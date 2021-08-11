За добу від коронавірусу в Києві померли три людини, зафіксовано 186 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 186 хворих COVID-19. Три людини померли.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт мера Києва Віталія Кличка.

"186 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Три людини померли. Усього з початку пандемії в Києві - 5250 летальних випадків. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 220 560", - повідомив Кличко.

Захворіли 105 жінок у віці від 20 до 93 років, 72 чоловіки у віці від 21 до 88 років. А також 4 дівчинки від 5 до 17 років і 5 хлопчиків від 6 до 16 років.

У лікарні столиці госпіталізували 42 хворих на коронавірус. А також 25 осіб із підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали за минулу добу 633 людини. Усього коронавірус подолали 212 798 жителів столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському районі - 47, у Дарницькому - 39 і в Святошинському районі - 25 випадків", - зазначив Кличко.