$600 тис. за призначення головою Миколаївської ОДА: схему організувала експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Зловмисники обіцяли посприяти в призначенні громадянина на посаду голови Миколаївської ОДА. За свої "послуги" просили 600 тис. доларів США.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївській області.
Правоохоронці встановили, що організатором злочинної схеми виявилася 64-річна мешканка Києва - колишня працівниця управління справами Апарату Верховної Ради України. До схеми жінка залучила 36-річного жителя столиці - голову правління благодійної організації.
Згідно з планом зловмисників, жінка підшукала нібито кандидата на посаду голови Миколаївської ОДА.
"За це вимагала в останнього 600 тис. доларів США. При цьому наголошувала, що кошти потрібні для чиновників, які будуть сприяти відповідному призначенню", - йдеться в повідомленні.
Учора, 10 серпня, оперативники і слідчі при силовій підтримці обласного управління "КОРД" затримали організатора та її спільника під час одержання частини обумовленої суми - 200 тис. дол. США. Вирішується питання про повідомлення ним про підозру.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 190 (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
да и демпингуют цены - а этого клоун простить не может, а ермак вообще в бешенстве)
эта ? не ????
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Там же четко написано "организатором преступной схемы оказалась 64-летняя жительница Киева"
При всій моїй нелюбові Мендель їй є що виговорити за її діяльність, а не придумувати фігню.
скорее мамка Ермака
Це означає що - президента в нас немає , є - весільний генерал .
Маловато будет. Сколько в среднем берет Ермак?