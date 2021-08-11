Посольство Білорусі про виклик до МЗС їхнього голови: "Стурбовані недружніми діями України"
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10 серпня відбулася зустріч тимчасового повіреного в справах Білорусі в Україні Кирила Камишева з директором другого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України Василем Зваричем.
Про це повідомила пресслужба посольства Білорусі в Києві, передає Цензор.НЕТ.
Дипломати обговорили українсько-білоруські відносини.
"На порушені українською стороною питання, в тому числі пов'язані з територіальною цілісністю України, дано вичерпні коментарі. До зовнішньополітичного відомства України була вкотре доведена глибока заклопотаність білоруської сторони недружніми діями України до Білорусі, які ведуть до кризи у відносинах між країнами", - заявили в посольстві Білорусі.
Камишева викликали в МЗС після заяв Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, на пресконференції 9 серпня. Дипломата попередили, що заява Лукашенка про готовність визнати російський суверенітет над тимчасово окупованим українським Кримом рівнозначна співучасті в злочині РФ проти територіальної цілісності та суверенітету України.
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А я вот хорошо помню, как наш Полшестой злобно так угрожал США и ЕС.
Как он требовал что-то там, ставил условия, выдвигал ультиматумы и шантажировал разворотом Украины в сторону Китая.
Я очень хорошо помню, как ди-джей Арахамия обещал разговоры Полшестого с Байденом на повышенных тонах и сокрушался отсутствием возможности шантажа мировых держав с помощью ядерного оружия.
Вчера Лукашенко открыто угрожал территориальной целостности Украины и открыто вмешивался в наши внутренние дела.
И что-то как-то тихо от наших угрожунов, молчат шантажеры наши, и шантажистки тоже. Ди-джеи притихли.
Теплой струйкой угрожают? Или как?
В чем причина подобного страха и молчания?
Юрий Бирюков
а Хламидия что - пусть бы себе крутил колеса и пластинки
Може краще ти закриєш своє смердюче хайло тваридло?
Опубліковано 10 серпня 2021 року о 14:51
БІЛОРУСЬ
Сьогодні до МЗС України був викликаний Тимчасовий повірений у справах Республіки Білорусь в Україні Кіріл Камишев, щоб висловити йому рішучий протест у зв'язку із низкою неприпустимих заяв Олександра Лукашенка під час вчорашньої прес-конференції.
Перш за все, білоруського дипломата застерегли, що висловлена О.Лукашенком готовність визнати російський суверенітет над тимчасово окупованим українським Кримом є рівнозначною співучасті у злочині Кремля проти територіальної цілісності і суверенітету України, з усіма пов'язаними міжнародно-правовими наслідками. Подібними заявами він порушує міжнародні зобов'язання Білорусі з дотримання норм і принципів міжнародного права.
Від білоруської сторони ми запросили пояснення стосовно слів О.Лукашенка, які можуть свідчити про все ж таки допуск білоруською стороною на свою територію самозваних «прокурорів» з тимчасово окупованого Луганська для допиту Романа Протасевича. У разі підтвердження, це суперечитиме раніше отриманій українською стороною офіційній відповіді від МЗС Білорусі, якою цей факт категорично заперечувався.
Як безвідповідальну і далеку від реалій пропаганду розцінюємо риторику О.Лукашенка щодо «переправки зброї» та підготовку Україною «бойовиків» для дій на території Білорусі. Очевидно це є продуктом штучно створеного кремлівськими пропагандистами в оточенні О.Лукашенка образу України як «ворожої» до Білорусі та білоруського народу, що абсолютно не відповідає дійсності. Фейками про зовнішні загрози державності Білорусі з боку України та інших Західних держав О.Лукашенко намагається виправдати свої репресивні методи і обмеження прав і свобод громадян Білорусі.
В Україні також звернули увагу на погрози О.Лукашенка «поставити на коліна» Україну, прикриваючись В.Путіним. Білоруському дипломатові вказали на те, що ці слова є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили. Путін не зміг поставити Україну на коліна, тому сподівання Лукашенко на нього є програшною ставкою.
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и да - ниже написали - дай текст МЗС-а
новости на то и новости шо я могу почитать(прочитать) высеры как уважаемого Байдена, так и презренного Ким члена Ына
А Росія буде спостерігати в стороні.
и да - полезай.те в пещеру - предки же так жили и молились огню Кришны, да срамится имя егО ибо истинный бох - Митра, да спамится толчение егО
жертва - это что? это ты, раб, живое существо тупо убиваешь "во славу" воображаемого деда, или бабы "на небе"?
так ты либо поехавший, либо веропитек(тоже так же)
И всемогущее ссущество на небе - разве не может само себе принести на пожрать - хоть миллион животных или людей?
да неужели? тогда у тебя палата даже хуже чем у Сенатора нашего, больше процедур то
выше комент то
Все сми как подурели и про это пишут ( явно с пророссийскими корнями)
Может лучше все же писать о достижениях цивилизованных стран, чем о совковом мире????
Знімуть кросівки, влізуть на лавку десь у малопоміному місці і бунтуватимуть, і бунтуватимуть аж до відбою о 22-гій.