Українські пілоти допомагають боротися з пожежами в Туреччині вночі: осередки вогню можна розглянути в темряві навіть під кронами дерев
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Вертольоти та екіпажі авіакомпанії "Українські вертольоти" в Туреччині проводять операцію з гасіння пожеж у гірській місцевості в нічний час.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про деталі операції розповів керівник авіаційної групи авіакомпанії "Українські вертольоти" в Туреччині, командир повітряного судна Юрій Стороженко.
За його словами, операція унікальна в своєму роді і вперше проводиться в країнах Європи.
"Денне гасіння від нічного значно відрізняється, причому друге за деякими параметрами дає більший ефект. Вночі в горах стихає вітер і поширення вогню сповільнюється. Цей нічний ефект "заспокоєння" атмосфери дає можливість зупиняти вогонь там, де він є. Використання окулярів нічного бачення дозволяє бачити найменші осередки вогню, що неможливо вдень. Вночі ці осередки вогню можливо розглянути навіть під кронами дерев", - зазначив Стороженко.
У денний час через вітер, який визначає напрямок диму, осередок вогню визначити важко, тому скидання води може відбуватися за 30-40 метрів і не мати необхідного ефекту. У нічний час точність попадання збільшується.
"Також важливим є безперервний вплив, оскільки припинення гасіння вогню в будь-якому випадку призведе до його поширення. Нічне гасіння дозволяє забезпечити безперервність впливу. Особливо коли вогонь підходить до житлових будівель, ми не зупиняємо операцію, продовжуємо впливати на вогонь незалежно від часу доби", - пояснив Стороженко.
Крім того, важливе значення має комплекс всіх заходів безпеки, зокрема розвідка місцевості, ретельне планування операції з пожежогасіння, оцінка висот і рельєфу.
"Наприклад, проблему наземних перешкод ми вирішуємо дорозвідкою в денний час, позначенням перешкод, якщо вони є, доведенням результатів до членів екіпажів, відпрацюванням маршрутів, розробкою схем руху в районі осередку", - пояснив Стороженко.
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