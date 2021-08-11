На Північному мосту в Києві частково обмежать рух транспорту до 30 серпня через ремонт. СХЕМА

КК "Київавтодор" попереджає, що 21:00 13 серпня до 30 серпня на Північному мосту в Києві частково обмежать рух транспорту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"На Північному мосту починається середній ремонт покриття. Дорожники будуть працювати в напрямку лівого берега. Ремонт почнуть у ніч на суботу", - сказано в повідомленні.

Зазначають, що під час робіт рух буде частково обмежено.

Комунальна корпорація приносить вибачення за незручності.

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