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Киянка, яка повернулася з Туреччини, померла від COVID-19 через кілька днів після вакцинації першою дозою Moderna

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Киянка, яка повернулася з Туреччини, померла від COVID-19 через кілька днів після вакцинації першою дозою Moderna

У Києві після уколу першою дозою вакцини Moderna проти коронавірусу померла жінка. Причому щеплення вона отримала того ж дня, коли виявилися симптоми хвороби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі для APnews повідомив глава Національної медичної палати України Сергій Кравченко.

За його словами, про загибель жінки йому повідомили лікарі-інфекціоністи з інфекційного відділення Київської міської лікарні №4. Саме в реанімацію цієї лікарні 50-річна пацієнтка потрапила через кілька днів після вакцинації. Як стало відомо зараз 1 серпня вона прилетіла в Україну з Туреччини, а вже 5 серпня вона отримала перший укол вакциною Moderna.

Цей випадок, за словами Кравченка, викликає кілька питань. І перший з них - як проводити розслідування цього випадку в ситуації, коли препарат Moderna в Україні не зареєстрований.

"Є летальний випадок, який збігся за часом з вакцинацією вакциною Moderna, яку не зареєстровано в Україні і завезена в країну як незареєстрований препарат. Фармако-епідеміологічне розслідування необхідно. І є проблема - як це зробити? Ця вакцина не зареєстрована, на неї немає досьє, немає методів контролю якості і немає затвердженої інструкції на доступному в Україні мовою", - зазначив Кравченко.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 167 673 особи, всього - 4 324 553, - МОЗ

Втім, сам Кравченко зазначає, що загибла, швидше за все, заразилася коронавірусом ще до вакцинації і препарат тут ні до чого. Але це просто неможливо - адже перед вакцинацією повинен проводитися медичний огляд. Про це йдеться в наказі №595 від МОЗ.

"Судячи з усього, пацієнтку вакцинували в продромальний період. Це коли пацієнт уже інфікований, але немає клінічних проявів. Як же цю пацієнтку провакцинували в продромальний період? Тобто у неї не збирали анамнез життя, анамнез хвороби, епідеміологічний анамнез. Ніхто навіть не спромігся уточнити, чи була вона до цього в ендемічній зоні. Наприклад, в Туреччині, де циркулює штам "Дельта", - обурений Кравченко.

Як повідомили раніше в МОЗ, в Україні щеплення від COVID-19 роблять незареєстрованою американською вакциною Moderna через ситуацію надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією.

У відомстві пояснили, що для реєстрації препарату, виробник вакцини повинен звернутися до державного регулятора з відповідною заявою про реєстрацію. Така норма діє не тільки в Україні, але і в країнах ЄС, США і під час перекваліфікації препарату Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

"Міністерство веде перемовини із виробником, щоб ця вакцина була зареєстрована в Україні. Враховуючи те, що вакцина була дозволена до екстреного застосування регуляторами ВООЗ, США та Європи, міністерством було прийнято рішення, у разі отримання цього препарату, як гуманітарної допомоги, дозволити вакцинацію ним проти COVID-19 в Україні. Відповідно до чинного законодавства, ми маємо право використовувати незареєстровані в Україні ліки у разі надзвичайної ситуації", - зазначили в МОЗ у відповіді на запит УНІАН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через поширення "дельта"-штаму ефективність вакцини Moderna впала до 76%, Pfizer - до 42%, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

У міністерстві також додали, що в Україні створена та функціонує потужна система фармаконагляду, гармонізована з міжнародними стандартами здійснення фармаконагляду.

Також у МОЗ наголосили, що за кожним, хто отримав першу дозу вакцини від Moderna, зарезервована друга доза препарату з цієї ж партії.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+27
через несколько дней после вакцинации первой дозой Moderna

А почему не через несколько дней после приезда из Турции?
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11.08.2021 09:19
+23
Зеленый цирк на дроти..

