УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4828 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
10 810 74
карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Висока летальність та активне поширення: вчені США попередили про небезпеку "йота"-штаму коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Висока летальність та активне поширення: вчені США попередили про небезпеку

Штам коронавірусу "йота" демонструє високий рівень летальності серед хворих. Порівняно з іншими варіантами вірусу цей показник може збільшуватися на 82%.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти ICTV", про це йдеться в дослідженні фахівців Департаменту охорони здоров'я Нью-Йорка і Школи громадської охорони здоров'я імені Мейлмана Колумбійського університету.

Цю мутацію вірусу, яку також називають B.1.526, виявили в Нью-Йорку в листопаді 2020 року. Відтоді вона встигла поширитися на території 27 країн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Дельта"-штам коронавірусу виявили в 142 країнах, - ВООЗ

Згідно з інформацією вчених, у разі зараження саме штамом "йота" ймовірність смерті збільшується на 46% серед пацієнтів у віці 45-64 років, на 82% - серед людей 65-74 років, на 62% - серед громадян старше 75 років.

Крім того, він демонструє здатність більш активно поширюватися, швидкість його передачі на 15-25% вища, ніж у штамів, які були виявлені раніше.

У березні 2021 року штам "йота" додали до списку мутацій, які представляють інтерес ВООЗ. У ньому також є варіанти Альфа (британський), Бета (південноафриканський), Гамма (бразильський) і Дельта (індійський).
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+13
***** штамм. Высокая летальность и активное распространение: ученые США предупредили об опасности "йота"-штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 3686
показати весь коментар
11.08.2021 11:49
+13
Ну всё, пепец! Закатываемся в простыню и ползём на кладбище.
показати весь коментар
11.08.2021 11:49
+13
то йота Высокая летальность и активное распространение: ученые США предупредили об опасности "йота"-штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 1585
Высокая летальность и активное распространение: ученые США предупредили об опасности "йота"-штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 1045
показати весь коментар
11.08.2021 11:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** штамм. Высокая летальность и активное распространение: ученые США предупредили об опасности "йота"-штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 3686
показати весь коментар
11.08.2021 11:49 Відповісти
то йота Высокая летальность и активное распространение: ученые США предупредили об опасности "йота"-штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 1585
Высокая летальность и активное распространение: ученые США предупредили об опасности "йота"-штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 1045
показати весь коментар
11.08.2021 11:49 Відповісти
То йота, то не йота. Высокая летальность и активное распространение: ученые США предупредили об опасности "йота"-штамма коронавируса - Цензор.НЕТ 2077
показати весь коментар
11.08.2021 11:51 Відповісти
как они уже заЙОПТАЛИ этой фигней!
показати весь коментар
11.08.2021 11:59 Відповісти
Я зараз лусну....
показати весь коментар
11.08.2021 11:49 Відповісти
Ну всё, пепец! Закатываемся в простыню и ползём на кладбище.
показати весь коментар
11.08.2021 11:49 Відповісти
Майки, трусики берите
И на кладбище бегите
Занимайте лучшие места.
Ха-ха. Висока летальність та активне поширення: вчені США попередили про небезпеку "йота"-штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 2886
показати весь коментар
11.08.2021 11:54 Відповісти
все уже продумано, тут же появится новый вирус, и нужно будет опять штрыкаться
показати весь коментар
11.08.2021 11:55 Відповісти
я тоже думал так,пока не попал в реанимацию с этой хренью.
показати весь коментар
11.08.2021 11:59 Відповісти
ковид это не болезнь,ковид-это катализатор. первое что является результатом его деятельности,это мощный всплеск иммунной системы,которая начинает вырабатывать огромное количество ненужных антител,дальше кровь сгущивается и тромбоз лёгких,инсульт,инфаркт...но в основном страдают лёгкие. и умирают дальше от удушья. я видел как умирают.
показати весь коментар
11.08.2021 12:24 Відповісти
