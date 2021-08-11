УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4828 відвідувачів онлайн
Новини ЕкономікаСуспільство
2 423 23
податки (1491) захист персональних даних (34) Любченко Олексій (79)

Я за розкриття персональних даних зі сплати податків. Коли суспільство побачить, хто скільки платить - відбудеться зміна парадигми, - Любченко

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Я за розкриття персональних даних зі сплати податків. Коли суспільство побачить, хто скільки платить - відбудеться зміна парадигми, - Любченко

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко виступає за розкриття персональних даних зі сплати податків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"У нас відбулася децентралізація, сформувалося 1,4 тис. громад. І це опорні суб'єкти для трансформації соціального договору. Ось я за розкриття персональних даних зі сплати податків. Це точно спрацює", - сказав

"Коли суспільство побачить, хто скільки платить податків, відбудеться зміна парадигми", - додав Любченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таргетування інфляції в "книжковому варіанті" в Україні не працює: економіка потребує обігових коштів, - Любченко

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Решили вообще рай для бандюков сделать - еще одну базу им открыть? Мудаки, не все живут за трехметровыми заборами в закрытых городках с круглосуточной охраной!
показати весь коментар
11.08.2021 12:15
+10
Лёха, расскажи лучше за какие налоги ты, будучи налоговиком, на своего 18-ти летнего сына записал квартиру и тачку на 300 тыс. у.е. ???
показати весь коментар
11.08.2021 12:34
+9
Сколько там КВАРТАЛ платит. Парадигма ты наша))))
показати весь коментар
11.08.2021 12:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Смена парадигмы произойдет тогда, когда "общество увидит", что платят все, без исключений!
показати весь коментар
11.08.2021 12:12 Відповісти
По прогрессивным ставкам.
показати весь коментар
11.08.2021 12:19 Відповісти
Таке вже було-більшість працюючих мали мінімальну зарплату починаючи від двірника і включно до генерального директора.Не треба знову наступати на ці граблі.
показати весь коментар
11.08.2021 12:28 Відповісти
Ось й включили піар Любченка - генія скруток у податковій ШАПКОКРАДА, та майбутнього прем"єра на осінню піаркомпанію вови...
показати весь коментар
11.08.2021 12:54 Відповісти
Можно ли возврат НДС рассматривать как уплату налогов?
показати весь коментар
11.08.2021 12:15 Відповісти
Смена мышления точно произойдет. Если по каждому нытику ты сможешь увидеть баланс уплаченных налогов и полученного государственного "бесплатного".
показати весь коментар
11.08.2021 12:15 Відповісти
Решили вообще рай для бандюков сделать - еще одну базу им открыть? Мудаки, не все живут за трехметровыми заборами в закрытых городках с круглосуточной охраной!
показати весь коментар
11.08.2021 12:15 Відповісти
Ага. І без того постійно новини про бандюганські напади на малий бізнес та ІТ.
Навіть тут у коментах скільки вилазить нащадків Шарікова - "одни барыги спекулируют, другие шибко вумные в интернете дрочат и бабло лопатой гребут, а я тут мешки на складе тягаю, бухать не за шо! ещё и доча 13-летняя залетела, за какие шиши аборт делать? в хате тараканы и клопы, а они там евроремонты делают! у, суки! всех перевешать, всё отнять, поделить и пробухать!!!"
показати весь коментар
11.08.2021 12:36 Відповісти
даремно переживаєте - хто сплатить всі податки без мінімізації, то бандюкам там брати вже нічого. Бо все після сплати тратиться на поточні потреби.
показати весь коментар
11.08.2021 14:16 Відповісти
Сколько там КВАРТАЛ платит. Парадигма ты наша))))
показати весь коментар
11.08.2021 12:18 Відповісти
Ахметов, Беня и др. олигархи дожны платить 60% подоходный налог как это делают милиардеры в ЕС. Что толку если они платили как я 12,5 % с моих 4-10 000 гривен.
показати весь коментар
11.08.2021 12:18 Відповісти
Тоді сонце впаде на землю, і настане кінець світу. Нувориші - клептомани в Україні можуть спати спокійно. При будь якій владі.
показати весь коментар
11.08.2021 12:52 Відповісти
Добра думка..Почніть спешу із великих платників податків..Там мінімізація найбільша..Там і люди підтягнуться))
показати весь коментар
11.08.2021 12:19 Відповісти
Такая мелочь ,как права человека.это не помещается в зеленую парадигму.Если я не могу доверить конфиденциальные данные госструктуре - ждите теневую страну и экономику.
показати весь коментар
11.08.2021 12:21 Відповісти
Если по уму - люди должны сами платить все налоги. Вот когда они увидят, что у них берут половину заработанных денег - возможно и начнут требовать отчета.
показати весь коментар
11.08.2021 12:21 Відповісти
сначала пусть каждый чинуша,отчитается за бабло,за которое он построил 5 домов,в том числе и за границей,а так же его неработающие родственники.
показати весь коментар
11.08.2021 12:28 Відповісти
Налоги платят те,кто работает в частном бизнесе,госслужащие налоги едят, их нужно контролировать на соответствие их доходов их уровню жизни и имеющегося имущества.
показати весь коментар
11.08.2021 12:30 Відповісти
Лёха, расскажи лучше за какие налоги ты, будучи налоговиком, на своего 18-ти летнего сына записал квартиру и тачку на 300 тыс. у.е. ???
показати весь коментар
11.08.2021 12:34 Відповісти
Та вы не поняли: он хочет вас контролировать грабить, а не чтобы вы его!
показати весь коментар
11.08.2021 12:44 Відповісти
Збсь. Геніальна ідея. Багато чотких пацанчиків скажуть велетенське спасибі.
Нас на роботі, до речі, постійно попереджають - будьте обережні, не дуже афішуйте свою сферу роботи. Бо зараз розвелося бикоти, яка нічого не вміє і не бажає робити, окрім відчавлювати у тих, хто вміє і бажає гідно заробляти. Як там в іграшці Bioshock - "человек создаёт, паразит спрашивает - где моя доля?"
А тепер паразитам достатньо відкрити базу даних і вибрати з неї тих, у кого можна затребувати "своє босяцьке".
Але! При цьому бойові стовбури населенню - зась! Рабам не можна. Викликайте поліцію, вона допоможе (але це не точно).
показати весь коментар
11.08.2021 13:18 Відповісти
Зелений брехун!!!
Ти вже казав пів року назад на пердачі у Савіка Шустера ,що з завтрашнього дня на митниці будуть відбуватись приголомшливі зміни по збору податків в дербюджет України Я за розкриття персональних даних зі сплати податків. Коли суспільство побачить, хто скільки платить - відбудеться зміна парадигми, - Любченко - Цензор.НЕТ 5265
Ну і де прокращення накрилось зеленим влагаліщем?
показати весь коментар
11.08.2021 14:19 Відповісти
Я за публичность данных, куда тратятся деньги налогоплательщиков!
показати весь коментар
11.08.2021 14:55 Відповісти
А как же Конституция и соблюдение прав человека или для Любченко Конституция не указ?
показати весь коментар
11.08.2021 17:53 Відповісти
 
 