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Ремонт доріг: на проспекті Академіка Корольова в Києві частково обмежать рух транспорту до 19 вересня. СХЕМА
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
З 20:00 11 серпня до 19 вересня на проспекті Академіка Корольова частково обмежать рух транспорту.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомляє КК "Київавтодор".
"На проспекті починається середній ремонт. Покриття будуть оновлювати на ділянці від вул. Симиренка до вул. Булгакова.
У ніч на 12 серпня зніматимуть старе асфальтне покриття. Роботи виконають вночі, щоб менше впливати на трафік", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що під час робіт рух транспорту буде частково обмежено.
КК "Київавтодор" просить вибачення за незручності.
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показати весь коментар11.08.2021 10:56 Відповісти Мені подобається 0
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