрозлива ситуація на Одещині та Херсонщині, - вчені 01

За даними вчених, зараз середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 839 осіб в день. За два тижні цей показник виріс на 44%.

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"Захворюваність в Україні зростає помірними, але стабільними темпами. Темпи зростання нових виявлень становлять приблизно 24% на тиждень, що відповідає періоду подвоєння близько 3,5 тижні", - йдеться в доповіді.

"Найбільш загрозливою є ситуація в Херсонській та Одеській областях. Стрімко зростає захворюваність у західних регіонах на тлі низького її рівня. Швидко збільшується кількість позитивних тестів у Києві, хоча кількість госпіталізацій зростає повільно", - підкреслюють вчені.

Нагадаємо, на ранок 11 серпня в Україні зафіксовано 1 122 нові випадки зараження COVID-19.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
По плану?
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11.08.2021 08:52
+4
Со следующей недели начнется рост числа новых случаев выявления COVID-19 в Украине. Наиболее угрожающая ситуация на Одесчине и Херсонщине, - ученые - Цензор.НЕТ 7835в одессе даже водители общественного транспорта без масок..никаких предосторожностей..

нахера эти дешевые понты пророческие..
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11.08.2021 09:02
+3
Все экстрасенсы Мира завистливо вздохнули. И есть чему позавидовать! З наступного тижня почнеться зростання кількості нових випадків виявлення COVID-19 в Україні. Найбільш загрозлива ситуація на Одещині та Херсонщині, - вчені - Цензор.НЕТ 6345 Имея в своих ручонках статистику, можно даже успешно управлять. Чем? А чем угодно!
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11.08.2021 09:05
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По плану?
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11.08.2021 08:52 Відповісти
По расписанию
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11.08.2021 09:08 Відповісти
Со следующей недели начнется рост числа новых случаев выявления COVID-19 в Украине. Наиболее угрожающая ситуация на Одесчине и Херсонщине, - ученые - Цензор.НЕТ 7835в одессе даже водители общественного транспорта без масок..никаких предосторожностей..

нахера эти дешевые понты пророческие..
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11.08.2021 09:02 Відповісти
народ усёк шта до задницы эти ваши намордники: в Киеве всё ещё таскают, а толку ноль
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11.08.2021 09:05 Відповісти
а ты за себя отвечай..не будь народником..
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11.08.2021 09:06 Відповісти
ничо не понял ну да ладно
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11.08.2021 09:11 Відповісти
и чо..
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11.08.2021 09:14 Відповісти
Нострадамусы доморощенные
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11.08.2021 09:03 Відповісти
Труха не расчитался за курортный сезон
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11.08.2021 09:05 Відповісти
ковид по графику...чего только в этом ЗЕлёном болоте не встретишь
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11.08.2021 09:05 Відповісти
Все экстрасенсы Мира завистливо вздохнули. И есть чему позавидовать! З наступного тижня почнеться зростання кількості нових випадків виявлення COVID-19 в Україні. Найбільш загрозлива ситуація на Одещині та Херсонщині, - вчені - Цензор.НЕТ 6345 Имея в своих ручонках статистику, можно даже успешно управлять. Чем? А чем угодно!
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11.08.2021 09:05 Відповісти
Уроды у меня на даче куча работы..не дай бог автобусы будут только сидячие пускать
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11.08.2021 09:06 Відповісти
только сидячие и только опо спец перепусткам З наступного тижня почнеться зростання кількості нових випадків виявлення COVID-19 в Україні. Найбільш загрозлива ситуація на Одещині та Херсонщині, - вчені - Цензор.НЕТ 7723
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11.08.2021 09:08 Відповісти
В намордниках и перчатках. Со справкой о вакцинации, ПЦР тестом и заявкой на ревакцинацию.

Ну как положено
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11.08.2021 09:10 Відповісти
Антиваксеры только лежачие, можно без масок З наступного тижня почнеться зростання кількості нових випадків виявлення COVID-19 в Україні. Найбільш загрозлива ситуація на Одещині та Херсонщині, - вчені - Цензор.НЕТ 8992

З наступного тижня почнеться зростання кількості нових випадків виявлення COVID-19 в Україні. Найбільш загрозлива ситуація на Одещині та Херсонщині, - вчені - Цензор.НЕТ 5974
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11.08.2021 10:04 Відповісти
Затаришся крупою , мукою .сіллю та на місяць *в локдаун * ! З наступного тижня почнеться зростання кількості нових випадків виявлення COVID-19 в Україні. Найбільш загрозлива ситуація на Одещині та Херсонщині, - вчені - Цензор.НЕТ 8139
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11.08.2021 09:10 Відповісти
Парень с запасом гречки и макарон познакомится с девушкой с запасом туалетной бумаги и сахара...

