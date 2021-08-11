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У Німеччині затримали британця за підозрою в роботі на російську спецслужбу, - генпрокуратура ФРН

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Німеччині затримали британця за підозрою в роботі на російську спецслужбу, - генпрокуратура ФРН

У Німеччині підозрюють працівника британського посольства в роботі на російську розвідку. Його затримали.

Про це заявила Федеральна прокуратура Німеччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Громадянин Великої Британії Девід С. працював у британському посольстві в Німеччині. Встановлено принаймні один епізод, коли не пізніше листопада 2020 року підозрюваний переслав робочі документи представнику російської розвідки в обмін на винагороду, повідомили в пресслужбі прокуратури.

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Підозрюваного затримали в Потсдамі, недалеко від Берліна. На робочому місці затриманого пройшли обшуки.

Затримання можливого шпигуна стало результатом розслідування, проведеного ФРН і Великою Британією.
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Все лишь хотел посмотреть на шпили Кельнского собора.
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11.08.2021 12:39 Відповісти
В Германии британца..задержите Меркель,швабы,она сто пудов кацапсина.
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11.08.2021 12:40 Відповісти
Есть такая профессия, на шпили 30-ти метровые смотреть.
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11.08.2021 12:41 Відповісти
Российские высокие технологии в Германии: как «антивирус Касперского» завоёвывает немецкий рынок

Сегодня мы поговорим об антивирусах и матрёшках. Вас ждёт рассказ об успешной международной экспансии московской фирмы «Лаборатория Касперского», для которой именно в этом году немецкий рынок стал более важным, чем родной российский. Иными словами, речь у нас пойдёт о том, что Россия вполне может экспортировать не только энергоносители, сырьё, оружие и матрёшки, но и такой высокотехнологичный продукт, как компьютерные программы. Хотя полностью обойтись без матрёшек нам и на этот раз не удастся.https://www.dw.com/ru/российские-высокие-технологии-в-германии-как-антивирус-касперского-завоёвывает-немецкий-рынок/a-2180344

А ДЕ ЇХ ТАМ ЩЕ НЕМАЄ тих шпигунів рашиста ?
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11.08.2021 12:47 Відповісти
Вот самый ценный агент фашисткой расии в Германии, хватайте.
У Німеччині затримали британця за підозрою в роботі на російську спецслужбу, - генпрокуратура ФРН - Цензор.НЕТ 2408
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11.08.2021 12:54 Відповісти
коли уХйло ЩЕ!!! сиділо у Східній Німеччині в наруквниках клєрка , Фрау дєвачка- камсамолка німецького разліва стажирувалася у Мацкві в делегаціях Хонекера...
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11.08.2021 13:05 Відповісти
Щось не вірю . Британця явно підставили , бо практично вся влада Германії кремлівскі консерви --трояни .
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11.08.2021 13:18 Відповісти
 
 