Модерной вакцинируют уже месяц..во многих пунктах вакцинации...а она оказывается даже не зарегистрирована в Украине..
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11.08.2021 09:20
+23
Здесь вакцина ни при чём.
Если пациент уже болен ковидом, то вакцинация только ухудшит его положение создав дополнительную нагрузку на имунную систему.
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11.08.2021 09:31
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Так чего ты с таким интеллектом коменты тут кладешь? Пойти бухни боярки и не засоряй эфир, непутевый. Примеры из медпрактики пишет фантастические, професиАнал.
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11.08.2021 10:55 Відповісти
Объясните там кто-то этому кравченко, что "доступный в Украине язык", а также вопросы по регистрации официально имплементированы еще в 2009-м году, с 1 января. Да-да, при Януковоще. Согласно всем утвержденным документам, касаясь регистраций и правил, все, что зарегино в ЕС, считается юридически зарегиным и в Украине. Равно как и инструкции, и порядки диагностики, оценки и др. Эти вопросы поднимались коррумпированной прослойкой чиновников при Супрун. Бо дуже бабла хотелось. Оно и понятно, поскольку типа "без бумажки ты какашка". А за бумажку, что ты не верблюд, понятно, гони бабло. И снова были для них разъяснения. Только слепой того не видел. Где и под каким забором нашли этого кравченко? Говоря понятным для этой прослойки чиновников языком: Ты вообще дупель отбиваешь? Шо ты гонишь?
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11.08.2021 10:21 Відповісти
Ну, точности ради, в 2009-м президентом был Ющенко, премьером Тимошенка.
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11.08.2021 20:13 Відповісти
СпасибА! Заодно, на всякий случай, пАдсмАтрел куда там впадает Волга. Не исключаю, что йулька это себе в актив записала. Но вот только имплементация происходит по Постановам КМ, принятым за пару лет ДО ТОГО. Упомянутая мной и касающаяся медицинских процедур вступила в силу на основании оной и подписанной овощем в июне 2007-го. Ссылки под рукой, к сожалению, не имею.
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13.08.2021 08:04 Відповісти
КАК КУЁТСЯ ГАВНО:

Заголовок новости: А-а-а-а-а !!!!! Вернувшаяся из Турции киевлянка умерла от COVID-19 через несколько дней после вакцинации первой дозой Moderna

