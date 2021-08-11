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У Німеччині затримали британця за підозрою в роботі на російську спецслужбу, - генпрокуратура ФРН
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Німеччині підозрюють працівника британського посольства в роботі на російську розвідку. Його затримали.
Про це заявила Федеральна прокуратура Німеччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Громадянин Великої Британії Девід С. працював у британському посольстві в Німеччині. Встановлено принаймні один епізод, коли не пізніше листопада 2020 року підозрюваний переслав робочі документи представнику російської розвідки в обмін на винагороду, повідомили в пресслужбі прокуратури.
Підозрюваного затримали в Потсдамі, недалеко від Берліна. На робочому місці затриманого пройшли обшуки.
Затримання можливого шпигуна стало результатом розслідування, проведеного ФРН і Великою Британією.
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А ДЕ ЇХ ТАМ ЩЕ НЕМАЄ тих шпигунів рашиста ?