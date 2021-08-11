Висока летальність та активне поширення: вчені США попередили про небезпеку "йота"-штаму коронавірусу
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Штам коронавірусу "йота" демонструє високий рівень летальності серед хворих. Порівняно з іншими варіантами вірусу цей показник може збільшуватися на 82%.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти ICTV", про це йдеться в дослідженні фахівців Департаменту охорони здоров'я Нью-Йорка і Школи громадської охорони здоров'я імені Мейлмана Колумбійського університету.
Цю мутацію вірусу, яку також називають B.1.526, виявили в Нью-Йорку в листопаді 2020 року. Відтоді вона встигла поширитися на території 27 країн.
Згідно з інформацією вчених, у разі зараження саме штамом "йота" ймовірність смерті збільшується на 46% серед пацієнтів у віці 45-64 років, на 82% - серед людей 65-74 років, на 62% - серед громадян старше 75 років.
Крім того, він демонструє здатність більш активно поширюватися, швидкість його передачі на 15-25% вища, ніж у штамів, які були виявлені раніше.
У березні 2021 року штам "йота" додали до списку мутацій, які представляють інтерес ВООЗ. У ньому також є варіанти Альфа (британський), Бета (південноафриканський), Гамма (бразильський) і Дельта (індійський).
Будь ласка, зачекайте...
И на кладбище бегите
Занимайте лучшие места.
Ха-ха.
Ніяке активне вентилювання швл не допоможе. як і препарати розрідження крові. Тільки підключення до штучних легень (можливо я не коректно висловлююсь) де кров збагачується правильним гемоглобіном насиченим киснем (так розповідав лікарі бувший депутат Івасюк).
вы если в медицине не разбираетесь,то лучше не лезьте в эти дебри.
подобные тебе,выбрали клоуна во власть,потому как думать не в состоянии.
PS. я так смотрю на тех, кто без маски.
Оце духговно і скрєпно.
https://detaly.co.il/net-strategii-koronavirus-ne-udastsya-pobedit/
ВАЖНО: бюрократический "зеленый" паспорт оказывается полной бессмысленностью.
https://www.youtube.com/watch?v=_wK7-q6-4nE&t=16s&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%9A
мы думали, что с помощью вакцин мы решили проблему. Я тоже был убежден, что все закончилось, но вот пришла новая волна. Это удар по национальному и личному самолюбию, и это ставит нас в непривычное и нежелательное положение.
отож
Вообще похоже это запустили китаезы, чтобы все цивилизованные страны ослабели и легче было дерибанить ресурсы.
С 6:04 минуты
https://www.brighteon.com/76686ab5-b88d-4185-b4fb-9***********
То явну брехню викидають, то купа нестиковок в цифрах.
Хоча для чого правдоподібність. Стадо і так від страху любу дурню бере на віру.
Это уже реально локдаун и паралич всей экономики...
Либо вкид очередного фуфла...
45% смертности это уже трупы на улицах...как при легочной чуме
А журналюги подавать лапшу умеют
Обидно то, что он еще и более смертельный.
Остается надеяться, что следующий, более заразный штамм, будет менее смертельным
Это новая реальность, надо привыкать.
И надо прививаться - это увеличивает шансы выжить.
От каждого нового вида штамма ? Флаг в руки .
Флаг уже в руках, я привился.
Если будет высокая вероятность "залететь" с новым штаммом - привьюсь еще.
Это не проблема.
Привиться - это не проблема ,проблемы после .
Если не привиться - проблем не будет?
Для страны, в целом, выгодно, чтобы все были привиты. Меньше локдаунов и т.д.
Но отдельным хитро-сделанным, конечно, лучше, чтобы все вокруг привились, а они - нет.
И они надеются, что за это время серьезно не заболеют.
Вот только с уровнем вакцинации в стране ~10% - кому как повезет. Статистика вещь жестокая.
индивидуально и решать добровольно .
Для страны в целом и каждому из её граждан выгодно быть здоровыми ,
это прежде всего ,всё остальное на 35 месте .
Приятно ,что есть люди доверяющие нашей статистике .
Если в Израиле в среднем по стране 70% привиты, а в больницах в тяжелом состоянии 2% привитых - это же о чем-то говорит?
И в США в разных штатах, в зависимости от уровня вакцинации, очень сильно картина отличается. Где 30%-40% - плохо, где 50-60% - полегче.
А у нас 10%. Тут понятно чего ждать. Вопрос - когда.
В общем, наша статистика примерно соответствует мировой. Вполне достоверно выглядит.
Это в РФ и Беларуси серьезные отклонения
Это как производители компьютерных антивирусов распространяли вирусы, которые находит только их антивирус.
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.