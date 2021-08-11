Шкарлет про $4 тис. зарплати вчителям: це реально, але не для всіх
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Зарплата 4 тис. доларів для професорів реальна, а для педагогів за підсумками 2021 року зарплата підвищиться майже на 30%.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.
"4 тис. доларів були озвучені в 2019 році, і думаю, що це буде реальність при першому етапі впровадження реформи системи вищої освіти. Це коли буде введений президентський університет, і для найкращих викладачів 4 тис. доларів професорів буде реальністю. Звичайно, не для всіх. Але це буде точка перезавантаження системи вищої освіти", - зазначив міністр.
Шкарлет також зазначив, що в 2021 році для педагогів зарплата підвищиться двічі, і один раз - у 2022 році.
"У 2021 році підвищення зарплати для освітян буде відбуватися двічі. Перше було на 20% з 1 січня. Ще очікуємо на 1 грудня майже на 9%. Тому за 2021 рік підвищення майже на 30%. На 2022 очікується підвищення на кінець року, теж ми приблизно на 10% будемо чекати підвищення", - додав міністр.
Нагадаємо, під час виборчої кампанії 2019 року в штабі тодішнього кандидата в президенти Володимира Зеленського запрошені експерти говорили про можливість забезпечити на рівні 4000 доларів зарплати для українських вчителів.
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Так же, как через 60 секунд были забыты
- кинэць эпохы,
- зарплата по 4000 баксов,
- рост ВВП на 40%,
- миллиард дэрэв,
- 100 стадионов,
- космодром,
- 1000 школ
и т.д и т.п. in infinitum
- Правда. Только не машину, а квартиру. И не в лотерею, а в покер. И не выиграл, а проиграл.
я знаю одного такого "школьного учителя", который даже больше 4000$ получает!!!
что оно несет то
второй табачник
и кстати - а Данилов такой патриот - но как и зачем его назначили то?
Дурдом
@durdominua
·23 ч
Що тут не зрозуміло?
ДЛЯ ТАТКА ЗЕЛЕНСЬКОГО І ІНЬШИХ ПОСІПАК ВСЕЗЕЛЕНСЬКОГО ГІВНА..
.А РЕШТІ ЗАСЬ.
СМОКЧІТЬ ТЕ, ЗА ЩО ГОЛОСУВАЛИ.
Отмазка из разряда "Оно конечно так, но если посмотреть сверху, то сбоку кажется что снизу ничего не видно"...
ЗЄліні передвиборчі лозунги від плагіатора - мабуть нещодавні рейтинги не сподобалися шмарклі.
Детей в онлайн.
99% учителей уволить.
Школы переоборудовать под супермаркеты.
Оставшиеся будут получать 4 К.