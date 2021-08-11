У Німеччині затримали британця за підозрою в роботі на російську спецслужбу, - генпрокуратура ФРН

У Німеччині підозрюють працівника британського посольства в роботі на російську розвідку. Його затримали.

Про це заявила Федеральна прокуратура Німеччини, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Громадянин Великої Британії Девід С. працював у британському посольстві в Німеччині. Встановлено принаймні один епізод, коли не пізніше листопада 2020 року підозрюваний переслав робочі документи представнику російської розвідки в обмін на винагороду, повідомили в пресслужбі прокуратури.

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Підозрюваного затримали в Потсдамі, недалеко від Берліна. На робочому місці затриманого пройшли обшуки.

Затримання можливого шпигуна стало результатом розслідування, проведеного ФРН і Великою Британією.