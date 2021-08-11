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Відкриті школи, кінотеатри і музеї: Ляшко розповів про можливість ослаблення обмежень для вакцинованих від COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Відкриті школи, кінотеатри і музеї: Ляшко розповів про можливість ослаблення обмежень для вакцинованих від COVID-19

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не виключає введення ослаблення для вакцинованих від COVID-19 громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова МОЗ заявив в інтерв'ю "Українському радіо".

За словами Ляшка, навіть якщо в регіоні буде оголошено "червоний" рівень епідопасності, то МОЗ дозволить функціонувати певним закладам, наприклад школам, якщо колектив учителів буде вакциновано більше ніж на 80%.

"Також, можливо, до шкіл додамо кінотеатри, музеї, інші масові заходи. Для нас, медиків, важливо не допустити колапсу системи охорони здоров'я. Також економіка країни не повинна впасти, тому що від цього залежить фінансування зарплат медичних працівників, закупівля препаратів тощо", - наголосив міністр.

Ляшко додав, що в умовах карантину, коли всі будуть закриватися, для вакцинованих зможуть відкривати певні блага.

"Тому потрібно провакцинуватися, зробити колективний імунітет і забути про будь-які розподіли", - підсумував голова МОЗ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Система охорони здоров'я готова до напливу охочих вакцинуватися, - Ляшко
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60-70% новостей про 🦠👑. Как будто больше других тем нету 😡🤢😢. Куда катицца этот мир?
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11.08.2021 10:42 Відповісти
Тра щоб стадо боялися
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11.08.2021 10:55 Відповісти
Ляшко, коллективный иммунитет только среди 95 квартала может быть
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11.08.2021 10:42 Відповісти
Думаете они там друг друга тавой? Открытые школы, кинотеатры и музеи: Ляшко рассказал о возможности ослабления ограничений для вакцинированных от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3661
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11.08.2021 10:44 Відповісти
В США зафиксировали новый штамм коронавируса «Йота», уровень смертности от которого гораздо выше, чем от других штаммов.
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11.08.2021 10:52 Відповісти
В США зафиксировали новый штамм коронавируса «Йота», уровень смертности от которого гораздо выше,

Особенно среди жителей 105++...
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11.08.2021 11:25 Відповісти
....а мой совет прямо сейчас подумать о судьбе чиновников разных уровней после прогнозируемой их люстрации при работе в период карантина. всех
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11.08.2021 11:56 Відповісти
 
 