Лікар-інфекціоніст Крамарьов про смерть киянки від COVID-19 після вакцинації препаратом Moderna: Тут збіг обставин
Новини Цензор.НЕТ Події Здоров'я
У Києві жінка померла від коронавірусної хвороби після щеплення першою дозою препаратом Moderna, бо минуло занадто мало часу після вакцинації.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в коментарі Obozrevatel висловив лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук і професор Сергій Крамарьов.
"По-перше, ефект від вакцини, тобто максимальний захист, настає приблизно через два тижні після введення дози. У цієї жінки, наскільки знаю, минуло менше днів, ніж 14", - зазначив він.
Також, за словами Крамарьова, одне щеплення захищає від коронавірусу тільки наполовину порівняно з обома введеними дозами.
"Тому це також фактор, який міг сприяти, що вона так тяжко захворіла. Тут збіг обставин", - припустив медик.
Остаточні висновки про причини летального результату надасть професійна експертиза.
Будь ласка, зачекайте...
ПарижТурцию и умереть. (с)
Нобелевка по математике этому господинчику - Фффф - студию!(играет тошномузыка, все пьют Новичок, кроме Якубовича)))
а если вы за вирус то - УМЕНЯБРАТТАКУМЕР(шутка, мэм)
да вот вчера читал - китайцы нашли лекарство, начали выпуск - новость вроде от февраля 20-го
и чота дальше не слышно
В дітей же формула гемоглобіну трішки відрізняється від гемоглобіну дорослих і їм вірус, що діє на гемоглобін і визиває задуху, взагалі не страшний. А от відносно "штаму" дельта - я не знаю. Може він діє зовсім на інші системи організму. І через те можливі захворювання і малолітніх. Принаймні десь звучала така офіційна інфа.
А як ззовні на них подивитися то одне й те саме ж.
https://espreso.tv/news/2020/04/22/*****************************************************************************
Совпадєніє?