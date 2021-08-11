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У Німеччині невакциновані від коронавірусу повинні будуть пред'являти тести для відвідування кафе, кінотеатрів і торжеств

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

У Німеччині невакциновані від коронавірусу повинні будуть пред'являти тести для відвідування кафе, кінотеатрів і торжеств

У Німеччині запроваджують обов'язкове тестування для невакцинованих від коронавірусу людей. Норма набуває чинності з 23 серпня і буде діяти для відвідування різних закладів і заходів, що проходять у закритих приміщеннях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Всі особи, які не повністю вакциновані або не перехворіли COVID в останні шість місяців, повинні надати або швидкий тест на антиген, термін дії якого становить 24 години, або ж ПЛР-тест, зроблений не більше 48 годин тому. Це правило не поширюється на дітей до 6 років і школярів.

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Вакциновані особи повинні надавати тести для відвідування перукарень, косметичних салонів, фітнес-студій, проживання в готелях.

Також тести потрібні для відвідування лікарень, будинків для людей похилого віку, кафе, ресторанів і барів, кінотеатрів, заходів та урочистостей.
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Топ коментарі
+5
Вот вам и права человека В Германии невакцинированные от коронавируса должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств - Цензор.НЕТ 7539В Германии невакцинированные от коронавируса должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств - Цензор.НЕТ 3419В Германии невакцинированные от коронавируса должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств - Цензор.НЕТ 3419
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11.08.2021 11:28
+4
"в Германии невакцинированные от коронавируса должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств" - ВОПРОС: а с какой целью??? полностью вакцинированные товарищи таки переживают, что могут заразиться????
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11.08.2021 11:29
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Вот вам и права человека В Германии невакцинированные от коронавируса должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств - Цензор.НЕТ 7539В Германии невакцинированные от коронавируса должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств - Цензор.НЕТ 3419В Германии невакцинированные от коронавируса должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств - Цензор.НЕТ 3419
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11.08.2021 11:28 Відповісти
Скоро наверное шоб и малую нужду совершить тесты будут требовать ? В Германии невакцинированные от коронавируса должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств - Цензор.НЕТ 6632 А большую так вошэ В Германии невакцинированные от коронавируса должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств - Цензор.НЕТ 161
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11.08.2021 11:29 Відповісти
"в Германии невакцинированные от коронавируса должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств" - ВОПРОС: а с какой целью??? полностью вакцинированные товарищи таки переживают, что могут заразиться????
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11.08.2021 11:29 Відповісти
КОнечно переживают. Вакцинация не гарантирует от заболевания. Но на самом деле это сделано для того, чтоб дебилам было неудобно выходить из дома.
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11.08.2021 11:36 Відповісти
нет, просто подзаработать надо, через два месяца тесты будут платными
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11.08.2021 11:43 Відповісти
чтоб задолбать сркепонутых уже_не_бесплатными тестами и уменьшить нагрузку на медиков во время следующей волны.
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11.08.2021 12:30 Відповісти
"Антиваксерам и собакам вход воспрещен" В Германии невакцинированные от коронавируса должны будут предъявлять тесты для посещения кафе, кинотеатров и торжеств - Цензор.НЕТ 6523
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11.08.2021 11:30 Відповісти
и сколько стоит тест в Германии? А школьники не болеют ковидом?
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11.08.2021 11:30 Відповісти
Могу ошибаться, но вроде тесты бесплатные.

В соседних Нидерландах 100% всё бесплатно. Раньше было платно для тех, кому нужен тест, шоб ехать, но потом и их сделали бесплатными.
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11.08.2021 11:38 Відповісти
бесплатные до 11.10
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11.08.2021 11:43 Відповісти
если бесплатные тогда им легче.
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11.08.2021 11:51 Відповісти
За вакцинированных денюшки из бюджета пошли кому нужно, а за невакцинированных - неа.
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11.08.2021 11:58 Відповісти
Скажу тебе больше...те вакцинированные которые не помирают являются точно такими же разносчиками вируса как и не вакцинированные..
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11.08.2021 13:03 Відповісти
Так это вроде как уже с пол года так.
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11.08.2021 11:35 Відповісти
 
 