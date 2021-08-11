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Новини Політика України
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ДФС (2573) Любченко Олексій (79) Бюро економічної безпеки (198)

Якщо пересаджувати кадри з ДФС в БЕБ, то для чого взагалі ліквідувати цю службу: бізнесу потрібні не "маски-шоу", а правила, - Любченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якщо пересаджувати кадри з ДФС в БЕБ, то для чого взагалі ліквідувати цю службу: бізнесу потрібні не

Перший віцепрем'єр-міністр Олексій Любченко заперечує доцільність переходу в Бюро економічної безпеки (БЕБ) керівних кадрів з державної фіскальної служби (ДФС).

"Головна історія буде в людях, це правда. Якщо пересаджувати з ДФС в БЕБ, то для чого взагалі ліквідувати цю службу? Або посадити туди працівників інших правоохоронних органів - економічних підрозділів СБУ, Нацполіції?" - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Інша історія - створити аналітичний центр, який розробить структуру служби і штучний інтелект, який би визначав ризики", - додав він.

"Звичайно, не варто сподіватися, що ми прокинемося 26 вересня - і все запрацює. Як мінімум, ще слід напрацювати команду", - вказав Любченко.

При цьому, коли відбудеться повноцінний запуск нового органу, залежить від керівника, вважає перший віцепрем'єр.

"Чи є такий керівник - поки що мені не відомо. Я дивився на перелік кандидатів. Складна історія", - сказав Любченко.

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Перший віцепрем'єр підкреслив, що в світі тренд на адміністративне переслідування економічних злочинців - блокування їх рахунків та інші адміністративні обмеження. Якщо Україна піде цим шляхом - це, на його думку, буде перемогою.

"Бізнесу потрібні не "маски-шоу", а правила. Потрібно виставити червоні лінії", - зазначив Любченко.

Автор: Анастасія Потіха
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А правила такие,если чинушка может легко, в обход суда,заблокировать твой счет и арестовать имущество,он буде брать взятки и ничего его не остановит,никакие правила.
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11.08.2021 12:55 Відповісти
Ну, так и тебя из налогового кресла пересадили в министерское без всякой целесообразности!
В налоговой утверждал негласные планы по штрафам, незаконно блокировал НДС, кошмарил за лицензии тех, кто работал законно и т.п.

Бизнесу нужны экономисты, а не фискалы !
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11.08.2021 12:59 Відповісти
А вові з Ахмєтовим потрібно розрахуватись за лоялне до БУРАТІНКИ ЗМІ
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11.08.2021 13:02 Відповісти
ЛЮБЧЕНКО - наступний прем"єр , легенда податковго бєсппрєдєла часів сімейки Яника!!!
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11.08.2021 13:00 Відповісти
Прокинувся. Шоу триває ще з 19 року.
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11.08.2021 13:08 Відповісти
Оце хто б говорив! На крадію і шапка горить! Занадто багато проблем йому доставили правоохоронні органи під час його роботи в податкових органах, завжди заважали, навіть при попередніх злочинних режимах. Ще в 2016 році представники Євросоюзу на зустрічах наголошували, що олігархат який знаходиться при владі використовуючи підконтрольних депутатів у верховній раді та власні медіа намагаються знищити правоохоронні органи вимивши з них тих професіоналів що залишились. Яскравий приклад - реформа МВС. Почали реформи не "з верху" а "з низу", та ще й набрали "з вулиці" нові обличчя. Який сенс було реформувати МВС коли в країні не реформовані суди та прокуратура? Результат ми спостерігаємо зараз всі, особливо в регіонах залишки поліції, в силу своєї невеликої кількості, через некомплект, недостатність досвіду та елементарне незнання чинного законодавства просто не в змозі протистояти злочинності. Слідчі банально завалені кримінальними провадженнями (доходить до 800 проваджень на одного слідчого).
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11.08.2021 13:31 Відповісти
враньё
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11.08.2021 14:12 Відповісти
 
 