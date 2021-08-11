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Лікар-інфекціоніст Крамарьов про смерть киянки від COVID-19 після вакцинації препаратом Moderna: Тут збіг обставин

Новини Цензор.НЕТ Події Здоров'я

Лікар-інфекціоніст Крамарьов про смерть киянки від COVID-19 після вакцинації препаратом Moderna: Тут збіг обставин

У Києві жінка померла від коронавірусної хвороби після щеплення першою дозою препаратом Moderna, бо минуло занадто мало часу після вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в коментарі Obozrevatel висловив лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук і професор Сергій Крамарьов.

"По-перше, ефект від вакцини, тобто максимальний захист, настає приблизно через два тижні після введення дози. У цієї жінки, наскільки знаю, минуло менше днів, ніж 14", - зазначив він.

Також, за словами Крамарьова, одне щеплення захищає від коронавірусу тільки наполовину порівняно з обома введеними дозами.

"Тому це також фактор, який міг сприяти, що вона так тяжко захворіла. Тут збіг обставин", - припустив медик.

Також читайте: Киянка, яка повернулася з Туреччини, померла від COVID-19 через кілька днів після вакцинації першою дозою Moderna

Остаточні висновки про причини летального результату надасть професійна експертиза.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
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11.08.2021 12:34
+5
просто не повезло, но скоро ее повезут.
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11.08.2021 12:47
+4
Ізраїльтян не захистила навіть потрійна доза
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11.08.2021 13:44
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11.08.2021 12:34 Відповісти
просто не повезло. повезет в другой раз
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11.08.2021 12:46 Відповісти
просто не повезло, но скоро ее повезут.
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11.08.2021 12:47 Відповісти
Хохмач.иди в Камеди Каб кацапский там обожают циников некрофилов. Не вижу повода для гнилого юморка..по поводу смерти женщины
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11.08.2021 15:36 Відповісти
Женщина отдохнула в Турции, набралась сил , подхватила ,, дельту" - приехала домой и умерла , печально )
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11.08.2021 12:36 Відповісти
перед смертью не налижешься, хоть в Турции и олинклюзив...
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11.08.2021 12:47 Відповісти
Увидеть Париж Турцию и умереть. (с)
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11.08.2021 12:47 Відповісти
Ну конечно - виноваты обстоятельства, а не люди. Только, зарплату и премию получают люди, а не обстоятельства. Теперь, накажите за эту смерть обстоятельства.
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11.08.2021 12:39 Відповісти
Предлагаешь запретить турецкие помидоры импортировать? Лікар-інфекціоніст Крамарьов про смерть киянки від COVID-19 після вакцинації препаратом Moderna: Тут збіг обставин - Цензор.НЕТ 1250
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11.08.2021 12:56 Відповісти
Также, по словам Крамарева, одна прививка защищает от коронавируса только наполовину по сравнению с обеими введенными дозами. Источник: https://censor.net/ru/n3282106\\\\\\\\

Нобелевка по математике этому господинчику - Фффф - студию!(играет тошномузыка, все пьют Новичок, кроме Якубовича)))
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11.08.2021 12:47 Відповісти
ДОСТАТОЧНО ОДНОЙ ТАБЛЕТКИ.
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11.08.2021 12:53 Відповісти
ну да, Сенатору тут местному достаточно.
а если вы за вирус то - УМЕНЯБРАТТАКУМЕР(шутка, мэм)
да вот вчера читал - китайцы нашли лекарство, начали выпуск - новость вроде от февраля 20-го

и чота дальше не слышно
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11.08.2021 12:59 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ПОМЕРЛІЙ.
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11.08.2021 12:53 Відповісти
Аллаху слава, идет в ад она, не верила в Птулхумулху.
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11.08.2021 13:00 Відповісти
Первого августа женщина вернулась с отдыха в Турции, а 5-го вакцинировалась первой дозой препарата Moderna. В тот же день у нее проявились первые симптомы коронавируса.
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11.08.2021 13:15 Відповісти
В Україні 714 тис. осіб вакцинували незареєстрованим препаратом Moderna
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11.08.2021 13:18 Відповісти
Для особливо обдарованих антиваксів які під час уроків біології "щепилися" за рогом в підворотні нагадаю що вакцина це "легке зараження вірусом" яке так сама вприває на імунітет як справжній. Відмінність тільки в тому що справжній множиться, з вакцини же "замінник" не збільшується в числі. Але тим не менш на час до отримання імунної відповіді на збудник імунітет буде ослаблений до цього збудника. І в разі контакту з життєздатним збудником шанс захворіти навіть вище ніж для невакцинованим. Ось тому після щеплення тиждень два і треба максимально уникати можливих контактів з вірусом. Після же двох тижнів імунітет вже "тренований" і щеплення вже починає "захищати".
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11.08.2021 13:25 Відповісти
Ізраїльтян не захистила навіть потрійна доза
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11.08.2021 13:44 Відповісти
і не захистить
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11.08.2021 14:12 Відповісти
заявляти, що організм здорової людини зовсім не знайомий з коронавірусом - неправда. Адже коронавірусами викликані більшість ОРВІ в минулому і тепер. або не називайте ковід19 коронавірусом. А отже в більшості людей ковід19 не проходить з тяжким перебігом. Як і грип. Але, на жаль, частина людей, особливо старшого віку, що мають купу хронічних захворювань, все ж попадають в реанімацію. А там - як повезе.
В дітей же формула гемоглобіну трішки відрізняється від гемоглобіну дорослих і їм вірус, що діє на гемоглобін і визиває задуху, взагалі не страшний. А от відносно "штаму" дельта - я не знаю. Може він діє зовсім на інші системи організму. І через те можливі захворювання і малолітніх. Принаймні десь звучала така офіційна інфа.
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11.08.2021 14:10 Відповісти
Я вам так само можу сказати що з грибами теж всі знайомі. Ті ж шампіньйони мабуть 99.9% українців куштувало. Але якщо з'їсти хоча б одну, середнього розміру, бліду поганку, яка доречі дуже схожа на шампіньйона, то ви отримаєте важке токсичне ураження печінки, і в разі нетримання швидкої медичної допомоги воно скінчиться летальним випадком.
А як ззовні на них подивитися то одне й те саме ж.
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11.08.2021 14:42 Відповісти
А який вірус діє на гемоглобін?
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11.08.2021 14:54 Відповісти
вивчайте тему глибше. почитайте інтервью лікаря Івасюка.
https://espreso.tv/news/2020/04/22/*****************************************************************************
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11.08.2021 15:15 Відповісти
Питання просте. Який вірус діє на гемоглобін?
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12.08.2021 01:01 Відповісти
У всіх розвинутих країнах в є побічки, в тому числі від традиційних вакцин, а у нас ні.
Совпадєніє?
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11.08.2021 13:49 Відповісти
Что с обстоятельствами ? Они стекли.
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11.08.2021 19:14 Відповісти
интересно спросить, носила ли она маску, и как летела в самолете и как добиралась транспортом. Не удивлюсь, если из тех идиотов, которые без маски или маска на шее..
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11.08.2021 21:54 Відповісти
 
 