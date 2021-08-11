За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 167 673 особи, всього - 4 324 553, - МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 2 521 848 осіб.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
"167 673 особи вакциновані проти COVID-19 за добу 10 серпня 2021 року. Першу дозу отримали 103 783 особи, повністю імунізовані - 63 890 осіб.
Протягом доби працювали: 965 мобільних бригад, 2 774 пункти вакцинації, 325 центрів вакцинації.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 4 324 553 особи, з них отримали одну дозу - 4 324 551 особа, повністю імунізовані і отримали дві дози - 2 521 848 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведені 6 846 399 щеплень", - розповіли в МОЗ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Romeo Ua
показати весь коментар11.08.2021 14:43 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...