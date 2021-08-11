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Українські пілоти допомагають боротися з пожежами в Туреччині вночі: осередки вогню можна розглянути в темряві навіть під кронами дерев

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Українські пілоти допомагають боротися з пожежами в Туреччині вночі: осередки вогню можна розглянути в темряві навіть під кронами дерев

Вертольоти та екіпажі авіакомпанії "Українські вертольоти" в Туреччині проводять операцію з гасіння пожеж у гірській місцевості в нічний час.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про деталі операції розповів керівник авіаційної групи авіакомпанії "Українські вертольоти" в Туреччині, командир повітряного судна Юрій Стороженко.

За його словами, операція унікальна в своєму роді і вперше проводиться в країнах Європи.

"Денне гасіння від нічного значно відрізняється, причому друге за деякими параметрами дає більший ефект. Вночі в горах стихає вітер і поширення вогню сповільнюється. Цей нічний ефект "заспокоєння" атмосфери дає можливість зупиняти вогонь там, де він є. Використання окулярів нічного бачення дозволяє бачити найменші осередки вогню, що неможливо вдень. Вночі ці осередки вогню можливо розглянути навіть під кронами дерев", - зазначив Стороженко.

У денний час через вітер, який визначає напрямок диму, осередок вогню визначити важко, тому скидання води може відбуватися за 30-40 метрів і не мати необхідного ефекту. У нічний час точність попадання збільшується.

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"Також важливим є безперервний вплив, оскільки припинення гасіння вогню в будь-якому випадку призведе до його поширення. Нічне гасіння дозволяє забезпечити безперервність впливу. Особливо коли вогонь підходить до житлових будівель, ми не зупиняємо операцію, продовжуємо впливати на вогонь незалежно від часу доби", - пояснив Стороженко.

Крім того, важливе значення має комплекс всіх заходів безпеки, зокрема розвідка місцевості, ретельне планування операції з пожежогасіння, оцінка висот і рельєфу.

"Наприклад, проблему наземних перешкод ми вирішуємо дорозвідкою в ​​денний час, позначенням перешкод, якщо вони є, доведенням результатів до членів екіпажів, відпрацюванням маршрутів, розробкою схем руху в районі осередку", - пояснив Стороженко.

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Топ коментарі
+6
Удачи ребятам, очень сложное задание, в горах да еще ночью...
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11.08.2021 09:34
+3
Крым - это Украина, зачем его поджигать?
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11.08.2021 09:42
+2
дружище, сходи к доктору и желательно поскорее
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11.08.2021 10:46
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Удачи ребятам, очень сложное задание, в горах да еще ночью...
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11.08.2021 09:34 Відповісти
Коли вже Україна забере свої гелікоптери у проросійської приватної компанії "Українскіє вєртольоти"? Вони використовують моторесурс державних гелікоптерів і заробляють гроші під час війни, ризикуючи життям машин і пілотів. Хто буде виплачувати державі та пілотам компенсації у випадку авіакатастрофи? Державі дістануться понівечені гелікоптери та пілоти, яких все життя потрібно буде лікувати, а підприємці зірвуть собі великий куш. Це абсолютна ідіотська співпраця держави з приватним бізнесом. Хай куплять собі власні гелікоптери і ризикують ними вночі, в диму, де не видно нікуя!
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11.08.2021 11:12 Відповісти
Интересно, если в крысму чонибудь подпалить, то они будут тушить пресной водой или морской, вот в чьом вапрос Украинские пилоты помогают бороться с пожарами в Турции ночью: Очаги огня можно рассмотреть в темноте даже под кронами деревьев - Цензор.НЕТ 6769
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11.08.2021 09:35 Відповісти
Крым - это Украина, зачем его поджигать?
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11.08.2021 09:42 Відповісти
Я просто спросил. Пресная вода в дефиците, а морской как бы нельзя. Украинские пилоты помогают бороться с пожарами в Турции ночью: Очаги огня можно рассмотреть в темноте даже под кронами деревьев - Цензор.НЕТ 947
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11.08.2021 10:00 Відповісти
Во первых, тушить они не будут
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11.08.2021 09:57 Відповісти
Буде 2 в 1, и соль и пресная вода.
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11.08.2021 10:16 Відповісти
Это чрезвычайно интересно. Только... не совсем правильное наблюдение, ночью нет ....ЛИНЗЫ!!!, нет гравитационной линзы над горами. Визуально вы воспринимаете это как ветер, но на самом деле это нитки входят в линзу и создают эффект огненного вихря. Пока линза над вами, вы ничего не сможете сделать!!!!, в линзе горит все, абсолютно все, без каких либо исключений. Вот поэтому и множество пожаров одновременно в разных местах и они..не управляемы. Более того, на маленьких территориях(острова Греции) они практически безнадежны. Вы ничего не сможете сделать....в который раз за историю НАШИХ!!! цивилизаций.