Содержание новости: Впрочем, сам Кравченко отмечает, что погибшая, скорее всего, заразилась коронавирусом еще до вакцинации и препарат тут ни при чем.
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11.08.2021 10:32 Відповісти
Нема реєстрації - нема вакцини! Смерть від Modernи - умисне вбивство!
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11.08.2021 10:38 Відповісти
30 минут назад повторил Пфайзер. Полет нормальный. Единственное , очередь на укол ох... уенная.
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11.08.2021 10:38 Відповісти
Третий укол когда ?
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11.08.2021 19:40 Відповісти
Пока только два. Дочери бумагу ( сертификат ) выдали с номером загранпаспорта. На счет третьей прививки информации не было.
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11.08.2021 21:25 Відповісти
Значит вы не полностью вакцинированы . Модерна/Файзер третий бустер выпустили и призывают закрепить так сказать результат . Про четвертый еще не сообщали , думаю ближе к декабрю .
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11.08.2021 21:52 Відповісти
Как есть. Не полностью, так не полностью. У нас же тут не Швеция. Скажут сделать третий-четвертый укол, сделаю, не проблема. А я то что? Банкуют они, с них и спрос. Или с Ляшко.
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11.08.2021 22:24 Відповісти
Одинадцять днів тому вакцинувався "Модерною"...Кілька днів боліло плече,не міг спати на цьому боці,а ось останній тиждень дико болить голова і слабість...Сподіваюсь,до другої вакцинаціі пройде...
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11.08.2021 10:42 Відповісти
вы сообщили об этом леч. врачу или в фармкомитет?? вот бесит, что на форумах пишут, но официально никто никому не скажет! Потом модера гордо рапортирует, что у них побочек вообще нет....
И все потому, что о них на кухнях рассказывают, и на цензоре комменты пишут, вместо офиц.обращения с этим по адресу!
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11.08.2021 22:14 Відповісти
Теперь будут бить себя ушами по щекам. Убили человека. Убила человека безалаберность и безответственность в медицинской системе Украины. Кто? Персонал. Все продолжает делаться через задний проход - что лечение, что вакцинация, что деятельность президента страны. Абсолютно по хрену. Никакого наказания за профессиональное преступление. Джунгли, а не страна, населенная папуасами - умные уже выехали, или уезжают.
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11.08.2021 10:45 Відповісти
Выходит в отдохнувшие,нормальные,здоровые тела не надо втыкать эти вакцины (гибриды генов неизвестных животных)????
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11.08.2021 10:51 Відповісти
Сейчас будут антипрививочники орать "вакцина убивает". А все аргументы взяты с русских пабликов. Куча бреда но только на русском языке.
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11.08.2021 11:19 Відповісти
Тут вопрос в другом, если Moderna не зарегистрирована в Украине, что каким образом нею вообще вакцинировали гражданку Украины и где?
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11.08.2021 14:18 Відповісти
А когда зе-банду волновала законность?!)))
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11.08.2021 14:28 Відповісти
вообщето ковидная вакцина убила в 2020 году больше чем все другие виды вакцинаций за последние 30 лет .
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11.08.2021 19:42 Відповісти
Можно ссылочку на источник таких данных?
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12.08.2021 00:28 Відповісти
У нас на работе вакцинировали Модерной, около 140 человек. Перед вакцинацией всех осматривал семейный врач из бригады вакцинации и спрашивал нет ли симптомов похожих на ОРВИ. В анкете тоже есть такой вопрос. Все перенесли вакцинацию нормально Единственное, что те кто болели Ковидом до этого перенесли вакцинацию с последующим ярко выраженным иммунным ответом организма. Температура, озноб, ломота, слабость 1-2 дня. А затем всё нормально
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11.08.2021 13:00 Відповісти
А каким образом, если Moderna даже не зарегистрирована в Украине?
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11.08.2021 14:19 Відповісти
Модерна зарегистрирована ВОЗ и это лучшая вакцина 2021 года
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11.08.2021 15:31 Відповісти
Все может быть. Но, мы живем по украинским законам? А в Украине эта вакцина не зарегистрирована почему-то. И как показывает практика, в случае смерти человека концы найти нереально.
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11.08.2021 15:34 Відповісти
Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину против коронавируса от компании Moderna (США) для экстренного применения. До этого в ВОЗ уже разрешили использовать препараты от Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson и AstraZeneca (CoviShield та AstraZeneca-SKBio).

Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.
Так, вакцину рассмотрела Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE). Она рекомендовала препарат для всех возрастных групп, кроме несовершеннолетних.
На решение ВОЗ также повлияло то, что этот препарат уже одобрили регуляторы ЕС и США - Европейское агентство по лекарственным средствам и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.
Одобрение ВОЗ означает, что Организация подтвердила действенность и безопасность применения вакцины. Это решение, среди прочего, также означает, что страны-члены организации могут утвердить использование вакцины от Moderna в экстренном порядке значительно быстрее, потому что основная работа по проверке данных уже была осуществлена.
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11.08.2021 15:47 Відповісти
Ты в курсе что от самой вакцины 11 000 человек в 2021 году скончалось только в США ?
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11.08.2021 19:32 Відповісти
так не вакцинируйся)))
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11.08.2021 19:38 Відповісти
Скажите, зачем вы врёте в каждом своём посте о вакцинах?
Ну ведт видно же, что лыка не вяжете в медицине и вакцинах, а вбрасываете вообще одно г..но на вентилятор.
Итак, проверим ваше утвержение.
CDC (надеюсь, знаете, что это такое?) пишет:
-------------------------
Reports of death after COVID-19 vaccination are rare. More than 346 million doses of COVID-19 vaccines were administered in the United States from December 14, 2020, through August 2, 2021. During this time, VAERS received 6,490 reports of death (0.0019%) among people who received a COVID-19 vaccine. FDA requires healthcare providers to report any death after COVID-19 vaccination to VAERS, even if it's unclear whether the vaccine was the cause. Reports of adverse events to VAERS following vaccination, including deaths, do not necessarily mean that a vaccine caused a health problem.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html
-----------------------
Итого 6490 смертей вакцинированных из 346 млн (0.0019%), причём особо подчёркивается, что это просто смерти людей, которые были вакцинированны, а не именно смерти от вакцин. Если человек сделал прививку, а на следующий день подавился гамбургером и умер - он тоже попадает в эту статистику.
Теперь посмотрим на более серьёзную статистику от немцев (Институт Пауля Эрлиха):
https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsbericht-27-12-bis-31-05-21.pdf?__blob=publicationFile&v=8

