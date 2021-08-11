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Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України"

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Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови:

10 серпня відбулася зустріч тимчасового повіреного в справах Білорусі в Україні Кирила Камишева з директором другого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України Василем Зваричем.

Про це повідомила пресслужба посольства Білорусі в Києві, передає Цензор.НЕТ.

Дипломати обговорили українсько-білоруські відносини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС України викликало тимчасового повіреного в справах Білорусі через заяви Лукашенка щодо ОРДЛО і Криму

"На порушені українською стороною питання, в тому числі пов'язані з територіальною цілісністю України, дано вичерпні коментарі. До зовнішньополітичного відомства України була вкотре доведена глибока заклопотаність білоруської сторони недружніми діями України до Білорусі, які ведуть до кризи у відносинах між країнами", - заявили в посольстві Білорусі.

Камишева викликали в МЗС після заяв Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, на пресконференції 9 серпня. Дипломата попередили, що заява Лукашенка про готовність визнати російський суверенітет над тимчасово окупованим українським Кримом рівнозначна співучасті в злочині РФ проти територіальної цілісності та суверенітету України.
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Топ коментарі
+19
Тишина мокрых штанов

А я вот хорошо помню, как наш Полшестой злобно так угрожал США и ЕС.
Как он требовал что-то там, ставил условия, выдвигал ультиматумы и шантажировал разворотом Украины в сторону Китая.
Я очень хорошо помню, как ди-джей Арахамия обещал разговоры Полшестого с Байденом на повышенных тонах и сокрушался отсутствием возможности шантажа мировых держав с помощью ядерного оружия.

Вчера Лукашенко открыто угрожал территориальной целостности Украины и открыто вмешивался в наши внутренние дела.

И что-то как-то тихо от наших угрожунов, молчат шантажеры наши, и шантажистки тоже. Ди-джеи притихли.
Теплой струйкой угрожают? Или как?
В чем причина подобного страха и молчания?
Юрий Бирюков
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11.08.2021 10:31
+9
Я правильно понимаю, что после подобных заявлений, посольство закрыто, а сотрудники высланы в родные белорусские болота?
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11.08.2021 10:40
+8
Більшого ублюдка,чим лука,годі і шукати. Ну хіба що *****...
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11.08.2021 10:40
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Тишина мокрых штанов

А я вот хорошо помню, как наш Полшестой злобно так угрожал США и ЕС.
Как он требовал что-то там, ставил условия, выдвигал ультиматумы и шантажировал разворотом Украины в сторону Китая.
Я очень хорошо помню, как ди-джей Арахамия обещал разговоры Полшестого с Байденом на повышенных тонах и сокрушался отсутствием возможности шантажа мировых держав с помощью ядерного оружия.

Вчера Лукашенко открыто угрожал территориальной целостности Украины и открыто вмешивался в наши внутренние дела.

И что-то как-то тихо от наших угрожунов, молчат шантажеры наши, и шантажистки тоже. Ди-джеи притихли.
Теплой струйкой угрожают? Или как?
В чем причина подобного страха и молчания?
Юрий Бирюков
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11.08.2021 10:31 Відповісти
они полагают, белорусский Лукашеску - шо лизать жёппу Путину это - очень дружественно для Украины. хм., там санитаров надо.
а Хламидия что - пусть бы себе крутил колеса и пластинки
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11.08.2021 10:46 Відповісти
Цензор подає заяви білоруських терористів, але не подає заяви МЗС України - це реклама лукашенка і абсолютно безвідповідальна позиція Цензора, яка наносить урон українській державі під час війни! Хочеться запитати, а чи не перегинає плаку Цензор у своїй антивладній істерії. Бо як на мене Цензор вже потрібно закривати через санкційний механізм як ЗМІ яке транслює позицію терористів більше ніж державну позицію української влади!
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11.08.2021 11:07 Відповісти
А була заява МЗС України з даного приводу? Ні? Тоді яку позицію має озвучувати ЗМІ?
Може краще ти закриєш своє смердюче хайло тваридло?
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11.08.2021 11:19 Відповісти
Якщо у Цензора немає офіційної позиції МЗС України, потрібно звернутись до МЗС за коментарями, а не розповсюджувати російсько-білоруську терористичну пропаганду в інформаційному полі України!
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11.08.2021 11:23 Відповісти
Коментар МЗС України щодо виклику до МЗС Тимчасового повіреного у справах Республіки Білорусь в Україні

