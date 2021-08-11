Популяризували НЗФ і закликали до зміни кордонів України: СБУ нейтралізувала чергових інтернет-агентів спецслужб РФ

Кіберфахівці СБУ продовжують системно викривати в мережі інтернет-агентів, яких координують представники спецслужб РФ. За завданням "кураторів" зловмисники закликали до ведення агресивної війни та зміни меж державного кордону України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Для проведення інформаційно-підривної діяльності ворожа агентура використовувала інформацію з пропагандистських інтернет-видань РФ і сайтів незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР"", - йдеться в повідомленні

У ході слідчих дій за місцями перебування зловмисників у різних регіонах України правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Так, у Чернігові до 3 років позбавлення волі засуджено агітатора, який через інтернет закликав до зміни меж держкордону нашої країни. Для поширення провокаційних матеріалів він створював і адміністрував у соцмережах спеціалізовані групи.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Вирок набув законної сили.

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У Маріуполі блоковано діяльність трьох учасників мережі ворожих інтернет-агентів. Зловмисники популяризували бойовиків незаконних збройних формувань і агітували за зміну меж державного кордону. Свої "публікації" вони розміщували у заборонених в Україні соцмережах.

Слідчі органів безпеки повідомили зловмисникам про підозру за: ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 1 ст. 436 (пропаганда війни) Кримінального кодексу України.

У Запорізькій області викрито мешканця Бердянська, який розміщував на персональних сторінках однієї з соцмереж інформацію із закликами до повалення конституційного ладу.

За викритими фактами тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до інформаційно-підривної діяльності проти державної безпеки України.