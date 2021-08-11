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Пік захворюваності на коронавірус в Україні очікується, коли частка зараження штамом "Дельта" досягне 90%, - вчені

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Пік захворюваності на коронавірус в Україні очікується, коли частка зараження штамом

Максимальні темпи зростання захворюваності на коронавірус в Україні слід очікувати, коли частка зараження штамом "Дельта" досягне близько 90% від нових випадків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прогноз вчених Національної академії наук (НАН) України з розвитку епідемії, який оприлюднений на сайті  НАН.

При цьому вчені підкреслюють, що величина цієї частки для України на цей момент невідома.

Згідно з прогнозом, попри певне гальмування в останні дні, ризики вибухових темпів зростання захворюваності залишаються суттєвими.

"Кількість позитивних тестів на минулому тижні вже зросла в 1,5 рази, і ці темпи можуть бути в найближчі тижні перевершені в міру збільшення частки штаму "Дельта" серед випадків хвороби", - випливає з повідомлення.

Також читайте: З наступного тижня почнеться зростання кількості нових випадків виявлення COVID-19 в Україні. Найбільш загрозлива ситуація на Одещині та Херсонщині, - вчені

Нагадаємо, на ранок 11 серпня в Україні зафіксовано 1 122 нові випадки зараження COVID-19.

Автор: Анастасія Потіха
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Коли у 1991 Україна проголосила Незалежність, то з усіх щілин почався вереск - "ета самаізіляция!"... а от зараз самоізоляція і не завадила би.
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11.08.2021 09:28 Відповісти
Здравствуй, совок! Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается, когда доля заражения штаммом "Дельта" достигнет 90%, - ученые - Цензор.НЕТ 9123
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11.08.2021 09:30 Відповісти
Який толк від ізоляції української, коли весь світ не дотримується.
Вистачить одного міста - епідемія пошириться на всю кулю.
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11.08.2021 09:33 Відповісти
Да - у антиваксеров снова пичалька Пик заболеваемости коронавирусом в Украине ожидается, когда доля заражения штаммом "Дельта" достигнет 90%, - ученые - Цензор.НЕТ 1237

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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11.08.2021 09:55 Відповісти
жизнь, во всех ее проявлениях и так как лотерея, только в некоторые моменты есть возможность повлиять на шансы, в некоторые нет. Дремучие и не желающие меняться люди, животные, растения и даже страны рано или поздно канут в лета.... Таков закон эволюции! совок пал, и то же будет и с россией... возможно от отрицания ковида, возможно из-за бойкота ее нефе-газа, может быть от чрезмерного доверия очередному ммм типа биткоина, спасая свои миллиарды честно украденные... всему свое время! и время расставит все само на свои места!
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11.08.2021 10:03 Відповісти
 
 