99,3% нових випадків коронавірусу за останні три місяці були серед невакцинованих громадян, - Ляшко
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За останні три місяці в Україні на коронавірус хворіли в основному невакциновані громадяни.
Про це голова МОЗ Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю "Українському радіо", інформує Цензор.НЕТ.
"Ми проаналізували кількість захворювань за останні 3 місяці й промоніторили те, скільки серед них провакцинованих однією дозою або тих, хто завершив повний курс щеплень. Серед усіх захворілих тільки 0,7% - люди, які були вакциновані і тільки 0,4% тих, які потрапили в стаціонар, а не в реанімаційні відділення", - зазначив міністр.
За його словами, необхідно вакцинуватися, щоб не боятися нової хвилі захворювань.
"Не потрібно нічого чекати. Потрібно зробити все можливе, щоб нова хвиля не наступила. Дотримуватися дистанції, носити маску, обробляти руки антисептиком, якщо відсутня вода. Ці правила допоможуть захиститися не тільки від коронавірусу, а й від інших респіраторних захворювань і кишкової групи інфекцій", - додав Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
Заметьте: 99% умерших не были полностью вакцинированы. Надо бы уточнить: в эти 99% входят те, кто сделал одну прививку из двух? Ведь даже одна прививка облегчает течение болезни, если все-таки заболеешь.
За вчера в Италии +5,636 новый кейсов, у нас же +781. Или там тоже среди итальянцев много зебобиков и кацапов, которые тебе постоянно мерещатся ?
, 5.08.21:
«95% тяжелых пациентов вакцинированы!»
"85-90% госпитализаций приходится на полностью вакцинированных людей!»
«Мы открываем все больше и больше отделений по борьбе с ковидом».
«Эффективность вакцин снижается и исчезает».
Хотя это и совпадает с тем, что я ожидал, плюсовать рука не поднимается.
Только один из 61 израильтянина, госпитализированного с COVID в тяжелом состоянии, является полностью вакцинированным лицом в возрасте до 60 лет, сообщил в воскресенье канал 12 News со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Согласно отчету, 24 человека из числа находящихся в тяжелом состоянии не вакцинированы, а 37 человек вакцинированы полностью. Одинокий серьезно больной, полностью вакцинированный человек в возрасте до 60 лет относился к возрастной группе 50-59 лет.
Ни один полностью вакцинированный человек в возрасте до 50 лет не находился в тяжелом состоянии.
Между тем, среди непривитых 14 человек в возрасте до 50 лет находились в тяжелом состоянии, двое из которых были моложе 40 лет.
Никто уже не верит в єти страшилки от МОЗ всех стран. Всемирная афера.
via Андрей Шор