873 смерти на 50,5 млн вакцинированных (0,0024%). Из которых 73 смерти от коронавируса, которым заболели до вакцинации! Средний возраст умерших 77 лет (!). Имелась целая куча заболеваний ещё до вакцинации: рак (карцинома), почечная недостаточность, болезни сердца и артериосклеротические изменения, предположительно и явившиеся причиной смерти.
А вы всё г..но и фейки набрасываете каждым своим постом, думаю, что никто не проверит ваше балабольсто. Киянка, яка повернулася з Туреччини, померла від COVID-19 через кілька днів після вакцинації першою дозою Moderna - Цензор.НЕТ 2381
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12.08.2021 00:43 Відповісти
The U.S. CDC released more data today in their Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), a U.S. Government funded database, and now admit that they have received reports of nearly 12,000 deaths during a 7-month period since the COVID-19 shots were given emergency use authorization by the FDA last December.

This includes 997 deaths among unborn children, which is separate from the 10,991 deaths recorded where the "patient" (the one getting the shot) died.
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12.08.2021 02:32 Відповісти
Ну блин, фейки месячной давности без ссылок постить - это вы все молодцы, а элементарно погуглить и проверить информацию слабо? Надоело уже время на идиотов тратить.

1. VAERS/FAERS - это датабазы, куда написать жалобу на вакцину/лекарственный препарат может кто угодно и что угодно, и они считают просто общее количество этого спама.
The reports may contain information that is incomplete, inaccurate, coincidental, or unverifiable
https://wonder.cdc.gov/wonder/help/vaers.html

Точно так же, как на этом форуме.
Например, вот одна из записей VAERS:
"My grandmother died a few hours after receiving the moderna covid vaccine booster 1. While I don?t expect that the events are related, the treating hospital did not acknowledge this and I wanted to be sure a report was made."
Дополнительная информация: возраст 85 лет, дом престарелых. Всё! Ни в каком состоянии была, ни чем болела, ни какие лекарства принимала, ни были ли алергии и предыдущие прививки от чего-либо... Отличный источник страшилок для антиваксов.

FAERS вообще говорит, что они получают более миллиона таких жалоб ежегодно на различные лекарства и биологические продукты (которые отнюдь не всегда подтверждаются):
https://www.fda.gov/drugs/questions-and-answers-fdas-adverse-event-reporting-system-faers/fda-adverse-event-reporting-system-faers-public-dashboard

2. Archives of the CDC page in question show the increase and decrease in the number of deaths reported to VAERS.
An archived version of the page captured at 17:41 GMT on July 20 shows 6,079 reports of deaths.
The next capture was taken at 21:02 GMT on July 20 showing 12,313 reports of deaths.
The number reverted back to 6,079, as seen in a capture at 18:54 GMT on July 21. It was then updated to 6,207 reports of death in a capture at 01:39 GMT on July 22.

