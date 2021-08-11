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Популяризували НЗФ і закликали до зміни кордонів України: СБУ нейтралізувала чергових інтернет-агентів спецслужб РФ

Новини Цензор.НЕТ Події

Популяризували НЗФ і закликали до зміни кордонів України: СБУ нейтралізувала чергових інтернет-агентів спецслужб РФ

Кіберфахівці СБУ продовжують системно викривати в мережі інтернет-агентів, яких координують представники спецслужб РФ. За завданням "кураторів" зловмисники закликали до ведення агресивної війни та зміни меж державного кордону України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Для проведення інформаційно-підривної діяльності ворожа агентура використовувала інформацію з пропагандистських інтернет-видань РФ і сайтів незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР"", - йдеться в повідомленні

У ході слідчих дій за місцями перебування зловмисників у різних регіонах України правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Так, у Чернігові до 3 років позбавлення волі засуджено агітатора, який через інтернет закликав до зміни меж держкордону нашої країни. Для поширення провокаційних матеріалів він створював і адміністрував у соцмережах спеціалізовані групи.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Вирок набув законної сили.

Дивіться також: У чотирьох регіонах України викрили проросійських інтернет-агентів, вони закликали до агресивної війни, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Маріуполі блоковано діяльність трьох учасників мережі ворожих інтернет-агентів. Зловмисники популяризували бойовиків незаконних збройних формувань і агітували за зміну меж державного кордону. Свої "публікації" вони розміщували у заборонених в Україні соцмережах.

Слідчі органів безпеки повідомили зловмисникам про підозру за: ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 1 ст. 436 (пропаганда війни) Кримінального кодексу України.

У Запорізькій області викрито мешканця Бердянська, який розміщував на персональних сторінках однієї з соцмереж інформацію із закликами до повалення конституційного ладу.

За викритими фактами тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до інформаційно-підривної діяльності проти державної безпеки України.

Автор: Анастасія Потіха
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Хе-хе. антиваксеры насторожились Популяризировали НВФ и призывали к изменению границ Украины: СБУ нейтрализовала очередных интернет-агентов спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 9635
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11.08.2021 10:09 Відповісти
Популяризировали НВФ и призывали к изменению границ Украины: СБУ нейтрализовала очередных интернет-агентов спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 6846 Вольнова найти и пожать толстую руку)
ему на рашке даже дали заочно 6 лет
Мужественный, патриотичный, ехидный деятель)
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11.08.2021 10:11 Відповісти
Украина это кость в горле Мавзолейных Мудаков уже лет 500-600 Популяризировали НВФ и призывали к изменению границ Украины: СБУ нейтрализовала очередных интернет-агентов спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 7311Они сами не знают чего хотят,плому и пердаки рвут о "братском" народе...Быдло оно и в Африке быдло...,как говорил Тальков покажите мне такую срану,где блаженствует Гитлер-Путлер и его кооператив Озеро с братами вРоттенбегами.. Популяризировали НВФ и призывали к изменению границ Украины: СБУ нейтрализовала очередных интернет-агентов спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 7311
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11.08.2021 10:19 Відповісти
Нейтралізовувать треба пострілом в потилицю, а не трьома роками платних тюремних камер!
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11.08.2021 10:35 Відповісти
Таке враження що закони нашої країни не борються з ворогом, а навпаки заохочують до подальшої протиправної діяльності призначаючи мізерні покарання лютим ворогам України. Така погань повинна каратись довічним утриманням щоб решта знала свою перспективу на майбутнє. Популяризували НЗФ і закликали до зміни кордонів України: СБУ нейтралізувала чергових інтернет-агентів спецслужб РФ - Цензор.НЕТ 8708
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11.08.2021 10:40 Відповісти
Дебилы. Перед тем, как творить такую фигню, надо хорошо учить матчасть.

Правда есть одна проблема - хорошо изучив матчасть обычно уже нет желания творить фигню .
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11.08.2021 12:04 Відповісти
Лупіть зразу 15шку . І щоб мав можливість офіційно відкупитися : 200 000 гривень за кожен рік відсидки . Нехай вирішує сам . Ватніків валом , а бюджет не наповнюється . Абида да . На чорта ми тоді депутатів харчуємо ? Де нормальні закони ?
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11.08.2021 13:38 Відповісти
 
 