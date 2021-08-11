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держборг (128) борг (328) кредит (587) Любченко Олексій (79)

Любченко про пікові виплати за держборгом: "Готуємося до вересня, але я бачу, що кошти є"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Любченко про пікові виплати за держборгом:

Україна у вересні безболісно проведе пікові виплати за державним боргом, кошти є, повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко.

"У липні ми зробили значний транш боргових платежів. Готуємося до вересня, але я бачу, що кошти є", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Любченко зазначив перевиконання плану з надходжень до дохідної частини держбюджету з боку Державної податкової служби, виконання розпису за доходами з боку Держмитслужби. "Запозичення здійснюються ефективно", - додав він.

"При тому що Україна виконала всі цільові орієнтири, які ставилися. З того, що в зоні моєї відповідальності, то Верховна Рада навіть прийняла в першому читанні законопроєкт про корпоративне управління. Це величезний крок вперед. Крім того, МВФ затвердив рішення про найбільший в історії розподіл СПЗ, з яких українська частина становить близько $ 2,7 млрд. Це, в тому числі, дозволить безболісно здійснити боргові виплати України у вересні 2021 року", - пояснив Любченко.

Також читайте: Марченко став на захист розкритикованої банками програми "5-7-9%": Держава підтримала бізнес під час карантину

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
А если бы зебилы понесли свои деньги по программе амнистии капиталов и заплатили за это 5% как завещал Данила Гетманцев по заветам главзебила, то денег на погашение долгов было бы еще больше Любченко о пиковых выплатах по госдолгу: "Готовимся к сентябрю, но я вижу, что средства есть" - Цензор.НЕТ 9248
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11.08.2021 10:37
+1
Ты капитал свой амнистировал? Только чесно скажи. Отнес деньги в банк и заплатил за это 5%? А? Не слишу Любченко про пікові виплати за держборгом: "Готуємося до вересня, але я бачу, що кошти є" - Цензор.НЕТ 8761
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11.08.2021 10:44
+1
Чекаємо на "укріплення" гривні до 26-25 грн на місяць, а потім неочікуване здорочання долара
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11.08.2021 11:06
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А если бы зебилы понесли свои деньги по программе амнистии капиталов и заплатили за это 5% как завещал Данила Гетманцев по заветам главзебила, то денег на погашение долгов было бы еще больше Любченко о пиковых выплатах по госдолгу: "Готовимся к сентябрю, но я вижу, что средства есть" - Цензор.НЕТ 9248
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11.08.2021 10:37 Відповісти
Ты капитал свой амнистировал? Только чесно скажи. Отнес деньги в банк и заплатил за это 5%? А? Не слишу Любченко про пікові виплати за держборгом: "Готуємося до вересня, але я бачу, що кошти є" - Цензор.НЕТ 8761
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11.08.2021 10:44 Відповісти
Так сказал Данила Гетманцев, авторитетный экономист и уважаемы политик, глава комитетов Рады по вопросам финансов. Да и вообще раз ты не хочешь поделиться деньгами с Украиной - значит ты ее не любишь!!!
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11.08.2021 10:49 Відповісти
Я не зебил, а о легализации своей "банки" задумался. Только я хочу через ОВДП за 2.5% налогов + прибыль от процентов ОВДП.
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11.08.2021 11:28 Відповісти
Круто вам, что есть что легализировать! Успехов и удачи
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11.08.2021 11:31 Відповісти
Реально есть. Все эти зарплаты долларами в конверте 90-х -- 2000-х. У меня там такие старые купюры, что я хочу их сдать, чтобы не иметь проблем в будущем хотя бы с качеством купюр. ОВДП от 1 млн. грн. Если не дотяну, гривнами доложу.
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11.08.2021 11:37 Відповісти
Ну раз на парад 5.5 ярдов есть, то и на госдолг найдется.
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11.08.2021 10:38 Відповісти
Чекаємо на "укріплення" гривні до 26-25 грн на місяць, а потім неочікуване здорочання долара
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11.08.2021 11:06 Відповісти
банкиры так и прогнозировали, август 26-27, сентябрь 30
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11.08.2021 11:18 Відповісти
Ну так це класика
Спочатку найобують експортерів та тих хто має подушечку чи під подушечкою, а потім їх же грошима покривають борги)
Отже я вгадав)
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11.08.2021 16:11 Відповісти
"Я віжу, што дюньгі єсть..." Це як? 🤔 Сидить перед купою бабла у Національному банку, чи біля общака зеленої шобли? Парадоксально ситуація - у наріду грошей нема від слова "зовсім", а у держави - є. У притомних країнах - багаті громадяни - баата держава. Висновок: держава неправильно перерозподіл є пошти, витискаючи їх з власних громадян до останнього. Це триватиме недовго. Шикувати за рахунок зубожілого населення довго не вдасться.
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11.08.2021 11:11 Відповісти
как то так по ходуЛюбченко про пікові виплати за держборгом: "Готуємося до вересня, але я бачу, що кошти є" - Цензор.НЕТ 7423
Любченко про пікові виплати за держборгом: "Готуємося до вересня, але я бачу, що кошти є" - Цензор.НЕТ 8015
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11.08.2021 11:13 Відповісти
А где анализ экономической ситуации,промпроизводство падает,рабочие места сокращаются,потребительские расходы снижаются,инвестиций нет,а из податковой и таможни деньги льются рекой,как такое возможно?
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11.08.2021 11:21 Відповісти
 
 