УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15161 відвідувач онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
490 1
вакцина (3528) карантин (16095) МОЗ (3879) статистика (2134) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 167 673 особи, всього - 4 324 553, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 167 673 особи, всього - 4 324 553, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 2 521 848 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"167 673 особи вакциновані проти COVID-19 за добу 10 серпня 2021 року. Першу дозу отримали 103 783 особи, повністю імунізовані - 63 890 осіб.

Протягом доби працювали: 965 мобільних бригад, 2 774 пункти вакцинації, 325 центрів вакцинації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ромів вакцинують на Закарпатті. ФОТОрепортаж

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 4 324 553 особи, з них отримали одну дозу - 4 324 551 особа, повністю імунізовані і отримали дві дози - 2 521 848 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведені 6 846 399 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 167 673 особи, всього - 4 324 553, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 167 673 особи, всього - 4 324 553, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 167 673 особи, всього - 4 324 553, - МОЗ 03

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не понял, а где комментарии в стиле "сколько людей погубили", "им всем жопа" и так далее? За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 167 673 особи, всього - 4 324 553, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6359
показати весь коментар
11.08.2021 14:43 Відповісти
 
 