Опубліковано 10 серпня 2021 року о 14:51
БІЛОРУСЬ

Сьогодні до МЗС України був викликаний Тимчасовий повірений у справах Республіки Білорусь в Україні Кіріл Камишев, щоб висловити йому рішучий протест у зв'язку із низкою неприпустимих заяв Олександра Лукашенка під час вчорашньої прес-конференції.
Перш за все, білоруського дипломата застерегли, що висловлена О.Лукашенком готовність визнати російський суверенітет над тимчасово окупованим українським Кримом є рівнозначною співучасті у злочині Кремля проти територіальної цілісності і суверенітету України, з усіма пов'язаними міжнародно-правовими наслідками. Подібними заявами він порушує міжнародні зобов'язання Білорусі з дотримання норм і принципів міжнародного права.
Від білоруської сторони ми запросили пояснення стосовно слів О.Лукашенка, які можуть свідчити про все ж таки допуск білоруською стороною на свою територію самозваних «прокурорів» з тимчасово окупованого Луганська для допиту Романа Протасевича. У разі підтвердження, це суперечитиме раніше отриманій українською стороною офіційній відповіді від МЗС Білорусі, якою цей факт категорично заперечувався.
Як безвідповідальну і далеку від реалій пропаганду розцінюємо риторику О.Лукашенка щодо «переправки зброї» та підготовку Україною «бойовиків» для дій на території Білорусі. Очевидно це є продуктом штучно створеного кремлівськими пропагандистами в оточенні О.Лукашенка образу України як «ворожої» до Білорусі та білоруського народу, що абсолютно не відповідає дійсності. Фейками про зовнішні загрози державності Білорусі з боку України та інших Західних держав О.Лукашенко намагається виправдати свої репресивні методи і обмеження прав і свобод громадян Білорусі.
В Україні також звернули увагу на погрози О.Лукашенка «поставити на коліна» Україну, прикриваючись В.Путіним. Білоруському дипломатові вказали на те, що ці слова є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили. Путін не зміг поставити Україну на коліна, тому сподівання Лукашенко на нього є програшною ставкою.
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11.08.2021 11:44 Відповісти
Позиція МЗС у таких новинах має подаватись в тексті новини в стислому вигляді, внизу, а не окремими лінками незрозуміло де.
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11.08.2021 11:47 Відповісти
Все претензии к пресс службе МЗС. Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 4530
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11.08.2021 12:15 Відповісти
Тобто не МЗС повинно скликати прес конференцію і робити заяву, а ЗМІ повинно бігати за МЗС та смикати за рукав. Ігорь, коли здається, що ти досяг вершин своєї тупості, ти робиш зусилля і доводиш, що кордони твого ідіотизму неосяжні!
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11.08.2021 13:49 Відповісти
если перепечатать заявление Хасана ибн Насраллы - это тоже повод к закрытию?
и да - ниже написали - дай текст МЗС-а
новости на то и новости шо я могу почитать(прочитать) высеры как уважаемого Байдена, так и презренного Ким члена Ына Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 9802
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11.08.2021 11:23 Відповісти
Під час війни потрібно думати що розміщувати на своїх шпальтах! Якщо мізків немає, то потрібно закривати цю інфопомийку.
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11.08.2021 11:24 Відповісти
місків немає проєкти не гуд Европа з етеру зникає, левел лов и ваще йди до біса, мізки блін купи
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11.08.2021 11:30 Відповісти
ЗМІ це зброя під час війни, а редактори новин це такі самі оператори бойових модулів, тільки вплив новин та ЗМІ набагато більший ніж в бойового модуля. Якщо люди не вміють і не розуміють що і як їм потрібно робити то потрібно їх вчити або міняти на інших.
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11.08.2021 11:49 Відповісти
ну и че не судят Минстеця то? раз такие поцреоты шо аж лысый из Квартала плачет?
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11.08.2021 11:57 Відповісти
Балаболы балаблолят, уважаемый маркиз-карабас, а караван идет! Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 9304
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11.08.2021 10:47 Відповісти
Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 8073
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11.08.2021 11:01 Відповісти
Блазень буде мовчати бо боїться, що самопроголошений білоруський таракан розкаже про дзвінок Зюзі по вагнерівцях або опублікує запис їх розмови, яку диктатор точно записав.
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11.08.2021 11:00 Відповісти
В мене останнім часом відчуття , що на Європу нападе не Росія,а Білорусія. )))
А Росія буде спостерігати в стороні.
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11.08.2021 10:32 Відповісти
Буде як у нас на Домбасі, де воюють шахтьори і трактористи.
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11.08.2021 10:38 Відповісти
