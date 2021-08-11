Відкриті школи, кінотеатри і музеї: Ляшко розповів про можливість ослаблення обмежень для вакцинованих від COVID-19

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не виключає введення ослаблення для вакцинованих від COVID-19 громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова МОЗ заявив в інтерв'ю "Українському радіо".

За словами Ляшка, навіть якщо в регіоні буде оголошено "червоний" рівень епідопасності, то МОЗ дозволить функціонувати певним закладам, наприклад школам, якщо колектив учителів буде вакциновано більше ніж на 80%.

"Також, можливо, до шкіл додамо кінотеатри, музеї, інші масові заходи. Для нас, медиків, важливо не допустити колапсу системи охорони здоров'я. Також економіка країни не повинна впасти, тому що від цього залежить фінансування зарплат медичних працівників, закупівля препаратів тощо", - наголосив міністр.

Ляшко додав, що в умовах карантину, коли всі будуть закриватися, для вакцинованих зможуть відкривати певні блага.

"Тому потрібно провакцинуватися, зробити колективний імунітет і забути про будь-які розподіли", - підсумував голова МОЗ.

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