На Північному мосту в Києві частково обмежать рух транспорту до 30 серпня через ремонт. СХЕМА
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КК "Київавтодор" попереджає, що 21:00 13 серпня до 30 серпня на Північному мосту в Києві частково обмежать рух транспорту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
"На Північному мосту починається середній ремонт покриття. Дорожники будуть працювати в напрямку лівого берега. Ремонт почнуть у ніч на суботу", - сказано в повідомленні.
Зазначають, що під час робіт рух буде частково обмежено.
Комунальна корпорація приносить вибачення за незручності.
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