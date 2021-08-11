Киянка, яка повернулася з Туреччини, померла від COVID-19 через кілька днів після вакцинації першою дозою Moderna
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
У Києві після уколу першою дозою вакцини Moderna проти коронавірусу померла жінка. Причому щеплення вона отримала того ж дня, коли виявилися симптоми хвороби.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі для APnews повідомив глава Національної медичної палати України Сергій Кравченко.
За його словами, про загибель жінки йому повідомили лікарі-інфекціоністи з інфекційного відділення Київської міської лікарні №4. Саме в реанімацію цієї лікарні 50-річна пацієнтка потрапила через кілька днів після вакцинації. Як стало відомо зараз 1 серпня вона прилетіла в Україну з Туреччини, а вже 5 серпня вона отримала перший укол вакциною Moderna.
Цей випадок, за словами Кравченка, викликає кілька питань. І перший з них - як проводити розслідування цього випадку в ситуації, коли препарат Moderna в Україні не зареєстрований.
"Є летальний випадок, який збігся за часом з вакцинацією вакциною Moderna, яку не зареєстровано в Україні і завезена в країну як незареєстрований препарат. Фармако-епідеміологічне розслідування необхідно. І є проблема - як це зробити? Ця вакцина не зареєстрована, на неї немає досьє, немає методів контролю якості і немає затвердженої інструкції на доступному в Україні мовою", - зазначив Кравченко.
Втім, сам Кравченко зазначає, що загибла, швидше за все, заразилася коронавірусом ще до вакцинації і препарат тут ні до чого. Але це просто неможливо - адже перед вакцинацією повинен проводитися медичний огляд. Про це йдеться в наказі №595 від МОЗ.
"Судячи з усього, пацієнтку вакцинували в продромальний період. Це коли пацієнт уже інфікований, але немає клінічних проявів. Як же цю пацієнтку провакцинували в продромальний період? Тобто у неї не збирали анамнез життя, анамнез хвороби, епідеміологічний анамнез. Ніхто навіть не спромігся уточнити, чи була вона до цього в ендемічній зоні. Наприклад, в Туреччині, де циркулює штам "Дельта", - обурений Кравченко.
Як повідомили раніше в МОЗ, в Україні щеплення від COVID-19 роблять незареєстрованою американською вакциною Moderna через ситуацію надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією.
У відомстві пояснили, що для реєстрації препарату, виробник вакцини повинен звернутися до державного регулятора з відповідною заявою про реєстрацію. Така норма діє не тільки в Україні, але і в країнах ЄС, США і під час перекваліфікації препарату Всесвітньою організацією охорони здоров'я.
"Міністерство веде перемовини із виробником, щоб ця вакцина була зареєстрована в Україні. Враховуючи те, що вакцина була дозволена до екстреного застосування регуляторами ВООЗ, США та Європи, міністерством було прийнято рішення, у разі отримання цього препарату, як гуманітарної допомоги, дозволити вакцинацію ним проти COVID-19 в Україні. Відповідно до чинного законодавства, ми маємо право використовувати незареєстровані в Україні ліки у разі надзвичайної ситуації", - зазначили в МОЗ у відповіді на запит УНІАН.
У міністерстві також додали, що в Україні створена та функціонує потужна система фармаконагляду, гармонізована з міжнародними стандартами здійснення фармаконагляду.
Також у МОЗ наголосили, що за кожним, хто отримав першу дозу вакцини від Moderna, зарезервована друга доза препарату з цієї ж партії.
Будь ласка, зачекайте...
Заголовок новости: А-а-а-а-а !!!!! Вернувшаяся из Турции киевлянка умерла от COVID-19 через несколько дней после вакцинации первой дозой Moderna
Содержание новости: Впрочем, сам Кравченко отмечает, что погибшая, скорее всего, заразилась коронавирусом еще до вакцинации и препарат тут ни при чем.
И все потому, что о них на кухнях рассказывают, и на цензоре комменты пишут, вместо офиц.обращения с этим по адресу!
Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.
Так, вакцину рассмотрела Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE). Она рекомендовала препарат для всех возрастных групп, кроме несовершеннолетних.
На решение ВОЗ также повлияло то, что этот препарат уже одобрили регуляторы ЕС и США - Европейское агентство по лекарственным средствам и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.
Одобрение ВОЗ означает, что Организация подтвердила действенность и безопасность применения вакцины. Это решение, среди прочего, также означает, что страны-члены организации могут утвердить использование вакцины от Moderna в экстренном порядке значительно быстрее, потому что основная работа по проверке данных уже была осуществлена.