А где недружественные действия? В бредовых фантазиях усатого придурка?
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11.08.2021 10:33 Відповісти
Белокацапы подохренели Посольство Беларуси о вызове в МИД их главы: "Озабочены недружественными действиями Украины" - Цензор.НЕТ 2892
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11.08.2021 10:36 Відповісти
на адекватність луки розраховувати не можна
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11.08.2021 10:53 Відповісти
Юху Эр Яна(Украина)=Сна Мужа Сторона.А если вместе читать первые 2 слова -Юхары -Вверх,Высшая. ИндоПэриджан=ГрекоАнар(Рим с гербом Баку-3 огня)=Од(АзАта-уеЗДы,Азэр)ЭрБэйДжан поддерживает Вас в противостоянии с диктатором! Слава нам всем!
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11.08.2021 10:37 Відповісти
Сенатор ушел на процедуры кстати, так шо вы не в ту ветку попал.
и да - полезай.те в пещеру - предки же так жили и молились огню Кришны, да срамится имя егО ибо истинный бох - Митра, да спамится толчение егО Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 7156
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11.08.2021 10:48 Відповісти
Это для народа Украины, а не для тебе смитян варжапетян(арабохай).Не митра, а МИРТ(Омур Ата=Жизни отец) приносили в жертву Бакху(Баку)=Покровский собор,соответственно не митропалит, а миртоБалаОд(дите огня).Все время следите за другими? Идей нет?
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11.08.2021 11:00 Відповісти
мужик, одна ремарка, ок?
жертва - это что? это ты, раб, живое существо тупо убиваешь "во славу" воображаемого деда, или бабы "на небе"?
так ты либо поехавший, либо веропитек(тоже так же)
И всемогущее ссущество на небе - разве не может само себе принести на пожрать - хоть миллион животных или людей?
да неужели? тогда у тебя палата даже хуже чем у Сенатора нашего, больше процедур то Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 408
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11.08.2021 11:27 Відповісти
Лет 150 назад выражения шумер вообще не было.
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11.08.2021 11:47 Відповісти
зацени как я уделал горняка - он либо тролль либо просто веропитек Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 5586
выше комент то
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11.08.2021 11:28 Відповісти
Я правильно понимаю, что после подобных заявлений, посольство закрыто, а сотрудники высланы в родные белорусские болота?
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11.08.2021 10:40 Відповісти
Більшого ублюдка,чим лука,годі і шукати. Ну хіба що *****...
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11.08.2021 10:40 Відповісти
На следующих віборах в Белоруси Бульбафюрер Лукашеску наберет 98 %,типа повторит подвиг Николае Чаушеску Посольство Беларуси о вызове в МИД их главы: "Озабочены недружественными действиями Украины" - Цензор.НЕТ 399набравшему тоже 98 % за 4 дня до своей смерти...
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11.08.2021 10:44 Відповісти
а, вы уже вернулся? стоя пишете или как? судя по диагнозу, сидеть трудно посте 15-ти уколов то Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 3559
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11.08.2021 10:49 Відповісти
На самом деле Лукашеску сдал себя сам и Путлера в своей типа пресс-конференции...єто явка с повинной для ГААГИ... Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 9467
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11.08.2021 10:47 Відповісти
Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 4412 Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 8577два дебила єто сила
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11.08.2021 10:49 Відповісти
Лука просто шантажирует. Для нормализации надо прекратить вмешиваться во внутренние дела Беларуси, где происходят разборки между промосковским Лукой и промосковской псевдооппозицией. А других там и не может быть, поскольку как минимум 80% беларусов считают себя одним народом с московитами.
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11.08.2021 10:48 Відповісти
все правильно - но просто - кто же вмешивается то? ну, с наших то. пусть себе варятся лишь бы не майдан и цветочки поднести на поломанных ногах мусорам
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11.08.2021 10:51 Відповісти
Хтось ще купує хліб "Білоруський"?
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11.08.2021 10:48 Відповісти
Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 6020 Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 8349 Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 8349
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11.08.2021 10:52 Відповісти
Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 3609 Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 7036 зачем помогать двум Ослам и Баранам?
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11.08.2021 10:53 Відповісти
Вот на хрена украинцам чьи-то заботы , типа режима Луки ?

