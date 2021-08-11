Заступникові мера Миколаєва Сергію Коренєву повідомлено про підозру у заволодінні 27 млн грн, - НАБУ
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Заступнику мера Миколаєва Сергію Коренєву повідомлено про підозру у заволодінні 27 млн грн при виконанні робіт із реконструкції площі Соборної.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє пресслужба НАБУ.
"Затриманому напередодні заступнику Миколаївського міського голови детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП повідомили про підозру в заволодінні понад 26,8 млн грн при виконанні робіт із реконструкції площі Соборної в Центральному районі міста Миколаєва", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що 10 серпня про підозру також повідомили затриманим першому заступнику директора одного з департаментів Миколаївської міської ради та двом керівникам приватних компаній (один із яких є чинним депутатом Одеської міськради).
Дії підозрюваних кваліфіковані за ч.5 ст.191 КК України.
Водночас заступник мера - директор департаменту ЖКГ Миколаєва Сергій Коренєв у Facebook повідомив, що з 7 серпня перебуває в двотижневій відпустці.
"Планував виїхати за кордон із родиною і друзями. Про свою відпустку як людина, що має доступ до документів зі спеціальним доступом, я заздалегідь повідомив відповідні служби. На кордоні до мене звернулися співробітники НАБУ з проханням про відбір свідчень і перевірку особистих речей. Дані дії проходять у рамках розслідування можливих розкрадань при будівництві Соборної площі. Справу, як ви знаєте, було ініційовано ще минулого року. Зі слідством я співпрацюю", - йдеться в повідомленні.
"У своїй роботі я, як посадова особа, несу багато ризиків, а як керівник Департаменту ЖКГ та заступник міського голови, відповідальність за ввірені мені структури. Це не перша справа, в рамках якої в мене беруть свідчення. У кожного своя професія і свої ризики. У даний момент прямую до Києва для зустрічі із детективами НАБУ. Не буду нічого коментувати, поки тривають слідчі дії, а свою позицію і аргументи я озвучив правоохоронцям", - додав Коренєв.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що детективи НАБУ виявили корупційну схему заволодіння 26,8 млн грн бюджетних засобами при реконструкції Соборної площі в Миколаєві.
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Ivan Rusev
БЕСПРЕДЕЛЬЩИКИ ПОШЛИ В ЖЕСТОКУЮ АТАКУ НА НПП "ТУЗЛОВСКИЕ ЛИМАНЫ"
На днях был сильный шторм и на песчаной пересыпи в НПП "Тузловские лиманы" Черное море сформировало прорву в районе 3 км. На следующий день, браконьеры оперативно противозаконно ее закрыли сотнями мешков с песком (см.фото) и сформировали противозаконный бруствер из песка, чтобы предотвратить дальнейший водообмен и, главное, - чтобы кефаль не смогла мигрировать из Тузловские лиманов национального парка в Черное море, поскольку они считают ее своей собственностью. Осенью эти злостные браконьеры под прикрытием полиции и пограничников масштабно дерибанят рыбные ресурсы. Инспектора нацпарка в это время работали в другой части нацпарка. Однако, когда они выявили перекрытую прорву, оперативно вызвали полицию. Дорога (отпечатки протекторов трактора на песке) беспредела браконьеров вела к бывшему ОК "Гранит", на 2 км пересыпи, так называемому Институту морской аквакультуры, который незаконно дерибанит рыбные ресурсы нацпарка, о чем я не раз писал https://www.facebook.com/rusevivan/posts/1595142444005175. К закрытию прорвы вероятны причастны и браконьеры из сел Базарьянка и Тузлы, которые 10 июня 2021 г делали вместе с полицией бандитскую атаку на Кордон нацпарка и на открытие прорвы на 23 км пересыпи.
Но этого беспредельщикам было мало. К вечеру бандиты поджигают инспекторский вагончик, где периодически перебывали инспектора нацпарка и находились их вещи. Загорелась масштабно также растительность на природных участках пересыпи. Рядом находились отдыхающие и они были свидетелями нападения и поджога. Как только загорелся вагончик и машина бандитов серого цвета с двумя людьми -поджигателями, ещё не успела возвратиться, директор этого, так званого института морской аквакультуры, Игорь Авраменко, написал у себя на фэйсбуке о том, что Выхристюк и Русев виноваты в этом и не тушат пожар?. К месту пожара оперативно прибыл начальник Бурнаского отделения нацпарка Роман Гончаренко.
Вскоре приехала пожарная машина. Однако она по песку не могла добраться и пришлось доезжать и тушить пожар на тракторе. Пожар к ночи удалось потушить, однако он нанес немалый вред дикой природе, сгорел вагончик и сгорели полевые вещи, а также инвентарь инспекторов.
Что важно знать, что как только эти события произошли, беспредельщики, "через уши" чиновников Одесской ОДА, доносят руководству нацпарка слухи о том, что и прорву и пожары делают сами инспектора нацпарка?. Об этом нам сообщает инсайдер из чиновничьего логова. Я считаю, что это все делается для того, чтобы нагнетать ситуацию вокруг нацпарка, вокруг его руководства и в конечном итоге завести в директора своего человека, о чем давно мечтает злодей -зять С.Гриневецкого Г.Мельниченко. Однако следует в очередной раз констатировать, что весь этот беспредел повязан с наглецами, которых до сих пор крышует экоинспекция, рібинспекция, чиновники разных мастей из Б-Днестровской райрады и Одесской облгосадминистрации, а также полиция и пограничники. Вся эта банда живёт по мафиозным законам и главная их цель любыми путями захватить управление нацпарком и дерибанить в дальнейшем безнаказанно его природные ресурсы.