задуха, як нам пояснювали американські і китайські вчені викликана не згущенням крові, а ураженням гемоглобіну. який тоді не може доставляти кисень до потрібних органів.
Ніяке активне вентилювання швл не допоможе. як і препарати розрідження крові. Тільки підключення до штучних легень (можливо я не коректно висловлююсь) де кров збагачується правильним гемоглобіном насиченим киснем (так розповідав лікарі бувший депутат Івасюк).
показати весь коментар
11.08.2021 14:54 Відповісти
У мене недавно знайома померла, 39 років. Більше місяця була під штучними легенями, кров збагачували, вводили у кому, але не врятували. 100% пораження легенів. До того цих апаратів всього декілька на всю Україну, і там тисячи євро на добу коштують расходні матеріали.
показати весь коментар
11.08.2021 15:05 Відповісти
отож бо що дорого. Але лікування окремих людей у зарубіжних клініках ще дорожче. Але ж держава оплачує.
показати весь коментар
11.08.2021 15:18 Відповісти
у меня было поражено 65% лёгких + тромбоэмболия,при этом гемоглобин был в норме.
вы если в медицине не разбираетесь,то лучше не лезьте в эти дебри.
показати весь коментар
11.08.2021 15:10 Відповісти
меньше слушайте дебилов. ещё раз повторяю,лёгкие тромбируются,именно поэтому нет поступления кислорода в организм. ибо через кисель,который забивает лёгкие,движения крови нет. а та часть кислорода которая ещё поступает,оказывается недостаточной. от этого и задышка и упадок сил. именно поэтому вводят препараты разжижающие кровь. мне к примеру в реанимации вводили АКТИЛИЗЕ. ввели 100 мл. потом трое суток лежал под гепарином,помимо остальных уколов и таблеток. и всё для того,чтобы убрать из лёгких тот злосчастный кисель тромбозный.
показати весь коментар
11.08.2021 15:25 Відповісти
той дебіл має докторську ступінь медицини. І не сам від себе це говорить, а цитує іноземних вчених
показати весь коментар
11.08.2021 15:28 Відповісти
але я так вже бачу, що істина вам не цікава.
показати весь коментар
11.08.2021 15:29 Відповісти
тебя не смущает,что статейка написана на отстойном ресурсе и даже не имеет ссылки на первоисточник?
подобные тебе,выбрали клоуна во власть,потому как думать не в состоянии.
показати весь коментар
11.08.2021 16:15 Відповісти
вы маску носили???
показати весь коментар
11.08.2021 21:57 Відповісти
в магазинах,в транспорте-обязательно. и до сих пор ношу,хотя на меня многие смотрят как на идиота.
показати весь коментар
11.08.2021 22:23 Відповісти
есть мысли, где вы заразились?
PS. я так смотрю на тех, кто без маски.
показати весь коментар
11.08.2021 22:29 Відповісти
Ну, фсё... теперь я точно умру. Правда, пока что неизвестна дата, даже приблизительно. Потому, ничего менять не стану: главные витамины- синий Кэмэл и 200 грамм водочки ежедневно. Хотя! Вероятна смена водочки на самогон. Но, на этом- всё!
показати весь коментар
11.08.2021 11:54 Відповісти
Висока летальність та активне поширення: вчені США попередили про небезпеку "йота"-штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 3772
показати весь коментар
11.08.2021 12:16 Відповісти
Почему сало на заднем плане? Непорядок!
показати весь коментар
11.08.2021 15:46 Відповісти
Я шось сала не бачу.
показати весь коментар
11.08.2021 16:57 Відповісти
Так и я не бачу, но оно точно там - десь за кадром.
показати весь коментар
11.08.2021 17:24 Відповісти
Краще бояра та скломий із квашеною капустою або однією ірискою на трьох.
Оце духговно і скрєпно.
показати весь коментар
11.08.2021 12:17 Відповісти
Меня не интересует "духговно і скрєпно"(с). Меня интересует эффективность. И всё.
показати весь коментар
11.08.2021 12:18 Відповісти
Пийте більше. Це "корисно".
показати весь коментар
11.08.2021 12:23 Відповісти
У меня свои нормы. Проверенные временем.
показати весь коментар
11.08.2021 12:28 Відповісти
Ну есть ли такие наивные, которые верят, что это когда-нибудь закончится? А главное - зачем это заканчивать? Ведь это власть.
показати весь коментар
11.08.2021 11:56 Відповісти
азы букі вєді глаголъ добро...токмо іже акі пакі...
показати весь коментар
11.08.2021 11:56 Відповісти
Да-да, они намекают на иже херувимо. Это ж ясно!
показати весь коментар
11.08.2021 11:57 Відповісти
Так-так, до останньої літери Z ще не близько
показати весь коментар
11.08.2021 12:00 Відповісти
«Нет стратегии - коронавирус не удастся победить»
https://detaly.co.il/net-strategii-koronavirus-ne-udastsya-pobedit/

