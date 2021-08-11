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99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко

За останні три місяці в Україні на коронавірус хворіли в основному невакциновані громадяни.

Про це голова МОЗ Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю "Українському радіо", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми проаналізували кількість захворювань за останні 3 місяці й промоніторили те, скільки серед них провакцинованих однією дозою або тих, хто завершив повний курс щеплень. Серед усіх захворілих тільки 0,7% - люди, які були вакциновані і тільки 0,4% тих, які потрапили в стаціонар, а не в реанімаційні відділення", - зазначив міністр.

За його словами, необхідно вакцинуватися, щоб не боятися нової хвилі захворювань.

"Не потрібно нічого чекати. Потрібно зробити все можливе, щоб нова хвиля не наступила. Дотримуватися дистанції, носити маску, обробляти руки антисептиком, якщо відсутня вода. Ці правила допоможуть захиститися не тільки від коронавірусу, а й від інших респіраторних захворювань і кишкової групи інфекцій", - додав Ляшко.

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Топ коментарі
+4
Так у нас вакцинированных мало. Может быть, по-другому посмотреть: сколько заболевших среди вакцинированных (в процентах)?
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11.08.2021 11:00
+2
Всего один серьезный пациент с COVID в Израиле вакцинирован и моложе 60 лет - TV

Только один из 61 израильтянина, госпитализированного с COVID в тяжелом состоянии, является полностью вакцинированным лицом в возрасте до 60 лет, сообщил в воскресенье канал 12 News со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Согласно отчету, 24 человека из числа находящихся в тяжелом состоянии не вакцинированы, а 37 человек вакцинированы полностью. Одинокий серьезно больной, полностью вакцинированный человек в возрасте до 60 лет относился к возрастной группе 50-59 лет.
Ни один полностью вакцинированный человек в возрасте до 50 лет не находился в тяжелом состоянии.
Между тем, среди непривитых 14 человек в возрасте до 50 лет находились в тяжелом состоянии, двое из которых были моложе 40 лет.
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11.08.2021 11:23
+2
Вы, кацапы, конечно не верите! И совершенно здоровые жмуритесь от КОВИДа по 800 рыл в день 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4969
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11.08.2021 11:25
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Так у нас вакцинированных мало. Может быть, по-другому посмотреть: сколько заболевших среди вакцинированных (в процентах)?
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11.08.2021 11:00 Відповісти
Есть даже интереснее статистика - сколько УМЕРШИХ:

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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11.08.2021 11:08 Відповісти
В Италии побольше вацинированных -примерно 57% (цифра из статьи по ссылке), поэтому там такая статистика выглядит разумней.
Заметьте: 99% умерших не были полностью вакцинированы. Надо бы уточнить: в эти 99% входят те, кто сделал одну прививку из двух? Ведь даже одна прививка облегчает течение болезни, если все-таки заболеешь.
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11.08.2021 11:16 Відповісти
Достаточно определить, кто такие ПОЛНОСТЬЮ вакцинированные - это получившие полный курс прививок. Следовательно, НЕ полностью, это все, кто не входит в категорию "полностью". Это же Л-логика 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2280
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11.08.2021 11:18 Відповісти
"were not fully vaccinated", это как "не были полностью вакцинированы". Надо понимать "не были вакцинированы ни одной прививкой" или "не были вакцинированы двумя прививками"? Скорее, что имеет место быть второй случай, ибо в первом случае написали бы "were fully non-vactinated" (sorry my pure Englich).
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11.08.2021 11:25 Відповісти
Это проблемы твоего перевода 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3584
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11.08.2021 11:27 Відповісти
"полностью вакцинированные" вс "не полностью" это обычный пиар ход. вторая доза (через месяц?) чисто для закрепления реакции иммунитета, имхо. а если заболели (и померли) +- в месяц после вакцинации то там процент будет более реальным, а не 99.
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11.08.2021 12:31 Відповісти
Да шо ты с Италией этой носишься как с писаной торбой уже третий день, давай уже приводи статистику по другим странам.
За вчера в Италии +5,636 новый кейсов, у нас же +781. Или там тоже среди итальянцев много зебобиков и кацапов, которые тебе постоянно мерещатся ? 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6476
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11.08.2021 11:19 Відповісти
А что тебе не нравится в статистике из Италии? Она не верная? Или она ломает твоё мировоззрение?
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11.08.2021 11:21 Відповісти
В том то и дело, что она мне как бы вообще ни о чом не говорит. 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2425
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11.08.2021 11:25 Відповісти
Так с чего у тебя этот кипиш?
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11.08.2021 11:26 Відповісти
Явно меньше, чем среди невакцинированных. При том, что вакцинируют в первую очередь стариков, а у молодеди и детей ковид относительно реже выявляют.
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11.08.2021 11:16 Відповісти
Доктор Хавив, 13-ый канал Израиля @newsisrael13
, 5.08.21:
«95% тяжелых пациентов вакцинированы!»
"85-90% госпитализаций приходится на полностью вакцинированных людей!»
«Мы открываем все больше и больше отделений по борьбе с ковидом».
«Эффективность вакцин снижается и исчезает».
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11.08.2021 11:01 Відповісти
Я слышал похожую статистику по Массачусетсу.
Хотя это и совпадает с тем, что я ожидал, плюсовать рука не поднимается.
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11.08.2021 11:09 Відповісти
99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6538
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11.08.2021 11:23 Відповісти
А ссылку на авторитетный источник, конечно, дать слабО 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3365
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11.08.2021 11:12 Відповісти
newsisrael13 гугл
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11.08.2021 11:21 Відповісти
Слился? Шо ж ты такой неподготовленный на Цензор залез? 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8686
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11.08.2021 11:21 Відповісти
Ну ты, что не можешь это в гугле написать? Я видел в твиттере.
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11.08.2021 11:34 Відповісти
О! Твитер конечно очень достоверный источник 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4281
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11.08.2021 11:37 Відповісти
Вот-вот, Путлеру, Твиттер тоже не нравится.
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11.08.2021 11:40 Відповісти
для кацапов твиттер как раз тот бачок, с которого гони и заливают д@рьм@цо в головы инфантилов 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6370
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11.08.2021 11:41 Відповісти
Они тоже так говорят, только о Западе
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11.08.2021 11:44 Відповісти
Другими словами ты доказал, что то, что ты притащил с твиттера - полное д@рьм@ 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 684
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11.08.2021 11:45 Відповісти
Я так не думаю. Ведь ясно, что ты на зарплате. И я тебе, сегодня, сильно помог. Будь благодарен.
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11.08.2021 11:48 Відповісти
Ты никак не думаешь, если веришь в твиттер 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9263
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11.08.2021 11:50 Відповісти
Всего один серьезный пациент с COVID в Израиле вакцинирован и моложе 60 лет - TV

