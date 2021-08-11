Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 204,8 млн. Тільки за добу захворіли 609,7 тис. осіб, померло - 10 тис. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 12 серпня у світі зареєстрували 609 701 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 092 людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 204 800 030 випадків інфікування, з них 609 701 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 327 154 особи, з них 10 092 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 183,9 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.
Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 65-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 16-ту, за летальними випадками - 41-шу та 6-ту позицію відповідно.
Будь ласка, зачекайте...
За даними ВООЗ лише минулого року померло 8 мільйонів, що в 4 рази більше чим від коронопсихозу.
Лише від туберкульозу померло не менше 1.5 мільйони.
А цензор і далі перетворюють на бульварну газетку - чи то за бабло, чи через відсутність мізків для аналізу. Жаль раніше можна було читати. А зараз купа вкидів для роздування ковідопараної
Сюда же теории заговора про проредить население земного шарика...
Товарищи, могу вас успокоить - прирост населения Земли (именно прирост) составил только в этом году уже 50 миллионов человек. В 20-м еще больше. Итого только за 20-21 год на планете стало на 110-120 миллион человек больше. Корона убила 4-5 миллионов.
Это ничтожно мало. Тут надо ядерными бомбами полпланеты накрывать чтобы проредить если уж так.
По вакцинам (как способу смертоубийства) тоже самое, наибольшее количество вакцинировано в Сев.Америке и Европе. Между тем как наибольший прирост населения идёт в Африке, Азии, Индии. Если бы хотели проредить - били бы именно по этим регионом, а не по золотому миллиарду.