Curtis Gill, a CDC representative, told Reuters via email that the CDC is aware of an error which took place while data was being uploaded to the page.
"The error resulted in what appeared to be a large spike in the number of deaths reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) after COVID-19 vaccination," Gill said. "It happened, accidentally, because of combining foreign and domestic reports, and has been corrected."
https://www.reuters.com/article/factcheck-vaers-deleted-idUSL1N2P91JS

Bye!
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12.08.2021 06:23 Відповісти
https://www.thegatewaypundit.com/2021/07/inventor-mrna-vaccine-covid-vaccines-make-virus-dangerous/

Интервью с изобретателем мРНА технологии . Кроме него есть свидетельства от лечащих врачей что жертв ковидной вакцины в 10 раз больше чем от всех других вакцин за последние 30 лет .
Можете вкалывать себе любую вакцину по два раза в год и при этом полностью игнорировать более дешевое и эффективное лечение антивирусными препаратами , но принуждать людей не желающих садиться на иглу и не лечить заболевших не имеете права .
..
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12.08.2021 19:35 Відповісти
Идиот. Киянка, яка повернулася з Туреччини, померла від COVID-19 через кілька днів після вакцинації першою дозою Moderna - Цензор.НЕТ 7378
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12.08.2021 22:56 Відповісти
А зачем переболевшие кололись ? Природный иммунитет гораздо эффективнее чем от вакцины ? Переболевшему вредно колоть себе вакцину, с нулевым еффектом полезности .
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11.08.2021 19:35 Відповісти
ты конечно же суперинфекционист, который без ума от спутника)))
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11.08.2021 19:39 Відповісти
что такое спутник ?
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11.08.2021 19:45 Відповісти
Штирлиц сидел на линии высоковольтных передач и делал вид, что читает газету. Ни шапка-ушанка, ни свисающие стропы парашюта, ни ППШ за спиной - ничто не выдавало в нём советского разведчика. Киянка, яка повернулася з Туреччини, померла від COVID-19 через кілька днів після вакцинації першою дозою Moderna - Цензор.НЕТ 6802
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11.08.2021 19:50 Відповісти
Был сегодня в поликлинике. Жалкое зрелище. Жаль и врачей с такой нагрузкой и больных пытающихся попасть на прием...
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11.08.2021 13:10 Відповісти
Імунітет запрацює на повну лише через два тижні після другої дози, тому і не дивно, що так сталось. Вакцина тут взагалі ні до чого.
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11.08.2021 14:15 Відповісти
Панове! Я вас так люблю, з вами так весело! Недарма таки "мудрий нарід" вибрав ЗЕ!. Сказали ж, що буде весело.
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11.08.2021 15:36 Відповісти
От чего умерла то ? А тут свидетели иеговы-вакцины начинают трындеть шо она успела короновирусом заболеть . А умерла скорее всего от тромбов которые появляются при вакцинации модерной . поступил приказ не называть истинную причину смерти дабы не вызывать паники среди вакцинирующихся .
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11.08.2021 19:31 Відповісти
мРНК вакцина не склонна к тромбозам в побочке, тромбозы - это побочка векторных вакцин
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11.08.2021 19:53 Відповісти
spike protein by itself (without being part of the corona virus) can damage endothelial cells and disrupt the blood-brain barrier.
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11.08.2021 20:08 Відповісти
так сам ковид даже в средней тяжести дает намного большее загустение крови, чем дает реакция на вакцину. поэтому в протоколе лечения и есть препараты типа фраксипарина или ксарелто , которые пациенты могут продолжать принимать даже в течение нескольких месяцев после ковида
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11.08.2021 20:26 Відповісти
в США масса случаев когда мРНА вакцина вызывала воспаление сердечной мышцы особенно у молодых пациентов.
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11.08.2021 20:14 Відповісти
и никто до сих пор без понятия о причине...
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11.08.2021 22:16 Відповісти
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