Вот поэтому раньше и методы противодействия пожарам были другие..это были волновые методы!!!!. И визуально это воспринималось как срыв огненного вихря.Это например, так называемые гробницы возле города Микены, стоящие друг возле друга, разнонаправленные. По сути - это резонаторы гравитационной волны, со щелевой антенной и рупорным волноводом. Разумеется внутри их никогда не было покойников. Это тот же Пантеон в древнем Риме, который попросту вариант магнетрона, с продвинутым куполообразным волноводом. Это вообще уникальное изобретение, оно создавало луч прямо в гравитационную линзу. Т.е срыв фокуса ВСЕЙ системы. Вот это кольцо вверху в Пантеоне и есть выход излучателя....
Его потом перестроили...когда попросту знания были утеряны и никто не понимал сущности этой конструкции.
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11.08.2021 10:09 Відповісти
Ах и кстати!! о деталях. Если вы на открытой территории, когда Солнце находится в зените!, видите галло, это значит вы находитесь в фокусе линзы. Никаких галло не существует, нет никаких кристаллов льда, паров воды и т.д. Вы в фокусе!!! Это место и ВРЕМЯ для включения Пантеона, именно тогда и происходит срыв фокуса. Это маленькие зеленые ругаются и кричат, почему вы возвращаете!
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11.08.2021 10:36 Відповісти
дружище, сходи к доктору и желательно поскорее
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11.08.2021 10:46 Відповісти
После вас, дружбанчик...буду за вами.
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11.08.2021 10:56 Відповісти
И вот последнее подтверждение....невозможно одновременно!!! криминально создать 50 пожаров.

Ранее глава МВД Камель Бельджуд заявил, что пожары, вероятно, являются результатом деятельности человека. "Невозможно, чтобы одновременно началось 50 пожаров!!!!. У этих возгораний криминальное происхождение", - отметил Бельджуд. Пожары были зафиксированы в 14 районах страны, 10 из которых находятся в районе Тизи-Узу. Алжир страдает от высоких температур, засухи и нехватки воды.
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11.08.2021 12:27 Відповісти
О пожарах на РАБссии не говорим,это государственная Тайна РАБссии...на самом деле это трагедия Мирового масштаба... Украинские пилоты помогают бороться с пожарами в Турции ночью: Очаги огня можно рассмотреть в темноте даже под кронами деревьев - Цензор.НЕТ 3908Дмитрий Потапенко в ютьюбе рассказал как и чем тушать пожары в Якутии КЕрасноярском Крае и в Иркутской области...,если коротко резюмитровать Димку...РАБссия сегодня это паровозное депо прошлого века... Украинские пилоты помогают бороться с пожарами в Турции ночью: Очаги огня можно рассмотреть в темноте даже под кронами деревьев - Цензор.НЕТ 8734Вяликие блин...
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11.08.2021 10:09 Відповісти
Мммм..... и как бы вдогонку. В тему!!! Важно. Поскольку мода Н21 в круглом волноводе!!! работает до сих пор. А это факт!!! (по манускрипту Войнича) то имеем следующий вероятный плохой сценарий. Это зона - вулканы экватора, а это например та же Этна. Возможен вариант угасания извержения с последующим выбросом значительного количества метана и затем происходит хлопок, поджиг объемной смеси газов, читай бомба объемного взрыва, по сути равно падению крупного метеорита. Как результат половины Италии(минимум!) не будет, со всеми вытекающими последствиями.
Ну так работает мода Н21, я не сочиняю, это факт!!!

Північно-східний кратер Етни досяг рекордної висоти 3 тис. 350 метрів в 1981 році, але обвалення на краях зменшило його до 3 тис. 326 метрів, зафіксованих у 2018 році. Кратер випускає дим і попіл із лютого, при цьому не становить небезпеки для навколишніх сіл.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вулкан Етна випустив потужні потоки лави, викидуючи їх повітря з гучним ревом на італійському острові Сицилія. Виверження сталося в ніч на 9 серпня.
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11.08.2021 16:56 Відповісти
 
 