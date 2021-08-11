Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 204,8 млн. Тільки за добу захворіли 609,7 тис. осіб, померло - 10 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 12 серпня у світі зареєстрували 609 701 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 092 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 204 800 030 випадків інфікування, з них 609 701 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 327 154 особи, з них 10 092 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 183,9 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 65-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 16-ту, за летальними випадками - 41-шу та 6-ту позицію відповідно.