Только один из 61 израильтянина, госпитализированного с COVID в тяжелом состоянии, является полностью вакцинированным лицом в возрасте до 60 лет, сообщил в воскресенье канал 12 News со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Согласно отчету, 24 человека из числа находящихся в тяжелом состоянии не вакцинированы, а 37 человек вакцинированы полностью. Одинокий серьезно больной, полностью вакцинированный человек в возрасте до 60 лет относился к возрастной группе 50-59 лет.
Ни один полностью вакцинированный человек в возрасте до 50 лет не находился в тяжелом состоянии.
Между тем, среди непривитых 14 человек в возрасте до 50 лет находились в тяжелом состоянии, двое из которых были моложе 40 лет.
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11.08.2021 11:23 Відповісти
У нас статистика не репрезентативна, бо дуже мало привитих...
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11.08.2021 11:21 Відповісти
Привитые есть, они посчитаны и учтены. Чем эта статистика не статистика?
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11.08.2021 11:22 Відповісти
Вибірка надто мала...
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11.08.2021 12:10 Відповісти
Вполне достаточная.
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11.08.2021 12:16 Відповісти
Я вірю, що привиті хворіють значно менше і сам на днях іду колотися модерною (записався вже), але для більшої достовірності треба зробити дослідження коли у нас хоча б 10-15 млн. привиті будуть...
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11.08.2021 12:23 Відповісти
Эти исследования уже давно сделаны. В более проворных, в плане вакцинации, странах.
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11.08.2021 12:25 Відповісти
99,3% новых случаев коронавируса за последние три месяца были среди невакцинированных граждан,

Никто уже не верит в єти страшилки от МОЗ всех стран. Всемирная афера.
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11.08.2021 11:23 Відповісти
Вы, кацапы, конечно не верите! И совершенно здоровые жмуритесь от КОВИДа по 800 рыл в день 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4969
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11.08.2021 11:25 Відповісти
Роксолана не була русскаязичною, вона з Франківщини 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5838
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11.08.2021 12:10 Відповісти
99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2652

via Андрей Шор
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11.08.2021 11:24 Відповісти
Задолбала статистика в прессе, трудно понять, кто бредит, врач или журналом. Если за 3месяца только 0,7 процента заболевших вакцинированные, то сколько вакцинированных среди всех? В течение 3 месяцев это число изменилось во много раз, особенно полностью привитых, кто из них и какой период заражаться, сколько и в какой период попадали в больницы?!
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11.08.2021 11:44 Відповісти
А не смотри статистику в прессе. Смотри первоисточники 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6202 И есть статистика по другим странам, где процент вакцинированных намного выше - можешь сравнить... по первоисточникам. 99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6415
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11.08.2021 11:52 Відповісти
 
 