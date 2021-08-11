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$600 тис. за призначення головою Миколаївської ОДА: схему організувала експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Зловмисники обіцяли посприяти в призначенні громадянина на посаду голови Миколаївської ОДА. За свої "послуги" просили 600 тис. доларів США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Миколаївській області.

Правоохоронці встановили, що організатором злочинної схеми виявилася 64-річна мешканка Києва - колишня працівниця управління справами Апарату Верховної Ради України. До схеми жінка залучила 36-річного жителя столиці - голову правління благодійної організації.

Згідно з планом зловмисників, жінка підшукала нібито кандидата на посаду голови Миколаївської ОДА.

"За це вимагала в останнього 600 тис. доларів США. При цьому наголошувала, що кошти потрібні для чиновників, які будуть сприяти відповідному призначенню", - йдеться в повідомленні.

Учора, 10 серпня, оперативники і слідчі при силовій підтримці обласного управління "КОРД" затримали організатора та її спільника під час одержання частини обумовленої суми - 200 тис. дол. США. Вирішується питання про повідомлення ним про підозру.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 190 (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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$600 тис. за призначення головою Миколаївської ОДА: схему організувала експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради 01
$600 тис. за призначення головою Миколаївської ОДА: схему організувала експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради 02
$600 тис. за призначення головою Миколаївської ОДА: схему організувала експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради 03
$600 тис. за призначення головою Миколаївської ОДА: схему організувала експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради 04
$600 тис. за призначення головою Миколаївської ОДА: схему організувала експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради 05
$600 тис. за призначення головою Миколаївської ОДА: схему організувала експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради 06
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Топ коментарі
+35
$600 тыс. за назначение главой Николаевской ОГА: Схему организовала экс-работница управления делами Аппарата Верховной Рады - Цензор.НЕТ 784
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11.08.2021 10:17
+22
Схему организовала экс-работница управления делами Аппарата Верховной Рады...

эта ? не ????
$600 тыс. за назначение главой Николаевской ОГА: Схему организовала экс-работница управления делами Аппарата Верховной Рады - Цензор.НЕТ 8806

...
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11.08.2021 10:19
+13
конкуренты зеленского и брата ермака))
да и демпингуют цены - а этого клоун простить не может, а ермак вообще в бешенстве)
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11.08.2021 11:10
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$600 тыс. за назначение главой Николаевской ОГА: Схему организовала экс-работница управления делами Аппарата Верховной Рады - Цензор.НЕТ 784
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11.08.2021 10:17 Відповісти
конкуренты зеленского и брата ермака))
да и демпингуют цены - а этого клоун простить не может, а ермак вообще в бешенстве)
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11.08.2021 11:10 Відповісти
Конец эпохи бидности...
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11.08.2021 10:18 Відповісти
Земародеры поставили дело на поток!😁😁😁😁😁
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11.08.2021 10:19 Відповісти
Першим плату за призначення на посаду почав брати Янукович, як тільки переїхав в Київ.
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11.08.2021 17:11 Відповісти
Схему организовала экс-работница управления делами Аппарата Верховной Рады...

эта ? не ????
$600 тыс. за назначение главой Николаевской ОГА: Схему организовала экс-работница управления делами Аппарата Верховной Рады - Цензор.НЕТ 8806

...
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11.08.2021 10:19 Відповісти
у этой схема в одно место упирается
$600 тыс. за назначение главой Николаевской ОГА: Схему организовала экс-работница управления делами Аппарата Верховной Рады - Цензор.НЕТ 2024
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11.08.2021 10:24 Відповісти
У этой прайс лист покруче
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11.08.2021 15:47 Відповісти
Для 64 годков выглядит бодрячком.
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11.08.2021 10:25 Відповісти
Мошенница из статьи помоложе будет, чем тетя на фото.

Там же четко написано "организатором преступной схемы оказалась 64-летняя жительница Киева"
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11.08.2021 10:26 Відповісти
от уже и пошутковать низзя ))))))
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11.08.2021 10:28 Відповісти
Нет,это секс-работница.
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11.08.2021 10:57 Відповісти
а одно другому не мешает )))
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11.08.2021 11:30 Відповісти
...для сцикпрацівника. $600 тис. за призначення головою Миколаївської ОДА: схему організувала експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради - Цензор.НЕТ 7286
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11.08.2021 14:23 Відповісти
А какую должность она занимала - не уборщицы ли или курьера по разноске документов....о назначении на должности глав ОГА ? И почему не называют кандидата на главу ОГА и откуда такое бабло, даже аванс в 200 тыс. баксов? Что стесняются, будто он инкогнито или вообще не украинец? Как в анекдоте - ты член у комара когда-нибудь видел?... Нет!...Однако же он существует!!! И отсюда вопрос - что же меняется в Украине при смене высшего руководства, без которого такие назначения не происходят? Итог этой истории известный - бабки поделят и дело тихонечко без лишнего шума умрет!
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11.08.2021 12:01 Відповісти
тупо, ніякого зв'язку.
При всій моїй нелюбові Мендель їй є що виговорити за її діяльність, а не придумувати фігню.
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11.08.2021 13:23 Відповісти
Брат на горі схеми?
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11.08.2021 10:21 Відповісти
Брателло Ермака снова вышел на большую дорогу...
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11.08.2021 10:22 Відповісти
организатором преступной схемы оказалась 64-летняя жительница Киева