)))
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11.08.2021 09:23 Відповісти
😀😀😀
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11.08.2021 09:25 Відповісти
на хрен девушку. Когда трупы будет на улицах некому убирать, а военные будут отстреливать инфицированных гражданских, а условно здоровых расселять в гетто, в таком случае каждый сам за себя и лишний рот нафиг не нужен З наступного тижня почнеться зростання кількості нових випадків виявлення COVID-19 в Україні. Найбільш загрозлива ситуація на Одещині та Херсонщині, - вчені - Цензор.НЕТ 3779
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11.08.2021 09:31 Відповісти
Лишний "рот" может стать нелишним харчем 🍖🍗...
😁
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11.08.2021 09:41 Відповісти
З наступного тижня почнеться зростання кількості нових випадків виявлення COVID-19 в Україні. Найбільш загрозлива ситуація на Одещині та Херсонщині, - вчені - Цензор.НЕТ 2359
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11.08.2021 10:01 Відповісти
Переезжай жить на дачу.
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11.08.2021 09:12 Відповісти
И только с шанцевым инструментом...
))
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11.08.2021 09:46 Відповісти
В Одессе сейчас 2 млн отдыхающих и все без масок
Ходила на ринок - в Мегафон постоянно администрация ВОЛАЕ « вдягнить маски» - народу до фонаря
Продавщице сделала замечание про маску и вакцинацию - а она « я в интернете читала, что из-за прививок все через 2 года умрут»

Пропаганды про ковид на украинском тв и радио нет никакой . В Словакии постоянно заучит на тв и радио - « руки, маски, расстояние»
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11.08.2021 09:21 Відповісти
Зачем народ платит Налоги государству ? Чтобы государство о народе заботилось
А если МОЗ , получая зарплату от народа , не может организовать постоянную качественную пропаганду про заботу о своём здоровье - пусть валит в отставку
В здоровье главное - ПРОФИЛАКТИКА
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11.08.2021 09:23 Відповісти
А вдруг ,дай Бог ,плохие цифры будут ниже ?
Прогноз - это далеко не одна математика , для подобной экстраполяции не
достаточно только учёта темпов роста ,есть много переменных ,которые явно не учтены.
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11.08.2021 09:22 Відповісти
Да с потолка они берут все цифры
Посмотрит чиновник МОЗ в потолок и пишет 😀😀😀
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11.08.2021 09:24 Відповісти
Да бред весь этот прогноз...
13.08 1200 случаев....а 15.08 600...в два раза меньше...
У вируса выходной что ли??
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11.08.2021 09:27 Відповісти
Главное, что ваши крематории на лаптестане работают без выходных! 800 ковидных жмуров в день надо утилизировать! З наступного тижня почнеться зростання кількості нових випадків виявлення COVID-19 в Україні. Найбільш загрозлива ситуація на Одещині та Херсонщині, - вчені - Цензор.НЕТ 9487
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11.08.2021 09:58 Відповісти
Все одно, сьогодні кількість одужавших більше, ніж кількість нових випадків!
А це для мене (і не тільки) основний критерій.
На прогнози від "Київської школи економіки" і подібних структур взагалі не звертаю уваги
Маску змінюю щодня.
Щодня намаюсь вживати якомога більше продуктів з вітаміном С
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11.08.2021 09:25 Відповісти
фамилие, должность , специализация этих ученых- шарлатанов,которым репутация не важна они другим продажным способом зарабатывают.
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11.08.2021 09:37 Відповісти
ТЕПЕРЬ ТЫ ЗНАЕШ ВСЕ

З наступного тижня почнеться зростання кількості нових випадків виявлення COVID-19 в Україні. Найбільш загрозлива ситуація на Одещині та Херсонщині, - вчені - Цензор.НЕТ 3872
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11.08.2021 10:03 Відповісти
.....Со следующей недели начнется рост числа новых случаев COVID-19 в Украине....

Тобто ,усе вже сплановано, ЗМІ надані відповідні розпорядження...Краще новий локдаун ніж масові протести.Але підвищувати комуналку - будемо!
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11.08.2021 10:21 Відповісти
Деньши от МВФ в 2.7 млр поступили на счета пора "выделять на борьбу"
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11.08.2021 10:30 Відповісти
А если не начнется? И список этих "учёных" пофамильно.
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11.08.2021 11:09 Відповісти
 
 