ВАЖНО: бюрократический "зеленый" паспорт оказывается полной бессмысленностью.
показати весь коментар
11.08.2021 11:57 Відповісти
Предполагалось, что вакцинация предотвращает инфекцию и заражение, и поэтому мы можем разрешить массовые собрания в открытых или закрытых помещениях. Кроме того, это было стимулом для вакцинации. Теперь мы видим, что эти усилия по предотвращению распространения инфекции оправданы в меньшей степени, потому что вакцинированные люди заражаются и могут быть заразными

Висока летальність та активне поширення: вчені США попередили про небезпеку "йота"-штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 7077
показати весь коментар
11.08.2021 12:07 Відповісти
Без 1 минуты 12:00
https://www.youtube.com/watch?v=_wK7-q6-4nE&t=16s&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%9A
показати весь коментар
11.08.2021 14:06 Відповісти
Ну вот уже в Израиле до некоторых начало доходить.

мы думали, что с помощью вакцин мы решили проблему. Я тоже был убежден, что все закончилось, но вот пришла новая волна. Это удар по национальному и личному самолюбию, и это ставит нас в непривычное и нежелательное положение.

отож
показати весь коментар
11.08.2021 12:03 Відповісти
как говорят французы,если вас насилуют и помощи нет.то расслабтесь и получайте удовольствие.)
показати весь коментар
11.08.2021 15:13 Відповісти
евреи идиоты. Многим тут с самого начала было понятно, что ничего вакцинами так просто не решить...
показати весь коментар
11.08.2021 21:58 Відповісти
Что-то вероятность уже полтора года увеличивается, и никак увеличиться не может.
показати весь коментар
11.08.2021 12:04 Відповісти
Дельта ещё не отработана. Есть потенциал поднять волну. Козырь берегут.
показати весь коментар
11.08.2021 12:09 Відповісти
Понеслась... Алфавита хоть хватит?
показати весь коментар
11.08.2021 12:13 Відповісти
Созвездия потом пойдут
показати весь коментар
11.08.2021 12:23 Відповісти
Например: Кассиопеи, Альфа-Центавра, Аденома Простаты...
показати весь коментар
11.08.2021 15:50 Відповісти
Каждые 2-3 месяца фабрики выпускают новый штамм. 😈😈😈 Нас на Земле слишком много развелось.
показати весь коментар
11.08.2021 12:24 Відповісти
Как же быстро удалили мой комментарий о том, что хотят проредить население планеты! Теперь после этого я убежден, что богачи-выродки уничтожают население планеты до определенного количества. Висока летальність та активне поширення: вчені США попередили про небезпеку "йота"-штаму коронавірусу - Цензор.НЕТ 231
показати весь коментар
11.08.2021 13:05 Відповісти
Если не вирусом, то укольчиками.

