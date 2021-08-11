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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 204,8 млн. Тільки за добу захворіли 609,7 тис. осіб, померло - 10 тис. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 204,8 млн. Тільки за добу захворіли 609,7 тис. осіб, померло - 10 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 12 серпня у світі зареєстрували 609 701 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 092 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 204 800 030 випадків інфікування, з них 609 701 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 327 154 особи, з них 10 092 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 204,8 млн. Тільки за добу захворіли 609,7 тис. осіб, померло - 10 тис 01

Побороли хворобу і вилікувалися 183,9 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пік захворюваності на коронавірус в Україні очікується, коли частка зараження штамом "Дельта" досягне 90%, - вчені

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 204,8 млн. Тільки за добу захворіли 609,7 тис. осіб, померло - 10 тис 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 65-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 16-ту, за летальними випадками - 41-шу та 6-ту позицію відповідно.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Кожен день від ускладнень пов'язаних з палінням помирає більше 20 тисяч людей.
За даними ВООЗ лише минулого року померло 8 мільйонів, що в 4 рази більше чим від коронопсихозу.
Лише від туберкульозу померло не менше 1.5 мільйони.
А цензор і далі перетворюють на бульварну газетку - чи то за бабло, чи через відсутність мізків для аналізу. Жаль раніше можна було читати. А зараз купа вкидів для роздування ковідопараної
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11.08.2021 10:01
+1
всё просто. шарик перенаселён,бежать с шарика некуда,чтобы там не трындели Маск и ему подобные. выходит один-проредить население шарика и по возможности сделать репродуктивное население пустым. вот и придумали ковид для прореживания,и прививки для способного к репродукции населения.
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11.08.2021 09:46
+1
Хе-хе-хе... четыре новости назад отмотай. И удивись. Там как раз о том, как вакцинатор(ша) сходила на прививку. Мементо мори. Моментально, в море.(с).
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11.08.2021 09:59
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Опять вверх пошли цифры, а самая жесть начнется осенью.
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11.08.2021 09:44 Відповісти
всё просто. шарик перенаселён,бежать с шарика некуда,чтобы там не трындели Маск и ему подобные. выходит один-проредить население шарика и по возможности сделать репродуктивное население пустым. вот и придумали ковид для прореживания,и прививки для способного к репродукции населения.
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11.08.2021 09:46 Відповісти
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 204,8 млн. Только за сутки заболели 609,7 тыс. человек, умерли - 10 тыс - Цензор.НЕТ 6668
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11.08.2021 09:54 Відповісти
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 204,8 млн. Только за сутки заболели 609,7 тыс. человек, умерли - 10 тыс - Цензор.НЕТ 1857
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11.08.2021 09:51 Відповісти
Хе-хе-хе... четыре новости назад отмотай. И удивись. Там как раз о том, как вакцинатор(ша) сходила на прививку. Мементо мори. Моментально, в море.(с).
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11.08.2021 09:59 Відповісти
"После" не значит "В следствие" Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 204,8 млн. Только за сутки заболели 609,7 тыс. человек, умерли - 10 тыс - Цензор.НЕТ 7775 Если она зацепила корону в Турции и приехала уже в предсмертном состоянии, то ты её хоть всю обколи -вакцина НЕ ЛЕКАРСТВО!
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11.08.2021 10:07 Відповісти
Та мне наплевать. Я о факте, а отмазки клеить можно какие угодно. На этом- всё.
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11.08.2021 10:14 Відповісти
Так и давай ДОКАЗАННЫЙ ФАКТ, что эта женщина умерла именно В РЕЗУЛЬТАТЕ вакцинирвоания! А то, если ты боярки накатил, а тебя автобус переедет, то будешь всем доказывать, что боярка вызывает переезжание автобусом? Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 204,8 млн. Только за сутки заболели 609,7 тыс. человек, умерли - 10 тыс - Цензор.НЕТ 7555
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11.08.2021 10:16 Відповісти
Люди, которые пьют воду боржоми, когда печени уже пришел каюк, утверждают, что она совершенно бесполезна.
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11.08.2021 10:31 Відповісти
Кожен день від ускладнень пов'язаних з палінням помирає більше 20 тисяч людей.
За даними ВООЗ лише минулого року померло 8 мільйонів, що в 4 рази більше чим від коронопсихозу.
Лише від туберкульозу померло не менше 1.5 мільйони.
А цензор і далі перетворюють на бульварну газетку - чи то за бабло, чи через відсутність мізків для аналізу. Жаль раніше можна було читати. А зараз купа вкидів для роздування ковідопараної
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11.08.2021 10:01 Відповісти
Ну если быть точно, то число инфицированных по всему миру 16.6 миллионов на почти 8 миллиардов населения... На данный момент. А сколько болело? Ну давайте посчитаем сколько за последние лет 20 гриппом болело и умерло... Важна текущая ситуация.
Сюда же теории заговора про проредить население земного шарика...
Товарищи, могу вас успокоить - прирост населения Земли (именно прирост) составил только в этом году уже 50 миллионов человек. В 20-м еще больше. Итого только за 20-21 год на планете стало на 110-120 миллион человек больше. Корона убила 4-5 миллионов.
Это ничтожно мало. Тут надо ядерными бомбами полпланеты накрывать чтобы проредить если уж так.
По вакцинам (как способу смертоубийства) тоже самое, наибольшее количество вакцинировано в Сев.Америке и Европе. Между тем как наибольший прирост населения идёт в Африке, Азии, Индии. Если бы хотели проредить - били бы именно по этим регионом, а не по золотому миллиарду.
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11.08.2021 10:48 Відповісти
 
 