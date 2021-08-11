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На Північному мосту в Києві частково обмежать рух транспорту до 30 серпня через ремонт. СХЕМА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

На Північному мосту в Києві частково обмежать рух транспорту до 30 серпня через ремонт. СХЕМА

КК "Київавтодор" попереджає, що 21:00 13 серпня до 30 серпня на Північному мосту в Києві частково обмежать рух транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"На Північному мосту починається середній ремонт покриття. Дорожники будуть працювати в напрямку лівого берега. Ремонт почнуть у ніч на суботу", - сказано в повідомленні.

Зазначають, що під час робіт рух буде частково обмежено.

Комунальна корпорація приносить вибачення за незручності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ремонт доріг: на проспекті Академіка Корольова в Києві частково обмежать рух транспорту до 19 вересня. СХЕМА

На Північному мосту в Києві частково обмежать рух транспорту до 30 серпня через ремонт 01
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здравствуй ..опа
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11.08.2021 12:39 Відповісти
Жизнь дала трещину, хрен я доеду на Троещину
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11.08.2021 12:43 Відповісти
на троещине люди привыкли Ждать. Маршрутки, метро, автобувс, городской электрички ( кажись ее отменили тоже )
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11.08.2021 13:07 Відповісти
На Північному мосту в Києві частково обмежать рух транспорту до 30 серпня через ремонт - Цензор.НЕТ 591
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11.08.2021 13:13 Відповісти
А что значит средний ремонт покрытия??!! Я так понимаю это подсыпать ямки крошкой, чтоб до зимы снова были ямы, стырить бабки и на следующий год все по новой??
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11.08.2021 12:45 Відповісти
а шо так,к святу не успевают?
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11.08.2021 12:48 Відповісти
Какое 30-е августа? Зная как работают киевские дорожные службы, можно смело добавить 2-3 месяца к заявленному сроку.
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11.08.2021 13:02 Відповісти
Троещина позагорает на мосту.
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11.08.2021 13:09 Відповісти
 
 