Вообще похоже это запустили китаезы, чтобы все цивилизованные страны ослабели и легче было дерибанить ресурсы.
показати весь коментар
11.08.2021 14:02 Відповісти
Вирус - повод, Китай - громоотвод.
С 6:04 минуты
https://www.brighteon.com/76686ab5-b88d-4185-b4fb-9***********
показати весь коментар
11.08.2021 14:14 Відповісти
Зовсім вже з фантазією вже погано у відповідальних за ковідопараною.
То явну брехню викидають, то купа нестиковок в цифрах.
Хоча для чого правдоподібність. Стадо і так від страху любу дурню бере на віру.
показати весь коментар
11.08.2021 13:18 Відповісти
Ёпрст!
показати весь коментар
11.08.2021 14:10 Відповісти
Эти уроды таки шото придумают...если 45% смертности ...то это уже реально жопа...
Это уже реально локдаун и паралич всей экономики...
Либо вкид очередного фуфла...
45% смертности это уже трупы на улицах...как при легочной чуме
показати весь коментар
11.08.2021 14:15 Відповісти
не 45% смертности, а на 45% больше. То есть было условно 2-3 смерти на 100 заболевших человек, станет 4-5 смертей.
показати весь коментар
11.08.2021 15:11 Відповісти
А лапша подается потребителю как 45% смертности...и далее паника страх со всеми последствиями...
А журналюги подавать лапшу умеют
показати весь коментар
11.08.2021 15:21 Відповісти
То, что появляются разные штаммы, но распространение получают самые заразные - это не удивительно.
Обидно то, что он еще и более смертельный.
Остается надеяться, что следующий, более заразный штамм, будет менее смертельным
Это новая реальность, надо привыкать.
И надо прививаться - это увеличивает шансы выжить.
показати весь коментар
11.08.2021 14:32 Відповісти
" И надо прививаться ..."
От каждого нового вида штамма ? Флаг в руки .
показати весь коментар
11.08.2021 15:21 Відповісти
Прививки работают и против новых штаммов, только чуть хуже.
Флаг уже в руках, я привился.
Если будет высокая вероятность "залететь" с новым штаммом - привьюсь еще.
Это не проблема.
показати весь коментар
11.08.2021 16:16 Відповісти
Отнюдь не чуть ,гугл в помощь .
Привиться - это не проблема ,проблемы после .
показати весь коментар
11.08.2021 16:57 Відповісти
Насколько мое "чуть" отличается от вашего "не чуть"?
Если не привиться - проблем не будет?
Для страны, в целом, выгодно, чтобы все были привиты. Меньше локдаунов и т.д.
Но отдельным хитро-сделанным, конечно, лучше, чтобы все вокруг привились, а они - нет.
И они надеются, что за это время серьезно не заболеют.
Вот только с уровнем вакцинации в стране ~10% - кому как повезет. Статистика вещь жестокая.
показати весь коментар
11.08.2021 17:46 Відповісти
Я думаю ,что это та ситуация в которой каждый должен мыслить
индивидуально и решать добровольно .
Для страны в целом и каждому из её граждан выгодно быть здоровыми ,
это прежде всего ,всё остальное на 35 месте .
Приятно ,что есть люди доверяющие нашей статистике .
показати весь коментар
11.08.2021 18:37 Відповісти
Ну вы же гуглом пользоваться умеете
Если в Израиле в среднем по стране 70% привиты, а в больницах в тяжелом состоянии 2% привитых - это же о чем-то говорит?
И в США в разных штатах, в зависимости от уровня вакцинации, очень сильно картина отличается. Где 30%-40% - плохо, где 50-60% - полегче.
А у нас 10%. Тут понятно чего ждать. Вопрос - когда.
В общем, наша статистика примерно соответствует мировой. Вполне достоверно выглядит.
Это в РФ и Беларуси серьезные отклонения
показати весь коментар
11.08.2021 19:52 Відповісти
Что то слишком быстро начали выводить новые штаммы!
Это как производители компьютерных антивирусов распространяли вирусы, которые находит только их антивирус.
показати весь коментар
11.08.2021 15:00 Відповісти
прийнянтна аналогія. є підозра, що потихеньку випускають різні модифікації вірусів - занадто відрізняється картина перетіку хвороби. у природі ніби такого не було.
показати весь коментар
11.08.2021 15:25 Відповісти
Сегодня каждый фельдшер будет радёхонек попилить бабки. Такой глобальный случай по распилу бабла и - не воспользоваться - преступление!
показати весь коментар
11.08.2021 15:56 Відповісти
ОБЬЯСНЕНИЯ ВИРУСОЛОГОВ НА ПРИВИВКУ COVID-19. Сама по себе прививка не страшна, а страшны последствия поведения иммунной системы после привития. Дело в том, что прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен. Он усыпает. И поэтому, когда вирус мутирует, нужно опять прививаться. ТОЕСТЬ вас посадят,,,, на иглу,,,, как наркомана. Есть прививка, организм живёт. Нет прививки, то любой вирус вас уничтожит. А прививка действует от шести до девяти месяцев. Именно от вируса разновидностей сезонного гриппа. Вам каждый опасный сезон, когда произошла очередная вспышка нужно бежать и прививаться по новой. Ваша имунка всю ответственность и борьбу за вашу жизнь перебросила на плечи прививки. Вот где ловушка. И сейчас вам сделают 2 прививки бесплатно. А вот через год, когда вспыхнет новый вирус, а он вспыхнет непременно. Так как каждый год весной и осенью вирусы гриппа возобновятся и мутируют.
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
показати весь коментар
11.08.2021 16:54 Відповісти
Лекарство никто и не думает разрабатывать, просто впариваешь каждые пол года новую вакцину и так до бесконечности...
показати весь коментар
11.08.2021 17:49 Відповісти
А Zeta буде?
показати весь коментар
11.08.2021 22:57 Відповісти
 
 