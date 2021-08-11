Пік захворюваності на коронавірус в Україні очікується, коли частка зараження штамом "Дельта" досягне 90%, - вчені
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Максимальні темпи зростання захворюваності на коронавірус в Україні слід очікувати, коли частка зараження штамом "Дельта" досягне близько 90% від нових випадків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прогноз вчених Національної академії наук (НАН) України з розвитку епідемії, який оприлюднений на сайті НАН.
При цьому вчені підкреслюють, що величина цієї частки для України на цей момент невідома.
Згідно з прогнозом, попри певне гальмування в останні дні, ризики вибухових темпів зростання захворюваності залишаються суттєвими.
"Кількість позитивних тестів на минулому тижні вже зросла в 1,5 рази, і ці темпи можуть бути в найближчі тижні перевершені в міру збільшення частки штаму "Дельта" серед випадків хвороби", - випливає з повідомлення.
Нагадаємо, на ранок 11 серпня в Україні зафіксовано 1 122 нові випадки зараження COVID-19.
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https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/