Все сми как подурели и про это пишут ( явно с пророссийскими корнями)
Может лучше все же писать о достижениях цивилизованных стран, чем о совковом мире????
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11.08.2021 10:52 Відповісти
США находятся в Фарватери событий , и после последних санкций , даже большие почитатели лукавого даже ломаного карандаша не продадут, - Все в доларах и на долары и все что хотят и дети все Там . И по этому Новости с США железобетонные и если Что , - То станут Крышкой .
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11.08.2021 10:53 Відповісти
Из Белоруссии бегут люди, зато усатый дебил орет на весь свет что его не любят... Тем что совсем уже мозг высох... Президент своим языком лепит такую уйню, что его слушаешь и думаешь - не дай боженька дожить до такого маразма... Неужели так керувать хочется до "всерачки" что готов на все?? Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 3181
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11.08.2021 10:53 Відповісти
Не будет "вякать" узурпатор против Украины, не будут вызывать на ковер временного поверенного в делах Беларуси в УкраинеИсточник: https://censor.net/ru/n3282068, в чем проблема, уважаемые? Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 6055
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11.08.2021 10:55 Відповісти
Та нехай "визнає". - Що це РЕАЛЬНО міняє для України? А от лукамор ще отримає вагон санкцій...
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11.08.2021 10:56 Відповісти
А высказывания и угрозы Лукашенка - это проявление дружбы и добрососедства. Верх цинизма . Сброд идиотов во главе с бульбашем.
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11.08.2021 10:58 Відповісти
БССР біла в совке крутім кольхозом Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 6612зато Советская Незалежная РЕСПУБЛИКА,а значит Государство.сегодня БелаРашка Смоленскеая область Путлера..,Лукашеску полетел в Москву...Путлер даст очередной миллиард долларов... для поддержания своего Говна... Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 8701
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11.08.2021 10:58 Відповісти
Маразматик старпер усатый в стремлении вылизать Путлеру очко за помощь в удержании трона готов на все, он продал свой народ и пихает сынка как может председатель... Х..йло по дешёвке за долги заберет бульбашей в свое стадо.. если те не взбунтуют конечно.. А лай маразматика это пример совкового правления... атавизм истории
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11.08.2021 11:19 Відповісти
..."стадо.. если те не взбунтуют"...

Знімуть кросівки, влізуть на лавку десь у малопоміному місці і бунтуватимуть, і бунтуватимуть аж до відбою о 22-гій.
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11.08.2021 13:49 Відповісти
Україні треба припинити купувати білоруські товари і диктатор приповзе на колінах, бо Україна друга після кацапії куди Білорусія експортує свої товари. Закрити кордон і ввести візи щоб фсбісти під виглядом туристів не шастали по Києву, та вислати з білоруського посольства всіх путінських шпіонів, залишити одного сторожа щоб відповідав на телефонні дзвінки. Білорусія вже офіційно стала на сторону росії і ордло, а тому до неї повинні застосовуватись такі самі заходи, як і до агресора та терориста. Для нормального президента країни безпека громадян понад усе. Але ж у нас Зе.
Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України" - Цензор.НЕТ 2218
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11.08.2021 11:23 Відповісти
лукашенко вообще с колес уже слетел,такой бред несет,пыталась прочесть,что он говорил,так в голову нормальному человеку такое даже не прийдет. Стал лукашенко марионеткой без мозгов,но считать Украину врагом-це вже занадто. и он еще угрожает свои войска к нам ввести,сколько людей в Беларуссии и сколько в Украине,ну конечноему московия "поможет" с людьми,а дальше что? Хочет сделать врагами нас и белоруссов и навязать им руссссский мир?
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11.08.2021 12:34 Відповісти
 
 