Ну ведт видно же, что лыка не вяжете в медицине и вакцинах, а вбрасываете вообще одно г..но на вентилятор.
Итак, проверим ваше утвержение.
CDC (надеюсь, знаете, что это такое?) пишет:
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Reports of death after COVID-19 vaccination are rare. More than 346 million doses of COVID-19 vaccines were administered in the United States from December 14, 2020, through August 2, 2021. During this time, VAERS received 6,490 reports of death (0.0019%) among people who received a COVID-19 vaccine. FDA requires healthcare providers to report any death after COVID-19 vaccination to VAERS, even if it's unclear whether the vaccine was the cause. Reports of adverse events to VAERS following vaccination, including deaths, do not necessarily mean that a vaccine caused a health problem.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html
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Итого 6490 смертей вакцинированных из 346 млн (0.0019%), причём особо подчёркивается, что это просто смерти людей, которые были вакцинированны, а не именно смерти от вакцин. Если человек сделал прививку, а на следующий день подавился гамбургером и умер - он тоже попадает в эту статистику.
Теперь посмотрим на более серьёзную статистику от немцев (Институт Пауля Эрлиха):
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsbericht-27-12-bis-31-05-21.pdf?__blob=publicationFile&v=8
873 смерти на 50,5 млн вакцинированных (0,0024%). Из которых 73 смерти от коронавируса, которым заболели до вакцинации! Средний возраст умерших 77 лет (!). Имелась целая куча заболеваний ещё до вакцинации: рак (карцинома), почечная недостаточность, болезни сердца и артериосклеротические изменения, предположительно и явившиеся причиной смерти.
А вы всё г..но и фейки набрасываете каждым своим постом, думаю, что никто не проверит ваше балабольсто.
This includes 997 deaths among unborn children, which is separate from the 10,991 deaths recorded where the "patient" (the one getting the shot) died.
1. VAERS/FAERS - это датабазы, куда написать жалобу на вакцину/лекарственный препарат может кто угодно и что угодно, и они считают просто общее количество этого спама.
The reports may contain information that is incomplete, inaccurate, coincidental, or unverifiable
https://wonder.cdc.gov/wonder/help/vaers.html
Точно так же, как на этом форуме.
Например, вот одна из записей VAERS:
"My grandmother died a few hours after receiving the moderna covid vaccine booster 1. While I don?t expect that the events are related, the treating hospital did not acknowledge this and I wanted to be sure a report was made."
Дополнительная информация: возраст 85 лет, дом престарелых. Всё! Ни в каком состоянии была, ни чем болела, ни какие лекарства принимала, ни были ли алергии и предыдущие прививки от чего-либо... Отличный источник страшилок для антиваксов.
FAERS вообще говорит, что они получают более миллиона таких жалоб ежегодно на различные лекарства и биологические продукты (которые отнюдь не всегда подтверждаются):
https://www.fda.gov/drugs/questions-and-answers-fdas-adverse-event-reporting-system-faers/fda-adverse-event-reporting-system-faers-public-dashboard
2. Archives of the CDC page in question show the increase and decrease in the number of deaths reported to VAERS.
An archived version of the page captured at 17:41 GMT on July 20 shows 6,079 reports of deaths.
The next capture was taken at 21:02 GMT on July 20 showing 12,313 reports of deaths.
The number reverted back to 6,079, as seen in a capture at 18:54 GMT on July 21. It was then updated to 6,207 reports of death in a capture at 01:39 GMT on July 22.
Curtis Gill, a CDC representative, told Reuters via email that the CDC is aware of an error which took place while data was being uploaded to the page.
"The error resulted in what appeared to be a large spike in the number of deaths reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) after COVID-19 vaccination," Gill said. "It happened, accidentally, because of combining foreign and domestic reports, and has been corrected."
https://www.reuters.com/article/factcheck-vaers-deleted-idUSL1N2P91JS
Bye!
Интервью с изобретателем мРНА технологии . Кроме него есть свидетельства от лечащих врачей что жертв ковидной вакцины в 10 раз больше чем от всех других вакцин за последние 30 лет .
Можете вкалывать себе любую вакцину по два раза в год и при этом полностью игнорировать более дешевое и эффективное лечение антивирусными препаратами , но принуждать людей не желающих садиться на иглу и не лечить заболевших не имеете права .
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