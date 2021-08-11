У Німеччині невакциновані від коронавірусу повинні будуть пред'являти тести для відвідування кафе, кінотеатрів і торжеств
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У Німеччині запроваджують обов'язкове тестування для невакцинованих від коронавірусу людей. Норма набуває чинності з 23 серпня і буде діяти для відвідування різних закладів і заходів, що проходять у закритих приміщеннях.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.
Всі особи, які не повністю вакциновані або не перехворіли COVID в останні шість місяців, повинні надати або швидкий тест на антиген, термін дії якого становить 24 години, або ж ПЛР-тест, зроблений не більше 48 годин тому. Це правило не поширюється на дітей до 6 років і школярів.
Вакциновані особи повинні надавати тести для відвідування перукарень, косметичних салонів, фітнес-студій, проживання в готелях.
Також тести потрібні для відвідування лікарень, будинків для людей похилого віку, кафе, ресторанів і барів, кінотеатрів, заходів та урочистостей.
Будь ласка, зачекайте...
В соседних Нидерландах 100% всё бесплатно. Раньше было платно для тех, кому нужен тест, шоб ехать, но потом и их сделали бесплатными.