скорее мамка Ермака $600 тыс. за назначение главой Николаевской ОГА: Схему организовала экс-работница управления делами Аппарата Верховной Рады - Цензор.НЕТ 637
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11.08.2021 10:23 Відповісти
Бери вище! Сама мама Рімма !
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11.08.2021 11:21 Відповісти
Обьявили стоимость должности что бы в дальнейшем не задавали глупых вопросов.
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11.08.2021 10:23 Відповісти
думаю, они играли на понижение, демпинговали, так сказать, вот их и повязали..., а на самом деле там все гораздо дороже...
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11.08.2021 10:26 Відповісти
600 тис. зелених за щастя творити добро людям разом з зеленою командою? Похвально!
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11.08.2021 10:27 Відповісти
Продаж посад - абсолютно звичайні у нас речі...Тут навіть доказів не потрібно,просто подивіться,хто займає у нас чільні державні посади і навіть є депутатами Ради...Абсолютні невігласи,часто навіть дебіли та ідіоти,дехто відразу після інституту,проте в кожного впливові та багаті родичі...Що сталось в даному випадку з цією пенсіонеркою - тут можна лишень здогадуватись...Можливо завеликі комісійні взяла,можливо підставилась...сумніву нема в одному - за тим всім видніється благородна лискуча пика нашого першого державного мужа - Єрмака...
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11.08.2021 10:31 Відповісти
Через брата Ермака?
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11.08.2021 10:37 Відповісти
Забавно. Глав областных госадминистраций назначает, если не ошибаюсь, Президент про представлению Кабмина. Как эта тетка могла запудрить жертвам мозги - она не похожа на нашего Президента.
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11.08.2021 10:42 Відповісти
Це значить що -предЗЕдзент лише підписує укази ,, які пишуть інші люди . $600 тис. за призначення головою Миколаївської ОДА: схему організувала експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради - Цензор.НЕТ 3685 . Вони ж і призначають голів адміністрацій , тощо .

Це означає що - президента в нас немає , є - весільний генерал .
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11.08.2021 10:59 Відповісти
$600 тыс. за назначение главой Николаевской ОГА?
Маловато будет. Сколько в среднем берет Ермак?
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11.08.2021 10:59 Відповісти
Что Так развестись , - Нужно быть Бомжом и деньги найти на Свалке Схематики Блин.
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11.08.2021 10:59 Відповісти
так было всегда, еще с кучмы, с годами и презиками, менялся только ценник
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11.08.2021 11:04 Відповісти
Теперь понятно почему ЗЕ так часто их меняет. А взяли потому, что мало давал.
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11.08.2021 11:04 Відповісти
.....Согласно плану злоумышленников, женщина подысказал ....
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11.08.2021 11:13 Відповісти
Великий сумнів, що їх посадять.
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11.08.2021 11:15 Відповісти
Ага, жди с моря погоды...
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11.08.2021 18:30 Відповісти
Невже новоє літсо $600 тис. за призначення головою Миколаївської ОДА: схему організувала експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради - Цензор.НЕТ 5867 ?
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11.08.2021 11:44 Відповісти
600 к доллярив а попка не лусне $600 тис. за призначення головою Миколаївської ОДА: схему організувала експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради - Цензор.НЕТ 279 $600 тис. за призначення головою Миколаївської ОДА: схему організувала експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради - Цензор.НЕТ 9760 $600 тис. за призначення головою Миколаївської ОДА: схему організувала експрацівниця управління справами Апарату Верховної Ради - Цензор.НЕТ 5094
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11.08.2021 12:12 Відповісти
сколько ж он долджен был скомуниздить потом шоб отбить цю взяточку
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11.08.2021 12:13 Відповісти
А нынешний глава Николаевской ОДА за свое назначение заплатил 17 млн., причем не своих, а деньгами из областного бюджета на строительство самого высокого флага. И это при том, что и обычного размера государственные флаги в Николаеве трудно найти даже на госучреждениях.
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11.08.2021 12:20 Відповісти
Коріння схеми треба шукати в Єрмака
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11.08.2021 13:48 Відповісти
Торгова мережа убієного брата Єрмака діє.
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11.08.2021 13:50 Відповісти
Ну я вам скажу и расценки у них там! Ни хрена никто не хочет работать, все хотят служить народу.
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11.08.2021 17:39 Відповісти
 
 