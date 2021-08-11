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Я за розкриття персональних даних зі сплати податків. Коли суспільство побачить, хто скільки платить - відбудеться зміна парадигми, - Любченко
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Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко виступає за розкриття персональних даних зі сплати податків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"У нас відбулася децентралізація, сформувалося 1,4 тис. громад. І це опорні суб'єкти для трансформації соціального договору. Ось я за розкриття персональних даних зі сплати податків. Це точно спрацює", - сказав
"Коли суспільство побачить, хто скільки платить податків, відбудеться зміна парадигми", - додав Любченко.
Топ коментарі
+10 Alex Kyiv
показати весь коментар11.08.2021 12:15
+10 AbOriginal_UA
показати весь коментар11.08.2021 12:34
+9 vadym sestritsyn
показати весь коментар11.08.2021 12:18
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Навіть тут у коментах скільки вилазить нащадків Шарікова - "одни барыги спекулируют, другие шибко вумные в интернете дрочат и бабло лопатой гребут, а я тут мешки на складе тягаю, бухать не за шо! ещё и доча 13-летняя залетела, за какие шиши аборт делать? в хате тараканы и клопы, а они там евроремонты делают! у, суки! всех перевешать, всё отнять, поделить и пробухать!!!"
контролироватьграбить, а не чтобы вы его!
Нас на роботі, до речі, постійно попереджають - будьте обережні, не дуже афішуйте свою сферу роботи. Бо зараз розвелося бикоти, яка нічого не вміє і не бажає робити, окрім відчавлювати у тих, хто вміє і бажає гідно заробляти. Як там в іграшці Bioshock - "человек создаёт, паразит спрашивает - где моя доля?"
А тепер паразитам достатньо відкрити базу даних і вибрати з неї тих, у кого можна затребувати "своє босяцьке".
Але! При цьому бойові стовбури населенню - зась! Рабам не можна. Викликайте поліцію, вона допоможе (але це не точно).
Ти вже казав пів року назад на пердачі у Савіка Шустера ,що з завтрашнього дня на митниці будуть відбуватись приголомшливі зміни по збору податків в дербюджет України
Ну і де прокращення накрилось зеленим влагаліщем?